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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4183) САП (2036) Татаров Олег (366)

Татаров: Санкций на мое задержание никто не давал

Татаров: Санкций на мое задержание никто не давал

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров утверждает, что никто не давал разрешения на его задержание.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал", - написал он.

Читайте также: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову

22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Татаров: Санкций на мое задержание никто не давал 01
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Топ комментарии
+37
откуда ты вещаешь бегун? давай на работу!
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18.12.2020 17:11
+20
З портновим і єрмаком.
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18.12.2020 17:20
+17
Спрятался и в Телеграм строчит.

Нет, шоб так же смело получить подозрение и повестку к следователю.
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18.12.2020 17:14
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У чувака связи со всей судебной системой. Ну или с несколькими особыми людьми. Авторитетно глаголит...
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18.12.2020 17:11 Ответить
З портновим і єрмаком.
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18.12.2020 17:20 Ответить
татаров ты уже гнидоша Хутор Михайловский пробег... в направлении Х..ла втоего патрона и Овоща патронашного вора и твоего Мыныстру????
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18.12.2020 17:55 Ответить
Татаров: санкцій на моє затримання ніхто не давав - Цензор.НЕТ 6609
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18.12.2020 19:50 Ответить
і Аваковим, разом майно укрбуцду ділили
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18.12.2020 20:58 Ответить
откуда ты вещаешь бегун? давай на работу!
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18.12.2020 17:11 Ответить
Тобі подобається його робота? Ти диви...)))
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18.12.2020 17:21 Ответить
Он зарплату получает с наших налогов и должен отвечать за свое отсутствие.
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18.12.2020 17:36 Ответить
Те саме питання.
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18.12.2020 17:40 Ответить
Суддя Вовк з ОАСКу задекларував у березні більше мільйона зарплати.

Как Вам такая зарплата.
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18.12.2020 19:51 Ответить
Обычно если человек прогуливает работу, то его увольняют по статье.
Шмаркля, к тебе обращаюсь как к гаранту Конституции.....ну, про гаранта, это, конечно, перебор.
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18.12.2020 18:20 Ответить
ты глянь какая цаца))за.бешься пыль глотать
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18.12.2020 17:11 Ответить
отрезать Татарину чтоб не выросло!
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18.12.2020 17:37 Ответить
А це ж пройшло лише півтори роки після 21.04.2019....
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18.12.2020 17:12 Ответить
санкции может только применить снайпер...
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18.12.2020 17:12 Ответить
Хєр ти від цього виграв, значить - свиноферма.
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18.12.2020 17:14 Ответить
Спрятался и в Телеграм строчит.

Нет, шоб так же смело получить подозрение и повестку к следователю.
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18.12.2020 17:14 Ответить
Оці?
"НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася"
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18.12.2020 17:20 Ответить
С танками, самолетами и подводными лодками под стенания перепуганного Зеленского вручали, как Черновол и Федыне?
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18.12.2020 17:22 Ответить
Тобто не згадав...чи не схотів? Нагадаю місто- Дніпро.
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18.12.2020 17:23 Ответить
18.12.20 16:11 НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася
https://images.cnscdn.com/images/5/5/2/5/5525ae0078de2eea020dacc1d47244f1/original.jpgДетективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии .
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18.12.2020 17:22 Ответить
ему нужно перекантоваться, пока судья Вовк подключится и все разрулит.
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18.12.2020 17:22 Ответить
Что вы говорите… Куртка… Замшевая… А разве во всей Москве один Шпак имеет замшевую куртку? - Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я её называл! Ой, не похож, ой, халтура! Дай хоть зубы подвяжу, что ли, несчастье моё…
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18.12.2020 17:14 Ответить
Я одного не понимаю...Вот появилась какая-то ничтожная мразь...Кликуха-татаров....От этой мрази разит воровством и коррупцией.. Мразь невозможно ни посадить ни отстранить. ЗАЧЕМ ЭТО Д'ЕРЬМАКУ? Хлопот мало? Или всё равно в контексте предстоящей виселицы?
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18.12.2020 17:16 Ответить
Це в них разом з ЗЕ куратор(рішала) в питаннях правоохоронної системи.
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18.12.2020 17:34 Ответить
Раз тебе, лысый хер, не сообщили, значит, этого быть не может?!
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18.12.2020 17:16 Ответить
А что, работник отстойника Зели теперь привлекается только с санкции "никто"?
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18.12.2020 17:18 Ответить
Грищук без разрешения? Ай-яй-яй.
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18.12.2020 17:20 Ответить
Очень зря.
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18.12.2020 17:26 Ответить
Так дадут, какие ваши годы, у вас ещё всё впереди.
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18.12.2020 17:27 Ответить
Ні. Це вистава. Боюся, що платникам податків прийдеться виплачувати "татарову" мільйонну компенсацію.
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18.12.2020 17:31 Ответить
Висить на паркані,
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
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18.12.2020 17:27 Ответить
Татаров: санкцій на моє затримання ніхто не давав - Цензор.НЕТ 4507Борзеет Татарин, - много вперед взял.
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18.12.2020 17:27 Ответить
Любишь медок - люби и холодок!
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19.12.2020 00:13 Ответить
Скрылся или не скрылся, - вот в чём вопрос!
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18.12.2020 17:28 Ответить
Портнов в таких випадках говорив прокурорам: є..ть ваш собачий рот. І нічого прокатіло, навіть навпаки - став тіньовим кардиналом у прокурворши. Татаров ще не просік, що треба всі ці органи посилати в сраку, як учив його шеф Зеля
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18.12.2020 17:30 Ответить
Травля неугодных -излюбленное занятие жёлтых,продажных сми .На Порошенко -уйма подозрений и дел.А толку?
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18.12.2020 17:34 Ответить
То татаров у нас диссидент?
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18.12.2020 17:40 Ответить
Емм, а від цього Татаров став білим і пухнастим?
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18.12.2020 17:41 Ответить
Вы предлагаете немытыми руками делать операции?
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18.12.2020 19:22 Ответить
Ні, я пропоную, щоб операції робили хірурги, а не профани. І щоб літаками керували пілоти, а не профани. І щоб СБУ очолював розвідник, а не виходець з 95 кварталу. І щоб у ОП були профі, а не вихідці з 95 кварталу...
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18.12.2020 20:18 Ответить
В приличных странах Генералами всегда командуют гражданские лица.В США,ФРГ и др странах МО и Разведывательными сообществами командуют гражданские.Байдена начинают травить,что МО возлавит отставной военный.
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18.12.2020 20:46 Ответить
Ці країни у стані війни? І так, я не проти цивільної особи, але ж не Баканова! От всі розказували, що петя такий поганий, що під Луценка закон про прокуратуру змінив. ТАк Зе зробив ту саму фігню - окремим наказом дав Баканову офіцера, хоча той жодного дня не був у армії і навіть на воєнку в універі не ходив!

