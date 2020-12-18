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НАБУ (4983) Татаров Олег (424)

Татаров: санкцій на моє затримання ніхто не давав

Татаров: санкцій на моє затримання ніхто не давав

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров стверджує, що ніхто не давав дозволу на його затримання.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про нібито надання санкції на моє затримання є брехнею. Ніхто таких санкцій нікому не давав", - написав він.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

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Татаров: санкцій на моє затримання ніхто не давав 01
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Топ коментарі
+37
откуда ты вещаешь бегун? давай на работу!
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18.12.2020 17:11
+20
З портновим і єрмаком.
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18.12.2020 17:20
+17
Спрятался и в Телеграм строчит.

Нет, шоб так же смело получить подозрение и повестку к следователю.
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18.12.2020 17:14
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У чувака связи со всей судебной системой. Ну или с несколькими особыми людьми. Авторитетно глаголит...
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18.12.2020 17:11 Відповісти
З портновим і єрмаком.
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18.12.2020 17:20 Відповісти
татаров ты уже гнидоша Хутор Михайловский пробег... в направлении Х..ла втоего патрона и Овоща патронашного вора и твоего Мыныстру????
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18.12.2020 17:55 Відповісти
Татаров: санкцій на моє затримання ніхто не давав - Цензор.НЕТ 6609
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18.12.2020 19:50 Відповісти
і Аваковим, разом майно укрбуцду ділили
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18.12.2020 20:58 Відповісти
откуда ты вещаешь бегун? давай на работу!
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18.12.2020 17:11 Відповісти
Тобі подобається його робота? Ти диви...)))
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18.12.2020 17:21 Відповісти
Он зарплату получает с наших налогов и должен отвечать за свое отсутствие.
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18.12.2020 17:36 Відповісти
Те саме питання.
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18.12.2020 17:40 Відповісти
Суддя Вовк з ОАСКу задекларував у березні більше мільйона зарплати.

Как Вам такая зарплата.
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18.12.2020 19:51 Відповісти
Обычно если человек прогуливает работу, то его увольняют по статье.
Шмаркля, к тебе обращаюсь как к гаранту Конституции.....ну, про гаранта, это, конечно, перебор.
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18.12.2020 18:20 Відповісти
ты глянь какая цаца))за.бешься пыль глотать
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18.12.2020 17:11 Відповісти
отрезать Татарину чтоб не выросло!
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18.12.2020 17:37 Відповісти
А це ж пройшло лише півтори роки після 21.04.2019....
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18.12.2020 17:12 Відповісти
санкции может только применить снайпер...
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18.12.2020 17:12 Відповісти
Хєр ти від цього виграв, значить - свиноферма.
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18.12.2020 17:14 Відповісти
Спрятался и в Телеграм строчит.

Нет, шоб так же смело получить подозрение и повестку к следователю.
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18.12.2020 17:14 Відповісти
Оці?
"НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася"
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18.12.2020 17:20 Відповісти
С танками, самолетами и подводными лодками под стенания перепуганного Зеленского вручали, как Черновол и Федыне?
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18.12.2020 17:22 Відповісти
Тобто не згадав...чи не схотів? Нагадаю місто- Дніпро.
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18.12.2020 17:23 Відповісти
18.12.20 16:11 НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася
https://images.cnscdn.com/images/5/5/2/5/5525ae0078de2eea020dacc1d47244f1/original.jpgДетективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии .
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18.12.2020 17:22 Відповісти
ему нужно перекантоваться, пока судья Вовк подключится и все разрулит.
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18.12.2020 17:22 Відповісти
Что вы говорите… Куртка… Замшевая… А разве во всей Москве один Шпак имеет замшевую куртку? - Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я её называл! Ой, не похож, ой, халтура! Дай хоть зубы подвяжу, что ли, несчастье моё…
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18.12.2020 17:14 Відповісти
Я одного не понимаю...Вот появилась какая-то ничтожная мразь...Кликуха-татаров....От этой мрази разит воровством и коррупцией.. Мразь невозможно ни посадить ни отстранить. ЗАЧЕМ ЭТО Д'ЕРЬМАКУ? Хлопот мало? Или всё равно в контексте предстоящей виселицы?
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18.12.2020 17:16 Відповісти
Це в них разом з ЗЕ куратор(рішала) в питаннях правоохоронної системи.
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18.12.2020 17:34 Відповісти
Раз тебе, лысый хер, не сообщили, значит, этого быть не может?!
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18.12.2020 17:16 Відповісти
А что, работник отстойника Зели теперь привлекается только с санкции "никто"?
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18.12.2020 17:18 Відповісти
Грищук без разрешения? Ай-яй-яй.
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18.12.2020 17:20 Відповісти
Очень зря.
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18.12.2020 17:26 Відповісти
Так дадут, какие ваши годы, у вас ещё всё впереди.
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18.12.2020 17:27 Відповісти
Ні. Це вистава. Боюся, що платникам податків прийдеться виплачувати "татарову" мільйонну компенсацію.
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18.12.2020 17:31 Відповісти
Висить на паркані,
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
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18.12.2020 17:27 Відповісти
Татаров: санкцій на моє затримання ніхто не давав - Цензор.НЕТ 4507Борзеет Татарин, - много вперед взял.
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18.12.2020 17:27 Відповісти
Любишь медок - люби и холодок!
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19.12.2020 00:13 Відповісти
Скрылся или не скрылся, - вот в чём вопрос!
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18.12.2020 17:28 Відповісти
Портнов в таких випадках говорив прокурорам: є..ть ваш собачий рот. І нічого прокатіло, навіть навпаки - став тіньовим кардиналом у прокурворши. Татаров ще не просік, що треба всі ці органи посилати в сраку, як учив його шеф Зеля
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18.12.2020 17:30 Відповісти
Травля неугодных -излюбленное занятие жёлтых,продажных сми .На Порошенко -уйма подозрений и дел.А толку?
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18.12.2020 17:34 Відповісти
То татаров у нас диссидент?
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18.12.2020 17:40 Відповісти
Емм, а від цього Татаров став білим і пухнастим?
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18.12.2020 17:41 Відповісти
Вы предлагаете немытыми руками делать операции?
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18.12.2020 19:22 Відповісти
Ні, я пропоную, щоб операції робили хірурги, а не профани. І щоб літаками керували пілоти, а не профани. І щоб СБУ очолював розвідник, а не виходець з 95 кварталу. І щоб у ОП були профі, а не вихідці з 95 кварталу...
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18.12.2020 20:18 Відповісти
В приличных странах Генералами всегда командуют гражданские лица.В США,ФРГ и др странах МО и Разведывательными сообществами командуют гражданские.Байдена начинают травить,что МО возлавит отставной военный.
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18.12.2020 20:46 Відповісти
Ці країни у стані війни? І так, я не проти цивільної особи, але ж не Баканова! От всі розказували, що петя такий поганий, що під Луценка закон про прокуратуру змінив. ТАк Зе зробив ту саму фігню - окремим наказом дав Баканову офіцера, хоча той жодного дня не був у армії і навіть на воєнку в універі не ходив!

