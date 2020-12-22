Татарову визначать запобіжний захід у четвер
Заступникові голови ОП Олегу Татарову, якого підозрюють у справі про заволодіння майном Нацгвардії, обиратимуть запобіжний захід у четвер, 24 грудня.
Про це сам Татаров повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні журналісти, запрошую вас у четвер 24 грудня о 12-30 на судове засідання Вищого антикорупційного суду України, де в рамках клопотання НАБУ про запобіжний захід я виступлю зі своєю позицією перед судом", - написав він.
Татаров називає те, що відбувається "зіткненням зі скандальним директором НАБУ".
"Справа про нібито надання мною співробітникові експертної установи знижки на паркування є повністю сфальсифікованою і не має жодного доказу", - стверджує він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
Будь ласка, зачекайте...
Закон про відсутність застави для корупціонерів ніколи не проголосують.
Насправді ж, в країну повернулись ригівські покидьки, яких одразу пристроїли в крісла.
дивна річ, яку роль в країні відіграє нинішній президент і хто головнокомандуючий в країні, на фоні останніх подій стало якось вкрай не важливо....... і ми цього варті.
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1341364603201187841 5 ч В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.