УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10629 відвідувачів онлайн
Новини
14 390 81
Зеленський (22429) Шабунін (522) Татаров Олег (424)

Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін пропонує президенту Володимиру Зеленському заховати заступника голови ОП Олега Татарова від детективів НАБУ і САП у себе вдома.

Про це Шабунін написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропоную президенту його вдома у себе заховати. Як ганьбитися на весь світ - то вже з кінцями", - написав він.

Шабунін нагадав, що за тим, що відбувається в Україні, пильно стежать наші міжнародні партнери.

Читайте також: Зеленський має негайно відсторонити Татарова, - Гриценко

"До речі, зверніть увагу на поведінку Тарова - такий прямо крутий перець, російько-президентський рєшала судів та силовиків. Хазяїн-жизні, блін. А тільки нормальні правоохоронці прийшли - заховався під стіл Єрмака і в телеграм строчить", - додав Шабунін.

"Тьху - ні честі, ні гідності. Як і в людей, які його захищають", - підсумував голова правління ЦПК.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Татарова заступилася Національна асоціація адвокатів

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

В ОП підозру Татарову прокоментував його колега, заступник голови Офісу президента Смірнов: він сказав, що вручення підозри "не повинно створювати враження про зведення особистих рахунків".

Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
О, ботва татаровская налетела пророссийскую сцыкушку защищать. Стрелки на Шубуньку переводят, а о Татарке ни слова.
показати весь коментар
18.12.2020 20:07
+9
Другий тур виборів не має варанту когось викреслити. Це лише у грі можна викреслити обох і вони оба зникнуть. Можна не принести грибів. А на виборчій дільниці доводиться обирати менше з двох. Ви можете проголосувати проти обох. Але тоді ваш вибір буде розподілений не 50 на 50, як здається, а відповідно до волевиявлення інших. Тож, насправді, ви проголосували на 73% проти Порошенка, і лише на 24% проти нинішньої потвори.
Якщо у вас була можливість стріляти, то зараз МО видає накази жувати соплі у відповідь на снайперські полювання. А на додачу до зеленого злидня, в парламенті обирають кращого друга табачника міністром освіти, і адвокати януковича керують розслідуваннями проти Чорновол.

Невже так краще?
показати весь коментар
18.12.2020 21:54
+7
Шабуніну Пінчук уже дозволив бути знову чеснийм й сміливим?
показати весь коментар
18.12.2020 19:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шабуніну Пінчук уже дозволив бути знову чеснийм й сміливим?
показати весь коментар
18.12.2020 19:59 Відповісти
Наталі, ідіть на куй, тільки городаит, щоб Не побачив НІХТО.
показати весь коментар
18.12.2020 23:36 Відповісти
Шабунин а де ти бачив нормальних силовиків? Що ти мелеш?
показати весь коментар
18.12.2020 20:00 Відповісти
Він гранти перемелює.
показати весь коментар
18.12.2020 20:05 Відповісти
На млин його потрібно відправити щоб зерно молов
показати весь коментар
18.12.2020 20:11 Відповісти
Як на мене то це все розпочалось з Порошенка. Побачили люди банду, але до речі , професіональну, тому й дали червону картку. Але за іронією вибрали кагал не професіоналів, а взагалі-- потвор. Тепер потвори їх будь як і з будь якої сторони.
показати весь коментар
18.12.2020 20:42 Відповісти
Блть! І тут Порошенко винуватий, що Татаров засів в ОП.
Аж так нарід хотів нових облич, що обрав зелених зрадників.
показати весь коментар
18.12.2020 21:05 Відповісти
Нарід обирав між тим що в нього було. Була антипатії до Порошенка і був інший варіант. Нарід вибрав інший варіант. Але похідне в цьому - антипатії до Порошенка. А чому так ??? Спитай наріда а не мене! Я викреслив обох. І поясню чому. Бачачи в приціл сепара я не стріляв в ногу в надії, що він виправиться і зрозуміє, що він робить протиправне. я стріляв на ураження. писав уже що йдучи в ліс по гриби, якщо нема їстівних то я додому не принесу отруйних лише для того що я приніс гриби.
показати весь коментар
18.12.2020 21:34 Відповісти
Другий тур виборів не має варанту когось викреслити. Це лише у грі можна викреслити обох і вони оба зникнуть. Можна не принести грибів. А на виборчій дільниці доводиться обирати менше з двох. Ви можете проголосувати проти обох. Але тоді ваш вибір буде розподілений не 50 на 50, як здається, а відповідно до волевиявлення інших. Тож, насправді, ви проголосували на 73% проти Порошенка, і лише на 24% проти нинішньої потвори.
Якщо у вас була можливість стріляти, то зараз МО видає накази жувати соплі у відповідь на снайперські полювання. А на додачу до зеленого злидня, в парламенті обирають кращого друга табачника міністром освіти, і адвокати януковича керують розслідуваннями проти Чорновол.

