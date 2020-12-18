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Бутусов Юрій (3479) Татаров Олег (424)

Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов

Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров сьогодні не з'явився на роботу, також детективи НАБУ на виявили Татарова в нього вдома.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні в.о. голови САП Максим Грищук підписав підозру Татарову, детективи НАБУ приїхали в ОП за місцем його роботи, проте з'ясувалося, що Татаров сьогодні на роботу не з'явився. Нагадаю, він є заступником голови ОП з питань правоохоронних органів, по суті головним координатором роботи силовиків. Також детективи не виявили Татарова в нього вдома. Підозру передано за місцем роботи Татарова в ОП", - ідеться в повідомленні.

За словами Бутусова, Офіс Президента ніяк не коментує зникнення одного з найближчих співробітників президента.

"Ніяк не коментує можливість перебування на посаді чиновника, який отримав підозру НАБУ. Таке відчуття, що в Татарова імунітет, і ні президент Зеленський, ні голова ОП Єрмак за своїх підлеглих взагалі не хочуть нести ніякої відповідальності. Гей, хлопці, кидайте пінг-понг і карусель, у вас зник координатор правоохоронних органів! Він підозрюється в корупції! Запишіть відосік, хоча б, що ви з нами, тому що ваше мовчання показує, що ви абсолютно не контролюєте ситуації в країні", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП вручили підозру заступникові голови ОП Татарову у справі Микитася

