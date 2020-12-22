НАБУ инициирует арест Татарова с правом на залог, - Сытник
Замглавы Офиса Президента Олегу Татарову будут просить избрать в суде меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Об этом заявил в интервью "Настоящее время" директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор я не знаю", - сказал директор НАБУ.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
Пожалуйста, подождите...
И по Журавлю хоть какая-то приятная новость. Пусть это только решение суда о возбуждении УД, но и этого могло не случиться...
Горб,пардон, Гундосій?
(то же...но быстрее открывается)
А я знаю. Увы.
Возможно, что пока Татаров не выходил на связь, он договаривался с НАБУ. И договорился по определенной сумме залога. Теперь через суд это проведут как операцию НАБУ (для показухи перед Западом) и обеливание Татарова (для дальнейшего его возвышения). Возможно, это - именно так.
По сути - залог, это законная взятка за свои преступления. Сколько у нас уже по залогу вышло??? Хренова туча уродов, которая потом через суд обратно же восстанавливается.
И куда этот залог идет???
Второй момент. Можно и законопослушного человека обложить залогом. Фиктивные дела у нас клепаются по щелчку пальца той же хреновой тучей уродов.
И куда этот залог идет???
Зе-система - система хреновой тучи уродов.