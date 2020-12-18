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Ситник (862) Татаров Олег (424)

Ситник: у Татарова немає адвокатського імунітету, підозру йому вручили законно

Ситник: у Татарова немає адвокатського імунітету, підозру йому вручили законно

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наполягає, що у заступника голови Офісу президента Олега Татарова немає адвокатського імунітету, і підозру у справі про корупцію йому вручили законно.

Про це Ситник заявив у коментарі "Дзеркалу тижня", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в. о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук мав повне право підписати документ.

"Він входить до групи прокурорів, яка займається справою. Татаров не має адвокатського імунітету, тому підозру може підписувати прокурор із групи", - зазначив Ситник.

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Раніше Татаров вів адвокатську практику, однак зараз дія його свідоцтва призупинена. За словами Ситника, адвокатський імунітет поширюється на осіб поки вони безпосередньо є діючими адвокатами.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

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Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

В ОП підозру Татарову прокоментував його колега, заступник голови Офісу президента Смірнов: він сказав, що вручення підозри "не повинно створювати враження про зведення особистих рахунків".
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Топ коментарі
+18
Вонь на всю страну из-за не пойми кого. Позорище.
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18.12.2020 20:12
+17
Зелені недоумки не знають Законів України бо ії батьківщина параша - не дамо їм захопити Україну.
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18.12.2020 20:13
+16
Ловите его и на нары ,хватит сюсюкать ..
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18.12.2020 20:15
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Вонь на всю страну из-за не пойми кого. Позорище.
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18.12.2020 20:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=R-4udGzX9rw

По замашкам вроде бы фраер,но не фраер,это точно
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18.12.2020 20:15 Відповісти
От гнида московська почала дупою крутити !!)))
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18.12.2020 20:19 Відповісти
Два сапога - пара.
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18.12.2020 20:12 Відповісти
Зелені недоумки не знають Законів України бо ії батьківщина параша - не дамо їм захопити Україну.
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18.12.2020 20:13 Відповісти
Шпионы там шпионы здесь.. без них не встать без них не сесть..
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18.12.2020 20:13 Відповісти
у нас в палате сплошь разведчики, може поменяемся?..😁
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18.12.2020 20:23 Відповісти
"Шизофреники ,вяжут веники,а параноики,рисуют нолики" !!!))
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18.12.2020 20:25 Відповісти
Так вручили, или не вручили? -- а то я уже за Татарова совсем не волнуюсь...*)
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18.12.2020 20:14 Відповісти
Ловите его и на нары ,хватит сюсюкать ..
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18.12.2020 20:15 Відповісти
а ты поймай попробуй ,он у зели дома спрятался
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18.12.2020 20:16 Відповісти
Первий приём Чипполино--Убегать и прятаться !!))
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18.12.2020 20:23 Відповісти
у клована нет дома - продал же говорит...
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18.12.2020 20:25 Відповісти
Татаров - лютий ворого Украіни !
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18.12.2020 20:22 Відповісти
"Если будет такой как Свинарчук, я считаю, что президент должен уйти в отставку." (с) зе

