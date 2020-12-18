Татаров: санкцій на моє затримання ніхто не давав
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров стверджує, що ніхто не давав дозволу на його затримання.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Інформація про нібито надання санкції на моє затримання є брехнею. Ніхто таких санкцій нікому не давав", - написав він.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.
Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".
Будь ласка, зачекайте...
Как Вам такая зарплата.
Шмаркля, к тебе обращаюсь как к гаранту Конституции.....ну, про гаранта, это, конечно, перебор.
Нет, шоб так же смело получить подозрение и повестку к следователю.
"НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася"
https://images.cnscdn.com/images/5/5/2/5/5525ae0078de2eea020dacc1d47244f1/original.jpgДетективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии .
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
Ну і ще - вони всі НЕ Є СВІДОМИМИ УКРАЇНСЬКОМОВНИМИ УКРАЇНЦЯМИ!