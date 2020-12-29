Полиция и прокуроры будут просить арестовать экс-нардепа Микитася, - Геращенко

Полиция и прокуратура намерены просить суд избрать меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася в виде содержания под стражей.

Как передаёт Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полиция и прокуратура (намерены. - Ред.) обратиться в суд с требованием избрать меру пресечения Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия", - отметил Геращенко.

Он считает, что Национальное антикоррупционное бюро также должно обратиться в суд с требованием изменить меру пресечения Микитасю ввиду того, что он "нарушает условия домашнего ареста и продолжает планировать и совершать преступления".

Читайте также: НАБУ: Подозрение полиции обличителю Микитасю может блокировать расследования бюро и использоваться для давления

9 декабря 2020 года стало известно, что юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря 2020 года ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

Позже журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве.