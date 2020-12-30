УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5534 відвідувача онлайн
Новини
14 438 31

Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати (оновлено). ФОТО

Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати (оновлено). ФОТО

Адвокати ексголови корпорації "Укрбуд" Максима Микитася вважають, що в матеріалах справи є листування, яке сфальсифікував інший підозрюваний - Чернов.

Про це захисник Микита Артур Габріелян заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми помітили, що один із учасників, є провокатором. Із тих матеріалів, які нам надано, видно, що він зробив імітацію переписки з Микитасем", - сказав Габріелян.

Захист стверджує, що Чернов насправді листувався сам із собою з двох різних телефонів, а потім змінив ім’я одного з абонентів на "Микитась Максимко". Згодом чоловік надіслав скріншоти зі зміненим ім’ям своїм співучасникам як завдання від Микитася.

Поліція вилучила у Чернова два телефони, на яких збереглось згадане листування. У месенджерах абоненти були підписані одне в одного як "Яя" та "Серега Оч. Важный".

У листуванні нібито відбувався такий діалог:

"- Привіт, братику.

- І тобі, дорогий. З поверненням.

- Дякую. (Відправляє фото). Мірошниченко Олег. З нього починайте.

- Зрозумів, починаємо. В якому вигляді подати?

- За результатом співбесіди.

- Прийняв, поїхали.

- Набери по результату.

- Ок".

Читайте також: Підозра Микитасю ніяк не пов'язана з розслідуванням корупційних злочинів, - Нацполіція

Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати (оновлено) 01Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати (оновлено) 02
Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати (оновлено) 03
Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати (оновлено) 04
Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати (оновлено) 05
Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати (оновлено) 06

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Автор: 

фальсифікація (170) Микитась Максим (292)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Зеленная СТАЯ защищает своего ВЫКОРМЫША !!! Любыми методами
показати весь коментар
30.12.2020 20:03 Відповісти
+14
Татаров бывший мусор, и поставили в ОП курировать мусоров, сейчас на Микатася и убийства Кеннеди повесят, чтобы не дал показания на Татарова.
показати весь коментар
30.12.2020 20:09 Відповісти
+8
Мусорята впопыхах делали.
показати весь коментар
30.12.2020 20:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МИКИТАСЬвятой
Но и фальсифицировать - нехоороошо.
показати весь коментар
30.12.2020 19:51 Відповісти
Зеленная СТАЯ защищает своего ВЫКОРМЫША !!! Любыми методами
показати весь коментар
30.12.2020 20:03 Відповісти
Если он не виноват, то и Татаров тоже?
показати весь коментар
30.12.2020 19:52 Відповісти
Я всегда верил, что микитась никого не обманул.
показати весь коментар
30.12.2020 19:52 Відповісти
Фотографии телефона - это доказательства?
показати весь коментар
30.12.2020 19:52 Відповісти
На лохов рассчитано
показати весь коментар
30.12.2020 19:56 Відповісти
Беззаконня. Повне. 90-ті відпочивають.
показати весь коментар
30.12.2020 19:58 Відповісти
За фальсификацию в тюрьму или на ёлку !!!!
показати весь коментар
30.12.2020 20:03 Відповісти
До речі, про йолку.
Листування Микитася з матеріалів справи сфальсифіковане, - адвокати - Цензор.НЕТ 6810
показати весь коментар
30.12.2020 20:19 Відповісти
зэбилы с йолкой вас ,в натуре!
показати весь коментар
30.12.2020 21:24 Відповісти
Мусорята впопыхах делали.
показати весь коментар
30.12.2020 20:04 Відповісти
Фантазия у полиции очень большая, столько лет народ обманывать, посмотрите вокруг, кто преступники в итоге - бабки, что продают цветы т.к. страна их бросила, водители, которых разводят на что угодно извращенцы патрульные, система покрывает криминал, наркотрафик, курирует проституцию. Бомба - о таком мечтали все
показати весь коментар
30.12.2020 20:08 Відповісти
Бомба - в смысле отлично, а то недоумки полиции напридумают поводов
показати весь коментар
30.12.2020 20:09 Відповісти
в отрыве от фигуранта, - переписка в хз чем это уже доказательства? не помню в icq то ли в скайпе была уязвимость можно было писать что угодно от чужого имени
показати весь коментар
30.12.2020 20:09 Відповісти
Із справою Шеремета проканало. Сподобалося
показати весь коментар
30.12.2020 20:38 Відповісти
Татаров бывший мусор, и поставили в ОП курировать мусоров, сейчас на Микатася и убийства Кеннеди повесят, чтобы не дал показания на Татарова.
показати весь коментар
30.12.2020 20:09 Відповісти
Если нужно стать против полиции - я готов, это подонки
показати весь коментар
30.12.2020 20:12 Відповісти
да, да, да - адвокаты не будут "врать"...если им хорошо заплатят)))))))))))))))))))
показати весь коментар
30.12.2020 20:24 Відповісти
перебуваючи під домашнім арештом Микитась організував викрадення людини і вимагати 800 тис. Перебуваючи під слідством якраз цим і треба займатися. Замовні злочини за звичай розслідуються роками, щоб вийти на замовника. А в цьому випадку за 2 тижні всіх виловили. Чудеса
показати весь коментар
30.12.2020 20:36 Відповісти
нічого дивного - агента кремля Єрмака розкрили менш за добу!
показати весь коментар
31.12.2020 01:07 Відповісти
Офис спасает своего... идут на явную фальсификацию. Сядут все со временем. Кто в рашку не убежит.
показати весь коментар
30.12.2020 20:38 Відповісти
Членограй идет дорогой Овоща. История не чему не учит идиотов.
показати весь коментар
30.12.2020 20:39 Відповісти
Хтось здивований?
показати весь коментар
30.12.2020 20:42 Відповісти
Уже давно никто
показати весь коментар
30.12.2020 20:47 Відповісти
Так на фото два різних телефони - чорний і білий. Було б дивно, якби на двох різних телефонах одна і та ж переписка вигляділа ідентично.
Я розумію що Микитась - близька людина до нинішньої київської влади, але таке "відмазування" вже більше схоже на агонію.
показати весь коментар
30.12.2020 21:05 Відповісти
сфальсифицировано нагло ,по зебильному
показати весь коментар
30.12.2020 21:22 Відповісти
Свидетели святого микитася, не забывайте, что он не постеснялся и взул наших воинов на квартирах. Нормальные люди помогают армии, чем могут, а такое поведение , тем более во время войны, имеет однозначное название - мародерство. Конечно, адвокаты делают свою работу, но и нельзя обманываться, микитась и честный человек - понятия несовместимые
показати весь коментар
31.12.2020 07:11 Відповісти
Уже и с методичками для зеботов совсем не заморачиваются.
показати весь коментар
31.12.2020 08:16 Відповісти
Це дуже схоже на стиль Аваковськийх псів...
показати весь коментар
31.12.2020 09:47 Відповісти
Драка упырей.
показати весь коментар
31.12.2020 11:19 Відповісти
Микитась сидел и фальсифицировал...
показати весь коментар
31.12.2020 11:39 Відповісти
 
 