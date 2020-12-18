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Офіс Президента (1998) Смирнов Андрій (59) Татаров Олег (424)

Заступник голови ОП Смірнов про підписання підозри Татарову: Дії органів досудового розслідування не мають створювати враження про зведення особистих рахунків

Заступник голови ОП Смірнов про підписання підозри Татарову: Дії органів досудового розслідування не мають створювати враження про зведення особистих рахунків

Заступник голови ОП Андрій Смірнов прокоментував інформацію про підготовку підозри його колезі Олегу Татарову.

Про це Смірнов повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з численними зверненнями за коментарями щодо можливого підписання прокурорами САП повідомлення про підозру заступнику Керівника Офісу Президента Татарову О.Ю., дозволю таку тезу. Кримінальний процесуальний кодекс - це не посібник по PR, а будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати закону і не створювати враження про зведення особистих рахунків між окремими людьми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник САП Грищук підписав підозру заступнику голови ОП Татарову

22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента направив до ВРП лист щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва, - заступник голови ОП Смирнов

Автор: 
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Топ коментарі
+14
А ведь Смирнов (корефан Портнова) тоже под ударом..
Щас Смирнов будет давить на судей, что бы отмазать Татарова, потому что если Татаров начнет "петь", то поедет вся зеленая верхушка..
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18.12.2020 15:52
+11
Один рыг отмазывает другого рыга.
Это офис преЗедента, детки.
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18.12.2020 15:55
+9
А можно тогда поподробнее про дело Рифа? И про сведение личных счетов.
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18.12.2020 15:56
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Як посадють - тоді й повідомляйте. Вони всі під підозрою.
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18.12.2020 15:51 Відповісти
А ведь Смирнов (корефан Портнова) тоже под ударом..
Щас Смирнов будет давить на судей, что бы отмазать Татарова, потому что если Татаров начнет "петь", то поедет вся зеленая верхушка..
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18.12.2020 15:52 Відповісти
куда поедет? пока гундосое сипит свои видосики никто их не тронет
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18.12.2020 16:00 Відповісти
Це все гра для лохів. А за лохів вони тримають весь народ України. Не можна сказати, що безпідставно... В корумпованій злодійській державі, злодії дуже легко себе оправдують через так звані суди і при цьому ще й роблять собі гарну політичну рекламу.
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18.12.2020 15:55 Відповісти
Один рыг отмазывает другого рыга.
Это офис преЗедента, детки.
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18.12.2020 15:55 Відповісти
А можно тогда поподробнее про дело Рифа? И про сведение личных счетов.
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18.12.2020 15:56 Відповісти
ой да ладно))) Открывали дело шоб потом закрыть за "отсутствием состава преступления".

Пока не погонют в шею ишака все єти пидозры - сраный цирк.
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18.12.2020 15:58 Відповісти
всіх вас посудють. Прийде ще час.
І навіть таких ботів подлякових, як https://censor.net/ru/user/477538 - також судити, на гіляку.
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18.12.2020 16:10 Відповісти
Создается впечатлерие, что ОП рассалник идиотов, идиот на идиоте и идиотом погоняет.
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18.12.2020 16:17 Відповісти
А мне, лично, похер, шо это "сведение счетов". Это вы, суходрочеры, сами там между собой разбирайтесь. Мне, чтобы по закону все было.
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18.12.2020 16:22 Відповісти
чмошник мав відреагувати(відробити), себто.
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18.12.2020 16:53 Відповісти
При сведении личных счетов - Действия органов досудебного расследования не должны создавать впечатление о сведении личных счетов.
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18.12.2020 17:00 Відповісти
Скажіть це зеленському. Я ваш приговор.
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18.12.2020 17:16 Відповісти
Портнов, Смирнов, Татаров, Венедиктова, Баканов, Соколов... - шо за муйня, это все из какой страны "деятели"?! Украины и украинцев уже нет?
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18.12.2020 17:35 Відповісти
И что хотел сказать Смирнов этим спичем? Он сам-то понял, что сказал?
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18.12.2020 18:11 Відповісти
Зеленые уроды сами не только властвуют, сводя личные счеты но еще и при этом плюс удовлетворяют личные счеты рашистов с патриотами Украины
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18.12.2020 18:53 Відповісти
А це має назву - ПО СОБІ СУДЯТЬ .
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18.12.2020 18:54 Відповісти
Там давно пора Смирнова посадить.
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18.12.2020 19:10 Відповісти
Рыба гниет с головы...
зеленский уже забзделся...
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18.12.2020 20:29 Відповісти
Про сведение личных счетов тому же пороху с турчиновым расскажи, подстилка портновская! Украинским военным, атошникам и активистам Майдана, где твой выкрест-лилипут вместе с мистером- ломбардом лицемерно на коленях ползали, свечки «запалювалы» под стрёкот вспышек фотокамер... мразота!
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18.12.2020 20:27 Відповісти
 
 