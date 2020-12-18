Ситник: у Татарова немає адвокатського імунітету, підозру йому вручили законно

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наполягає, що у заступника голови Офісу президента Олега Татарова немає адвокатського імунітету, і підозру у справі про корупцію йому вручили законно.

Про це Ситник заявив у коментарі "Дзеркалу тижня", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в. о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук мав повне право підписати документ.

"Він входить до групи прокурорів, яка займається справою. Татаров не має адвокатського імунітету, тому підозру може підписувати прокурор із групи", - зазначив Ситник.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Раніше Татаров вів адвокатську практику, однак зараз дія його свідоцтва призупинена. За словами Ситника, адвокатський імунітет поширюється на осіб поки вони безпосередньо є діючими адвокатами.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Татарова заступилася Національна асоціація адвокатів

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

В ОП підозру Татарову прокоментував його колега, заступник голови Офісу президента Смірнов: він сказав, що вручення підозри "не повинно створювати враження про зведення особистих рахунків".