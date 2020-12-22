НАБУ инициирует арест Татарова с правом на залог, - Сытник

Замглавы Офиса Президента Олегу Татарову будут просить избрать в суде меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом заявил в интервью "Настоящее время" директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор я не знаю", - сказал директор НАБУ.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.