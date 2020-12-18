Заступник голови ОП Смірнов про підписання підозри Татарову: Дії органів досудового розслідування не мають створювати враження про зведення особистих рахунків
Заступник голови ОП Андрій Смірнов прокоментував інформацію про підготовку підозри його колезі Олегу Татарову.
Про це Смірнов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з численними зверненнями за коментарями щодо можливого підписання прокурорами САП повідомлення про підозру заступнику Керівника Офісу Президента Татарову О.Ю., дозволю таку тезу. Кримінальний процесуальний кодекс - це не посібник по PR, а будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати закону і не створювати враження про зведення особистих рахунків між окремими людьми", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник САП Грищук підписав підозру заступнику голови ОП Татарову
22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.
Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".
Будь ласка, зачекайте...
Щас Смирнов будет давить на судей, что бы отмазать Татарова, потому что если Татаров начнет "петь", то поедет вся зеленая верхушка..
Это офис преЗедента, детки.
Пока не погонют в шею ишака все єти пидозры - сраный цирк.
І навіть таких ботів подлякових, як https://censor.net/ru/user/477538 - також судити, на гіляку.
зеленский уже забзделся...