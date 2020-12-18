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Бутусов Юрій (3479) Грищук Максим (45) Татаров Олег (424)

Керівник САП Грищук підписав підозру заступнику голови ОП Татарову (оновлено)

Керівник САП Грищук підписав підозру заступнику голови ОП Татарову (оновлено)

В.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову.

Детективи НАБУ отримали право на проведення обшуків в Офісі Президента і за місцем проживання Татарова.

Затримання під час вручення підозри не передбачається, уточнили джерела в САП, подальші процесуальні дії будуть після вручення підозри", - написав Бутусов.

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Головний редактор Цензор.НЕТ також нагадав, що першу підозру Татарову було виписано 1 грудня прокурором САП Романом Симківим, однак вручення було зірвано, оскільки за кілька годин Симків був позбавлений доступу до справи в електронному реєстрі рішенням генерального прокурора і відсторонений від справи.

"Сподіваюся, після резонансу вдруге зірвати підозру влада не наважиться", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

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За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

Керівник САП Грищук підписав підозру заступнику голови ОП Татарову 01

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Топ коментарі
+21
не спешите, сейчас один Вовк хер НАБУ на воротник положит, а другой из ОАСК вообще его ликвидирует, как орган несоответствующий конституции ...
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18.12.2020 13:55
+21
Что известно о Максиме Грищуке
ГрищукС 2009-го по 2012 год был помощником прокурора в Червонограде Львовской области.С 2012 года занимал должность прокурора в прокуратуре Львова.В августе был мобилизован на особый период в ВДВ ВСУ. Воевал в рядах 81-й отдельной аэромобильной бригады, в том числе в Донецком аэропорту. Демобилизовался в сентябре 2015 года.В декабре 2015 года был назначен первым заместителем руководителя САП.
В октябре 2015-го Грищук подавал заявку на конкурс по избранию руководителя антикоррупционной прокуратуры. Во время конкурса он набрал девять голосов, в то время как Холодницкий получил только семь. Однако Виктор Шокин, который тогда был генпрокурором, утвердил кандидатуру именно Холодницкого.https://t.me/the_page_media
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18.12.2020 14:03
+10
Убьют Татрова свои же.. потому как даст все расклады на Портнова, на судей констутуционного суда(как готовилась эта диверсия), на Авакова, который пригласил Портнова в Украину, на Коломойского, на Ермака, на "кротов" в МВД, в СБУ, и в Генпрокуртауре..
И Зеленский наверно умрет от инфаркта Макарда.. от такой рубец!
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18.12.2020 14:07
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Та ви шо!!! Цілу підозру!!! Круто,можливо навіть з профспілки виключат !!)))
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18.12.2020 13:51 Відповісти
Ніхрена, заявлять, що ця підозра "вирвана з контексту".
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18.12.2020 14:22 Відповісти
не спешите, сейчас один Вовк хер НАБУ на воротник положит, а другой из ОАСК вообще его ликвидирует, как орган несоответствующий конституции ...
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18.12.2020 13:55 Відповісти
не вірю, щоб зеклован, єрмак і бенедіктова здали і злили татарова. В кращому випадку - дозволили йому втекти до касапів, або в лугандон, знайшли йому заміну під інщим прізвищем; але, як явище тиску на правоохоронні органи і організація репересій з охвістя на Банковій - залишається незміним.
ЗІ: через оте явище тиску - деякі прізвища в цьому дописі в мене - з маленької букви. Суть не в прізвищах, а в явищі.
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18.12.2020 13:55 Відповісти
НАБУ І САП має зовнішню підтримку і певну незалежність від Банкової. Підписання підозри в САП, попри відсторонення Венедіктовою прокурорів САП і намагання передати справу до ДБР з одного боку є протистоянням інстанцій за вплив, а з іншого свідчить про наявність наміру і рішення про тиск на ОП. У світлі появи інформації про пряму причетність самого Зеленського до ВагнерГейту, не можна виключати продовження спецоперації вже у правовому полі Україїни.
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18.12.2020 14:10 Відповісти
цікаво, шмаркля принесе в жертву татарова чи далі будуть тупо відмазувати?
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18.12.2020 13:57 Відповісти
«Шмаркля « нічого не вирішує-він актор і грає роль президента.
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18.12.2020 14:07 Відповісти
в угол поставят негодника татарова. может даже на гречку или горох, чтобы вел себя хорошо!
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18.12.2020 13:58 Відповісти
В камеру передаста, почему задержание во время вручения подозрения не предполагается? чтоб негативно влиял на следствие..?
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18.12.2020 14:00 Відповісти
