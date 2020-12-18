Подоляк: Татаров работает в обычном режиме, сотрудников НАБУ в ОП не пустили
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о вручении замглавы ОП Олегу Татарову подозрения.
Об этом он сказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники НАБУ действительно сегодня посещали Офис Президента. Но поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур, им было отказано в доступе в помещения Офиса Президента", - сказал Подоляк.
Он добавил, что Татаров сейчас работает в обычном режиме.
"В настоящее время в Офисе Президента нет информации о том, что с Татаровым проводились какие-либо процессуальные или следственные действия. Нет также официальной информации и о том, что Татарову должным образом вручено подозрение. Да, безусловно, мы знаем о наличии у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающиеся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешних должностных функций. Однако, еще раз подчеркиваем, что надлежащих процессуальных действий совершено не было. Господин Татаров работает в обычном режиме", - отметил советник руководителя Офиса.
Также на Цензор.НЕТ: Сытник: у Татарова нет адвокатского иммунитета, подозрение ему вручили законно
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.
Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/Coq4Q92G3_k?t=1883
І впевнений, що кінець їхнього правління буде безславний і трагічний
І так, чому Подоляк не обурювався, коли на виставку картин приперлися повістку Петі вручати?
А с каких это пор смена места работы, освобождает от криминальной ответственности? На каком основании не пускают сотрудников антикоррупционных органов в ОПешное кубло коррупционеров?
Готуйся, Бубочко!