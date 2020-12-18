Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров сьогодні не з'явився на роботу, також детективи НАБУ на виявили Татарова в нього вдома.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні в.о. голови САП Максим Грищук підписав підозру Татарову, детективи НАБУ приїхали в ОП за місцем його роботи, проте з'ясувалося, що Татаров сьогодні на роботу не з'явився. Нагадаю, він є заступником голови ОП з питань правоохоронних органів, по суті головним координатором роботи силовиків. Також детективи не виявили Татарова в нього вдома. Підозру передано за місцем роботи Татарова в ОП", - ідеться в повідомленні.

За словами Бутусова, Офіс Президента ніяк не коментує зникнення одного з найближчих співробітників президента.

"Ніяк не коментує можливість перебування на посаді чиновника, який отримав підозру НАБУ. Таке відчуття, що в Татарова імунітет, і ні президент Зеленський, ні голова ОП Єрмак за своїх підлеглих взагалі не хочуть нести ніякої відповідальності. Гей, хлопці, кидайте пінг-понг і карусель, у вас зник координатор правоохоронних органів! Він підозрюється в корупції! Запишіть відосік, хоча б, що ви з нами, тому що ваше мовчання показує, що ви абсолютно не контролюєте ситуації в країні", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

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