Поліція і прокурори проситимуть заарештувати екснардепа Микитася, - Геращенко

Поліція і прокурори проситимуть заарештувати екснардепа Микитася, - Геращенко

Поліція і прокуратура мають намір просити суд обрати запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася у вигляді утримання під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Поліція і прокуратура (має намір. - Ред.) звернутися до суду з вимогою обрати запобіжний захід Максиму Микитасю у вигляді утримання під вартою на період слідства", - зазначив Геращенко.

Він вважає, що Національне антикорупційне бюро також має звернутися до суду з вимогою змінити запобіжний захід Микитасю з огляду на те, що він "порушує умови домашнього арешту і продовжує планувати і скоювати злочини".

Також читайте: НАБУ: Підозра поліції викривачу Микитасю може блокувати розслідування бюро і використовуватися для тиску

9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві.

викрадення (832) Геращенко Антон (935) Микитась Максим (292)
+22
Еще бы. Особенно Татаров и Венедиктова будут просить.

А потом Микитась не выдежит мук совести и повесится в камере.
показати весь коментар
29.12.2020 15:42
+17
А що, Микитась вже розколовся, що і Авякан замішаний в тих хабарях? Тепер його треба закрити так, щоб далі не здавав?
показати весь коментар
29.12.2020 15:43
+16
Говорящая аваковская свинья заговорила) Когда Антоненко выпустите, негодяи?
показати весь коментар
29.12.2020 15:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"ПРОСИТЬ"??
Кого??
Как челобитную сЦарю подайош, ПЕС смердящий?!©
🤣
показати весь коментар
29.12.2020 15:42
Еще бы. Особенно Татаров и Венедиктова будут просить.

А потом Микитась не выдежит мук совести и повесится в камере.
показати весь коментар
29.12.2020 15:42
как быстро геращенко СКУРВИЛСЯ !!!!!!!
показати весь коментар
29.12.2020 17:45
Он таким и был. Чел без цвета, запаха, убеждений, принципов, морали.

Не хороший и не плохой, не враг и не друг. Просто прилипала и подхалим.
показати весь коментар
29.12.2020 17:47
Геращенко не має значення. Він лише ретранслює думки інших.
Питання в тому, що Аваков почав підігрувати Татарову.
показати весь коментар
29.12.2020 17:54
Татаров на чем погорел? На махинациях с жильем НГУ.
НГУ в чьем подчинении? В подчинении МВД (Авакова).

