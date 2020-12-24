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Венедіктова передала справу Татарова з НАБУ в СБУ

Венедіктова передала справу Татарова з НАБУ в СБУ

Генпрокурор Ірина Венедіктова передала в СБУ справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомив у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно генпрокурор Ірина Венедіктова змінила підслідність у справі Татарова - забрала матеріали слідства у детективів НАБУ і направила їх в СБУ", - написав він.

Також читайте: Татарову визначать запобіжний захід у четвер

Автор: 

СБУ (12846) Шевченко Євген (139) Венедіктова Ірина (829) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+51
Венедиктова передала дело Татарова в СБУ, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 35
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24.12.2020 11:12
+30
Цікаво, зебілам ситуація з татаровим подобається?
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24.12.2020 11:13
+29
Понятно. передала своему Баканову чтобы похоронить. Там уже дело вагнеровцев сгинуло.
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24.12.2020 11:15
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Венедиктова передала дело Татарова в СБУ, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 35
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24.12.2020 11:12 Відповісти
Цікаво, зебілам ситуація з татаровим подобається?
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24.12.2020 11:13 Відповісти
99 відсотків навіть не підозрюють про його існування.
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24.12.2020 11:15 Відповісти
Відповідь 73% -- "Мєня січас палітіка не інтєрєсуєт"
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24.12.2020 11:16 Відповісти
Подобається.
Їй навіть Портнов подобався.
Я так думаю, про любофф до Януковича та Футіна вони посоромились писати.
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24.12.2020 11:18 Відповісти
Точно такий же фінт був при порошку. Так що нічого нового.
Справу Ганзюк швиденько забрали у поліції (мабуть вийшли на замовника) і передали в СБУ.
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24.12.2020 11:37 Відповісти
а ти в курсі, що там фігурують і поліцейські чини?
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24.12.2020 11:41 Відповісти
Він у курсі. Та задача у нього інша, Відмазати узеленський корупціонерів тезою, "а шо, при вашому, Порошенко було луЧче?"
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24.12.2020 12:33 Відповісти
власне, покійна Ганзюк просила забрати слідство по її справі в МВС
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24.12.2020 13:14 Відповісти
Бо твоя поліція не хотіла шукати, а СБУ справу передали до суду вже.
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24.12.2020 14:34 Відповісти
Во как, Михалыч, Татаров не только бывший убийца Майдана и взяточник, но и шпион и враг народа 🙄
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24.12.2020 11:14 Відповісти
За великим рахунком,він звичайний продажній мусор.Хто йому платить,той його й танцює.
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24.12.2020 11:37 Відповісти
Та не дуже звичайний. Він не просто злодій, він ідейний кацапський прихильник, ворог України, як і його "патрон", портнов-"казбек".
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24.12.2020 12:36 Відповісти
Эту идею, для того что бы потешить перед новогодними праздниками доверчивый электорат, ей подсказал Алан Бадоев.
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24.12.2020 11:14 Відповісти
...эту иудею...
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24.12.2020 12:03 Відповісти
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24.12.2020 15:01 Відповісти
Понятно. передала своему Баканову чтобы похоронить. Там уже дело вагнеровцев сгинуло.
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24.12.2020 11:15 Відповісти
Не парьтесь - Бубас уже все порешал . Коррупция закончилась вместе с ,, эпохой бедности ,, .
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24.12.2020 11:16 Відповісти
Я счас Баканову позвоню!(с)
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24.12.2020 11:17 Відповісти
Венедіктова передала Баканову, а Зеля ніби ні причому.
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24.12.2020 11:17 Відповісти
До каких пор эта узкоглазая падаль будет беспределить?
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24.12.2020 11:17 Відповісти
Жалкие, жалкие позорники. И ручная обезьянка Венедиктова у них на привязи
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24.12.2020 11:21 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха 73%-вому лохторату!!!)))
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24.12.2020 11:21 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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24.12.2020 11:22 Відповісти
Даёт возможность и время всё исправить в пользу ворья. Мрази они все там.
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24.12.2020 11:25 Відповісти
Товариш Зеленського по під'їзду все зробить щоб діло розвалити і фігурант отримав компенсацію, за певну плату від фігуранта.
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24.12.2020 11:29 Відповісти
Хочу привітати українців з відкатом до стану 2013 року. Обравши кловунів, ви обрали шлях до ганьби і деградації. Ви того варті, бо зробили це разом.
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24.12.2020 11:29 Відповісти
С тех пор, как у нас есть большинство в парламенте, я могу сказать со 100-процентной уверенностью, что генеральный прокурор будет моим человеком, - сказал Зеленский. Какие вопросы к Венидиктовой ?

