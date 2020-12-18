Руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову (обновлено)
И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
Об этом сообщил в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По данным источников Цензор.НЕТ, и.о.главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.
Детективы НАБУ получили право на проведение обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
Задержание при вручении подозрения не предполагается, уточнили источники в САП, дальнейшие процессуальные действия будут после вручения подозрения", - написал Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ также напомнил, что первое подозрение Татарову было выписано 1 декабря прокурором САП Романом Сымкивым, однако вручение было сорвано, поскольку за несколько часов Сымкив был лишен доступа к делу в электронном реестре решением генерального прокурора и отстранен от дела.
"Надеюсь, после резонанса второй раз сорвать подозрение власти не посмеют", - подытожил Бутусов.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.
Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
Пожалуйста, подождите...
ЗІ: через оте явище тиску - деякі прізвища в цьому дописі в мене - з маленької букви. Суть не в прізвищах, а в явищі.
логові віслюкав адміністрації президента.
Бо там багато чого цікавого можна буде знайти
ГрищукС 2009-го по 2012 год был помощником прокурора в Червонограде Львовской области.С 2012 года занимал должность прокурора в прокуратуре Львова.В августе был мобилизован на особый период в ВДВ ВСУ. Воевал в рядах 81-й отдельной аэромобильной бригады, в том числе в Донецком аэропорту. Демобилизовался в сентябре 2015 года.В декабре 2015 года был назначен первым заместителем руководителя САП.
В октябре 2015-го Грищук подавал заявку на конкурс по избранию руководителя антикоррупционной прокуратуры. Во время конкурса он набрал девять голосов, в то время как Холодницкий получил только семь. Однако Виктор Шокин, который тогда был генпрокурором, утвердил кандидатуру именно Холодницкого.https://t.me/the_page_media
Не ожидал, что это произойдет.
И Зеленский наверно умрет от инфаркта Макарда.. от такой рубец!