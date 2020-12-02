НАБУ: Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии

Последние полгода Офис Генерального прокурора осуществляет сознательное давление на следствие, которое проводит НАБУ.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 1 декабря 2020 Генеральный прокурор (Ирина Венедиктова. - Ред.) тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины. Как результат, детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки осуществить запланированные следственные и процессуальные действия, а именно - сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятном участнику указанного преступления - экс-служащему государственной компании "УкрБуд".

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Национальное бюро убеждено, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые.

10 сентября 2020 НАБУ и САП при наличии обоснованных доказательств направили Генеральному прокурору проект сообщения о подозрении действующему нардепу как вероятном участнику преступной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины. Однако Генеральный прокурор по непонятным причинам подписала подозрение только 16 сентября. При этом, замечаний к тексту подозрения и изложенным в нем доказательствам не было, никакие изменения в поданный изначально документа не вносились.

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Кроме того, Офис Генерального прокурора, дважды, по мнению следствия, безосновательно, отказывал Национальному бюро в направлении документов для экстрадиции бенефициарного владельца ПАО "ВиЭйБи Банк", подозреваемого в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Национального банка для ПАО "ВиЭйБи Банк" в размере 1,2 млрд грн. В июне и августе 2020 г. НАБУ направляло в ОГП тот же пакет документов, а в июле и ноябре этого года получало его обратно с различными причинами отказов. Все эти причины объединяет только одно: они основываются на произвольной и предвзятой оценке доказательств, ставящих под сомнение решение Высшего антикоррупционного суда, и имеют целью помешать осуществлению правосудия.

Кроме того, в то время, как в деле о завладении имуществом Нацгвардии Генеральный прокурор по непонятным причинам и без предупреждения изменила прокуроров, в производстве по формуле "Роттердам +" прокурора не меняют. И это несмотря на его неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров неправомерной выгоды. Ответ на вопрос о том, почему остается исполнять обязанности процессуальный руководитель, который доказал свою предвзятость, а, соответственно, не сможет обеспечить надлежащее обвинение в суде, знает, наверное, только сама Генеральный прокурор.

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Национальное бюро продолжает прилагать усилия для привлечения к ответственности причастных к топ-корупции лиц и возвращения государству украденных ресурсов", - говорится в заявлении НАБУ.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.