Венедіктова передала справу Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 2042
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24.12.2020 11:31 Відповісти
в "его сиятельства" каблуки стерлись???
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24.12.2020 11:40 Відповісти
эта.... "прокувратурша" любит Сралина.
как и ведещая Первого Анала России.
я х.з., но назначивший эту... ссущество, = ... Сергей Зверев, но в плохом подразумении. Кстати, Зверев служил в "армии" если что к удивлению)))
Венедіктова передала справу Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 7498
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24.12.2020 11:32 Відповісти
Зеля начинает паниковать и заставляет Венедиктову делать самоубийственные действия. А недалекая дамочка по своему недомыслию охотно потворствует хотелкам этого фигляра и его балаганной труппы, во главе с Ермаком. Теперь весь этот балаган переходит под оммофор друга по песочнице, комадущего сегодня в СБУ. Татарова заверили, что его никто не тронет и он и далее сможет уничтожать Армию, Флот и вообще все силовые структуры, как и записано для него в инструкции из Кремля.
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24.12.2020 11:33 Відповісти
Ну вот, а вы говорили, что она дура-марионетка. Была бы дурой, передаала бы дело в какое-нибудь РОВД или вообще закрыла бы "за отсутствием состава преступления". А он вон как "технично" его в Службу Бабла передала. Мы же не догадываемся зачем и почему ...
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24.12.2020 11:36 Відповісти
Мотузка для вас, уродів, вже у продажу.

Товар хороший, термін зберігання достатньо тривалий.

Чекаємо нагоди.
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24.12.2020 11:36 Відповісти
Та перестаньте... поводов - хоть жопой ешь. Тот же волков, дерьмак, расследование оманских похождений, Журавель, назначения ... да любое действие или бездейстаие зеленого ничтожества - уже повод... или недостаточно? Но у меня лично уже нет ни сил, ни энтузиазма противостоять зеленым идиотам. Я просто знаю, что зеленое говно перельется из зеленского унитаза в опэзэжэшный коллектор...
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24.12.2020 12:11 Відповісти
Я один не впораюсь з усіма пропозиціями...

Тут помічники потрібні...

Але пропонувати не можу. Пам'ятаю Савченко та її дебільну спробу перевороту.

Тут індивідуальний підхід потрібний, так би мовити.
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24.12.2020 13:10 Відповісти
Венедіктова - очко Зеленського, якщо перефразувати вираз про глаз і государя.
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24.12.2020 11:38 Відповісти
Зеленая ************ не знает куда притулить дело своего протаже, чтоб вытащить его сухим из дерьма... не получится и сама вся в дерьме будет.
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24.12.2020 11:38 Відповісти
Наразі найбільше дивуюся людям, які створюють сьогодні якийсь позитивний рейтинг зеленському і його слугам: "26% за зеленського" - це брехня чи реальне число ідіотів в Україні на сьогодні. А може це реальне число у нас ворогів українського народу, готових голосувати за свого блюзнірського лідера?
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24.12.2020 11:39 Відповісти
Воры и полицейские(?) в кодлане Коломойского/ Подозрение Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии /Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой". Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности/ Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов В 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн/ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону. 22.05. 20
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24.12.2020 11:50 Відповісти
Тупа куриця вже який день тріщить крилами: то відсторонює від справи прокурорів, то не відкриває кримінальну справу, то міняє підсудність. Залишилося звинуватити Ситника в посяганні на честь Татарова і змусити його виплатити компенсацію за поругану честь
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24.12.2020 11:54 Відповісти
На какое только преступление не пойдет человек из-за одной большой и всеобъемлющей любви.....любви к бабулькам.
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24.12.2020 11:56 Відповісти
Баканов - ватник, предположительно был завербован спецслужбами московии в 2019 году во время частной поездки в одну из Арабских стран, чуть позже, уже будучи главой СБУ в Куршавеле встречался со своим мокшанским куратором.
Передать дело сепаратиста Татарова агенту ФСБ Баканову - это гениально) Там его и похоронят, если не будет постоянного общественного давления.
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24.12.2020 12:03 Відповісти
Все очень просто "сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен https://censor.net/ru/news/3238506/tatarovu_opredelyat_meru_presecheniya_v_chetverg Олегу Татарову меру пресечения." и тут раз -"свой прокурор" передает дело о коррупции в СБУ.Это какой же махровый коррупционер татаров, что его действия несут угрозу безопасности украины.Ну мы все все поняли
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24.12.2020 12:05 Відповісти
А це не перевищення службових повноважень хоч з боку суддів, хоч з боку Генпрокурворші?
Ау, зебіли?
На вашому божку вже клейма ставити нема де!
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24.12.2020 12:23 Відповісти
Как тараканы, ночью, заметались по кухне. Когда войдет хозяин зайдет и включит свет. Словно заметают следы. Это же надо! Какая-то дикая дикость!

