Справа заступника глави ОП Татарова
1 212 18

Підозра Микитасю ніяк не пов'язана з розслідуванням корупційних злочинів, - Нацполіція

Ексдиректору "Укрбуду" Максиму Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні. Ця підозра не пов'язана з розслідуванням корупційних злочинів, в яких фігурує Микитась.

Про це йдеться в заяві Управління комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Кримінальне провадження, в якому фігурує Максим Микитась та яке розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи", - сказано в повідомленні.

У поліції закликали не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

Читайте також: НАБУ: Підозра поліції викривачу Микитасю може блокувати розслідування бюро і використовуватися для тиску

"Будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронних органів", - сказано в повідомленні.

9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова, про ці ж ризики згадує ЦПК. У поліції кажуть, що підозра ніяк не пов'язана з розслідуванням інших злочинів, в яких фігурує Микитась.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

заява (223) Нацполіція (15427) Микитась Максим (292) Татаров Олег (431)
+11
Конечно конечно, просто случайно совпало в тоже время, когда он сдал Татарова.
29.12.2020 20:30 Відповісти
+9
Просто нужно заткнуть рот разговорившемуся, что бы меньше говна всплыло в логове гаранта зеленого...
29.12.2020 20:31 Відповісти
+6
И, что остались еще настрлько тупорылые зебилы, что этому поверят?
29.12.2020 20:33 Відповісти
Конечно конечно, просто случайно совпало в тоже время, когда он сдал Татарова.
29.12.2020 20:30 Відповісти
Абсолютно вірно! Бо якби було зв"язане. то тоді в честь викриття вбивць Шеремета корупціонерів Гончарук, Аваков і Бубочка улаштували-б прсс-похеренцію.
29.12.2020 22:09 Відповісти
Просто нужно заткнуть рот разговорившемуся, что бы меньше говна всплыло в логове гаранта зеленого...
29.12.2020 20:31 Відповісти
И, что остались еще настрлько тупорылые зебилы, что этому поверят?
29.12.2020 20:33 Відповісти
Ну а вдруг...
29.12.2020 21:58 Відповісти
конечно не связано...оно связано с тем,чтобы развалить дело о коррупции.
29.12.2020 20:34 Відповісти
Ага, "віримо". Це " чістоє соУпаденіє".
29.12.2020 20:35 Відповісти
та ясный перец...с чего бы его с ними связывать ? )))))
29.12.2020 20:35 Відповісти
а татарову там ничего не связанного нет?
29.12.2020 20:38 Відповісти
Це просто так співпало. Му-ха-ха-ха!
29.12.2020 20:39 Відповісти
Бла бла бла.
29.12.2020 20:44 Відповісти
Влада знайшла васяна на якого можна вішати всіх собак.
29.12.2020 20:44 Відповісти
Рафик ни в чем не виноват.
29.12.2020 20:45 Відповісти
Но как совпало по времени, как совпало...
29.12.2020 20:55 Відповісти
А раз так, то почему вы немного не подождали с этими действиями, чтобы не было кривотолков и вы не были скомпроментированы?
29.12.2020 21:09 Відповісти
.. пока что я вижу вмешательство в действия НАБУ со стороны ментов
29.12.2020 21:13 Відповісти
"Никак несвязано" -это потому что ГенПрокуратура не хочет отдавать это дело в НАБУ.
29.12.2020 21:57 Відповісти
Мусора не люди! - Арсен Аваков (Сабаков)
29.12.2020 23:18 Відповісти
 
 