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НАБУ (4983) Татаров Олег (424)

НАБУ і САП вручили підозру заступникові голови ОП Татарову у справі Микитася

НАБУ і САП вручили підозру заступникові голови ОП Татарову у справі Микитася

Детективи НАБУ і прокурори САП вручили підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"НАБУ і САП повідомили заступнику голови Офісу президента України про підозру в причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі про заволодіння 81 млн грн Нацгвардії. Він є третім підозрюваним у скоєнні вказаного злочину", - сказано в повідомленні НАБУ.

Про підозру повідомлено в порядку ст.278 КПК України.

Слідство вважає, що згадана особа, в минулому - топчиновник державної компанії "Укрбуд" - може бути причетним до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі про заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

"Заступник голови Офісу президента України є третім підозрюваним у скоєнні цього злочину. Крім нього у справі підозрюють заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) і колишнього народного депутата, екскінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 КК України)", - підкреслює НАБУ.

Раніше повідомлялося, що в.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступникові голови Офісу президента Олегу Татарову.

Читайте також: Заступник голови ОП Смірнов про підписання підозри Татарову: Дії органів досудового розслідування не мають створювати враження про зведення особистих рахунків

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

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Справа Громад

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Олексій Гончаренко:
Єдине правильне об'єднання це було б об'єднання Офісу Президента з Державною цирковою компанією України. Зеленський - головне розчарування року!

БІЖИ, ВОВО, БІЖИ!
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18.12.2020 16:32
+5
браслети наділи?
Ні.
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18.12.2020 16:14
+4
ему совершенно нечего бояться и он это прекрасно знает. ни один топ-вор-чиновник в Украине за все годы так называемой независимости не ответил за свои преступления. в неофеодализме, выстроенном чучмой и старательно культивируемом последние два десятка лет владельцами ЗАО "Украина", с кривосудием, являющимся отдельным государством в государстве ему реально стоит бояться только своих подельников, не не правосудия, которого нет и в помине.
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18.12.2020 16:33
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Ну вручили- і шо?
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18.12.2020 16:12 Відповісти
А потом Выручат...
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18.12.2020 16:15 Відповісти
Кишка у них тонка.
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18.12.2020 16:17 Відповісти
Ещё никто не сел. И этот хлюст отмажется.
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18.12.2020 16:24 Відповісти
Голослівна заява.
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18.12.2020 16:39 Відповісти
Якщо НАБУ вчепилось то краще сісти в тюрму самому і не ганьбити Президента!
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19.12.2020 13:22 Відповісти
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18.12.2020 16:41 Відповісти
Тю...)))
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18.12.2020 16:45 Відповісти
а чего ты хотел сразу после вручения?
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18.12.2020 16:40 Відповісти
Мабуть розстрілу. )))
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18.12.2020 16:46 Відповісти
припустимо, а я хотів би, щоб спочатку цю гниду виставили для огляду на Хрещатику в клітці.
Але ж, ми обидва знаємо, що це лише мрії...
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18.12.2020 17:08 Відповісти
Ваші мрії.
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18.12.2020 17:09 Відповісти
так, наші
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18.12.2020 17:18 Відповісти
Ну мрійте.)))
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18.12.2020 17:24 Відповісти
браслети наділи?
Ні.
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18.12.2020 16:14 Відповісти
для цього потрібна санкція суду
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18.12.2020 16:41 Відповісти
А клітчасту ковдру теж??
Насіров вспом'ятався...
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18.12.2020 16:15 Відповісти
кстати. как он там?
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18.12.2020 16:51 Відповісти
Напевно безкарно жирує за поребриками як Лерка Облігація в лондонах..))))
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18.12.2020 16:54 Відповісти
Удивительно пустынно тут...
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18.12.2020 16:22 Відповісти
КСУ,жги!Че притих?
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18.12.2020 16:23 Відповісти
Пидозра пидозрой, - а где арест шоб не мог повлиять на свидетелей.
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18.12.2020 16:25 Відповісти
это так Герберт Уэлс дедушку ленина назвал "кремлёвский фантаст". а тебя как назвать Андрюша "мечтатель с Подола"???
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18.12.2020 16:46 Відповісти
Если татаров получит свои 15 лет за корупцию, - на следующих виборах опять проголосую за Зеленского
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18.12.2020 16:27 Відповісти
Не голосовал за него, но сильно задумаюсь.
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18.12.2020 16:38 Відповісти
я тебе проголосуююююю)))
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18.12.2020 16:39 Відповісти
Томагавком його, томагавком, тільки не насмерть. Досить вже "приколів".
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18.12.2020 17:11 Відповісти
Хотя, думаю, не придется.
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18.12.2020 16:39 Відповісти
Отож бо, навіть і думки такої не повинно бути.
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18.12.2020 17:17 Відповісти
Как раз до следующих выборов сага тянуться будет. Что бы держать в фокусе внимания.
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18.12.2020 16:44 Відповісти
Опоментайся, пане! ©
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18.12.2020 17:04 Відповісти
И не мечтай.
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18.12.2020 17:18 Відповісти
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Справа Громад

