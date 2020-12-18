Сытник: у Татарова нет адвокатского иммунитета, подозрение ему вручили законно

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник настаивает, что у замглавы Офиса Президента Олега Татарова нет адвокатского иммунитета, и подозрение по делу о коррупции ему вручили законно.

Об этом Сытник заявил в комментарии "Зеркалу недели", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, и. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук имел полное право подписать документ.

"Он входит в группу прокуроров, которая занимается делом. Татаров не имеет адвокатского иммунитета, поэтому подозрение может подписывать прокурор из группы", - отметил Сытник.

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Ранее Татаров вел адвокатскую практику, однако, сейчас действие его свидетельства приостановлено. По словам Сытника, адвокатский иммунитет распространяется на лиц пока они непосредственно являются действующими адвокатами.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

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Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

В ОП подозрение Татарову прокомментировал его коллега, замглавы Офиса Президента Смирнов: он сказал, что вручение подозрения "не должно создавать впечатление о сведении личных счетов".