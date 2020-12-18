УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10505 відвідувачів онлайн
Новини
7 281 42
Гончаренко (484) Офіс Президента (1998) Татаров Олег (424)

Детективів НАБУ і прокурорів САП, які прийшли з підозрою Татарову, не пустили в Офіс Президента, - Гончаренко

Детективів НАБУ і прокурорів САП, які прийшли з підозрою Татарову, не пустили в Офіс Президента, - Гончаренко

Детективів НАБУ і прокурорів САП, які прийшли в офіс Президента, щоб вручити підозру заступнику голови ОП Олегу Татарову, не пустили в адмінбудівлю.

Про це написав у своєму Тelegram-каналі народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними моїх джерел, детективи НАБУ і прокурори САП прийшли в офіс Президента вручити підозру Татарову і провести обшук на його робочому місці. І ... їх не пустили в будівлю Офісу Президента. Стежимо за розвитком подій", - написав Гончаренко.

Також читайте: Заступник голови ОП Смірнов про підписання підозри Татарову: Дії органів досудового розслідування не мають створювати враження про зведення особистих рахунків

Детективів НАБУ і прокурорів САП, які прийшли з підозрою Татарову, не пустили в Офіс Президента, - Гончаренко 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник САП Грищук підписав підозру заступнику голови ОП Татарову

