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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Сытник (958) Татаров Олег (366)

Сытник: у Татарова нет адвокатского иммунитета, подозрение ему вручили законно

Сытник: у Татарова нет адвокатского иммунитета, подозрение ему вручили законно

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник настаивает, что у замглавы Офиса Президента Олега Татарова нет адвокатского иммунитета, и подозрение по делу о коррупции ему вручили законно.

Об этом Сытник заявил в комментарии "Зеркалу недели", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, и. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук имел полное право подписать документ.

"Он входит в группу прокуроров, которая занимается делом. Татаров не имеет адвокатского иммунитета, поэтому подозрение может подписывать прокурор из группы", - отметил Сытник.

Читайте на Цензор.НЕТ: За Татарова вступилась Национальная ассоциация адвокатов

Ранее Татаров вел адвокатскую практику, однако, сейчас действие его свидетельства приостановлено. По словам Сытника, адвокатский иммунитет распространяется на лиц пока они непосредственно являются действующими адвокатами.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

В ОП подозрение Татарову прокомментировал его коллега, замглавы Офиса Президента Смирнов: он сказал, что вручение подозрения "не должно создавать впечатление о сведении личных счетов".

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Топ комментарии
+18
Вонь на всю страну из-за не пойми кого. Позорище.
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18.12.2020 20:12
+17
Зелені недоумки не знають Законів України бо ії батьківщина параша - не дамо їм захопити Україну.
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18.12.2020 20:13
+16
Ловите его и на нары ,хватит сюсюкать ..
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18.12.2020 20:15
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Вонь на всю страну из-за не пойми кого. Позорище.
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18.12.2020 20:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=R-4udGzX9rw

По замашкам вроде бы фраер,но не фраер,это точно
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18.12.2020 20:15 Ответить
От гнида московська почала дупою крутити !!)))
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18.12.2020 20:19 Ответить
Два сапога - пара.
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18.12.2020 20:12 Ответить
Зелені недоумки не знають Законів України бо ії батьківщина параша - не дамо їм захопити Україну.
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18.12.2020 20:13 Ответить
Шпионы там шпионы здесь.. без них не встать без них не сесть..
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18.12.2020 20:13 Ответить
у нас в палате сплошь разведчики, може поменяемся?..😁
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18.12.2020 20:23 Ответить
"Шизофреники ,вяжут веники,а параноики,рисуют нолики" !!!))
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18.12.2020 20:25 Ответить
Так вручили, или не вручили? -- а то я уже за Татарова совсем не волнуюсь...*)
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18.12.2020 20:14 Ответить
Ловите его и на нары ,хватит сюсюкать ..
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18.12.2020 20:15 Ответить
а ты поймай попробуй ,он у зели дома спрятался
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18.12.2020 20:16 Ответить
Первий приём Чипполино--Убегать и прятаться !!))
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18.12.2020 20:23 Ответить
у клована нет дома - продал же говорит...
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18.12.2020 20:25 Ответить
Татаров - лютий ворого Украіни !
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18.12.2020 20:22 Ответить
"Если будет такой как Свинарчук, я считаю, что президент должен уйти в отставку." (с) зе