@SpravaHromad

·https://twitter.com/SpravaHromad/status/1339636478159310849 20 ч

Олексій Гончаренко:
Єдине правильне об'єднання це було б об'єднання Офісу Президента з Державною цирковою компанією України. Зеленський - головне розчарування року!

БІЖИ, ВОВО, БІЖИ!
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18.12.2020 16:32 Відповісти
Главное недорозумение прошлого года стало главным разочарованием этого 😄
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18.12.2020 16:55 Відповісти
ему совершенно нечего бояться и он это прекрасно знает. ни один топ-вор-чиновник в Украине за все годы так называемой независимости не ответил за свои преступления. в неофеодализме, выстроенном чучмой и старательно культивируемом последние два десятка лет владельцами ЗАО "Украина", с кривосудием, являющимся отдельным государством в государстве ему реально стоит бояться только своих подельников, не не правосудия, которого нет и в помине.
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18.12.2020 16:33 Відповісти
Він як Колобок, і від бабки втік і від діда втече, зустріч з лисичкою йому не світить.
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18.12.2020 17:20 Відповісти
почитайте за шо вручили і прикиньте шо йому за те світить, - чхати він хотів на цю тупорилу галіматню. може сам і рук доклав, щоб потім феєрично відбілитись.
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18.12.2020 16:33 Відповісти
Не пустили же вроде или под дверь-засунули.
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18.12.2020 16:34 Відповісти
при бубочке никто не сидит. это уже очевидность!!! патаму шо ниизя своих пацанов на кичу сажать.... грех это великий...... а если еще еврей и земеля с кривбасса так и подавно....
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18.12.2020 16:43 Відповісти
НАБУ і САП вручили підозру заступникові голови ОП Татарову у справі Микитася - Цензор.НЕТ 3128
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18.12.2020 16:50 Відповісти
Это уже торговля на крови или не ? Чё там думают зелёные экспёрды
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18.12.2020 16:52 Відповісти
Еще не барыжат, но уже мародерствуют!
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18.12.2020 17:07 Відповісти
Если в НАБУ есть умные руководящие головы, то они дадут приказ проверить все дела, в которых участвовал Татаров как адвокат, и найдут похожие приемчики поддлелки экспертных заключений в уголовных и гражданских делах..
Методология уголовных привычек, она, знаете ли, как циганский табор.. кочует из дела в дело..
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18.12.2020 17:31 Відповісти
Висить на паркані,
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
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18.12.2020 17:33 Відповісти
Так вручили или его не нашли? Ничего не понимаю!
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18.12.2020 18:07 Відповісти
Не переймаєтесь, продажні судді "вовки" докажуть **********, і татаров ще й компенсацію з бюджету отримає...ну, як херой антимайдану
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18.12.2020 18:10 Відповісти
на этой рыго-зеленой ментовской плесени клован потеряет остатки дуркорейтинга и под новый год число пропадет,останутся два маленьких нолика %.
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18.12.2020 18:56 Відповісти
Могут на заклание. Нонче самое оно. А Тартаров никому в принципе не нужен.Отличный жертвенный вариант. Зубожили возрадуются и на пару месяцев, глядишь. попритихнут. Ну а за енто время...
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18.12.2020 20:24 Відповісти
Глупенький. Этот татаров это не мелкий взяточник. Если его хорошенько прижать, то такие могут подробности вылезти что всем места мало будет, вот и держаться за него.
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18.12.2020 22:28 Відповісти
Цікаво, де піймали? Мабуть, в клозеті. Туалетний папір забрали, а підозру підсунули.Ох і підступні ці Ситниківці .
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18.12.2020 22:38 Відповісти
Теория Ломброзо в действии. Очень уж жульническая мордочка у этого татарова и какая-то подленькая. Его бы на перевоспитание, под шконку...
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19.12.2020 12:51 Відповісти
 
 