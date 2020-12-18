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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4183) Микитась (153) Татаров Олег (366)

НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася

НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася

Детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ и САП сообщили заместителю председателя Офиса Президента Украины о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии. Он является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления", - сказано в сообщении НАБУ. 

О подозрении сообщено в порядке ст.278 УПК Украины.

Следствие считает, что указанное лицо, в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд" - может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

"Заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины)", - подчеркивает НАБУ.

Ранее сообщалось, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

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@SpravaHromad

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Олексій Гончаренко:
Єдине правильне об'єднання це було б об'єднання Офісу Президента з Державною цирковою компанією України. Зеленський - головне розчарування року!

БІЖИ, ВОВО, БІЖИ!
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18.12.2020 16:32
+5
браслети наділи?
Ні.
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18.12.2020 16:14
+4
ему совершенно нечего бояться и он это прекрасно знает. ни один топ-вор-чиновник в Украине за все годы так называемой независимости не ответил за свои преступления. в неофеодализме, выстроенном чучмой и старательно культивируемом последние два десятка лет владельцами ЗАО "Украина", с кривосудием, являющимся отдельным государством в государстве ему реально стоит бояться только своих подельников, не не правосудия, которого нет и в помине.
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18.12.2020 16:33
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Ну вручили- і шо?
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18.12.2020 16:12 Ответить
А потом Выручат...
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18.12.2020 16:15 Ответить
Кишка у них тонка.
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18.12.2020 16:17 Ответить
Ещё никто не сел. И этот хлюст отмажется.
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18.12.2020 16:24 Ответить
Голослівна заява.
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18.12.2020 16:39 Ответить
Якщо НАБУ вчепилось то краще сісти в тюрму самому і не ганьбити Президента!
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19.12.2020 13:22 Ответить
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18.12.2020 16:41 Ответить
Тю...)))
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18.12.2020 16:45 Ответить
а чего ты хотел сразу после вручения?
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18.12.2020 16:40 Ответить
Мабуть розстрілу. )))
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18.12.2020 16:46 Ответить
припустимо, а я хотів би, щоб спочатку цю гниду виставили для огляду на Хрещатику в клітці.
Але ж, ми обидва знаємо, що це лише мрії...
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18.12.2020 17:08 Ответить
Ваші мрії.
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18.12.2020 17:09 Ответить
так, наші
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18.12.2020 17:18 Ответить
Ну мрійте.)))
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18.12.2020 17:24 Ответить
браслети наділи?
Ні.
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18.12.2020 16:14 Ответить
для цього потрібна санкція суду
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18.12.2020 16:41 Ответить
А клітчасту ковдру теж??
Насіров вспом'ятався...
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18.12.2020 16:15 Ответить
кстати. как он там?
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18.12.2020 16:51 Ответить
Напевно безкарно жирує за поребриками як Лерка Облігація в лондонах..))))
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18.12.2020 16:54 Ответить
Удивительно пустынно тут...
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18.12.2020 16:22 Ответить
КСУ,жги!Че притих?
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18.12.2020 16:23 Ответить
Пидозра пидозрой, - а где арест шоб не мог повлиять на свидетелей.
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18.12.2020 16:25 Ответить
это так Герберт Уэлс дедушку ленина назвал "кремлёвский фантаст". а тебя как назвать Андрюша "мечтатель с Подола"???
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18.12.2020 16:46 Ответить
Если татаров получит свои 15 лет за корупцию, - на следующих виборах опять проголосую за Зеленского
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18.12.2020 16:27 Ответить
Не голосовал за него, но сильно задумаюсь.
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18.12.2020 16:38 Ответить
я тебе проголосуююююю)))
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18.12.2020 16:39 Ответить
Томагавком його, томагавком, тільки не насмерть. Досить вже "приколів".
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18.12.2020 17:11 Ответить
Хотя, думаю, не придется.
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18.12.2020 16:39 Ответить
Отож бо, навіть і думки такої не повинно бути.
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18.12.2020 17:17 Ответить
Как раз до следующих выборов сага тянуться будет. Что бы держать в фокусе внимания.
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18.12.2020 16:44 Ответить
Опоментайся, пане! ©
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18.12.2020 17:04 Ответить
И не мечтай.
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18.12.2020 17:18 Ответить
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https://twitter.com/SpravaHromad

Справа Громад

@SpravaHromad

·https://twitter.com/SpravaHromad/status/1339636478159310849 20 ч

Олексій Гончаренко:
Єдине правильне об'єднання це було б об'єднання Офісу Президента з Державною цирковою компанією України. Зеленський - головне розчарування року!

