Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров сьогодні не з'явився на роботу, також детективи НАБУ на виявили Татарова в нього вдома.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні в.о. голови САП Максим Грищук підписав підозру Татарову, детективи НАБУ приїхали в ОП за місцем його роботи, проте з'ясувалося, що Татаров сьогодні на роботу не з'явився. Нагадаю, він є заступником голови ОП з питань правоохоронних органів, по суті головним координатором роботи силовиків. Також детективи не виявили Татарова в нього вдома. Підозру передано за місцем роботи Татарова в ОП", - ідеться в повідомленні.
За словами Бутусова, Офіс Президента ніяк не коментує зникнення одного з найближчих співробітників президента.
"Ніяк не коментує можливість перебування на посаді чиновника, який отримав підозру НАБУ. Таке відчуття, що в Татарова імунітет, і ні президент Зеленський, ні голова ОП Єрмак за своїх підлеглих взагалі не хочуть нести ніякої відповідальності. Гей, хлопці, кидайте пінг-понг і карусель, у вас зник координатор правоохоронних органів! Він підозрюється в корупції! Запишіть відосік, хоча б, що ви з нами, тому що ваше мовчання показує, що ви абсолютно не контролюєте ситуації в країні", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.
Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".
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16:18 НАБУ і САП вручили підозру заступникові голови ОП Татарову у справі Микитася
А чего хотеть, мусор есть мусор.
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
А сколько было "похорон отца", не подскажешь?
Давай лучше ты.
інше, коли тобі виписують надуманні підозри прокури які не пройшли атестацію але призначені на посади щоб в ручному режимі "щіміть неугоднЬІх"
Я сюда не гавкать и не отгавкиваться захожу.
И не пиши много.
Много слов здесь никто не читает.
Если бы так легко Украине можно было избавиться от этих клопов, ГБР сотни повесток каждый день подозреваемым вручали бы!
Ну все в своего роялиста недоделанного.
клоун татаров - выкрутится
а может прокурорша поменяет прокуроров, а новые должны ознакомиться