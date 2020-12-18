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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Бутусов Юрий (4248) Грищук Максим (54) САП (2036) Татаров Олег (366)

Руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову (обновлено)

Руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову (обновлено)

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом сообщил в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, и.о.главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Детективы НАБУ получили право на проведение обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.

Задержание при вручении подозрения не предполагается, уточнили источники в САП, дальнейшие процессуальные действия будут после вручения подозрения", - написал Бутусов.

Читайте также: Венедиктова заменила прокуроров в деле Татарова по надуманной причине, готовим заявление в ГБР, - ЦПК

Главред Цензор.НЕТ также напомнил, что первое подозрение Татарову было выписано 1 декабря прокурором САП Романом Сымкивым, однако вручение было сорвано, поскольку за несколько часов Сымкив был лишен доступа к делу в электронном реестре решением генерального прокурора и отстранен от дела.

"Надеюсь, после резонанса второй раз сорвать подозрение власти не посмеют", - подытожил Бутусов.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
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Топ комментарии
+21
не спешите, сейчас один Вовк хер НАБУ на воротник положит, а другой из ОАСК вообще его ликвидирует, как орган несоответствующий конституции ...
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18.12.2020 13:55
+21
Что известно о Максиме Грищуке
ГрищукС 2009-го по 2012 год был помощником прокурора в Червонограде Львовской области.С 2012 года занимал должность прокурора в прокуратуре Львова.В августе был мобилизован на особый период в ВДВ ВСУ. Воевал в рядах 81-й отдельной аэромобильной бригады, в том числе в Донецком аэропорту. Демобилизовался в сентябре 2015 года.В декабре 2015 года был назначен первым заместителем руководителя САП.
В октябре 2015-го Грищук подавал заявку на конкурс по избранию руководителя антикоррупционной прокуратуры. Во время конкурса он набрал девять голосов, в то время как Холодницкий получил только семь. Однако Виктор Шокин, который тогда был генпрокурором, утвердил кандидатуру именно Холодницкого.https://t.me/the_page_media
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18.12.2020 14:03
+10
Убьют Татрова свои же.. потому как даст все расклады на Портнова, на судей констутуционного суда(как готовилась эта диверсия), на Авакова, который пригласил Портнова в Украину, на Коломойского, на Ермака, на "кротов" в МВД, в СБУ, и в Генпрокуртауре..
И Зеленский наверно умрет от инфаркта Макарда.. от такой рубец!
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18.12.2020 14:07
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Та ви шо!!! Цілу підозру!!! Круто,можливо навіть з профспілки виключат !!)))
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18.12.2020 13:51 Ответить
Ніхрена, заявлять, що ця підозра "вирвана з контексту".
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18.12.2020 14:22 Ответить
не спешите, сейчас один Вовк хер НАБУ на воротник положит, а другой из ОАСК вообще его ликвидирует, как орган несоответствующий конституции ...
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18.12.2020 13:55 Ответить
не вірю, щоб зеклован, єрмак і бенедіктова здали і злили татарова. В кращому випадку - дозволили йому втекти до касапів, або в лугандон, знайшли йому заміну під інщим прізвищем; але, як явище тиску на правоохоронні органи і організація репересій з охвістя на Банковій - залишається незміним.
ЗІ: через оте явище тиску - деякі прізвища в цьому дописі в мене - з маленької букви. Суть не в прізвищах, а в явищі.
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18.12.2020 13:55 Ответить
НАБУ І САП має зовнішню підтримку і певну незалежність від Банкової. Підписання підозри в САП, попри відсторонення Венедіктовою прокурорів САП і намагання передати справу до ДБР з одного боку є протистоянням інстанцій за вплив, а з іншого свідчить про наявність наміру і рішення про тиск на ОП. У світлі появи інформації про пряму причетність самого Зеленського до ВагнерГейту, не можна виключати продовження спецоперації вже у правовому полі Україїни.
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18.12.2020 14:10 Ответить
цікаво, шмаркля принесе в жертву татарова чи далі будуть тупо відмазувати?
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18.12.2020 13:57 Ответить
«Шмаркля « нічого не вирішує-він актор і грає роль президента.
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18.12.2020 14:07 Ответить
в угол поставят негодника татарова. может даже на гречку или горох, чтобы вел себя хорошо!
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18.12.2020 13:58 Ответить
В камеру передаста, почему задержание во время вручения подозрения не предполагается? чтоб негативно влиял на следствие..?
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18.12.2020 14:00 Ответить
ждем телодвижение неподкупной прокурорши...
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18.12.2020 14:02 Ответить
щось я не впевнений, що детективи зможуть провети обшуки в логові віслюка в адміністрації президента.
Бо там багато чого цікавого можна буде знайти
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18.12.2020 14:02 Ответить
Мордякою в лєчєбний асфальт не передбачено, а жаль..
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18.12.2020 14:02 Ответить
Что известно о Максиме Грищуке
ГрищукС 2009-го по 2012 год был помощником прокурора в Червонограде Львовской области.С 2012 года занимал должность прокурора в прокуратуре Львова.В августе был мобилизован на особый период в ВДВ ВСУ. Воевал в рядах 81-й отдельной аэромобильной бригады, в том числе в Донецком аэропорту. Демобилизовался в сентябре 2015 года.В декабре 2015 года был назначен первым заместителем руководителя САП.
В октябре 2015-го Грищук подавал заявку на конкурс по избранию руководителя антикоррупционной прокуратуры. Во время конкурса он набрал девять голосов, в то время как Холодницкий получил только семь. Однако Виктор Шокин, который тогда был генпрокурором, утвердил кандидатуру именно Холодницкого.https://t.me/the_page_media
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18.12.2020 14:03 Ответить
Бардак, а не правоохоронна система! Про проведення обшуків в новинах анонсують. Таємниця слідства - земля бетоном! Туди ж і докази, які могли б бути відшукані під час обшуків. Не найшли б по цій справі - найшли б по вагнерівцям (наприклад). І навіть якщо нічого б не знайшли, то підозра про злив обшуків лягла б на ОП.
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18.12.2020 14:06 Ответить
Молодец, Грищук.
Не ожидал, что это произойдет.
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18.12.2020 14:06 Ответить
Убьют Татрова свои же.. потому как даст все расклады на Портнова, на судей констутуционного суда(как готовилась эта диверсия), на Авакова, который пригласил Портнова в Украину, на Коломойского, на Ермака, на "кротов" в МВД, в СБУ, и в Генпрокуртауре..
И Зеленский наверно умрет от инфаркта Макарда.. от такой рубец!
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18.12.2020 14:07 Ответить
Ну вы уж совсем. Такую мрачную картину нарисовали. Да никто никого не убьёт и не сольёт,это же всё одна банда и бояться им абсолютно некого. Всё везде ухвачено,везде свои люди.
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18.12.2020 14:19 Ответить
так говорили ті тварюки при януковощу. Ага, усе ухвачено. Скоро їх мочить будуть
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18.12.2020 14:24 Ответить
Я думаю, что Венедиктова специально затянула вручение подозрения на две недели, что бы Татаров, Портнов и их банда сепаров, могла подчистить концы, и выстроить схему транспортировки(эвакуации) Татарова за пределы досягаемости рук НАБУ, ГБР, СБУ..
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18.12.2020 14:26 Ответить
... повторять "подвиг" кравченка....або чечетова...
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18.12.2020 14:41 Ответить
Молодець,чоловік!Давіть цю гниду.
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18.12.2020 14:10 Ответить
Інші гниди не дозволять, горою стануть, от якби на його місці була б людина з іншим прізвищем, припустим Антоненко.
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18.12.2020 14:26 Ответить
Я бы не спешил делать прогнозы и раздавать комплименты.
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18.12.2020 14:24 Ответить
Ну що,це вже хоч щось. Тепер подивимось,що на це скаже генрокурватурша...
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18.12.2020 14:27 Ответить
Я думаю, что Татарову дали время замести следы.
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18.12.2020 14:27 Ответить
главное что у набу дело забрали а там -дело техники отмазать(похоронить) всё дело
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18.12.2020 14:45 Ответить
старая схема - отмажется . и имея на руках бумагу о Закрыттии, или о том что нет никаких и ничего - это в дальнейшем его Охранная Грамота...
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18.12.2020 15:11 Ответить
Вибачення модеру - вирвалося, сорі(((
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18.12.2020 15:17 Ответить
"Пук" в лужу.
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18.12.2020 15:57 Ответить
наскільки відомо із коментарів Юрія, експерт МВС, який занизив суму збитків, писав кандидатську під керівництвом доктора наук академії МВС Татарова. Отримав хабар від юриста Микатася Татарова. Доказ залізобетонний. Після того як суд випустив Микитася, хай піднявся в ОПУ тоді ще Богдана. Повторна експертиза -в 10 раз більше. Микитася арештували, адвокат Татаров переписав майно на інших осіб, в тому числі і тестя. Микитась виплатив 80 млн, а майна нема.Замість начальника НГ Алерова особистий друг Аванова. схема 2000 -х.Два Андрії,(єрмак і портний в шоколаді) а татарова взяли в ОПУ щоб прихистити
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18.12.2020 16:14 Ответить
 
 