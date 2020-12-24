Венедіктова передала справу Татарова з НАБУ в СБУ

Генпрокурор Ірина Венедіктова передала в СБУ справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомив у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно генпрокурор Ірина Венедіктова змінила підслідність у справі Татарова - забрала матеріали слідства у детективів НАБУ і направила їх в СБУ", - написав він.

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