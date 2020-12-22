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запобіжний захід (453) Татаров Олег (424)

Татарову визначать запобіжний захід у четвер

Татарову визначать запобіжний захід у четвер

Заступникові голови ОП Олегу Татарову, якого підозрюють у справі про заволодіння майном Нацгвардії, обиратимуть запобіжний захід у четвер, 24 грудня.

Про це сам Татаров повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні журналісти, запрошую вас у четвер 24 грудня о 12-30 на судове засідання Вищого антикорупційного суду України, де в рамках клопотання НАБУ про запобіжний захід я виступлю зі своєю позицією перед судом", - написав він.

Татаров називає те, що відбувається "зіткненням зі скандальним директором НАБУ".

"Справа про нібито надання мною співробітникові експертної установи знижки на паркування є повністю сфальсифікованою і не має жодного доказу", - стверджує він.

Татарову визначать запобіжний захід у четвер 01

Читайте також: Татаров про свій можливий арешт: Ситник загрався, його PR-акція закінчиться нічим

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов
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Топ коментарі
+18
На нари сепарсько-колорадську потвору ,без будь-яких задатків !!!)))
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22.12.2020 18:43
+13
Надо и про Портнова не забывать- он ещё десяток Татаровых напечатает
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22.12.2020 18:45
+10
Татарову определят меру пресечения в четверг - Цензор.НЕТ 8220
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22.12.2020 18:56
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На нари сепарсько-колорадську потвору ,без будь-яких задатків !!!)))
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22.12.2020 18:43 Відповісти
Надо и про Портнова не забывать- он ещё десяток Татаровых напечатает
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22.12.2020 18:45 Відповісти
Та, сепарсько-колордської гидоти в Україні незчисленна кількість !!!Ці гниди ,це реальна загроза Україні,як сувереній і соборній державі та українцям, як націі !!)))
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22.12.2020 18:55 Відповісти
Реванш сепарсько -колорадської гидоти триває та прогресує!! УкраТБ відновило "русскоязичний" контент , вселяка люстрована гидота повертається на посади !!!)))
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22.12.2020 19:08 Відповісти
О полку Клетчатых прибыло...
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22.12.2020 20:23 Відповісти
Не буде такого , Дмитре.
Закон про відсутність застави для корупціонерів ніколи не проголосують.
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22.12.2020 18:56 Відповісти
Пані,ви, як завжди праві !!!)))
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22.12.2020 19:01 Відповісти
ТВАРЬ посадить -- БЕЗ ЗАЛОГА !!!
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22.12.2020 19:03 Відповісти
А когда расскажут , как Татаров отжимал у Микитася бизнес ?😀😀😀
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22.12.2020 18:43 Відповісти
небуде цього- небуде
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22.12.2020 18:55 Відповісти
Что-то этого Татарова стало слишком много в последнее время, как до этого Тупицкого, Вовков, Портнова и остальной мусор. Может уже начинать арестовывать и в суде выяснять, а не рубиться в Интернете?
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22.12.2020 18:43 Відповісти
" А судьи,кто???"))))
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22.12.2020 18:56 Відповісти
,,Украинские суды,, - это новый анегдот !!! 😄
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22.12.2020 20:41 Відповісти
Д'ерьмак с портняшкой посовещаются..перезвонят хозяевам из фсб...и определят линию отмазки для татарова.
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22.12.2020 18:48 Відповісти
Как назло, обещают дождик на четверг.
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22.12.2020 18:52 Відповісти
Зюзя хоть в курсе, что делается в его офисе или он напрочь отдыхает на столе в пинг понг.
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22.12.2020 18:52 Відповісти
Так вроде же Порох этого Татарова назначил в Офис Президента. Разве нет?
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22.12.2020 19:04 Відповісти
Татарову определят меру пресечения в четверг - Цензор.НЕТ 4548
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22.12.2020 18:53 Відповісти
і я про це
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22.12.2020 18:54 Відповісти
вова, ну слезь с меня... тебе на шоу пора...
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22.12.2020 19:28 Відповісти
агов зЄля ти де - мЄндель - де воно сховалось...- чи передоз...
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22.12.2020 18:53 Відповісти
Сібеця?
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22.12.2020 18:53 Відповісти
Пам'ятаю, як виборці зеленського постили картинку з купою літаків, які ніби то втікають від його антикорупційних потуг.
Насправді ж, в країну повернулись ригівські покидьки, яких одразу пристроїли в крісла.
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22.12.2020 18:58 Відповісти
А він не бажає заявити журналістам, що справа проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь також сфабрикована?
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22.12.2020 18:56 Відповісти
Татарову определят меру пресечения в четверг - Цензор.НЕТ 8220
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22.12.2020 18:56 Відповісти
ЗЕленые сегодня-завтра подшаманят и в четверг суд Татарова отпустит.
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22.12.2020 18:57 Відповісти
Татарову визначать запобіжний захід у четвер - Цензор.НЕТ 4389
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22.12.2020 19:02 Відповісти
ха. ты лучше из своей германии не вылазь, бо будешь виноватым в выборе Кулака Киева.
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22.12.2020 19:26 Відповісти
А я и не вылазю. Нет времени потом на карантине сидеть.
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22.12.2020 22:45 Відповісти
чуда не буде, країною уже керує портянка з єрмилою і холуя-татаріна вони не здадуть. буде все навпаки, їм конче треба всім показати хто в хаті хозяїн, хто вирішує кого садити і в який спосіб.
дивна річ, яку роль в країні відіграє нинішній президент і хто головнокомандуючий в країні, на фоні останніх подій стало якось вкрай не важливо....... і ми цього варті.
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22.12.2020 19:15 Відповісти
И ещё... https://lenta.ua/oppozitsiya-bosniyskih-serbov-potrebovala-otstavki-dodika-iz-za-skandala-s-ukrainskoy-ikonoy-81797/ Оппозиция боснийских сербов потребовала отставки Додика из-за скандала с украинской иконой .... Додик и Лошадь как то смешно звучит
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22.12.2020 19:21 Відповісти
прастить и атпустить. нивинаватая.
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22.12.2020 19:24 Відповісти
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https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1341364603201187841 5 ч В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.
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22.12.2020 20:20 Відповісти
Вот это и есть настоящий Дерьмак !!!
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22.12.2020 20:44 Відповісти
Все материалы дела Венедиктова дала Татарову для изучения. Он готов к обороне.
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23.12.2020 10:01 Відповісти
 
 