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Смірнов про підписання підозри Татарову: Дії органів досудового розслідування не мають створювати враження про зведення особистих рахунків
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Топ коментарі
+37
в розыск ублюдка
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18.12.2020 16:55
+34
Он в шкафу у Зели.
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18.12.2020 16:54
+30
ак татаров же говорил что "готов пройти путь". или он про путь в кацапстан писал?
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18.12.2020 16:54
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Т.е не явился на работу и никто не знает по какой причине? Залег где-нибудь в больничке.
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18.12.2020 17:12 Відповісти
Лайно в керівництві держави!
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18.12.2020 17:13 Відповісти
Я не зрозумів, була ж вже перед цим новина що підозру вручили..
16:18 НАБУ і САП вручили підозру заступникові голови ОП Татарову у справі Микитася
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18.12.2020 17:14 Відповісти
М-да, этому ссыклу далеко до Тани Черновол...
А чего хотеть, мусор есть мусор.
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18.12.2020 17:14 Відповісти
и Земразь пропала...и Дерьмак...просто еще не знают...
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18.12.2020 17:21 Відповісти
Висить на паркані,
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
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18.12.2020 17:21 Відповісти
Що говорять начальники Татарова про його відсутність на робочому місці?
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18.12.2020 17:25 Відповісти
Он узнал раньше, чем Грищук подписал. Кто слил?
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18.12.2020 17:25 Відповісти
Ермак! ))))))))
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19.12.2020 09:32 Відповісти
За границу сбежал ,как в своё время портнов ещё при шоколаднике
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18.12.2020 17:26 Відповісти
От були колись часи: втік, ховаєшся від правосуддя? Тоді влада оголошує тебе поза законом і дозволяє громадянам влаштовувати на тебе сафарі!
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18.12.2020 17:30 Відповісти
Обшуки дадуть нульовий результат. Татаров вже давно все спалив і почистив!!!
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18.12.2020 17:32 Відповісти
Так и не научились у нас вручать повестки и подозрения.
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18.12.2020 17:46 Відповісти
А что толку-то от вручения повесток, клоуну четыре раза присылали повестки, а он на них прибор положил, а теперь видите стал - гавнокомандующий...
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18.12.2020 17:55 Відповісти
Бывшие главнокомандующие тоже клали на повестки не один раз.
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18.12.2020 18:53 Відповісти
Это когда его в день похорон отца срочно вызвали на допрос? Ты от этих портновских шакалов работаешь?
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18.12.2020 19:51 Відповісти
В день похорон допрос отменили, не нужно врать.
А сколько было "похорон отца", не подскажешь?
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18.12.2020 19:56 Відповісти
фу, ти бридка потвора! вбийся об стіну, зроби ласку людям
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18.12.2020 20:02 Відповісти
Что-то не так?
Давай лучше ты.
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18.12.2020 20:04 Відповісти
одна справа коли тебе зовуть захищати Батьківщину і ти ховаєшься, як члєнограй!
інше, коли тобі виписують надуманні підозри прокури які не пройшли атестацію але призначені на посади щоб в ручному режимі "щіміть неугоднЬІх"
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18.12.2020 19:56 Відповісти
Началось...
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18.12.2020 19:57 Відповісти
Армейские фотки Юща и Пороха видел? )))))))))))))))))
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19.12.2020 09:34 Відповісти
Вяло ты как-то отгавкиваешься. Пересмотри-ка ты, дядя. сериальчик "Слуга народа", воодушевись. Да еще номерок, где любимка твоя писькой по пианино бренчит. Про эбонитовые палочки и Украину-актрису порнофильмов. Зарядись зе-энергией, тряпка!!! Загляни в родную школу, убедись, что училка твоя на Бентли на работу приехала. Х...ли, четыре штуки баксов зарплаты! И фоточку, дядя, фоточку посмотри еще раз, где Беня за одним столом с преЗедентом сидит и перед ним пепельница стоит. Во, б...ять, сервис в ОП! А ролик, где нашего офицера спецслужб в спальном районе Киева расстрелять пытаются - не смотри. Он, гад такой, пытался вагнеровцев, что наших парней в Донбассе убивали, арестовать пытался, фашист клятый, ага. Этим роликом Порох в очередной раз пытался бубочке в штаны насрать.
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19.12.2020 09:47 Відповісти
Я ж не ты.
Я сюда не гавкать и не отгавкиваться захожу.
И не пиши много.
Много слов здесь никто не читает.
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19.12.2020 10:05 Відповісти
Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5005
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18.12.2020 17:49 Відповісти
Да дрыснула эта мразь уже с Украины, где-то уже с тёлками балдеет.
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18.12.2020 17:50 Відповісти
Да вы, батенька, оптимист...
Если бы так легко Украине можно было избавиться от этих клопов, ГБР сотни повесток каждый день подозреваемым вручали бы!
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18.12.2020 18:01 Відповісти
Все кто находился или находится при власти можно стоко нарыть,что нам смертным хватит на пожизненное. Это приблизительно по поговорке \мент может доклепатся к любому\Главное ,чтобы любой был крысой!!!
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18.12.2020 17:58 Відповісти
