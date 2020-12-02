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НАБУ: Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии

НАБУ: Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии

Последние полгода Офис Генерального прокурора осуществляет сознательное давление на следствие, которое проводит НАБУ.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 1 декабря 2020 Генеральный прокурор (Ирина Венедиктова. - Ред.) тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины. Как результат, детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки осуществить запланированные следственные и процессуальные действия, а именно - сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятном участнику указанного преступления - экс-служащему государственной компании "УкрБуд".

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Национальное бюро убеждено, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые.

10 сентября 2020 НАБУ и САП при наличии обоснованных доказательств направили Генеральному прокурору проект сообщения о подозрении действующему нардепу как вероятном участнику преступной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины. Однако Генеральный прокурор по непонятным причинам подписала подозрение только 16 сентября. При этом, замечаний к тексту подозрения и изложенным в нем доказательствам не было, никакие изменения в поданный изначально документа не вносились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко

Кроме того, Офис Генерального прокурора, дважды, по мнению следствия, безосновательно, отказывал Национальному бюро в направлении документов для экстрадиции бенефициарного владельца ПАО "ВиЭйБи Банк", подозреваемого в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Национального банка для ПАО "ВиЭйБи Банк" в размере 1,2 млрд грн. В июне и августе 2020 г. НАБУ направляло в ОГП тот же пакет документов, а в июле и ноябре этого года получало его обратно с различными причинами отказов. Все эти причины объединяет только одно: они основываются на произвольной и предвзятой оценке доказательств, ставящих под сомнение решение Высшего антикоррупционного суда, и имеют целью помешать осуществлению правосудия.

Кроме того, в то время, как в деле о завладении имуществом Нацгвардии Генеральный прокурор по непонятным причинам и без предупреждения изменила прокуроров, в производстве по формуле "Роттердам +" прокурора не меняют. И это несмотря на его неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров неправомерной выгоды. Ответ на вопрос о том, почему остается исполнять обязанности процессуальный руководитель, который доказал свою предвзятость, а, соответственно, не сможет обеспечить надлежащее обвинение в суде, знает, наверное, только сама Генеральный прокурор.

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Национальное бюро продолжает прилагать усилия для привлечения к ответственности причастных к топ-корупции лиц и возвращения государству украденных ресурсов", - говорится в заявлении НАБУ.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП

Автор: 

НАБУ (4218) Укрбуд (55) Венедиктова Ирина (726) Татаров Олег (366) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+36
НАБУ: Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии - Цензор.НЕТ 137
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02.12.2020 16:59
+34
НАБУ: Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии - Цензор.НЕТ 2759
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02.12.2020 16:57
+33
Как оно Зебилоиды, обтекаете или опять "барыга" и все дела?
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02.12.2020 16:46
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шо значіт прєпятствуєт? Оні ж нє бєсплатно
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03.12.2020 08:07 Ответить
Венедиктову-в отставку и перепроверку её деятельности...
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03.12.2020 08:42 Ответить
НАБУ: Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії - Цензор.НЕТ 2212
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03.12.2020 09:40 Ответить
НАБУ: Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії - Цензор.НЕТ 6285
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03.12.2020 09:47 Ответить
+ https://ibigdan.livejournal.com/25965097.html Зате не краде (с)
Історія почалась ще при Порошенкові, коли забудовник Микитась давав хабарі в Нацгвардіі. НАБУ завело проти Микитася справу.

Після приходу до влади, Зеленські вирішили посадити Микитася як людину, близьку до попередньої влади. Заступник голови Офісу президента Татаров запевнив Микитася, що порішає все за великий хабар. Микитась дав хабар, але Татаров його кинув і питання не вирішив.

Тим часом НАБУ знайшло у Микитася порушення режиму виходу під заставу, конфіскувало заставлені 30 млн. гривень і підняло суму застави до 100 млн. гривень. Таких грошей у Микитася вже не було. І він почав здавати всіх підряд. Особливо пікантно, що головним фігурантом корупційної справи є соратник Зеленського Татаров.

