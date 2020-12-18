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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4183) Офис Президента (1775) Татаров Олег (366) Подоляк Михаил (246)

Подоляк: Татаров работает в обычном режиме, сотрудников НАБУ в ОП не пустили

Подоляк: Татаров работает в обычном режиме, сотрудников НАБУ в ОП не пустили

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о вручении замглавы ОП Олегу Татарову подозрения.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники НАБУ действительно сегодня посещали Офис Президента. Но поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур, им было отказано в доступе в помещения Офиса Президента", - сказал Подоляк.

Он добавил, что Татаров сейчас работает в обычном режиме.

"В настоящее время в Офисе Президента нет информации о том, что с Татаровым проводились какие-либо процессуальные или следственные действия. Нет также официальной информации и о том, что Татарову должным образом вручено подозрение. Да, безусловно, мы знаем о наличии у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающиеся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешних должностных функций. Однако, еще раз подчеркиваем, что надлежащих процессуальных действий совершено не было. Господин Татаров работает в обычном режиме", - отметил советник руководителя Офиса.

Также на Цензор.НЕТ: Сытник: у Татарова нет адвокатского иммунитета, подозрение ему вручили законно

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

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Топ комментарии
+81
Твари отмороженные. Такой херни не было даже при Овоще
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18.12.2020 21:47
+55
Подоляк: Татаров працює у звичайному режимі, співробітників НАБУ в ОП не пустили - Цензор.НЕТ 1167
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18.12.2020 21:59
+51
ваще охренели слуги обкуреные.
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18.12.2020 21:48
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Подоляк: Татаров працює у звичайному режимі, співробітників НАБУ в ОП не пустили - Цензор.НЕТ 5721
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19.12.2020 02:13 Ответить
Подоляк, вы уже так опозорились. Вы решили, что можете творить, что хотите? Вы слишком самонадеены.
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19.12.2020 02:44 Ответить
да-да-да, там и в Бастилию не сразу пустили
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19.12.2020 02:59 Ответить
Еще одна победа ЗеБанды над украинским народом:

https://youtu.be/Coq4Q92G3_k?t=1883
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19.12.2020 03:17 Ответить
ныкаться, морозиться и включать дурачка - отличительная, характерная черта тупорылой зекомандЫ и их сцыкливого Вошьдя, надежды 73%ных дебилов-экспериментаторов
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19.12.2020 07:36 Ответить
Всё чётко по понятиям.
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19.12.2020 08:43 Ответить
Звісно не пустили... Там бо в них корупційне кубло.
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19.12.2020 09:51 Ответить
Зелена Банда. Кримінал дорвався до влади під вивіскою "голобородько".
І впевнений, що кінець їхнього правління буде безславний і трагічний
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19.12.2020 10:38 Ответить
Подляк бреше також в рабочєм рєжімє?
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19.12.2020 10:39 Ответить
А где спецназ НАБУ ?
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19.12.2020 11:20 Ответить
Емм, а де в законодавстві прописано, що ОП це режимний об'єкт??? Власне, в законодавстві і статус ОП толком взагалі не прописаний! То по якому праву не пропускають представників правоохоронних органів??? Якби на місці ОП був би якийсь завод, то їх би теж не пустили, чи як?

І так, чому Подоляк не обурювався, коли на виставку картин приперлися повістку Петі вручати?
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19.12.2020 11:24 Ответить
у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающиеся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешних должностных функцийИсточник: https://censor.net/ru/n3237891

А с каких это пор смена места работы, освобождает от криминальной ответственности? На каком основании не пускают сотрудников антикоррупционных органов в ОПешное кубло коррупционеров?
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19.12.2020 11:37 Ответить
кто проворовался и спалился могут спокойно пересидеть в оп))))
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19.12.2020 11:41 Ответить
Ну що ж... Не за горами той час, коли "95-й квартал" - буде назвою буцегарні.
Готуйся, Бубочко!
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19.12.2020 12:40 Ответить
Татаров, похоже , из обычного режима и невыходил.
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19.12.2020 12:43 Ответить
пока ваЗЕлиновское нарко-Ничтожество у "руля" со своим половым партнером, кремлевской Крысой ермаком, таким ватным Крысам ни чего не грозит!!!
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19.12.2020 13:14 Ответить
всё стало понятно когда уйти от закона они просто переименовали администрацию Президента в офис Президента, сборище аферистов и это только начало
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19.12.2020 13:40 Ответить
Когда єтих сепаров в ростов викинут?!
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19.12.2020 14:12 Ответить
ОП відверто стає "малиною", й що цікаво - воровське слово "малина" походить від "малон" з івриту
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19.12.2020 14:34 Ответить
ну, шлюги іншого народу за це отримають від нашого народу відповідний бонус на свою опу
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19.12.2020 17:24 Ответить
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