Татаров ушел в отпуск за свой счет или у него прогул?
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18.12.2020 18:02 Відповісти
Отпуск бессрочный. Надеюсь, навсегда.
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18.12.2020 18:07 Відповісти
зараз виявиться, що він захворів на КОВІД
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18.12.2020 19:57 Відповісти
Как же теперь Шмаркля без Татарова, кто будет шифровки из кремля передавать?
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18.12.2020 18:03 Відповісти
Ермак.
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19.12.2020 09:48 Відповісти
Хапай крысу!
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18.12.2020 18:05 Відповісти
Надеюсь эта гнида теперь объявится в Ростове, а то ведь здесь правосудия не дождемся.
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18.12.2020 18:05 Відповісти
Вряд ли. Нынче такая ситуация, что никого не садят, и никто особо не боится правосудия. Помурыжить могут, это да, но не более. Посему, отсидится где-то, пока патрон порешает, а потом объявится и скажет, что никуда не убегал, а, к примеру, гостил у бабушки в селе.
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18.12.2020 19:10 Відповісти
Ну и "команда" у Зели в ОП подобралась.. Шкодливые как кошки, и трусливые как зайцы.
Ну все в своего роялиста недоделанного.
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18.12.2020 18:09 Відповісти
У владі знову мерзотники і сволота. Красти тільки вміють.
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18.12.2020 18:14 Відповісти
Зеленчуки, офшори, буковельска фабрика, тарговля-на-крави.
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18.12.2020 18:21 Відповісти
Следите за карманами, пока вам цирк с конями( Татаровым) демонстрируют. Это что б вы поменьше про тарифы вспоминали. Классика жанра.
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18.12.2020 18:24 Відповісти
Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9874
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18.12.2020 18:25 Відповісти
Пинг-понг, карусель, прятки: кто, где заховался - я не виноват. Детский сад отдыхает.
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18.12.2020 18:47 Відповісти
а как вы себе представляете поца с опущенными штанами за пианино и нормальных госслужаих в его конторе --- який йшов -- таких знайшов --- ПРОСТО ПОЗОРИЩЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА -- И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХЕРОВЕЕ
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18.12.2020 18:48 Відповісти
народ заслуживает того, кого выбрал
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19.12.2020 00:42 Відповісти
А может это чмо уже в Ростове?
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18.12.2020 18:50 Відповісти
Не гони! У него прикрытие идеальное в Украине - сам преЗедент!!! И татарова отмажет, и Арестовича. Всех кремлевских выкормышей обогреет-обласкает. Шмаркле зеленой без них ну никак до глаз Владимвладимыча не дотянуться, поискать в них мира. Мне не веришь - Ермака с Портновым спроси!
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19.12.2020 09:51 Відповісти
він з клоуном у пінг-понг грає
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18.12.2020 18:58 Відповісти
Я не помилився, коли перед виборами казав, що між Порошенком та Зеленським якщо різниця й є - один давній агент *****, інший ватна служка олігарха з московькими друзями - але розвалювати державу вони будуть однаково, і обсиратись теж, хіба що Зелень обсереться швидше - розуму все ж таки менше, але тому він і менш небезпечний.
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18.12.2020 18:58 Відповісти
дайте заспокійливе цій вангі
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18.12.2020 20:00 Відповісти
К вечеру 18.12 с места работы и жительства исчез даже сам шеф Татарова. А на утро 19.12 то же случилось и с шефом шефа Татарова. В их офисе хозяйничал Святий Миколай. В это время с гостомельского аэродрома в сторону Ростова убыли три рейса без опознавательных знаков. Так закончилась история выходцев из некого 95-го квартала .
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18.12.2020 19:13 Відповісти
ссыкливость - основной признак, по которому принимают в эту ж зеленскую ж ОПу
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18.12.2020 19:21 Відповісти
В Ростове смотрели?
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18.12.2020 19:23 Відповісти
А може він уже з цими двома?
Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7161
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18.12.2020 19:34 Відповісти
Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3583
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18.12.2020 19:50 Відповісти
От що підозри чудотворні роблять! Треба їх частіше застосовувати, то тоді вся ця малоросійська кодла свалить за поребрік.
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18.12.2020 19:57 Відповісти
теперь пидозру Ермаку, Демченку и Зелёнскому за разглашени, факт преступления есть, только Баклан не хочет расследовать и ему тоже за использованин служеб. в личных целях и пособничество в розглашение
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18.12.2020 20:05 Відповісти
Ему просто дали скрыться)))лохам опять втирают байку
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18.12.2020 20:34 Відповісти
А вообще хоть кто-то сел у нас,кроме мелкого судьи колядника?))лет 12 назад
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18.12.2020 20:38 Відповісти
зачем он прячется?, пришел бы и все рассказал как честный человек и его бы сразу отпустили, разве нет?
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18.12.2020 22:34 Відповісти
резидент татаров - исчезнет
клоун татаров - выкрутится
а может прокурорша поменяет прокуроров, а новые должны ознакомиться
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19.12.2020 00:46 Відповісти
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