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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4183) арест (10435) залог (502) Сытник (958) Татаров Олег (366)

НАБУ инициирует арест Татарова с правом на залог, - Сытник

НАБУ инициирует арест Татарова с правом на залог, - Сытник

Замглавы Офиса Президента Олегу Татарову будут просить избрать в суде меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом заявил в интервью "Настоящее время" директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор я не знаю", - сказал директор НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация об отстранении Татарова от должности не соответствует действительности, - Бутусов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

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Топ комментарии
+27
Набу красавчики. Олигархи и сепарня негодує.
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22.12.2020 11:17
+17
Против НАБУ вся мразота выступает - ОПЗЖ, ОП, Зеля, Ермак, черноротая Бондаренко с ФСБ-шной Лукаш. НАБУ, дави их. После 20 января (инаугурация Байдена) влияние США на нашу власть усилится, эта кремлевская агентура попритихнет
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22.12.2020 11:44
+7
А я категорически ПРОТИВ ЗАЛОГА! Пусть **** сидит в СИЗО, как те украинские патриоты, которых он своими противозаконными инсинуациями упек в тюрьму. И пусть узнает, по чём фунт лиха!
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22.12.2020 13:25
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Набу красавчики. Олигархи и сепарня негодує.
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22.12.2020 11:17 Ответить
був би ще ситнік в адекваті і розумів би до чого призводять відпочинки за чужий кошт... ціни б йому не було! а так власноруч надав оппонентам інструментарій називати себе коррупціонером
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22.12.2020 23:34 Ответить
А чому тим, хто мішок цементу вкрав немає "залога", а відразу до СІЗО?
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22.12.2020 11:19 Ответить
Тому, що соціальна нерівність і гроші притягують гроші...
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22.12.2020 11:22 Ответить
Потому, что только по Конституции все люди равны. Но "гарант" (включая предыдущих) этого не гарантирует. Вы же(тут я НЕ про вас лично) почему-то не голосуете за тех, кто будет гарантировать...
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22.12.2020 11:35 Ответить
А треба було би 73/43%зебілу https://censor.net/ru/user/46103 - і особисто нагадати...
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22.12.2020 12:15 Ответить
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22.12.2020 12:38 Ответить
на мешок "цемента", залог мешок "картошки".
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22.12.2020 11:37 Ответить
Кто ворует мешок цемента, да ещё прёт его на своём горбу, тот на залог грошей не мае.
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22.12.2020 11:43 Ответить
Мішок цементу не підпадає під кримінальну відповідальність.Якщо знаєш конкретний приклад позбавлення волі за крадіжку одного мішка цементу,будь ласка,наведи.
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22.12.2020 12:25 Ответить
Хоть какой-то гос. орган делает, хотя бы попытки... удачи!
И по Журавлю хоть какая-то приятная новость. Пусть это только решение суда о возбуждении УД, но и этого могло не случиться...
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22.12.2020 11:21 Ответить
А когда ж Горб, пардон, Гундосій?
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22.12.2020 11:23 Ответить
.. бо уже терпение лопается.
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22.12.2020 11:25 Ответить
а не проще поломать ему ноги и судьбу??
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22.12.2020 11:24 Ответить
Таким образом, в случае обвинительного решения суда, Подоляк становится соучастником преступления.
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22.12.2020 11:26 Ответить
НАБУ инициирует залог... с призрачным правом на арест Татарова
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22.12.2020 11:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w_wopnTZT4s
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22.12.2020 11:32 Ответить
https://youtu.be/w_wopnTZT4s
(то же...но быстрее открывается)
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22.12.2020 11:54 Ответить
"...но какое решение примет прокурор я не знаю"Источник: https://censor.net/ru/n3238377

А я знаю. Увы.
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22.12.2020 11:31 Ответить
Меня терзают смутные сомнения.
Возможно, что пока Татаров не выходил на связь, он договаривался с НАБУ. И договорился по определенной сумме залога. Теперь через суд это проведут как операцию НАБУ (для показухи перед Западом) и обеливание Татарова (для дальнейшего его возвышения). Возможно, это - именно так.
По сути - залог, это законная взятка за свои преступления. Сколько у нас уже по залогу вышло??? Хренова туча уродов, которая потом через суд обратно же восстанавливается.
И куда этот залог идет???
Второй момент. Можно и законопослушного человека обложить залогом. Фиктивные дела у нас клепаются по щелчку пальца той же хреновой тучей уродов.
И куда этот залог идет???
Зе-система - система хреновой тучи уродов.
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22.12.2020 11:40 Ответить
у татарова созревает новая эпопея с "клетчатым", казенным одеялом...
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22.12.2020 11:42 Ответить
Против НАБУ вся мразота выступает - ОПЗЖ, ОП, Зеля, Ермак, черноротая Бондаренко с ФСБ-шной Лукаш. НАБУ, дави их. После 20 января (инаугурация Байдена) влияние США на нашу власть усилится, эта кремлевская агентура попритихнет
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22.12.2020 11:44 Ответить
его не арестовывать, этого ватного Петуха нужно в общаковую хату.....
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22.12.2020 11:51 Ответить
А чо досі ще не взяли його на кічу?
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22.12.2020 12:12 Ответить
То есть единственная причина сего мероприятия это желание срубить деньжат.
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22.12.2020 12:24 Ответить
Вольдемар Голівудський і Діснейлендовський свого рефффформатора не віддасть.
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22.12.2020 12:29 Ответить
А я категорически ПРОТИВ ЗАЛОГА! Пусть **** сидит в СИЗО, как те украинские патриоты, которых он своими противозаконными инсинуациями упек в тюрьму. И пусть узнает, по чём фунт лиха!
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22.12.2020 13:25 Ответить
НАБУ последний оплот! Как говорил Шабунин, за вами (клоунами) смотрят и пишут
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22.12.2020 13:31 Ответить
В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова. timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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22.12.2020 16:30 Ответить
гепа всея харькова издох -- там будет улица . памятник . мемор. доска . площадь и тд и тп ==как вроде подох леха брежнев . если кто помнет но леха был сцарем недоимперии ссср // ..НУ А ГЕПЕ НА АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ БУДЕТ НЕКОМФФОРТНО ---- БЫДЛО И БАНДЮК -- БАРЫГА И ВОР -- МРАЗЬ И ПОДОНОК -- СОСЕДИ СКАЖУТ // КНОПКА КАК ТЫ СУЧИЙ ПОТРОХ СЮДА ПРОЛЕЗ------- ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ......... А ТУТ ХЕРНЯ С ТАТАРОВЫМ ---БЛДЬ ******* НАШУ ШИМПАН--ЗЕ -- ИМЕЙТЕ СОВИСТЬ -- ОНО НЕДАВНО ИЗОБРАЖАЛО ВИРУСЬ -- КАК ОНО МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ЕСЛИ ПАПЕРЕДНИК ПОРОХ КРОВОСИСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СРЕТ В КАРМАН
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22.12.2020 20:00 Ответить
Как же вы посадите Татарова, когда ниточка ведёт до Богдана и Зелоха *********** Украины, которые распилили бабло Микитася
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23.12.2020 02:21 Ответить
 
 