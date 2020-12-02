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НАБУ: Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії

НАБУ: Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії

Останні пів року Офіс Генерального прокурора чинить свідомий тиск на слідство, яке проводить НАБУ.

Про це йдеться в заяві НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 1 грудня 2020 року Генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України. Як результат, детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі і процесуальні дії, а саме — повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику вказаного злочину – екстоппосадовцю державної компанії "УкрБуд".

Також читайте: Микитась засвідчив вчинення злочину Татарова і надав відповідні докази, - агент НАБУ Шевченко

Національне бюро переконане, що ця ситуація — продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс Генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше.

10 вересня 2020 року НАБУ і САП за наявності обґрунтованих доказів скерували до Генерального прокурора проєкт повідомлення про підозру чинному нардепу як ймовірному учаснику злочинної групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень та обов’язків народних депутатів України. Проте Генеральний прокурор із незрозумілих причин підписала підозру тільки 16 вересня. При цьому, зауважень до тексту підозри та викладених у ньому доказів не було, жодні зміни до поданого спочатку документа не вносилися.

Крім того, Офіс Генерального прокурора, двічі, на переконання слідства, безпідставно, відмовляв Національному бюро у направленні документів для екстрадиції бенефіціарного власника ПАТ "ВіЕйБі Банк", підозрюваного у заволодінні грошовими коштами стабілізаційного кредиту Національного банку для ПАТ "ВіЕйБі Банк" у розмірі 1,2 млрд грн. У червні та серпні 2020 року НАБУ направляло до ОГП той самий пакет документів, а у липні та листопаді цього року отримувало його назад із різними причинами відмов. Усі ці причини об’єднує тільки одне: вони ґрунтуються на довільній та упередженій оцінці доказів, ставлять під сумнів рішення Вищого антикорупційного суду та мають на меті перешкодити здійсненню правосуддя.

Крім того, у той час, як у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії Генеральний прокурор із незрозумілих причин та без попередження змінила прокурорів, у провадженні щодо формули "Роттердам+" прокурора не змінюють. І це незважаючи на його неодноразове намагання закрити справу й унеможливити публічний судовий розгляд протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів неправомірної вигоди. Відповідь на запитання про те, чому залишається виконувати обов’язки процесуальний керівник, який довів свою упередженість, а, відповідно, не зможе забезпечити належне обвинувачення у суді, має, напевно, тільки сама Генеральний прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов

Національне бюро продовжує докладати зусиль для притягнення до відповідальності причетних до топкорупції осіб та повернення державі вкрадених ресурсів.

Автор: 

НАБУ (5061) Укрбуд (136) Венедіктова Ірина (829) Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+36
НАБУ: Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии - Цензор.НЕТ 137
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02.12.2020 16:59
+34
НАБУ: Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии - Цензор.НЕТ 2759
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02.12.2020 16:57
+33
Как оно Зебилоиды, обтекаете или опять "барыга" и все дела?
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02.12.2020 16:46
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шо значіт прєпятствуєт? Оні ж нє бєсплатно
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03.12.2020 08:07 Відповісти
Венедиктову-в отставку и перепроверку её деятельности...
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03.12.2020 08:42 Відповісти
НАБУ: Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії - Цензор.НЕТ 2212
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03.12.2020 09:40 Відповісти
НАБУ: Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії - Цензор.НЕТ 6285
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03.12.2020 09:47 Відповісти
+ https://ibigdan.livejournal.com/25965097.html Зате не краде (с)
Історія почалась ще при Порошенкові, коли забудовник Микитась давав хабарі в Нацгвардіі. НАБУ завело проти Микитася справу.

Після приходу до влади, Зеленські вирішили посадити Микитася як людину, близьку до попередньої влади. Заступник голови Офісу президента Татаров запевнив Микитася, що порішає все за великий хабар. Микитась дав хабар, але Татаров його кинув і питання не вирішив.

Тим часом НАБУ знайшло у Микитася порушення режиму виходу під заставу, конфіскувало заставлені 30 млн. гривень і підняло суму застави до 100 млн. гривень. Таких грошей у Микитася вже не було. І він почав здавати всіх підряд. Особливо пікантно, що головним фігурантом корупційної справи є соратник Зеленського Татаров.

