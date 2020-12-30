Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати (оновлено). ФОТО
Адвокати ексголови корпорації "Укрбуд" Максима Микитася вважають, що в матеріалах справи є листування, яке сфальсифікував інший підозрюваний - Чернов.
Про це захисник Микита Артур Габріелян заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми помітили, що один із учасників, є провокатором. Із тих матеріалів, які нам надано, видно, що він зробив імітацію переписки з Микитасем", - сказав Габріелян.
Захист стверджує, що Чернов насправді листувався сам із собою з двох різних телефонів, а потім змінив ім’я одного з абонентів на "Микитась Максимко". Згодом чоловік надіслав скріншоти зі зміненим ім’ям своїм співучасникам як завдання від Микитася.
Поліція вилучила у Чернова два телефони, на яких збереглось згадане листування. У месенджерах абоненти були підписані одне в одного як "Яя" та "Серега Оч. Важный".
У листуванні нібито відбувався такий діалог:
"- Привіт, братику.
- І тобі, дорогий. З поверненням.
- Дякую. (Відправляє фото). Мірошниченко Олег. З нього починайте.
- Зрозумів, починаємо. В якому вигляді подати?
- За результатом співбесіди.
- Прийняв, поїхали.
- Набери по результату.
- Ок".
Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
