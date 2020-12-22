НАБУ ініціює арешт Татарова з правом на заставу, - Ситник
Заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову проситимуть обрати в суді запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.
Про це заявив в інтерв'ю "Настоящее время" директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"НАБУ ініціює арешт з можливістю внесення застави, але яке рішення винесе прокурор, я не знаю", - сказав директор НАБУ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву пропризупинення повноважень на час слідства.
Будь ласка, зачекайте...
И по Журавлю хоть какая-то приятная новость. Пусть это только решение суда о возбуждении УД, но и этого могло не случиться...
Горб,пардон, Гундосій?
(то же...но быстрее открывается)
А я знаю. Увы.
Возможно, что пока Татаров не выходил на связь, он договаривался с НАБУ. И договорился по определенной сумме залога. Теперь через суд это проведут как операцию НАБУ (для показухи перед Западом) и обеливание Татарова (для дальнейшего его возвышения). Возможно, это - именно так.
По сути - залог, это законная взятка за свои преступления. Сколько у нас уже по залогу вышло??? Хренова туча уродов, которая потом через суд обратно же восстанавливается.
И куда этот залог идет???
Второй момент. Можно и законопослушного человека обложить залогом. Фиктивные дела у нас клепаются по щелчку пальца той же хреновой тучей уродов.
И куда этот залог идет???
Зе-система - система хреновой тучи уродов.