Невже так краще?
показати весь коментар
18.12.2020 21:54 Відповісти
Коли за тебе проголосувало 2 тисячі і ти ********** я думаю урівноважує факт коли зіпсовано виборчих бюлетенів в кількості 2 млн. Це мантра така вибори без вибору.так і задумано.
В нас було багато перемир'я. І хлібне і шкільне і пасхальне. І всі вони закінчувались з настанням темряви. А особливо вони закінчувались коли несли втрати ми.
показати весь коментар
18.12.2020 22:01 Відповісти
Але ж все навпаки. Зіпсованих 2 тисячі, а обирали 10 мільйонів. Але так всюди. І в Германії так обирають ті, хто голосують, і в Британії. Гадаєте усі задоволені? - аж ніяк.
Від того, що зима вам не подобається, ви не взмозі відтермінувати її настання. Тож протестом ви не зміните логігку виборів.
показати весь коментар
18.12.2020 22:27 Відповісти
Тому що майже всі такої думки як Ви. Що потрібно вибирати з поміж двох.завжди є ще варіант. Я вибрав зіпсувати бюлетень.
показати весь коментар
18.12.2020 22:43 Відповісти
А так не працює, вам кажу. Другий тур визнається за будь якої явки. А ви хочете, щоби уся країна купила квитка і на зле кондуктору пішла пішки.
Усі ходять ногами, а ви хочете - на голові. Та ваше право. Але ж тоді не варто вказувати пальцями на тих, хто в цей час тримає свій ВОП.
показати весь коментар
18.12.2020 23:02 Відповісти
Я не веду до того працює чи не працює. Я веду до того якщо тебе оберуть з 10 млн 50 тис. То ти і будеш розуміти що крок назад це типу кадиров для зеленського
показати весь коментар
18.12.2020 23:10 Відповісти
Але ж ви не дурний. І розумієте, що так не буде.
показати весь коментар
18.12.2020 23:26 Відповісти
Якщо всі будуть обирати поміж з двох, тому що їм як би не дають обрати третє, то дійсно--- так не буде.
показати весь коментар
18.12.2020 23:29 Відповісти
Якби всі були такої думки як я, та хоча б половина - то, дійсно, так би не було, як стало.
показати весь коментар
18.12.2020 23:34 Відповісти
Так потрібно було контролювати дії і впливати на них, щоб у людей не було антипатії. Все закономірно. Влада вона така. Коли легко дається то ще легше втрачається. Закономірність Ющенка. Я для себе так це називаю.
показати весь коментар
18.12.2020 23:41 Відповісти
Не подобаються кандидати? Голосуємо за менше зло і чекаємо ліпшого. Президента у будь-якому випадку оберуть і нам з ним жити. Голову в пісок не сховаєш.
показати весь коментар
19.12.2020 05:37 Відповісти
👏
показати весь коментар
19.12.2020 12:16 Відповісти
І брали ми орковські ВОПИ. Чомусь всі вони стратегічно добре на висотах розташовані. І доповідали що зайняли висоту. Можемо закріпитись. У відповідь. Не наша територія, повертайтесь на позиції.
показати весь коментар
18.12.2020 22:05 Відповісти
Деякі ВОПи покидали - може ризику багато, може майор-полковник-генерал - зрадник, це дуже мерзено. Білшість захоплених ВОП - залишали за ЗСУ, відштовхувались - та атакували нові позиціі. А за хоч пів року - багато ВОПів захопили? Багато втрат нанесли? А як що порівняти?
показати весь коментар
18.12.2020 22:12 Відповісти
Я пишу про ВОПИ тактичного знаходження. Ні це за домовленостями ********** міськими в той момент була лінія розмежування. Наприклад Ясинуватська розв'язка, Горлівський террикон
показати весь коментар
18.12.2020 22:20 Відповісти
Не знаю получится ли, но - Бей русню!
Удачи, внуки не будут спрашивать - а шо ты делал. Мочил ублюдков, ответит пан Шабунин. Прорвемся?