Звичайно ж, зараз Татаров не сяде. Бо ватна курочка Вєнєдіктова не для того сідала в крісло генпрокурора, щоб сажати своїх пацанів. Звичайно ж, виборці Зеленського поплямкають губами і далі будуть підтримувати "нових" політиків.

Але що круто в цій історії - це НАБУ як інституція. Навіть маючи на чолі такого ледачого, безвольного, полохливого конюнктурщика, як Ситник, інституція працює. Бо саме існування НАБУ вносить конфлікт в систему правоохоронних органів. Прокурори та політики рвуть НАБУ, щоб красти далі, натомість НАБУ захищається і збирає матеріали на корупціонерів. Нам всім - профіт.

А Татарова все одно колись посадять. Не Зеленський з Вєнєдіктовою і не Ситник. Але посадять обв'язково. Конфлікт між НАБУ і "антикорупціонерами" поглиблюється, а значить справи на інших високопосадовців кінця епохи бідності - питання часу. Чим і втішений.
https://www.facebook.com/100000678634331/posts/3888182624547654/ Сергей Марченко
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03.12.2020 10:07 Відповісти
"Гроші не пахнуть!",- сказав колись мудрий Веспасіан,і був таки правий...
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03.12.2020 10:11 Відповісти
,Фу какая мерзость , как будто к фикалиям прикосаешься 😒🤦
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03.12.2020 10:29 Відповісти
посмотрите на это свинное рыло - разве можно было такое назначить Генпрокурором? я уже молчу про биографию - папаша работал в ВУЗе МВД, муж в МВД, а сама Венедиктова провалила конкурс на судью т.к. не набрала нужное количество баллов. и почти все кадры зебилов такого же уровня развития и репутации.
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03.12.2020 10:35 Відповісти
Венедиктова когда выступает то просто как юрист профи сразу давит при споре

тех кто не имеет соотв.юр. знаний,а ее назначение как и раньше банда при власти
ставит своего ген прокурора чтобы друзям всё разрешено врагам только по закону
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03.12.2020 12:17 Відповісти
Тупые зебилы сами же всему этому и определение дали - ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ лох-даун.
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03.12.2020 12:23 Відповісти
НАБУ: Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії - Цензор.НЕТ 4889.
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03.12.2020 13:20 Відповісти
Генеральный прокурор - ручная петрушка, говорящая голова, полностью зависима от Офиса Президента. Приняв неадекватное, незаконное решение отстранить всех прокуроров САП по делу Татарова за несколько часов до его задержания, сорвав операцию НАБУ - это начало конца Ирина Венедиктовна)).
Ручной, зависимый, игрушечный Генпрокурор представляет угрозу нацбезопасности и независимости государства.
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03.12.2020 14:32 Відповісти
Почему молчат Саакашвили, Лещенко и Ко?
Вопрос риторический, если что...
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03.12.2020 16:46 Відповісти
НАБУ: Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії - Цензор.НЕТ 2799
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03.12.2020 16:55 Відповісти
Венедиктова, як і Зеленський думають що раз ти на посаді, то ти Господь Бог, а Закон, то для лохов (яким не 42 роки) і підтератись ним можно коли забажаєш.
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03.12.2020 17:01 Відповісти
----" ...Таитесь вьі под сению закона. Пред вами суд и правда--- все молчи ! Но есть и божий суд. наперсники розврата ! Есть грозньій суд; он ждет . Он не доступен звону злата ... / М. Ю. Лермонтов / І в росії траплялись порядні люди ...Що ми за народ такий : і де ми відкопуємо отаку непотріб---НЕ перестаю дивуватися ??? Адже маємо безліч чудових порядно-- чесних правників !? Скажімо мене завжди шокувало : чому такий досвідчений юрист -- трудоголік . як Юрій Кармазін так і не став Генеральним прокурором України... /мабуть тому що і В*числав Чорновіл НЕ став Президентом .../
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03.12.2020 17:02 Відповісти
рильце вже не в пушку, а в пірї
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03.12.2020 17:08 Відповісти
Ручная, продажная Венедиктова этим явным преступным, общественно опасным действием поставила крест на своей карьере в Украине...Она открыто показала, что служит врагу....
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03.12.2020 17:13 Відповісти
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