Странно. И почему это Аваков начал подыгрывать Татарову?
показати весь коментар
29.12.2020 17:59
Із написаного вами не випливає необхідності зв'язку Авакова із справою. Але й не можливо стверджувати протилежна. Все ж. на мою думку, виникли інші чинники, що змінюють позицію Авакова, змушуючи його вимазатись у зеленому зашкварі.
показати весь коментар
29.12.2020 18:06
і член ОЗУ
показати весь коментар
29.12.2020 19:15
А що, Микитась вже розколовся, що і Авякан замішаний в тих хабарях? Тепер його треба закрити так, щоб далі не здавав?
показати весь коментар
29.12.2020 15:43
Підключив янєлох авакяна бо самі щось не справляються.
показати весь коментар
29.12.2020 16:02
ментовская солидарность
показати весь коментар
30.12.2020 04:26
Убить хотят Микитася, твари. Говорливый сильно...
показати весь коментар
29.12.2020 15:44
точно, отправят к Гепе и взятки гладки, и - хоп, они все не в дерьме а глянцевые.
показати весь коментар
29.12.2020 16:06
Микитась должен все рассказать обществу... каждой твари чтоб свое место определить
показати весь коментар
29.12.2020 20:19
Если с заявлением выпустили на публику Берлагу Геру, значит, дельце точно заказушное.
показати весь коментар
29.12.2020 15:45
С таким счастьем... и на свободе! Если уже вспоминать классиков...
показати весь коментар
29.12.2020 16:04
так уже все давно раскусили вашу многохадовочку-арестовать микитася по новому делу и отобрать у набу
показати весь коментар
29.12.2020 15:45
Говорящая аваковская свинья заговорила) Когда Антоненко выпустите, негодяи?
показати весь коментар
29.12.2020 15:45
Не заговорила, а зловонную пасть открыла.
показати весь коментар
29.12.2020 18:18
а татарова....???
показати весь коментар
29.12.2020 15:47
а-ха-ха-ха! микитася! бенедиктову, портнова, таторова простить и отпустить! во дебилы зелелошные!!!
показати весь коментар
29.12.2020 15:48
Как-то у соерыгов все сложно.
Мыкытась вор и мошенник хороший, а татаров плохой.
показати весь коментар
29.12.2020 15:50
главное, шо ты не при делах. но это не точно.
показати весь коментар
29.12.2020 15:51
Де хоча б один комент, що Микитась хороший?
показати весь коментар
29.12.2020 15:52
Где хотя бы один комментарий от соерыгов, что мыкытась вор и подонок?
Ярую защиту вора и подонка от этой братии вижу, осуждения нет.
показати весь коментар
29.12.2020 16:03
Не можеш показати коментів про "хорошого" Микитася.
Показуй про "ярую защиту".
показати весь коментар
29.12.2020 16:07
После того, как ты покажешь о негодяе мыкытаськине.
показати весь коментар
29.12.2020 16:17
Андруша, ти зеленський?
Я перша поставила питання.
показати весь коментар
29.12.2020 16:19
Оллуша, ты порошенко?
Ты первая начала спрашивать совсем другое.
И вообще, отстань, мне противно с тобой общаться
показати весь коментар
29.12.2020 16:23
а всем остальным противно тебя видеть на цензоре. тебе ведь это не мешает...
показати весь коментар
29.12.2020 16:42
Андруша, иди на комуналку собирай, там тебе покращення вчера привалило, коментить и думать не твое.
показати весь коментар
29.12.2020 16:09
Больно от тарифов?
Вообще-то тема про мыкытася, но отвечу.
Ты не переживал за доллар с 8 до 40 и газ с 0.7 грн до 8 грн и электрику и проезд и продукты питания и т.д. в период вакханалии соевых мародеров, почему сейчас возбудился?
показати весь коментар
29.12.2020 16:16
На курсе доллара лаптеногий ты и спалился Больше ты ботяра не интересен.
показати весь коментар
29.12.2020 16:37
А тебе андрюща зедебильный про это сам решил или тебе авакян с жирным рассказал? А вдруг нет?
показати весь коментар
29.12.2020 16:26
У " андрюши кацапа" мета інша, Стравити між собою порохоботів та зеботів.
показати весь коментар
29.12.2020 16:07
Зачем мне это?
показати весь коментар
29.12.2020 16:18
Дійсно. Навіщо ваті стравлювати між собою українців? "Незрозуміло".
показати весь коментар
29.12.2020 16:57
Андруша ідіот, свідків завжди у нормальних країнах захищають й виводять з під відповідальності.
показати весь коментар
29.12.2020 16:04
Ольоша, а если свидетель сам по уши в дерьме воровском и мошенник, то как?
показати весь коментар
29.12.2020 16:20
Дав свідчення які допомогли розкрити преступну схему - імунитет й захист від держави, він же не вбив нікого.
показати весь коментар
29.12.2020 22:37
Так він вже публічно покази дав. Здав всіх. Давайте там по списочку арештовуйте подєльників.
показати весь коментар
29.12.2020 15:51
А за татарова вже всі повсирались і херащенки і авакяни з венедіктовими?
показати весь коментар
29.12.2020 15:51
Вице-президент выпхнул одного из двух своих говнортов на поддержку подопечной генпрокурорки. Скоро Шкиряк мычать начнёт и тянуть за "справедливость". А где зелёный дурачок прячется? Пора впрягаться за своего министра. Круговая порука в действии.
показати весь коментар
29.12.2020 15:51
краще нiка не можна було вигадати. ты - зе бест!
показати весь коментар
29.12.2020 15:54
правильно, взять за микитаськи и на нары
показати весь коментар
29.12.2020 15:54
Лучшим вариантом было бы отдать Микитася под каким-нить предлогом ФБР. Оличный был бы рычаг давления на ЗЕшоблу.

А тут его ЗЕленые точно заставят замолчать.
показати весь коментар
29.12.2020 16:00
а мне вот кажется - хер заставишь Микитася замолчать
показати весь коментар
29.12.2020 20:23
Досадного самоубийства в камере вполне достаточно. Трупы не особо разговорчивы.
показати весь коментар
29.12.2020 21:58
посмотрим, будет ли труп...
показати весь коментар
29.12.2020 22:00
аааа-ха-ха-ха!!! бенедиктова, татаров, дерьмак и прочие ********* невинаватые! ))))))
показати весь коментар
29.12.2020 16:01
Убить Микитася не убьют ,но под пресс в СИЗО попадёт ,тем более говорят ,что смотрящий за "Лукьяновкой" Кирилл Островский выполняет заказы МВД.
показати весь коментар
29.12.2020 16:01
***
я чисто ассоциативно
антон подумал тут о вас
когда не выдали г*ндоны
аванс
показати весь коментар
29.12.2020 16:02
Антикоррупционеры

Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!

Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.

Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
🤣🤣
показати весь коментар
29.12.2020 16:02
Ти ж,тварина, як мавпа по гілках скакала,агітуючи за Зеленського!!!
показати весь коментар
29.12.2020 16:08
Відправити за кордон під захист ЄС як цінного свідка в справі проти корупції в ОП України.
показати весь коментар
29.12.2020 16:05
обязательно!
иначе он не дай бог даст показания НАБУ против татарова.
"своих не бросаем!"
показати весь коментар
29.12.2020 16:09
Хаха ) Не пялятся совсем
показати весь коментар
29.12.2020 16:11
Ну и кто , после такого пойдет на сделку с НАБУ?
В принципе, зе-чмо - переступило черту, оно , просто еще этого не поняло. Ничего, пусть, мразь, пока куражится
показати весь коментар
29.12.2020 16:14
Так для этого все и делается. А то придумали: сотрудничать со следствием и рассказывать, налево-направо, о жизни и делишках власть придержащих. Непорядок!
показати весь коментар
29.12.2020 16:31
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1343853582316142594 4 ч МВД пытается вырвать Микитася их рук НАБУ и пересести дело в свою юрисдикцию, пришив ему какое то "похищение человека". Ну это понятно. В деле о квартирах - до Авакова - рукой подать.
показати весь коментар
29.12.2020 16:14
МВД пытается вырвать Микитася их рук НАБУ и пересести дело в свою юрисдикцию, пришив ему какое-то "похищение человека". Ну это понятно. В деле о квартирах - до Авакова - рукой подать. https://timeze2019.blogspot.com
показати весь коментар
29.12.2020 16:15
КАК БЫСТРО СЕРЁЖА СТАЛА ПОЛИНОЙ. 😆😅🤣😂😝😇
показати весь коментар
29.12.2020 17:05
Татаров з єрмаком дали вказівку рюкзакяну і облизувачу тарілок херащенку.
показати весь коментар
29.12.2020 16:22
Тошно смотреть на эту коррупционную возню провластных вороваек.
показати весь коментар
29.12.2020 16:28
Сдалают Микитасю " инфаркт" в СИЗОи дело с Татаровым можно закрыть- свидетеля нет. Аваков- тебе то это зачем - так топорно мараться?. Зе и без того тебя боится.
показати весь коментар
29.12.2020 16:38
Треба НАБУ та САП терміново застосовувати до Микитася заходи забеспечення безпеки як до ВИКРИВАЧА ОЗУ Єрмака- Татарова та Ко, згідно законуhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
показати весь коментар
29.12.2020 16:53
Аваков заметает следы?
показати весь коментар
29.12.2020 17:23
Я так думаю что ета жирная аваковская свинья в недалеком будущем будет проходить как укрьіватель и подельник Татарова.
Главное не дать етой мрази убежать из страньі
показати весь коментар
29.12.2020 17:31
От тобі і аваков-,,покриває татарова -хоче свідка забрати і по дорозі він вмре від серцевої недостатності-все як в книжка про мафію Італії в кіно про комісара катані
показати весь коментар
29.12.2020 17:31
Многоходовочка по отмазке Татарова!
показати весь коментар
29.12.2020 18:11
ОП уже всех подключила бандисткое ОПГ кодло коррумпированое - Портнова, Венедектову, Авакова и его псину жирдяя Геращенко.
Все на защиту Татарова кинуто.=)) Кристально честного чела. бгг.

Я бы на месте США и ЕС вел бы санкции против Ермака, Авакова, Геращенка, Коломойского, Венедиктовой, Портнова, Медведчука, и остальных ихних подельников... и запретил бы вьезд в ЕС и заморозил бы их счета офшорные на островах Кипре, вергинсиких островов и т.д...так же в Европе и США . Это все бандитское коррумпированое кодло.
показати весь коментар
29.12.2020 18:32
А какое имеет отношение "эпизод" с "похищением" человека к "разорению" Укрбуда" и 13 тысяч инвесторов - украинских семей,которых кинули на жилье, захвату всех "вкусных" строительных объектов на сотни миллионов $ сторонними застройщиками у которых "ноги ростут" и "крыша" - где и у кого? А где же тогда есть эта компрадорская власть ,которая предоставляет по новому закону крупным "инвесторам" узаконенную офшорную зону от неуплаты налогов и захвату отечественного рынка и банкротства украинцев ,которые станут не конкурентно способные из за того ,что платят налоги. Где эта власть ?,где и обычно в теме и доле?.
показати весь коментар
29.12.2020 19:49
Антонина! ты ведь тоже станешь бывшей.. думаешь избежать этой судьбы?...
показати весь коментар
29.12.2020 20:17
 
 