показати весь коментар
18.12.2020 20:02 Відповісти
Я под столом
показати весь коментар
18.12.2020 20:04 Відповісти
В Шабуніна?
показати весь коментар
18.12.2020 20:05 Відповісти
Разом з Татарином ???)))
показати весь коментар
18.12.2020 20:06 Відповісти
Ти вже тартарова захищаєш ..
Опустився навіть нище зебілів.
Так і у запутінці потрапиш.
показати весь коментар
18.12.2020 20:30 Відповісти
"Я гналась за вами...")))
показати весь коментар
19.12.2020 01:29 Відповісти
Що саме правильно? Татарова налякали набу і сап?? Курям на сміх. Лохам показові виступи.зміст такий ми старались але нам не дали
показати весь коментар
18.12.2020 20:34 Відповісти
Чом би вам, Васю, не підстрелити покидька?
показати весь коментар
18.12.2020 20:52 Відповісти
Спробуй якщо буде можливість😂😂😂
показати весь коментар
18.12.2020 20:56 Відповісти
Тож, вам слід було писати від першої особи - спробую.
А не давати поради іншим, як це робити.
показати весь коментар
18.12.2020 21:02 Відповісти
Я відписав спробуй сам якщо буде можливість. Хоч т9 відключено в мене але слова підбирає планшет сам
показати весь коментар
18.12.2020 21:05 Відповісти
А я написав, що замість того, щоби радити іншим, як це треба робити, пристойно показати як треба робити інакше.
показати весь коментар
18.12.2020 21:08 Відповісти
Стерненко вже зробив. Антоненко навіть не робив. Ще питання будуть? Може поради?
показати весь коментар
18.12.2020 21:16 Відповісти
Це ви давали поради. І я на це звернув вашу увагу, що поради не діють.
А тепер ви перекрутили.
показати весь коментар
18.12.2020 21:56 Відповісти
а за Пороха питань по Антонеко взагалі - не було. Як і по Стерненко, хоч останій писав що хоче вбити пороха... Як воно, війсковий голосує за потерпілого мстивого уклоніста? Разница Єсть? Чи нема?
показати весь коментар
18.12.2020 22:17 Відповісти
Чи то в Пороха чи в Єрдогана, чи в Саддама при перегляді відеозйомок виникло б багато запитань особливо по щелепно лицевій формації щодо збіжностей з тим самим Антоненко. Але це не в наших так званих правоохоронних органів.І розмова йде не про особу Порошенка а розмова йде про правоохоронні органи і судову систему
показати весь коментар
18.12.2020 22:37 Відповісти
А я написав що курям на сміх ці показові виступи. Нема правоохоронних органів від слова зовсім. Нема суду від того же самого похідного слова.
показати весь коментар
18.12.2020 21:14 Відповісти
Є такі, які є. І НАБУ зараз єдина надія.
Нехай і не найкраща.
показати весь коментар
18.12.2020 21:57 Відповісти
Надія помирає останньою чи крайньою??!😂😂😂😂
Не переймайся. Час розсудить
показати весь коментар
18.12.2020 22:25 Відповісти
Це все,що тебе зацікавило??
показати весь коментар
18.12.2020 20:05 Відповісти
Ага. А що може бути цікавим в авторі "Роттердам +"?
показати весь коментар
18.12.2020 20:08 Відповісти
😧
показати весь коментар
18.12.2020 20:10 Відповісти
Павуки в банці чи на Банковій..
Жеріть один одного!!
Смачного!!
показати весь коментар
18.12.2020 20:07 Відповісти
О, ботва татаровская налетела пророссийскую сцыкушку защищать. Стрелки на Шубуньку переводят, а о Татарке ни слова.
показати весь коментар
18.12.2020 20:07 Відповісти
Надеюсь скоро придут и за Виталиком Шабуниным.
показати весь коментар
18.12.2020 20:07 Відповісти
Та кому воно треба...
показати весь коментар
18.12.2020 20:09 Відповісти
И тебя вылечат.
показати весь коментар