Ну і ще - вони всі НЕ Є СВІДОМИМИ УКРАЇНСЬКОМОВНИМИ УКРАЇНЦЯМИ!
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18.12.2020 20:51 Ответить
А Израиль - сильно не приличная страна? Кто у них руководит разведкой и армией?
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18.12.2020 22:35 Ответить
на счет США - "Бешенны Пес" Маттис - это кто? Гражданский? Хорош врать и передергивать!
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18.12.2020 22:37 Ответить
Татаров: санкцій на моє затримання ніхто не давав - Цензор.НЕТ 8464
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18.12.2020 17:41 Ответить
а шо ж ты сдрыснул, мерин пугливый?
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18.12.2020 17:48 Ответить
Татаров, помощники нужны?
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18.12.2020 17:51 Ответить
********** ватноголовая, сидит в трусах ермака и кукарекает...
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18.12.2020 17:58 Ответить
Татаров!!! Ауууу!!! Где Вы? Вы же обещали довести свою правоту! Почему нет Вашего лица в в эфире в громким разоблачением козней САП и НАБУ?
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18.12.2020 17:59 Ответить
Сбежавший с работы Татаров, заявил, что "никто не давал санкций на его задержание". А кто должен давать? Ты - никто. Работник административно-хозяйственной службы и даже не госслужащий !!!
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18.12.2020 18:10 Ответить
А если он никто*, то зачем тогда исчез*?
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18.12.2020 19:36 Ответить
пятая точка что то чувствует...
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18.12.2020 22:38 Ответить
Ты вызови его на дуэль.Сосисками.Кто больше съест,тот и прав.
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18.12.2020 18:27 Ответить
Оригинально! Этому кадру должны сообщать, что готовят против него обвинение? - ментовка прокаженная.
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18.12.2020 18:32 Ответить
А шо Зе умыл руки, у татарова осталась только крыша фээсбэшниаа ермака?
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18.12.2020 18:39 Ответить
Санкция на арест - хорошо,лицензия на отстрел - лучше ! "И концы в воду ..."
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18.12.2020 18:59 Ответить
На нари черта сепарского!
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18.12.2020 19:11 Ответить
Будемо мати надію, що то ПОКИ санкцій на затримання Татарова не давали
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18.12.2020 19:13 Ответить
Эта ватная сепарская мразь должна сидеть в тюрьме вместе со своей подружкой - андрюшей портновым.
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18.12.2020 20:05 Ответить
Какие санкции нужны палачу Майдана?! Подстилка портновская!
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18.12.2020 21:04 Ответить
два дохтора наук, один хотів повторно очолювати кафедру конституційного права у виші ім.шевченка (який цинізм) слава богу-студенти заставили ректора скасувати наказ. Другого Аваков влаштував прохфесором в Академію МВС. Два спеціалісти- юристи конфліктологи. Спочатку створюють проблему лохам, а потім за рахунок лохів її вирішують. при янеку відточили ремесло, там і Андрійко Богдан за куліс виглядає Ну а павук сидить в офісі і плете інтриги проти україни. Єрмак його взяв на роботу що б спасти від криміналу, вони давно знали чим це кінчиться. Он генпрокурорку двічі на місяць знімають. А для понта,щоб спасти вірного учня ківалова вовка, організували конституційну кризу. Щонайменше пятеро суддів КСУ пройшли за квотою портного. Вони після виборів Ющенка зрозуміли. суд це все. Візьмуть під контроль КСУ,ОАСК,Печерський та апеляційні суди в Києві, вони королі дерибану і політичної підлоти.
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18.12.2020 21:19 Ответить
татаров прокукарекал
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19.12.2020 00:12 Ответить
прогульщик!
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19.12.2020 01:17 Ответить
НАГЛЕЦ КАКОЙ !!! ПРИСТРЕЛИТЕ ЕГО !)
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19.12.2020 10:29 Ответить
 
 