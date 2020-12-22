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арешт (2497) Ситник (862) Татаров Олег (424)

Татаров про свій можливий арешт: Ситник загрався, його PR-акція закінчиться нічим

Татаров про свій можливий арешт: Ситник загрався, його PR-акція закінчиться нічим

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, якого підозрюють у справі про заволодіння майном Нацгвардії, знову заявив, що звинувачення на його адресу безпідставні.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Директор НАБУ Ситник заявив, що ініціює мій арешт. Хочу повідомити визнаному винним у корупції чиновнику, який загрався, що його PR-акція закінчиться так само, як вся його попередня діяльність, – нічим. Не буде і не може бути ніякого арешту за повністю сфальсифікованим кримінальним провадженням, де немає жодного факту чи доказу", - зазначив Татаров, коментуючи заяву Ситника про плани клопотати про його арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

Татаров про свій можливий арешт: Ситник загрався, його PR-акція закінчиться нічим 01

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Топ коментарі
+20
Чортяку Татарова чекає буцегарня , але на жаль , не сьогодні !
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22.12.2020 14:23
+13
По відношенню справи Шеремета, у звинувачення також немає ні доказів ні фактів але Антоненко сидить.......
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22.12.2020 15:23
+11
Давно пора посадить, еще после 14 -го...
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22.12.2020 14:30
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Чортяку Татарова чекає буцегарня , але на жаль , не сьогодні !
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22.12.2020 14:23 Відповісти
його чекає міцна дубова гілляка
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22.12.2020 14:54 Відповісти
Буде цікаво подивитись змагання двох нікчемних говноюристів Татрова та Ситника. Татаров правильно каже що у НАБУ немає результатів, але у Татарова їх також немає! Вони рівноцінно нікчемні і безглузді!
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22.12.2020 16:29 Відповісти
А що це змінить ? Допоки на банковій засіла малороська шобла,вони будуть клонувати таких виродків до безмежності .
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22.12.2020 16:28 Відповісти
Це ти, гнидо, на волі засиділося. Ти диви, яке воно недоторкане!
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23.12.2020 06:24 Відповісти
Татаров о своем возможном аресте: Сытник заигрался, его PR-акция закончится ничем - Цензор.НЕТ 9090
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22.12.2020 14:24 Відповісти
не гуди "гарный мент- это мент у могилке".... и бывших ментов не бывает
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22.12.2020 14:25 Відповісти
Святой человек !! Благодарные потомки должны его именем называть улицы , как говорил один мой знакомый - ,, кристальной души пи....с,,
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22.12.2020 14:26 Відповісти
Не спеши, ты всё узнаешь потом.
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22.12.2020 14:30 Відповісти
Давно пора посадить, еще после 14 -го...
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22.12.2020 14:30 Відповісти
Так він же втік тоді, антиукраїнська гнида, не хоче сидіти за свої злодіяння, а тепер біля реваншистів пригрівся і загрався до абсурду, знущається з патріотів, садить невинних людей..
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23.12.2020 05:07 Відповісти
Все рівно ця комедія закінчиться черговим пшиком, як і всі попередні історії з топкорупціонерами.
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22.12.2020 14:31 Відповісти
Та саджати-несаджати, то хай суд вирішить, а от звільнити того регіанального обермусорка потрібно звідусіль. А може він йудей з якоїсь секти масонській і тому "неприкасаємий" як і всі інші в ОПі, ну точнісінько не українець, а може просто жлоб кацапський... ну не знаю
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22.12.2020 14:37 Відповісти
Бюджетососы понтуют перед налогоплательщиками насосаными сверх дорогими безделушками и требуют платить им больше налогов.
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22.12.2020 14:56 Відповісти
Ось і приїхали, злочинець погрожує прокурору і ця погроза реальність.
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22.12.2020 15:14 Відповісти
При тому, що сама генпрокурвівка бенядиктіва злочинниця.
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22.12.2020 15:38 Відповісти