Уходи, сделай людям праздник.
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18.12.2020 20:24 Відповісти
На імпічмент і суд зеленський вже накерувався.
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18.12.2020 21:37 Відповісти
Ситник: у Татарова немає адвокатського імунітету, підозру йому вручили законно - Цензор.НЕТ 9416
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18.12.2020 20:24 Відповісти
а теперь Зеленый !
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18.12.2020 20:29 Відповісти
клоун щас под дурачка косит ,мол ничего не знаю
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18.12.2020 20:27 Відповісти
Ему и косить не надо - типичный дурак.
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19.12.2020 12:29 Відповісти
Посадіть цю мерзоту. Є ж за що.
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18.12.2020 20:28 Відповісти
перед Законом "рівні" всі...
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18.12.2020 20:41 Відповісти
Прикалываешся? Если бы было так, то мы бы не видели каждый день столько мерзких харь во всех новостях.
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19.12.2020 12:31 Відповісти
Портнов опять обосрался со своим видением юриспруденции
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18.12.2020 20:43 Відповісти
одеяло будет?????
чебурек из налоговой небось еще не выкинул))
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18.12.2020 20:48 Відповісти
а ты думаешь куда татаров поехал?
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18.12.2020 20:55 Відповісти
Бесконечная череда согласованных грязных компаний от продажных сми.Кем ещё недовольны политтрупы?
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18.12.2020 20:52 Відповісти
Лапоть, сиди на бутылке ровно
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19.12.2020 10:22 Відповісти
Не успели договорится со свидком.
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18.12.2020 20:54 Відповісти
ГЛАВНАЯ СРАНЬ В ОФИСЕ АП - ЕРМАК . ОН ВСЕ ПОКРЫВАЕТ А ЗЕ МАЛЬЧИШКА -СОЛЯК НАХОДИТСЯ ПОД ЕГО ПЛИЯНИЕМ .
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18.12.2020 20:54 Відповісти
"Мальчишке-сопляку" 42 года и он не лох.
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19.12.2020 12:34 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXIJBkmkN-wm4a7W81Q8dkGvznV5uCUcbKZrQDSkCAZ9NO2EdyX6p4rpz3VQMKB10DipBbIF_m54UX6NXt9cLqrjTYXUVK1tYtHV9odCVb8MJDFrIUvRUiGywVNcqf8clM&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3575054642560042?__cft__[0]=AZXIJBkmkN-wm4a7W81Q8dkGvznV5uCUcbKZrQDSkCAZ9NO2EdyX6p4rpz3VQMKB10DipBbIF_m54UX6NXt9cLqrjTYXUVK1tYtHV9odCVb8MJDFrIUvRUiGywVNcqf8clM&__tn__=%2CO%2CP-R 39 хв ·

Повідомляють, що детективів НАБУ, всупереч попереднім повідомленням, так і не пустили до офісу президента вручити підозру Тартарову - відомому корупціонеру й адепту пропагандистсько-агентурної мережі окупантів УПЦ ФСБ.

Колись у Царгороді, правоохоронні органи не мали права схопити злочинця, який знайшов притулок у храмі Святої Софії. Вважалося, якщо він добіг і сховався біля вівтаря, то його захищає Богородиця.

Нині в Києві притулок корупціонерам і московським агентам надає не храм, але офіс президента, замість Богоридиці - Єрмак, замість вівтаря - Зеленський.

В храмі Ая Софії молилися до Бога. В офісі теж моляться - до мамони (це такий хлопець з ратицями і хвостом).
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18.12.2020 21:10 Відповісти
Самое время освободиться от всех адвокатских объединений. Это преступные, по сути своей, группировки.
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18.12.2020 21:46 Відповісти
Треба Єрмака затримувати))
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18.12.2020 22:05 Відповісти
Во главе адвокатури стоит медведчук.
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18.12.2020 23:24 Відповісти
а потом сітник задержит ермака - прямо в офисе президента - сразу после инаугурации Байдена
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19.12.2020 00:14 Відповісти
а три недели президентом США станет Байден. и очелло Ермака крепко сожмётся и запульсирует, ибо сейчас Сытник задержал его зама, а Байден еще не президент
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19.12.2020 00:34 Відповісти
За зебры урода!
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19.12.2020 01:55 Відповісти
За зябра.
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19.12.2020 08:05 Відповісти
Очередной цирк. Ну вызовут, потравят анекдоты, выпьют по стаканчику французского коньяка. Посмеются, похлопают друг друга по плечу И на этом все завершится.
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19.12.2020 04:03 Відповісти
Вот если Татарова посодют в СИЗО, пусть даже в ВИП камеру с кормежкой из ресторана и Интернетом. Тогда поврю. А так не верю, не верю,не верю,не верю!
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19.12.2020 04:06 Відповісти
Зеля перетворив свій офіс у притулок шпигунів і диверсантів, ліжбище антиукраїнської хунти.
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19.12.2020 08:10 Відповісти
саме так..а до нього було інакше..?
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19.12.2020 11:47 Відповісти
Є правильна корупція і неправильна. Якщо наші при владі, то корупція правильна.
Ситник, руки геть від свинарчуків-кононенків-грановських!
Ситник, щеми єрмаків-татарових!
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19.12.2020 12:25 Відповісти
татар проти ситого..посіпаки олігархату трохи *********..
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19.12.2020 13:36 Відповісти
 
 