18.12.2020 20:09 Відповісти
Гадаю що ні!! Медицина тут безсила,це патологія !!))
показати весь коментар
18.12.2020 20:12 Відповісти
ломом промеж глаз)
показати весь коментар
18.12.2020 20:26 Відповісти
Перед очима відразу уява така. приходять такі рекси з набу і сап, двері з ноги відкривають, в одне приміщення інше і тут опа. Нема Татарова. Ввічливо стукають в кабінет до Єрмака і питають " а то не Татарова у вас під столом? А у відповідь. Та вы что? Христомбогомклянусь он под другим столом а не моим!
показати весь коментар
18.12.2020 20:08 Відповісти
Та за тем Шабуниным тоже давно пора прийти ...
показати весь коментар
18.12.2020 20:16 Відповісти
"Многие специалисты сейчас обвиняют https://www.obozrevatel.com/person/andrej-ermak.htm Ермака в том, что он российский агент и предал государство Украина. Сегодня я хочу предъявить ему более серьезное обвинение: он предал каждого избирателя "Слуги народа", каждого украинца. В период пандемии коронавируса эта власть, в которой Андрей Ермак фактически является вторым лицом, увеличила расходы на содержание президента и его офиса, правительства, парламента, любимого ГУД... но не нашла средств на увеличение зарплат врачам, медсестрам и санитаркам... В разгар второй волны коронавируса украинские больницы остались без кислорода, без концентраторов, дополнительных кроватей и средств защиты персонала. Зато - с хорошо "упакованными" чиновниками, которые обычно лечатся за рубежом.
Фактически - это геноцид украинского народа, который я почувствовал лично на себе: так случилось, что я уже второй месяц борюсь с коронавирусом и его последствиями, и мое состояние часто колебалось между тяжелым и особо тяжелым. Также я общался со многими моими друзьями, которые тоже тяжело болели "короной", и все как один говорят: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Если ты не мобилизуешь друзей, знакомых, не закупишь лекарств, не привезешь с собой концентратор, то шансов выжить немного. Вдумайтесь: больных "короной" отправляют своим ходом в аптеку, чтобы они приобрели лекарства. И все потому, что ЗЕ-команда решила не обеспечивать медицину необходимыми средствами, и отправила эти деньги на "приоритетные направления". Поэтому сегодня в медицине наступил коллапс, а завтра - не будет самой медицины, поскольку практически все украинские медики поедут работать в Польшу, где установлены "немецкие" зарплаты для медработников и персональные гарантии.
А куда же "слугам" не жаль средств? Один из примеров - на коррупционную сделку с Юрием Витренко. У Витренко неразрешенный судебный спор с НАК "Нафтогаз Украины", и он стремился отсудить чуть меньше 8 млн долл. Но для чего суд, если есть Андрей Ермак с его суперполномочиями. Решив, с бухты-барахты, что Витренко будет хорошим вице-премьером, глава Офиса президента заставил правительство и НАК во внесудебном порядке вернуть деньги.
Обратите внимание: "антиковидний" врач может работать на 7 тыс. грн, а вот вице-премьер на 50 тыс. грн и с улучшенными условиями содержания - не может... Вот их главный принцип: "Слугам" - все, всем другим - выживание и "коронавирус".
Я с таким не согласен. Поэтому решил что-то менять в этой стране. Подаю заявление о преступлении в НАБУ, и при этом откровенно утверждаю, что в действиях Ермака есть все признаки коррупции и превышения служебных полномочий. Верю, что НАБУ с такой задачей справится......"

