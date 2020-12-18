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НАБУ (4983) Ситник (862) Татаров Олег (424)

Татаров про підписання йому підозри: Пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім

Татаров про підписання йому підозри: Пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім

Заступник глави ОП Олег Татаров відреагував на новину про підписання йому керівником САП Максимом Грищуком підозри.

Про це він написав у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з публікаціями в ЗМІ про наміри вручити мені підозру ще раз заявляю свою публічну позицію.

Ситник - це визнаний винним судом у корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки.

Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім", - зазначив Татаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівник САП Грищук підписав підозру заступнику голови ОП Татарову (оновлено)

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

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За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

Татаров про підписання йому підозри: Пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім 01

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Топ коментарі
+18
если НАБУ поставит на прослушку Портнова и его юристов, ты все мы услышим во сколько денех обойдется невиновность и достоинство Татарова в Печерском суде..
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18.12.2020 14:44
+13
цю потвору треба було ще у лютому 14-го задвухсотити
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18.12.2020 14:53
+10
"Достойно отвєчю" - це я так розумію - погроза? Бо яка достойна відповідь може бути з боку негідника?
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18.12.2020 14:53
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если НАБУ поставит на прослушку Портнова и его юристов, ты все мы услышим во сколько денех обойдется невиновность и достоинство Татарова в Печерском суде..
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18.12.2020 14:44 Відповісти
Невинність безцінна.
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18.12.2020 14:46 Відповісти
Татаров Ты главное клетчатое одеяло купил и тапочки белые если да вперде..все вы невинные честные еврейские христиане не знающие чаво снимать аль крест с груди или труселя?? или "наичестнейшие" политики" и девственницы проститутки со справками
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18.12.2020 15:39 Відповісти
Твой путь - в бочку с дерьмом и янычара над тобой с ятаганом..
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18.12.2020 14:46 Відповісти
Впевнено каже,мабуть отримав гарантіі від Єрмака енд Ко.!!!)))
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18.12.2020 14:47 Відповісти
Причому "пройду цей шлях" ґарантує, що більше ніколи не можна буде судити його за цей злочин.
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18.12.2020 16:31 Відповісти
Це все гра для лохів. А за лохів вони тримають весь народ України. Не можна сказати, що безпідставно... В корумпованій злодійській державі, злодії дуже легко себе оправдують через так звані суди і при цьому ще й роблять собі гарну політичну рекламу.
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18.12.2020 14:49 Відповісти
Ваш коментар найкращий.
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18.12.2020 16:32 Відповісти
Дякую. Завжди кажу, як воно є насправді.
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18.12.2020 16:35 Відповісти
Татаров о подписании ему подозрения: Пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу - Цензор.НЕТ 9886
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18.12.2020 14:51 Відповісти
"Достойно отвєчю" - це я так розумію - погроза? Бо яка достойна відповідь може бути з боку негідника?
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18.12.2020 14:53 Відповісти
цю потвору треба було ще у лютому 14-го задвухсотити
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18.12.2020 14:53 Відповісти
Побажаю доказувати ту невиноватість в тому місці, де її другий рік доказує Антоненко.
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18.12.2020 14:54 Відповісти
Шановне товариство, в слові "невиноватість" виникла технічна помилка. Слід читати як "невинуватість".
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18.12.2020 15:22 Відповісти
с карманными судьям-вовками? Почему бы и нет...
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18.12.2020 14:58 Відповісти
И ЦРУ сможет достойно ответить?
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18.12.2020 15:01 Відповісти
Сначала напиши заявление об увольнении, а потом доказывай.
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18.12.2020 15:07 Відповісти
Не забуваємо: йому пох... ваша думка.
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18.12.2020 15:08 Відповісти
От же ж гнида...
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18.12.2020 15:13 Відповісти
Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - отметил Татаров.Источник:https://censor.net/ru/n3237795 Мужик сказал - мужик сделал! Пусть идет и доказывает!
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18.12.2020 15:16 Відповісти
Как он "достойно ответит" - можно догадаться: пересажает со своим дружком Портновым всех майдановцев.
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18.12.2020 15:36 Відповісти
Я пройду этот путь, ЗАНЕСУ СУДЬЕ, получу "героя" от зеленского", - отметил Татаров.
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18.12.2020 16:06 Відповісти
от саме через існування цієї нікчемної потвори(і не тільки цієї) в політикумі, в органах влади України, я стверджую - націоналістів у цій країні нема, від слова - абсолютно........ . виродок Йоська таки зробив свою справу.
ну, нема то й нема, пустувати місце не буде, така природа речей у цьому світі.
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18.12.2020 16:13 Відповісти
Сєпарська гнида. Ще й погрожує...
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18.12.2020 16:14 Відповісти
"И, может быть меня наградят..."
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18.12.2020 16:16 Відповісти
Тільки що Стерненку приморським судом поновили нічний домашній арешт (до цього - три місяці не діяв, бо термін дії судової ухвали сплив). Стерненко каже, що була така вказівка самого Татарова - поновити арешт, причому в СІЗО...
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18.12.2020 16:37 Відповісти
Татаров: "Мы этих майдановцев стреляли, стреляли, но видно, не всех перестреляли. Ничего, скоро всех добьем!".
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18.12.2020 16:42 Відповісти
Для чого і почав «з драпака».
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18.12.2020 19:55 Відповісти
Для чого і почав «з драпака».
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18.12.2020 19:56 Відповісти
главное что бы клетчатое одеяло было под рукой
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18.12.2020 20:35 Відповісти
День ещё не закончился, а уже «доказал»: подобно бродячей собачке подзаборной громко потявкал и ... схоронился у дерьмака в кабинете под его столом...
Все как портняга натаскал... как по нотам...
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18.12.2020 20:53 Відповісти
агент россии "кувшинов" достойно ответит.
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20.12.2020 19:11 Відповісти
 
 