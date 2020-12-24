Венедіктова передала справу Татарова з НАБУ в СБУ
Генпрокурор Ірина Венедіктова передала в СБУ справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
Про це повідомив у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно генпрокурор Ірина Венедіктова змінила підслідність у справі Татарова - забрала матеріали слідства у детективів НАБУ і направила їх в СБУ", - написав він.
Топ коментарі
+51 Прощай немытая раССея
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+30 Ahmed Nunji
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+29 18c49ed2
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Їй навіть Портнов подобався.
Я так думаю, про любофф до Януковича та Футіна вони посоромились писати.
Справу Ганзюк швиденько забрали у поліції (мабуть вийшли на замовника) і передали в СБУ.
как и ведещая Первого Анала России.
я х.з., но назначивший эту... ссущество, = ... Сергей Зверев, но в плохом подразумении. Кстати, Зверев служил в "армии" если что к удивлению)))
Товар хороший, термін зберігання достатньо тривалий.
Чекаємо нагоди.
Тут помічники потрібні...
Але пропонувати не можу. Пам'ятаю Савченко та її дебільну спробу перевороту.
Тут індивідуальний підхід потрібний, так би мовити.
Передать дело сепаратиста Татарова агенту ФСБ Баканову - это гениально) Там его и похоронят, если не будет постоянного общественного давления.
Ау, зебіли?
На вашому божку вже клейма ставити нема де!
И ведь, они исполняют свой долг... перед Лубянкой. Иначе, они не могут поступать. Они живут этими преступлениями. Медведчук, Зеленский...
Хто по приколу - полахати
Хто по невігластву....
Хто як раз для дерібану та наживи,
Хто аби не порох - в угоду "великому пу"
А у підсумку усі для знищення УКРАЇНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все отлично, воры в конституционном суде отменили норму в уголовном кодексе о привлечении судей за заведомо неправосудное решение, и теперь всякие "вовки" могут спокойно отпускать злодеев за взятки и ничего им за это не будет.
Молодцы, быдло 73% так, вам ***** и нужно. Чтоб у вас в заднице кассовые аппараты поставили!
Але роблять вони це через суд тому, що КСУ визнав неконституційною ст.375 ККУ "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови"
перестать стрелять, перестать тестировать, перестать расследовать преступления своих пацанов и таких же легкодоступных девок.. а проще говоря - продолжать тупо морозиться, ну, максимум, продолжать играть в теннис своими маленькими шариками и иногда пИсать идиотские видосики..
браво, зебилы, - ваш недалёкий лохторат дебилов-экспериментаторов в восторге от вашей простоты