С уважением https://www.obozrevatel.com/person/brodskij.htm Михаил Бродский ,
Глава Редакционного совета Интернет-издания https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL ,
Депутат Верховной Рады 3-го созыва,
показати весь коментар
18.12.2020 20:27 Відповісти
До сраки Вітренка! На посаду міністра освіти протягнули ригіонала-плагіатора. Ліпшого друга Табачника. Ідейного послідовника януковича.
А вам спати не дає особа, яка відстоює положення власного трудового контракту в суді.
показати весь коментар
18.12.2020 20:59 Відповісти
меня прежде всего возмущает то что добавили денег чиновникам а не врачам котрые сейчас борятся с короной и спасают людей рискуя жизнью. об этом зднсь в общем и хотел сказать
показати весь коментар
18.12.2020 21:11 Відповісти
А як ви хотіли?
Хіба не цілий Розумков сказав, що лікарям у держави коштів нема.
А на асфальт - є.
показати весь коментар
18.12.2020 21:59 Відповісти
миша в точку поддерживаю.
показати весь коментар
18.12.2020 21:33 Відповісти
не спрятался, а провел перегруппировку)) все как учили...
показати весь коментар
18.12.2020 20:29 Відповісти
Мені по-х.. Шабунін ,не Шабунін - аби мочив риго-кацапську мерзоту , буду підтримувати .
показати весь коментар
18.12.2020 20:34 Відповісти
Травля невинных.
показати весь коментар
18.12.2020 20:35 Відповісти
И на твою попу посягаются?
показати весь коментар
19.12.2020 12:21 Відповісти
Неужели Зе не понимает, что татаров никто, он просто нечистоплотный деляга и агент кремля, это позор шута, но почему то шута привлекают такие подозрительные и низкие люди, видимо сказывается его плебейское происхождение.
показати весь коментар
18.12.2020 20:38 Відповісти
Там у цих ділерів стільки компромату що це недорозуміння просто і слова не може сказати
показати весь коментар
18.12.2020 20:53 Відповісти
Татаров уже став для зеленського своїм свинарчуком.
показати весь коментар
18.12.2020 21:54 Відповісти
Свинарчука прибрали за три дні. А зелені "не пускають" до ОП слідчих НАБУ для вручення підозри.
показати весь коментар
18.12.2020 23:18 Відповісти
Неужели не понятно,как только нормальный антикоррупционер жмет на мозоль олигарха его надо удалить.А здесь 2 хода или купить ,если правдист опорочить.Пока народ ,как страус не будет прятать голову в гречку ешьте пока не обосретесь.
показати весь коментар
18.12.2020 20:49 Відповісти
Прэлэстно! Сначала привел всю эту конченную свору к власти, а тетерь , как институтка ,удивляется их конченности!
Полтора года ежедневных зашкваров зеленого шапито шабуньку ничего не напрягало, даже госизмена,нарушение законов и Конституции, не говорю уже про повальную коррупцию и воровство, которые не снились даже овощу. И тут проснулся! Пошла оплата борцуну, наверное)))
показати весь коментар
18.12.2020 21:05 Відповісти
Таким образом он защищает от злых силовиков свою невинность.У него свой путь,и пройдет он его до конца.
показати весь коментар
18.12.2020 21:06 Відповісти
да вместе с Ермаком его на СИЗО,а Венедиктову с тем её назначенцем в ГБР-в другую камеру с видом на "строгий режим" длительного срока заключения
показати весь коментар
18.12.2020 21:12 Відповісти
татарова накрили капелюхом з йолки
показати весь коментар
18.12.2020 21:35 Відповісти
До речі - хороша ідея. Татаров міг би скопіювати героя П"єра Рішара з французького фільму "Іграшка".
показати весь коментар
18.12.2020 21:52 Відповісти
Татарин спрятался под столом у Елдака и просто строчит.
показати весь коментар
19.12.2020 01:17 Відповісти
Если его три часа нет на работе - причина для увольнения.
показати весь коментар
19.12.2020 13:43 Відповісти
Шубабабуні - краще пововчи, ти і твої кожухибені привели до влади цих зеленихгандонів.
показати весь коментар
19.12.2020 15:19 Відповісти
 
 