БІЖИ, ВОВО, БІЖИ!
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18.12.2020 16:32 Ответить
Главное недорозумение прошлого года стало главным разочарованием этого 😄
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18.12.2020 16:55 Ответить
ему совершенно нечего бояться и он это прекрасно знает. ни один топ-вор-чиновник в Украине за все годы так называемой независимости не ответил за свои преступления. в неофеодализме, выстроенном чучмой и старательно культивируемом последние два десятка лет владельцами ЗАО "Украина", с кривосудием, являющимся отдельным государством в государстве ему реально стоит бояться только своих подельников, не не правосудия, которого нет и в помине.
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18.12.2020 16:33 Ответить
Він як Колобок, і від бабки втік і від діда втече, зустріч з лисичкою йому не світить.
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18.12.2020 17:20 Ответить
почитайте за шо вручили і прикиньте шо йому за те світить, - чхати він хотів на цю тупорилу галіматню. може сам і рук доклав, щоб потім феєрично відбілитись.
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18.12.2020 16:33 Ответить
Не пустили же вроде или под дверь-засунули.
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18.12.2020 16:34 Ответить
при бубочке никто не сидит. это уже очевидность!!! патаму шо ниизя своих пацанов на кичу сажать.... грех это великий...... а если еще еврей и земеля с кривбасса так и подавно....
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18.12.2020 16:43 Ответить
НАБУ і САП вручили підозру заступникові голови ОП Татарову у справі Микитася - Цензор.НЕТ 3128
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18.12.2020 16:50 Ответить
Это уже торговля на крови или не ? Чё там думают зелёные экспёрды
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18.12.2020 16:52 Ответить
Еще не барыжат, но уже мародерствуют!
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18.12.2020 17:07 Ответить
Если в НАБУ есть умные руководящие головы, то они дадут приказ проверить все дела, в которых участвовал Татаров как адвокат, и найдут похожие приемчики поддлелки экспертных заключений в уголовных и гражданских делах..
Методология уголовных привычек, она, знаете ли, как циганский табор.. кочует из дела в дело..
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18.12.2020 17:31 Ответить
Висить на паркані,
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
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18.12.2020 17:33 Ответить
Так вручили или его не нашли? Ничего не понимаю!
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18.12.2020 18:07 Ответить
Не переймаєтесь, продажні судді "вовки" докажуть **********, і татаров ще й компенсацію з бюджету отримає...ну, як херой антимайдану
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18.12.2020 18:10 Ответить
на этой рыго-зеленой ментовской плесени клован потеряет остатки дуркорейтинга и под новый год число пропадет,останутся два маленьких нолика %.
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18.12.2020 18:56 Ответить
Могут на заклание. Нонче самое оно. А Тартаров никому в принципе не нужен.Отличный жертвенный вариант. Зубожили возрадуются и на пару месяцев, глядишь. попритихнут. Ну а за енто время...
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18.12.2020 20:24 Ответить
Глупенький. Этот татаров это не мелкий взяточник. Если его хорошенько прижать, то такие могут подробности вылезти что всем места мало будет, вот и держаться за него.
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18.12.2020 22:28 Ответить
Цікаво, де піймали? Мабуть, в клозеті. Туалетний папір забрали, а підозру підсунули.Ох і підступні ці Ситниківці .
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18.12.2020 22:38 Ответить
Теория Ломброзо в действии. Очень уж жульническая мордочка у этого татарова и какая-то подленькая. Его бы на перевоспитание, под шконку...
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19.12.2020 12:51 Ответить
 
 