ждем телодвижение неподкупной прокурорши...
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18.12.2020 14:02 Відповісти
щось я не впевнений, що детективи зможуть провети обшуки в логові віслюка в адміністрації президента.
Бо там багато чого цікавого можна буде знайти
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18.12.2020 14:02 Відповісти
Мордякою в лєчєбний асфальт не передбачено, а жаль..
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18.12.2020 14:02 Відповісти
Что известно о Максиме Грищуке
ГрищукС 2009-го по 2012 год был помощником прокурора в Червонограде Львовской области.С 2012 года занимал должность прокурора в прокуратуре Львова.В августе был мобилизован на особый период в ВДВ ВСУ. Воевал в рядах 81-й отдельной аэромобильной бригады, в том числе в Донецком аэропорту. Демобилизовался в сентябре 2015 года.В декабре 2015 года был назначен первым заместителем руководителя САП.
В октябре 2015-го Грищук подавал заявку на конкурс по избранию руководителя антикоррупционной прокуратуры. Во время конкурса он набрал девять голосов, в то время как Холодницкий получил только семь. Однако Виктор Шокин, который тогда был генпрокурором, утвердил кандидатуру именно Холодницкого.https://t.me/the_page_media
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18.12.2020 14:03 Відповісти
Бардак, а не правоохоронна система! Про проведення обшуків в новинах анонсують. Таємниця слідства - земля бетоном! Туди ж і докази, які могли б бути відшукані під час обшуків. Не найшли б по цій справі - найшли б по вагнерівцям (наприклад). І навіть якщо нічого б не знайшли, то підозра про злив обшуків лягла б на ОП.
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18.12.2020 14:06 Відповісти
Молодец, Грищук.
Не ожидал, что это произойдет.
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18.12.2020 14:06 Відповісти
Убьют Татрова свои же.. потому как даст все расклады на Портнова, на судей констутуционного суда(как готовилась эта диверсия), на Авакова, который пригласил Портнова в Украину, на Коломойского, на Ермака, на "кротов" в МВД, в СБУ, и в Генпрокуртауре..
И Зеленский наверно умрет от инфаркта Макарда.. от такой рубец!
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18.12.2020 14:07 Відповісти
Ну вы уж совсем. Такую мрачную картину нарисовали. Да никто никого не убьёт и не сольёт,это же всё одна банда и бояться им абсолютно некого. Всё везде ухвачено,везде свои люди.
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18.12.2020 14:19 Відповісти
так говорили ті тварюки при януковощу. Ага, усе ухвачено. Скоро їх мочить будуть
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18.12.2020 14:24 Відповісти
Я думаю, что Венедиктова специально затянула вручение подозрения на две недели, что бы Татаров, Портнов и их банда сепаров, могла подчистить концы, и выстроить схему транспортировки(эвакуации) Татарова за пределы досягаемости рук НАБУ, ГБР, СБУ..
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18.12.2020 14:26 Відповісти
... повторять "подвиг" кравченка....або чечетова...
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18.12.2020 14:41 Відповісти
Молодець,чоловік!Давіть цю гниду.
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18.12.2020 14:10 Відповісти
Інші гниди не дозволять, горою стануть, от якби на його місці була б людина з іншим прізвищем, припустим Антоненко.
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18.12.2020 14:26 Відповісти
Я бы не спешил делать прогнозы и раздавать комплименты.
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18.12.2020 14:24 Відповісти
Ну що,це вже хоч щось. Тепер подивимось,що на це скаже генрокурватурша...
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18.12.2020 14:27 Відповісти
Я думаю, что Татарову дали время замести следы.
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18.12.2020 14:27 Відповісти
главное что у набу дело забрали а там -дело техники отмазать(похоронить) всё дело
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18.12.2020 14:45 Відповісти
старая схема - отмажется . и имея на руках бумагу о Закрыттии, или о том что нет никаких и ничего - это в дальнейшем его Охранная Грамота...
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18.12.2020 15:11 Відповісти
Вибачення модеру - вирвалося, сорі(((
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18.12.2020 15:17 Відповісти
"Пук" в лужу.
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18.12.2020 15:57 Відповісти
наскільки відомо із коментарів Юрія, експерт МВС, який занизив суму збитків, писав кандидатську під керівництвом доктора наук академії МВС Татарова. Отримав хабар від юриста Микатася Татарова. Доказ залізобетонний. Після того як суд випустив Микитася, хай піднявся в ОПУ тоді ще Богдана. Повторна експертиза -в 10 раз більше. Микитася арештували, адвокат Татаров переписав майно на інших осіб, в тому числі і тестя. Микитась виплатив 80 млн, а майна нема.Замість начальника НГ Алерова особистий друг Аванова. схема 2000 -х.Два Андрії,(єрмак і портний в шоколаді) а татарова взяли в ОПУ щоб прихистити
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18.12.2020 16:14 Відповісти
 
 