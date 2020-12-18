Татаров: Санкций на мое задержание никто не давал
Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров утверждает, что никто не давал разрешения на его задержание.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал", - написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову
22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.
Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
Пожалуйста, подождите...
Как Вам такая зарплата.
Шмаркля, к тебе обращаюсь как к гаранту Конституции.....ну, про гаранта, это, конечно, перебор.
Нет, шоб так же смело получить подозрение и повестку к следователю.
"НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася"
https://images.cnscdn.com/images/5/5/2/5/5525ae0078de2eea020dacc1d47244f1/original.jpgДетективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии .
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
Ну і ще - вони всі НЕ Є СВІДОМИМИ УКРАЇНСЬКОМОВНИМИ УКРАЇНЦЯМИ!