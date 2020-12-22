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НАБУ (4983) арешт (2497) застава (654) Ситник (862) Татаров Олег (424)

НАБУ ініціює арешт Татарова з правом на заставу, - Ситник

НАБУ ініціює арешт Татарова з правом на заставу, - Ситник

Заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову проситимуть обрати в суді запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це заявив в інтерв'ю "Настоящее время" директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"НАБУ ініціює арешт з можливістю внесення застави, але яке рішення винесе прокурор, я не знаю", - сказав директор НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву пропризупинення повноважень на час слідства.

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Топ коментарі
+27
Набу красавчики. Олигархи и сепарня негодує.
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22.12.2020 11:17
+17
Против НАБУ вся мразота выступает - ОПЗЖ, ОП, Зеля, Ермак, черноротая Бондаренко с ФСБ-шной Лукаш. НАБУ, дави их. После 20 января (инаугурация Байдена) влияние США на нашу власть усилится, эта кремлевская агентура попритихнет
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22.12.2020 11:44
+7
А я категорически ПРОТИВ ЗАЛОГА! Пусть **** сидит в СИЗО, как те украинские патриоты, которых он своими противозаконными инсинуациями упек в тюрьму. И пусть узнает, по чём фунт лиха!
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22.12.2020 13:25
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Набу красавчики. Олигархи и сепарня негодує.
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22.12.2020 11:17 Відповісти
був би ще ситнік в адекваті і розумів би до чого призводять відпочинки за чужий кошт... ціни б йому не було! а так власноруч надав оппонентам інструментарій називати себе коррупціонером
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22.12.2020 23:34 Відповісти
А чому тим, хто мішок цементу вкрав немає "залога", а відразу до СІЗО?
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22.12.2020 11:19 Відповісти
Тому, що соціальна нерівність і гроші притягують гроші...
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22.12.2020 11:22 Відповісти
Потому, что только по Конституции все люди равны. Но "гарант" (включая предыдущих) этого не гарантирует. Вы же(тут я НЕ про вас лично) почему-то не голосуете за тех, кто будет гарантировать...
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22.12.2020 11:35 Відповісти
А треба було би 73/43%зебілу https://censor.net/ru/user/46103 - і особисто нагадати...
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22.12.2020 12:15 Відповісти
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22.12.2020 12:38 Відповісти
на мешок "цемента", залог мешок "картошки".
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22.12.2020 11:37 Відповісти
Кто ворует мешок цемента, да ещё прёт его на своём горбу, тот на залог грошей не мае.
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22.12.2020 11:43 Відповісти
Мішок цементу не підпадає під кримінальну відповідальність.Якщо знаєш конкретний приклад позбавлення волі за крадіжку одного мішка цементу,будь ласка,наведи.
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22.12.2020 12:25 Відповісти
Хоть какой-то гос. орган делает, хотя бы попытки... удачи!
И по Журавлю хоть какая-то приятная новость. Пусть это только решение суда о возбуждении УД, но и этого могло не случиться...
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22.12.2020 11:21 Відповісти
А когда ж Горб, пардон, Гундосій?
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22.12.2020 11:23 Відповісти
.. бо уже терпение лопается.
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22.12.2020 11:25 Відповісти
а не проще поломать ему ноги и судьбу??
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22.12.2020 11:24 Відповісти
Таким образом, в случае обвинительного решения суда, Подоляк становится соучастником преступления.
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22.12.2020 11:26 Відповісти
НАБУ инициирует залог... с призрачным правом на арест Татарова
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22.12.2020 11:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w_wopnTZT4s
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22.12.2020 11:32 Відповісти
https://youtu.be/w_wopnTZT4s
(то же...но быстрее открывается)
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22.12.2020 11:54 Відповісти
"...но какое решение примет прокурор я не знаю"Источник: https://censor.net/ru/n3238377

А я знаю. Увы.
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22.12.2020 11:31 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения.
Возможно, что пока Татаров не выходил на связь, он договаривался с НАБУ. И договорился по определенной сумме залога. Теперь через суд это проведут как операцию НАБУ (для показухи перед Западом) и обеливание Татарова (для дальнейшего его возвышения). Возможно, это - именно так.
По сути - залог, это законная взятка за свои преступления. Сколько у нас уже по залогу вышло??? Хренова туча уродов, которая потом через суд обратно же восстанавливается.
И куда этот залог идет???
Второй момент. Можно и законопослушного человека обложить залогом. Фиктивные дела у нас клепаются по щелчку пальца той же хреновой тучей уродов.
И куда этот залог идет???
Зе-система - система хреновой тучи уродов.
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22.12.2020 11:40 Відповісти
у татарова созревает новая эпопея с "клетчатым", казенным одеялом...
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22.12.2020 11:42 Відповісти
Против НАБУ вся мразота выступает - ОПЗЖ, ОП, Зеля, Ермак, черноротая Бондаренко с ФСБ-шной Лукаш. НАБУ, дави их. После 20 января (инаугурация Байдена) влияние США на нашу власть усилится, эта кремлевская агентура попритихнет
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22.12.2020 11:44 Відповісти
его не арестовывать, этого ватного Петуха нужно в общаковую хату.....
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22.12.2020 11:51 Відповісти
А чо досі ще не взяли його на кічу?
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22.12.2020 12:12 Відповісти
То есть единственная причина сего мероприятия это желание срубить деньжат.
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22.12.2020 12:24 Відповісти
Вольдемар Голівудський і Діснейлендовський свого рефффформатора не віддасть.
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22.12.2020 12:29 Відповісти
А я категорически ПРОТИВ ЗАЛОГА! Пусть **** сидит в СИЗО, как те украинские патриоты, которых он своими противозаконными инсинуациями упек в тюрьму. И пусть узнает, по чём фунт лиха!
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22.12.2020 13:25 Відповісти
НАБУ последний оплот! Как говорил Шабунин, за вами (клоунами) смотрят и пишут
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22.12.2020 13:31 Відповісти
В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова. timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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22.12.2020 16:30 Відповісти
гепа всея харькова издох -- там будет улица . памятник . мемор. доска . площадь и тд и тп ==как вроде подох леха брежнев . если кто помнет но леха был сцарем недоимперии ссср // ..НУ А ГЕПЕ НА АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ БУДЕТ НЕКОМФФОРТНО ---- БЫДЛО И БАНДЮК -- БАРЫГА И ВОР -- МРАЗЬ И ПОДОНОК -- СОСЕДИ СКАЖУТ // КНОПКА КАК ТЫ СУЧИЙ ПОТРОХ СЮДА ПРОЛЕЗ------- ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ......... А ТУТ ХЕРНЯ С ТАТАРОВЫМ ---БЛДЬ ******* НАШУ ШИМПАН--ЗЕ -- ИМЕЙТЕ СОВИСТЬ -- ОНО НЕДАВНО ИЗОБРАЖАЛО ВИРУСЬ -- КАК ОНО МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ЕСЛИ ПАПЕРЕДНИК ПОРОХ КРОВОСИСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СРЕТ В КАРМАН
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22.12.2020 20:00 Відповісти
Как же вы посадите Татарова, когда ниточка ведёт до Богдана и Зелоха *********** Украины, которые распилили бабло Микитася
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23.12.2020 02:21 Відповісти
 
 