22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
матерее татарова, портнова, разумкова?
показати весь коментар
18.12.2020 16:10
+13
Никакого кумовства, только автомат и самокат.
показати весь коментар
18.12.2020 16:06
+12
Смеяться или плакать ...
показати весь коментар
18.12.2020 16:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Никакого кумовства, только автомат и самокат.
показати весь коментар
18.12.2020 16:06 Відповісти
Смеяться или плакать ...
показати весь коментар
18.12.2020 16:06 Відповісти
Каштани Київа чекають...
показати весь коментар
18.12.2020 16:27 Відповісти
да да а на Шулявском мосту столбы то как вовремя попадали не иначе ставили их еврейские компании да Бубочка мамой Рымой клялся шо будет уважать Закон правда какой Закон Вовчик убогий не пояснил теперь Догодываюсь те Законы которые евреи и сами соби намалювалы у Тори и Талмду всем евреям все можна если надо а всем гоям ничего не надо...
показати весь коментар
18.12.2020 17:43 Відповісти
По данным моих источников Алексей ганчаренка матёрый рыг.
показати весь коментар
18.12.2020 16:07 Відповісти
матерее татарова, портнова, разумкова?
показати весь коментар
18.12.2020 16:10 Відповісти
А Татаров?
показати весь коментар
18.12.2020 16:11 Відповісти
Думаю- на йух,послал.К волонтерам и АТОвцам-смелее,заходили.
показати весь коментар
18.12.2020 16:14 Відповісти
Перествай-те уже принимать такое забористое.
показати весь коментар
18.12.2020 16:11 Відповісти
По данным моих источников ты не украинец, а просто сопливый кацап
показати весь коментар
18.12.2020 17:02 Відповісти
Можно уже смеяться или еще подождать немного?
показати весь коментар
18.12.2020 16:08 Відповісти
Подождите.Смеятся будем потом,когда суд-восстановит и заставит компенсацию-выплатить.
показати весь коментар
18.12.2020 16:16 Відповісти
Таки да, и наградят еще.
показати весь коментар
18.12.2020 16:33 Відповісти
а ну ж, овгенич і тут примудриться зелю похвалити
показати весь коментар
18.12.2020 16:08 Відповісти
А может штурмануть как тогда музей
показати весь коментар
18.12.2020 16:09 Відповісти
Музей штурмувало ДБР, послідовники Труби
показати весь коментар
18.12.2020 17:04 Відповісти
Не пускают нас работать в Академию Наук...
показати весь коментар
18.12.2020 16:10 Відповісти
Детективов НАБУ и прокуроров САП, пришедших с подозрением Татарову, не пустили в Офис Президента, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3856
показати весь коментар
18.12.2020 16:10 Відповісти
Ві думаетє смольний бралі красниє? Хрєн в ср..ку!!
Его брала пьяная матросня.Оні ворвалісь ко мнє домой,поставілі Сару к стєнке направілі на нейо наган.Мнє сказалі
. ілі ти поешь інтернаціонал ілі ми расстрєляєм Сару.
-Ві думаєтея его пел?Хрєн в ср..ку!
Я єго орал как нєдорєзанний!!!
показати весь коментар
18.12.2020 19:03 Відповісти
а МВФ спостерігає за боротьбою Зе з корупцією... А шмигаль сподівається в березні отримати хоч якийсь транш...
показати весь коментар
18.12.2020 16:12 Відповісти
По диспозиції виходить шо корупція взяла Зе в плєн і трима в заручниках в ОП)
показати весь коментар
18.12.2020 16:14 Відповісти
Якщо не можеш побороти - очолюй.
показати весь коментар
18.12.2020 17:05 Відповісти
а какой спецотряд у НАБУ и САП? Надо штурмовать
показати весь коментар
18.12.2020 16:12 Відповісти
это в носках по 300 грн , а вдруг порвут
показати весь коментар
18.12.2020 16:27 Відповісти
Улики надо хорошо пережевывать, на это время требуется.
показати весь коментар
18.12.2020 16:14 Відповісти
Гончаренко это который бывший юный регионал при овосче? Достоверный источник
показати весь коментар
18.12.2020 16:20 Відповісти
так ламайте двері
показати весь коментар
18.12.2020 16:23 Відповісти
Це зелене шобло може змести тільки Майдан. До того йде. Зараз вони посадять Стерненка і Чорновол а потім почнуть відкривати справи проти всіх хто не за риготину. Дочекаються.😡
показати весь коментар
18.12.2020 16:32 Відповісти
Правильно.. Вас же в цирк просто так не пускают...))
показати весь коментар
18.12.2020 16:32 Відповісти
А кто эти смелые люди которые не пустили в здание, может они двери не в ту сторну открывали, или им открыть хотели а они наоборот двери держали?
показати весь коментар
18.12.2020 16:33 Відповісти
Вообще-то вручили.А где праведный гнев,шоколадники?Он же паруски написал.Где проклятия,где клятвы вбыть падлюку?Вот так в партейке создателя ПР и приживаются недобитые рыги,перекрасившиеся в патриотов."Нам чуждая и чужая эта культура(украинская) и не надо нам ее навязывать",-истинный Патриот А.Гончаренко)Все,шо Пэте жопу лизнуло,все резко становится позитивным
показати весь коментар
18.12.2020 16:34 Відповісти
Кому ти лизнуло, що тебе так вивертає? тільки не кажи, що за дєржаву абидно
показати весь коментар
18.12.2020 17:08 Відповісти
Та,куда там нам "за диржаву абижацца")Вот любитель "руцкай культуры" и идеолог СДПУ(о)-вот истинные патриоты:ночами не спят,все об Украине думают)
показати весь коментар
18.12.2020 19:11 Відповісти
Детективов НАБУ и прокуроров САП, пришедших с подозрением Татарову, не пустили в Офис Президента, - Гончаренко
Ххххххххххххххххххх

Наверное дресс-код не прошли.
Шортьі надо бьіло одеть.
показати весь коментар
18.12.2020 16:36 Відповісти
Детективів НАБУ і прокурорів САП, які прийшли з підозрою Татарову, не пустили в Офіс Президента, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4871
показати весь коментар
18.12.2020 16:47 Відповісти
И что, даже спецназ не вызвали для штурма? А, хотя это же не музей...
показати весь коментар
18.12.2020 16:48 Відповісти
оп превратилось в мафию которая используя служебное положение крышует преступников. а как дышали...
показати весь коментар
18.12.2020 16:57 Відповісти
Висить на паркані,
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
показати весь коментар
18.12.2020 17:32 Відповісти
А шо ж вони лякають наших хлопців!
показати весь коментар
18.12.2020 19:41 Відповісти
Шел 1991 год...
показати весь коментар
18.12.2020 20:46 Відповісти
 
 