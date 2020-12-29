Поліція і прокурори проситимуть заарештувати екснардепа Микитася, - Геращенко
Поліція і прокуратура мають намір просити суд обрати запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася у вигляді утримання під вартою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Поліція і прокуратура (має намір. - Ред.) звернутися до суду з вимогою обрати запобіжний захід Максиму Микитасю у вигляді утримання під вартою на період слідства", - зазначив Геращенко.
Він вважає, що Національне антикорупційне бюро також має звернутися до суду з вимогою змінити запобіжний захід Микитасю з огляду на те, що він "порушує умови домашнього арешту і продовжує планувати і скоювати злочини".
9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.
3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.
Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві.
Питання в тому, що Аваков почав підігрувати Татарову.
НГУ в чьем подчинении? В подчинении МВД (Авакова).
Странно. И почему это Аваков начал подыгрывать Татарову?
А тут его ЗЕленые точно заставят замолчать.
иначе он не дай бог даст показания НАБУ против татарова.
"своих не бросаем!"
В принципе, зе-чмо - переступило черту, оно , просто еще этого не поняло. Ничего, пусть, мразь, пока куражится
·https://twitter.com/tZEinform/status/1343853582316142594 4 ч МВД пытается вырвать Микитася их рук НАБУ и пересести дело в свою юрисдикцию, пришив ему какое то "похищение человека". Ну это понятно. В деле о квартирах - до Авакова - рукой подать.
Все на защиту Татарова кинуто.=)) Кристально честного чела. бгг.