И ведь, они исполняют свой долг... перед Лубянкой. Иначе, они не могут поступать. Они живут этими преступлениями. Медведчук, Зеленский...
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24.12.2020 12:58 Відповісти
А ДЕ Ж НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАБУ - СВОЯ В ДОСКУ ВЕН-ВА ЗАБИРАЄ СПРАВУ В НАБУ І ПЕРЕДАЄ СВОІЙ В ДОСКУ СБУ
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24.12.2020 13:01 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-24-12-20.html Видимо ермаковское «Уволим б…ь на..й» сработало. Генеральная прокуратура, в нарушение закона, передала подследственное НАБУ дело Татарова в досудебное расследование СБУ.
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24.12.2020 13:26 Відповісти
73% ви зробили це разом.
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24.12.2020 13:33 Відповісти
73% ви зробили це разом.
Хто по приколу - полахати
Хто по невігластву....
Хто як раз для дерібану та наживи,
Хто аби не порох - в угоду "великому пу"
А у підсумку усі для знищення УКРАЇНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.12.2020 13:38 Відповісти
Вєнєдіктова передала справу Татарова з НАБУ в Квартал-95.
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24.12.2020 13:43 Відповісти
по УПК, только прокурор может определять подследственность, и его решение не подлежит обжалованию в суде. Но проститутка-судья вовк, превысив свои полномочия, выносит решение об изменении подследственности. А проститки в прокуратуре с радостью "типа выполняют" решения суда.
Все отлично, воры в конституционном суде отменили норму в уголовном кодексе о привлечении судей за заведомо неправосудное решение, и теперь всякие "вовки" могут спокойно отпускать злодеев за взятки и ничего им за это не будет.
Молодцы, быдло 73% так, вам ***** и нужно. Чтоб у вас в заднице кассовые аппараты поставили!
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24.12.2020 13:47 Відповісти
Підслідність справ НАБУ, по КПК ніхто не може змінювати.
Але роблять вони це через суд тому, що КСУ визнав неконституційною ст.375 ККУ "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови"
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24.12.2020 14:05 Відповісти
Коли зелених почнуть саджать, обвинувальні акти будуть на сотні сторінок. Вони ні дня не можуть без вчинення службового злочину прожити...
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24.12.2020 14:04 Відповісти
офис примитивных решений в действии:
перестать стрелять, перестать тестировать, перестать расследовать преступления своих пацанов и таких же легкодоступных девок.. а проще говоря - продолжать тупо морозиться, ну, максимум, продолжать играть в теннис своими маленькими шариками и иногда пИсать идиотские видосики..
браво, зебилы, - ваш недалёкий лохторат дебилов-экспериментаторов в восторге от вашей простоты
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24.12.2020 14:08 Відповісти
"Тож, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс Генерального прокурора фактично встав на його особистий захист...."===Якщо це правда, то це БАНДА, гірша за любого агресора , окупанта...?Земля має горіти під ногами грабіжників і ворогів народу України!! Таке ганьбище...?!Що ж ми за народ такий...?
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24.12.2020 14:34 Відповісти
---А хіба хтось із нормальних . а чи трезвих очікував від З-Емісарів ліліпутіна--гнидника чогось іншого .аніж тотальної зради і вселенської ганьби ?!?!?!
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24.12.2020 14:41 Відповісти
шо происходит? я уже в тамбове или бенядиктова еще только идет к кровосисе в калугу?
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24.12.2020 14:46 Відповісти
Протестующие в Ереване пытаются заблокировать кортеж Пашиняна
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24.12.2020 15:42 Відповісти
Зебильная ворона зебильному ворону глаз не выклюет.
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24.12.2020 17:48 Відповісти
 
 