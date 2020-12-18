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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Гончаренко (532) Офис Президента (1775) Татаров Олег (366)

Детективов НАБУ и прокуроров САП, пришедших с подозрением Татарову, не пустили в Офис Президента, - Гончаренко

Детективов НАБУ и прокуроров САП, пришедших с подозрением Татарову, не пустили в Офис Президента, - Гончаренко

Детективов НАБУ и прокуроров САП, которые пришли в Офис Президента, чтобы вручить подозрение замглавы ОП Олегу Татарову, не пустили в админздание.

Об этом написал в своем Тelegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным моих источников, детективы НАБУ и прокуроры САП пришли в Офис Президента вручить подозрение Татарову и провести обыск на его рабочем месте. И... их не пустили в здание Офиса Президента. Следим за развитием событий", - написал Гончаренко.

Детективов НАБУ и прокуроров САП, пришедших с подозрением Татарову, не пустили в Офис Президента, - Гончаренко 01


Ранее сообщалось, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

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Топ комментарии
+16
матерее татарова, портнова, разумкова?
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18.12.2020 16:10
+13
Никакого кумовства, только автомат и самокат.
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18.12.2020 16:06
+12
Смеяться или плакать ...
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18.12.2020 16:06
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Никакого кумовства, только автомат и самокат.
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18.12.2020 16:06 Ответить
Смеяться или плакать ...
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18.12.2020 16:06 Ответить
Каштани Київа чекають...
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18.12.2020 16:27 Ответить
да да а на Шулявском мосту столбы то как вовремя попадали не иначе ставили их еврейские компании да Бубочка мамой Рымой клялся шо будет уважать Закон правда какой Закон Вовчик убогий не пояснил теперь Догодываюсь те Законы которые евреи и сами соби намалювалы у Тори и Талмду всем евреям все можна если надо а всем гоям ничего не надо...
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18.12.2020 17:43 Ответить
По данным моих источников Алексей ганчаренка матёрый рыг.
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18.12.2020 16:07 Ответить
матерее татарова, портнова, разумкова?
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18.12.2020 16:10 Ответить
А Татаров?
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18.12.2020 16:11 Ответить
Думаю- на йух,послал.К волонтерам и АТОвцам-смелее,заходили.
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18.12.2020 16:14 Ответить
Перествай-те уже принимать такое забористое.
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18.12.2020 16:11 Ответить
По данным моих источников ты не украинец, а просто сопливый кацап
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18.12.2020 17:02 Ответить
Можно уже смеяться или еще подождать немного?
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18.12.2020 16:08 Ответить
Подождите.Смеятся будем потом,когда суд-восстановит и заставит компенсацию-выплатить.
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18.12.2020 16:16 Ответить
Таки да, и наградят еще.
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18.12.2020 16:33 Ответить
а ну ж, овгенич і тут примудриться зелю похвалити
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18.12.2020 16:08 Ответить
А может штурмануть как тогда музей
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18.12.2020 16:09 Ответить
Музей штурмувало ДБР, послідовники Труби
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18.12.2020 17:04 Ответить
Не пускают нас работать в Академию Наук...
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18.12.2020 16:10 Ответить
Детективов НАБУ и прокуроров САП, пришедших с подозрением Татарову, не пустили в Офис Президента, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3856
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18.12.2020 16:10 Ответить
Ві думаетє смольний бралі красниє? Хрєн в ср..ку!!
Его брала пьяная матросня.Оні ворвалісь ко мнє домой,поставілі Сару к стєнке направілі на нейо наган.Мнє сказалі
. ілі ти поешь інтернаціонал ілі ми расстрєляєм Сару.
-Ві думаєтея его пел?Хрєн в ср..ку!
Я єго орал как нєдорєзанний!!!
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18.12.2020 19:03 Ответить
а МВФ спостерігає за боротьбою Зе з корупцією... А шмигаль сподівається в березні отримати хоч якийсь транш...
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18.12.2020 16:12 Ответить
По диспозиції виходить шо корупція взяла Зе в плєн і трима в заручниках в ОП)
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18.12.2020 16:14 Ответить
Якщо не можеш побороти - очолюй.
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18.12.2020 17:05 Ответить
а какой спецотряд у НАБУ и САП? Надо штурмовать
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18.12.2020 16:12 Ответить
это в носках по 300 грн , а вдруг порвут
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18.12.2020 16:27 Ответить
Улики надо хорошо пережевывать, на это время требуется.
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18.12.2020 16:14 Ответить
Гончаренко это который бывший юный регионал при овосче? Достоверный источник
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18.12.2020 16:20 Ответить
так ламайте двері
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18.12.2020 16:23 Ответить
Це зелене шобло може змести тільки Майдан. До того йде. Зараз вони посадять Стерненка і Чорновол а потім почнуть відкривати справи проти всіх хто не за риготину. Дочекаються.😡
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18.12.2020 16:32 Ответить
Правильно.. Вас же в цирк просто так не пускают...))
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18.12.2020 16:32 Ответить
А кто эти смелые люди которые не пустили в здание, может они двери не в ту сторну открывали, или им открыть хотели а они наоборот двери держали?
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18.12.2020 16:33 Ответить
Вообще-то вручили.А где праведный гнев,шоколадники?Он же паруски написал.Где проклятия,где клятвы вбыть падлюку?Вот так в партейке создателя ПР и приживаются недобитые рыги,перекрасившиеся в патриотов."Нам чуждая и чужая эта культура(украинская) и не надо нам ее навязывать",-истинный Патриот А.Гончаренко)Все,шо Пэте жопу лизнуло,все резко становится позитивным
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18.12.2020 16:34 Ответить
Кому ти лизнуло, що тебе так вивертає? тільки не кажи, що за дєржаву абидно
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18.12.2020 17:08 Ответить
Та,куда там нам "за диржаву абижацца")Вот любитель "руцкай культуры" и идеолог СДПУ(о)-вот истинные патриоты:ночами не спят,все об Украине думают)
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18.12.2020 19:11 Ответить
Детективов НАБУ и прокуроров САП, пришедших с подозрением Татарову, не пустили в Офис Президента, - Гончаренко
Ххххххххххххххххххх

Наверное дресс-код не прошли.
Шортьі надо бьіло одеть.
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18.12.2020 16:36 Ответить
Детективів НАБУ і прокурорів САП, які прийшли з підозрою Татарову, не пустили в Офіс Президента, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4871
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18.12.2020 16:47 Ответить
И что, даже спецназ не вызвали для штурма? А, хотя это же не музей...
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18.12.2020 16:48 Ответить
оп превратилось в мафию которая используя служебное положение крышует преступников. а как дышали...
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18.12.2020 16:57 Ответить
Висить на паркані,
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
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18.12.2020 17:32 Ответить
А шо ж вони лякають наших хлопців!
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18.12.2020 19:41 Ответить
Шел 1991 год...
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18.12.2020 20:46 Ответить
 
 