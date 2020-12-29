Полиция и прокуроры будут просить арестовать экс-нардепа Микитася, - Геращенко
Полиция и прокуратура намерены просить суд избрать меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася в виде содержания под стражей.
Как передаёт Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Полиция и прокуратура (намерены. - Ред.) обратиться в суд с требованием избрать меру пресечения Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия", - отметил Геращенко.
Он считает, что Национальное антикоррупционное бюро также должно обратиться в суд с требованием изменить меру пресечения Микитасю ввиду того, что он "нарушает условия домашнего ареста и продолжает планировать и совершать преступления".
9 декабря 2020 года стало известно, что юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря 2020 года ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.
3 декабря Микитась вышел из СИЗО.
Позже журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве.
А потом Микитась не выдежит мук совести и повесится в камере.
Не хороший и не плохой, не враг и не друг. Просто прилипала и подхалим.
Питання в тому, що Аваков почав підігрувати Татарову.
НГУ в чьем подчинении? В подчинении МВД (Авакова).
Странно. И почему это Аваков начал подыгрывать Татарову?
БерлагуГеру, значит, дельце точно заказушное.
Мыкытась вор и мошенник хороший, а татаров плохой.
Ярую защиту вора и подонка от этой братии вижу, осуждения нет.
Показуй про "ярую защиту".
Я перша поставила питання.
Ты первая начала спрашивать совсем другое.
И вообще, отстань, мне противно с тобой общаться
Вообще-то тема про мыкытася, но отвечу.
Ты не переживал за доллар с 8 до 40 и газ с 0.7 грн до 8 грн и электрику и проезд и продукты питания и т.д. в период вакханалии соевых мародеров, почему сейчас возбудился?
А тут его ЗЕленые точно заставят замолчать.
я чисто ассоциативно
антон подумал тут о вас
когда не выдали г*ндоны
аванс
Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!
Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.
Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…
Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!
Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.
Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
иначе он не дай бог даст показания НАБУ против татарова.
"своих не бросаем!"
В принципе, зе-чмо - переступило черту, оно , просто еще этого не поняло. Ничего, пусть, мразь, пока куражится
МВД пытается вырвать Микитася их рук НАБУ и пересести дело в свою юрисдикцию, пришив ему какое то "похищение человека". Ну это понятно. В деле о квартирах - до Авакова - рукой подать.
Главное не дать етой мрази убежать из страньі
Все на защиту Татарова кинуто.=)) Кристально честного чела. бгг.
Я бы на месте США и ЕС вел бы санкции против Ермака, Авакова, Геращенка, Коломойского, Венедиктовой, Портнова, Медведчука, и остальных ихних подельников... и запретил бы вьезд в ЕС и заморозил бы их счета офшорные на островах Кипре, вергинсиких островов и т.д...так же в Европе и США . Это все бандитское коррумпированое кодло.