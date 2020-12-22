Татарову визначать запобіжний захід у четвер

Заступникові голови ОП Олегу Татарову, якого підозрюють у справі про заволодіння майном Нацгвардії, обиратимуть запобіжний захід у четвер, 24 грудня.

Про це сам Татаров повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні журналісти, запрошую вас у четвер 24 грудня о 12-30 на судове засідання Вищого антикорупційного суду України, де в рамках клопотання НАБУ про запобіжний захід я виступлю зі своєю позицією перед судом", - написав він.

Татаров називає те, що відбувається "зіткненням зі скандальним директором НАБУ".

"Справа про нібито надання мною співробітникові експертної установи знижки на паркування є повністю сфальсифікованою і не має жодного доказу", - стверджує він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

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