Звичайно ж, зараз Татаров не сяде. Бо ватна курочка Вєнєдіктова не для того сідала в крісло генпрокурора, щоб сажати своїх пацанів. Звичайно ж, виборці Зеленського поплямкають губами і далі будуть підтримувати "нових" політиків.

Але що круто в цій історії - це НАБУ як інституція. Навіть маючи на чолі такого ледачого, безвольного, полохливого конюнктурщика, як Ситник, інституція працює. Бо саме існування НАБУ вносить конфлікт в систему правоохоронних органів. Прокурори та політики рвуть НАБУ, щоб красти далі, натомість НАБУ захищається і збирає матеріали на корупціонерів. Нам всім - профіт.

А Татарова все одно колись посадять. Не Зеленський з Вєнєдіктовою і не Ситник. Але посадять обв'язково. Конфлікт між НАБУ і "антикорупціонерами" поглиблюється, а значить справи на інших високопосадовців кінця епохи бідності - питання часу. Чим і втішений.
https://www.facebook.com/100000678634331/posts/3888182624547654/ Сергей Марченко
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03.12.2020 10:07 Ответить
"Гроші не пахнуть!",- сказав колись мудрий Веспасіан,і був таки правий...
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03.12.2020 10:11 Ответить
,Фу какая мерзость , как будто к фикалиям прикосаешься 😒🤦
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03.12.2020 10:29 Ответить
посмотрите на это свинное рыло - разве можно было такое назначить Генпрокурором? я уже молчу про биографию - папаша работал в ВУЗе МВД, муж в МВД, а сама Венедиктова провалила конкурс на судью т.к. не набрала нужное количество баллов. и почти все кадры зебилов такого же уровня развития и репутации.
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03.12.2020 10:35 Ответить
Венедиктова когда выступает то просто как юрист профи сразу давит при споре

тех кто не имеет соотв.юр. знаний,а ее назначение как и раньше банда при власти
ставит своего ген прокурора чтобы друзям всё разрешено врагам только по закону
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03.12.2020 12:17 Ответить
Тупые зебилы сами же всему этому и определение дали - ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ лох-даун.
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03.12.2020 12:23 Ответить
НАБУ: Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії - Цензор.НЕТ 4889.
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03.12.2020 13:20 Ответить
Генеральный прокурор - ручная петрушка, говорящая голова, полностью зависима от Офиса Президента. Приняв неадекватное, незаконное решение отстранить всех прокуроров САП по делу Татарова за несколько часов до его задержания, сорвав операцию НАБУ - это начало конца Ирина Венедиктовна)).
Ручной, зависимый, игрушечный Генпрокурор представляет угрозу нацбезопасности и независимости государства.
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03.12.2020 14:32 Ответить
Почему молчат Саакашвили, Лещенко и Ко?
Вопрос риторический, если что...
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03.12.2020 16:46 Ответить
НАБУ: Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії - Цензор.НЕТ 2799
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03.12.2020 16:55 Ответить
Венедиктова, як і Зеленський думають що раз ти на посаді, то ти Господь Бог, а Закон, то для лохов (яким не 42 роки) і підтератись ним можно коли забажаєш.
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03.12.2020 17:01 Ответить
----" ...Таитесь вьі под сению закона. Пред вами суд и правда--- все молчи ! Но есть и божий суд. наперсники розврата ! Есть грозньій суд; он ждет . Он не доступен звону злата ... / М. Ю. Лермонтов / І в росії траплялись порядні люди ...Що ми за народ такий : і де ми відкопуємо отаку непотріб---НЕ перестаю дивуватися ??? Адже маємо безліч чудових порядно-- чесних правників !? Скажімо мене завжди шокувало : чому такий досвідчений юрист -- трудоголік . як Юрій Кармазін так і не став Генеральним прокурором України... /мабуть тому що і В*числав Чорновіл НЕ став Президентом .../
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03.12.2020 17:02 Ответить
рильце вже не в пушку, а в пірї
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03.12.2020 17:08 Ответить
Ручная, продажная Венедиктова этим явным преступным, общественно опасным действием поставила крест на своей карьере в Украине...Она открыто показала, что служит врагу....
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03.12.2020 17:13 Ответить
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