Ну і ще - вони всі НЕ Є СВІДОМИМИ УКРАЇНСЬКОМОВНИМИ УКРАЇНЦЯМИ!
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18.12.2020 20:51 Відповісти
А Израиль - сильно не приличная страна? Кто у них руководит разведкой и армией?
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18.12.2020 22:35 Відповісти
на счет США - "Бешенны Пес" Маттис - это кто? Гражданский? Хорош врать и передергивать!
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18.12.2020 22:37 Відповісти
Татаров: санкцій на моє затримання ніхто не давав - Цензор.НЕТ 8464
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18.12.2020 17:41 Відповісти
а шо ж ты сдрыснул, мерин пугливый?
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18.12.2020 17:48 Відповісти
Татаров, помощники нужны?
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18.12.2020 17:51 Відповісти
********** ватноголовая, сидит в трусах ермака и кукарекает...
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18.12.2020 17:58 Відповісти
Татаров!!! Ауууу!!! Где Вы? Вы же обещали довести свою правоту! Почему нет Вашего лица в в эфире в громким разоблачением козней САП и НАБУ?
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18.12.2020 17:59 Відповісти
Сбежавший с работы Татаров, заявил, что "никто не давал санкций на его задержание". А кто должен давать? Ты - никто. Работник административно-хозяйственной службы и даже не госслужащий !!!
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18.12.2020 18:10 Відповісти
А если он никто*, то зачем тогда исчез*?
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18.12.2020 19:36 Відповісти
пятая точка что то чувствует...
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18.12.2020 22:38 Відповісти
Ты вызови его на дуэль.Сосисками.Кто больше съест,тот и прав.
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18.12.2020 18:27 Відповісти
Оригинально! Этому кадру должны сообщать, что готовят против него обвинение? - ментовка прокаженная.
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18.12.2020 18:32 Відповісти
А шо Зе умыл руки, у татарова осталась только крыша фээсбэшниаа ермака?
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18.12.2020 18:39 Відповісти
Санкция на арест - хорошо,лицензия на отстрел - лучше ! "И концы в воду ..."
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18.12.2020 18:59 Відповісти
На нари черта сепарского!
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18.12.2020 19:11 Відповісти
Будемо мати надію, що то ПОКИ санкцій на затримання Татарова не давали
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18.12.2020 19:13 Відповісти
Эта ватная сепарская мразь должна сидеть в тюрьме вместе со своей подружкой - андрюшей портновым.
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18.12.2020 20:05 Відповісти
Какие санкции нужны палачу Майдана?! Подстилка портновская!
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18.12.2020 21:04 Відповісти
два дохтора наук, один хотів повторно очолювати кафедру конституційного права у виші ім.шевченка (який цинізм) слава богу-студенти заставили ректора скасувати наказ. Другого Аваков влаштував прохфесором в Академію МВС. Два спеціалісти- юристи конфліктологи. Спочатку створюють проблему лохам, а потім за рахунок лохів її вирішують. при янеку відточили ремесло, там і Андрійко Богдан за куліс виглядає Ну а павук сидить в офісі і плете інтриги проти україни. Єрмак його взяв на роботу що б спасти від криміналу, вони давно знали чим це кінчиться. Он генпрокурорку двічі на місяць знімають. А для понта,щоб спасти вірного учня ківалова вовка, організували конституційну кризу. Щонайменше пятеро суддів КСУ пройшли за квотою портного. Вони після виборів Ющенка зрозуміли. суд це все. Візьмуть під контроль КСУ,ОАСК,Печерський та апеляційні суди в Києві, вони королі дерибану і політичної підлоти.
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18.12.2020 21:19 Відповісти
татаров прокукарекал
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19.12.2020 00:12 Відповісти
прогульщик!
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19.12.2020 01:17 Відповісти
НАГЛЕЦ КАКОЙ !!! ПРИСТРЕЛИТЕ ЕГО !)
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19.12.2020 10:29 Відповісти
 
 