Якось Портянкін обіцяв виє..ть прокурора в його поганий рот. І нічого, прокурворша сглотнула, мабуть , сподобалося
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22.12.2020 20:14 Відповісти
Що цікаво, в "оточені Порошенка" - хоч і були корупційні скандали; але ж не такого же рівня... До речі, досі нічого нікому інкримінувати не можуть.
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22.12.2020 15:23 Відповісти
По відношенню справи Шеремета, у звинувачення також немає ні доказів ні фактів але Антоненко сидить.......
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22.12.2020 15:23 Відповісти
гнида обнаглевшая еще и грозится
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22.12.2020 15:44 Відповісти
Тут бы , конечно, возразить татарову, мол это суд решит. Но мы-то в курсе, что суд не решит , а порешает.
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22.12.2020 15:45 Відповісти
Мені здається, що вирішувати має новостворений антикорупційний суд. От і подивимось - що воно таке.
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22.12.2020 17:54 Відповісти
Не впевнений, що він буде не такий як "вовчий" суд, недарма Татаров так "пір*я розпускає".
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22.12.2020 18:08 Відповісти
Татаров про свій можливий арешт: Ситник загрався, його PR-акція закінчиться нічим - Цензор.НЕТ 5783
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22.12.2020 15:47 Відповісти
100% правду каже ...
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22.12.2020 16:11 Відповісти
Хай краще згадає сумну долю Бузини.
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22.12.2020 16:17 Відповісти
Ну, шо,****, страшно, коли ссиш ?
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22.12.2020 16:34 Відповісти
Риги типу Татарова і Портянкіна загралися і знахабніли. Нічому не навчив 2014 рік. Українці ж теж не залізні: терпець може урватися
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22.12.2020 20:11 Відповісти
Пусть Татаров объяснит - откуда у "честного" Татарова, его папаши и всего семейства миллионное состояние, дорогая недвижимость, роскошный образ жизни???!!!
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22.12.2020 21:28 Відповісти
Что тут объяснять отжатое бабло у Микитася и притом в наглую не для себя старался Татаров, пока страной управляет безграмотное чмо можно поживиться
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23.12.2020 02:26 Відповісти
Вори в законі.
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23.12.2020 05:18 Відповісти
Где Зе-дурачек откопал это Чмо времен януковича ??!
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22.12.2020 21:56 Відповісти
Він чесних не бере .
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23.12.2020 05:19 Відповісти
А кто сказал,що с тобою грають?!Ты использованная прокладка,що должна была впитать негатив от Ермака и замкнуть на себя.Но нифига не сработает.Тебя и взяли на эту должность,щоб был ще хтось похуже Ермака.И на кого можно спустить собак.Вы примитивы
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22.12.2020 23:03 Відповісти
Гниді Татарову пощастило, що "всплив" під час зеленої влади. При "пороху" буде в смітнику ковбаситись.
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22.12.2020 23:04 Відповісти
НАТО ФЕДЯ НАТО !)
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22.12.2020 23:11 Відповісти
Что сказать? Сытника и прочих "расследователей" уже не раз садили на жопу люди, имеющие юридическую подготовку. Потому что "сытники" привыкли сажать людей по беспределу, которые не могут себя защитить. Зато Портнов, Лукаш и авторы "роттердамов" вполне себе нагибали украинское правосудие в европейских судах. Так будет и в этот раз: потому что Татаров - практик-профессионал, а Сытник - пиарящийся дилетант. В 37-м у него были бы шансы, но в стране, которая ратифицировала международные соглашения - нет.
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22.12.2020 23:29 Відповісти
Хто ж його посадить? Він же фсб ешник під прикриттям,начальник вендіктової !😇
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23.12.2020 00:18 Відповісти
Придётся бабло отжатое у Микитася другому проходимцу переписывать и так по кругу
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23.12.2020 02:23 Відповісти
Микитась підприємець, він займається будівництвом, робить добру справу. І не його вина, що з нього владні чинуші вимагають хабарі і відкати, щоб він міг будувати. А також штовхають підприємця на брудні оборудки, бо проти влади не "попреш".
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23.12.2020 05:28 Відповісти
 
 