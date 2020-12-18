Керівник САП Грищук підписав підозру заступнику голови ОП Татарову (оновлено)

В.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову.

Детективи НАБУ отримали право на проведення обшуків в Офісі Президента і за місцем проживання Татарова.

Затримання під час вручення підозри не передбачається, уточнили джерела в САП, подальші процесуальні дії будуть після вручення підозри", - написав Бутусов.

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Головний редактор Цензор.НЕТ також нагадав, що першу підозру Татарову було виписано 1 грудня прокурором САП Романом Симківим, однак вручення було зірвано, оскільки за кілька годин Симків був позбавлений доступу до справи в електронному реєстрі рішенням генерального прокурора і відсторонений від справи.

"Сподіваюся, після резонансу вдруге зірвати підозру влада не наважиться", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

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За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".