Уходи, сделай людям праздник.
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18.12.2020 20:24 Ответить
На імпічмент і суд зеленський вже накерувався.
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18.12.2020 21:37 Ответить
Ситник: у Татарова немає адвокатського імунітету, підозру йому вручили законно - Цензор.НЕТ 9416
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18.12.2020 20:24 Ответить
а теперь Зеленый !
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18.12.2020 20:29 Ответить
клоун щас под дурачка косит ,мол ничего не знаю
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18.12.2020 20:27 Ответить
Ему и косить не надо - типичный дурак.
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19.12.2020 12:29 Ответить
Посадіть цю мерзоту. Є ж за що.
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18.12.2020 20:28 Ответить
перед Законом "рівні" всі...
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18.12.2020 20:41 Ответить
Прикалываешся? Если бы было так, то мы бы не видели каждый день столько мерзких харь во всех новостях.
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19.12.2020 12:31 Ответить
Портнов опять обосрался со своим видением юриспруденции
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18.12.2020 20:43 Ответить
одеяло будет?????
чебурек из налоговой небось еще не выкинул))
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18.12.2020 20:48 Ответить
а ты думаешь куда татаров поехал?
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18.12.2020 20:55 Ответить
Бесконечная череда согласованных грязных компаний от продажных сми.Кем ещё недовольны политтрупы?
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18.12.2020 20:52 Ответить
Лапоть, сиди на бутылке ровно
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19.12.2020 10:22 Ответить
Не успели договорится со свидком.
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18.12.2020 20:54 Ответить
ГЛАВНАЯ СРАНЬ В ОФИСЕ АП - ЕРМАК . ОН ВСЕ ПОКРЫВАЕТ А ЗЕ МАЛЬЧИШКА -СОЛЯК НАХОДИТСЯ ПОД ЕГО ПЛИЯНИЕМ .
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18.12.2020 20:54 Ответить
"Мальчишке-сопляку" 42 года и он не лох.
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19.12.2020 12:34 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXIJBkmkN-wm4a7W81Q8dkGvznV5uCUcbKZrQDSkCAZ9NO2EdyX6p4rpz3VQMKB10DipBbIF_m54UX6NXt9cLqrjTYXUVK1tYtHV9odCVb8MJDFrIUvRUiGywVNcqf8clM&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3575054642560042?__cft__[0]=AZXIJBkmkN-wm4a7W81Q8dkGvznV5uCUcbKZrQDSkCAZ9NO2EdyX6p4rpz3VQMKB10DipBbIF_m54UX6NXt9cLqrjTYXUVK1tYtHV9odCVb8MJDFrIUvRUiGywVNcqf8clM&__tn__=%2CO%2CP-R 39 хв ·

Повідомляють, що детективів НАБУ, всупереч попереднім повідомленням, так і не пустили до офісу президента вручити підозру Тартарову - відомому корупціонеру й адепту пропагандистсько-агентурної мережі окупантів УПЦ ФСБ.

Колись у Царгороді, правоохоронні органи не мали права схопити злочинця, який знайшов притулок у храмі Святої Софії. Вважалося, якщо він добіг і сховався біля вівтаря, то його захищає Богородиця.

Нині в Києві притулок корупціонерам і московським агентам надає не храм, але офіс президента, замість Богоридиці - Єрмак, замість вівтаря - Зеленський.

В храмі Ая Софії молилися до Бога. В офісі теж моляться - до мамони (це такий хлопець з ратицями і хвостом).
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18.12.2020 21:10 Ответить
Самое время освободиться от всех адвокатских объединений. Это преступные, по сути своей, группировки.
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18.12.2020 21:46 Ответить
Треба Єрмака затримувати))
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18.12.2020 22:05 Ответить
Во главе адвокатури стоит медведчук.
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18.12.2020 23:24 Ответить
а потом сітник задержит ермака - прямо в офисе президента - сразу после инаугурации Байдена
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19.12.2020 00:14 Ответить
а три недели президентом США станет Байден. и очелло Ермака крепко сожмётся и запульсирует, ибо сейчас Сытник задержал его зама, а Байден еще не президент
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19.12.2020 00:34 Ответить
За зебры урода!
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19.12.2020 01:55 Ответить
За зябра.
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19.12.2020 08:05 Ответить
Очередной цирк. Ну вызовут, потравят анекдоты, выпьют по стаканчику французского коньяка. Посмеются, похлопают друг друга по плечу И на этом все завершится.
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19.12.2020 04:03 Ответить
Вот если Татарова посодют в СИЗО, пусть даже в ВИП камеру с кормежкой из ресторана и Интернетом. Тогда поврю. А так не верю, не верю,не верю,не верю!
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19.12.2020 04:06 Ответить
Зеля перетворив свій офіс у притулок шпигунів і диверсантів, ліжбище антиукраїнської хунти.
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19.12.2020 08:10 Ответить
саме так..а до нього було інакше..?
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19.12.2020 11:47 Ответить
Є правильна корупція і неправильна. Якщо наші при владі, то корупція правильна.
Ситник, руки геть від свинарчуків-кононенків-грановських!
Ситник, щеми єрмаків-татарових!
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19.12.2020 12:25 Ответить
татар проти ситого..посіпаки олігархату трохи *********..
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19.12.2020 13:36 Ответить
 
 