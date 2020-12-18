Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін пропонує президенту Володимиру Зеленському заховати заступника голови ОП Олега Татарова від детективів НАБУ і САП у себе вдома.
Про це Шабунін написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Пропоную президенту його вдома у себе заховати. Як ганьбитися на весь світ - то вже з кінцями", - написав він.
Шабунін нагадав, що за тим, що відбувається в Україні, пильно стежать наші міжнародні партнери.
"До речі, зверніть увагу на поведінку Тарова - такий прямо крутий перець, російько-президентський рєшала судів та силовиків. Хазяїн-жизні, блін. А тільки нормальні правоохоронці прийшли - заховався під стіл Єрмака і в телеграм строчить", - додав Шабунін.
"Тьху - ні честі, ні гідності. Як і в людей, які його захищають", - підсумував голова правління ЦПК.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
В ОП підозру Татарову прокоментував його колега, заступник голови Офісу президента Смірнов: він сказав, що вручення підозри "не повинно створювати враження про зведення особистих рахунків".
Будь ласка, зачекайте...
Аж так нарід хотів нових облич, що обрав зелених зрадників.
Якщо у вас була можливість стріляти, то зараз МО видає накази жувати соплі у відповідь на снайперські полювання. А на додачу до зеленого злидня, в парламенті обирають кращого друга табачника міністром освіти, і адвокати януковича керують розслідуваннями проти Чорновол.
Невже так краще?
В нас було багато перемир'я. І хлібне і шкільне і пасхальне. І всі вони закінчувались з настанням темряви. А особливо вони закінчувались коли несли втрати ми.
Від того, що зима вам не подобається, ви не взмозі відтермінувати її настання. Тож протестом ви не зміните логігку виборів.
Усі ходять ногами, а ви хочете - на голові. Та ваше право. Але ж тоді не варто вказувати пальцями на тих, хто в цей час тримає свій ВОП.
Удачи, внуки не будут спрашивать - а шо ты делал. Мочил ублюдков, ответит пан Шабунин. Прорвемся?
Опустився навіть нище зебілів.
Так і у запутінці потрапиш.
А не давати поради іншим, як це робити.
А тепер ви перекрутили.
Нехай і не найкраща.
Не переймайся. Час розсудить
Жеріть один одного!!
Смачного!!
Фактически - это геноцид украинского народа, который я почувствовал лично на себе: так случилось, что я уже второй месяц борюсь с коронавирусом и его последствиями, и мое состояние часто колебалось между тяжелым и особо тяжелым. Также я общался со многими моими друзьями, которые тоже тяжело болели "короной", и все как один говорят: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Если ты не мобилизуешь друзей, знакомых, не закупишь лекарств, не привезешь с собой концентратор, то шансов выжить немного. Вдумайтесь: больных "короной" отправляют своим ходом в аптеку, чтобы они приобрели лекарства. И все потому, что ЗЕ-команда решила не обеспечивать медицину необходимыми средствами, и отправила эти деньги на "приоритетные направления". Поэтому сегодня в медицине наступил коллапс, а завтра - не будет самой медицины, поскольку практически все украинские медики поедут работать в Польшу, где установлены "немецкие" зарплаты для медработников и персональные гарантии.
А куда же "слугам" не жаль средств? Один из примеров - на коррупционную сделку с Юрием Витренко. У Витренко неразрешенный судебный спор с НАК "Нафтогаз Украины", и он стремился отсудить чуть меньше 8 млн долл. Но для чего суд, если есть Андрей Ермак с его суперполномочиями. Решив, с бухты-барахты, что Витренко будет хорошим вице-премьером, глава Офиса президента заставил правительство и НАК во внесудебном порядке вернуть деньги.
Обратите внимание: "антиковидний" врач может работать на 7 тыс. грн, а вот вице-премьер на 50 тыс. грн и с улучшенными условиями содержания - не может... Вот их главный принцип: "Слугам" - все, всем другим - выживание и "коронавирус".
Я с таким не согласен. Поэтому решил что-то менять в этой стране. Подаю заявление о преступлении в НАБУ, и при этом откровенно утверждаю, что в действиях Ермака есть все признаки коррупции и превышения служебных полномочий. Верю, что НАБУ с такой задачей справится......"
С уважением https://www.obozrevatel.com/person/brodskij.htm Михаил Бродский ,
Глава Редакционного совета Интернет-издания https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL ,
Депутат Верховной Рады 3-го созыва,
А вам спати не дає особа, яка відстоює положення власного трудового контракту в суді.
Хіба не цілий Розумков сказав, що лікарям у держави коштів нема.
А на асфальт - є.
Полтора года ежедневных зашкваров зеленого шапито шабуньку ничего не напрягало, даже госизмена,нарушение законов и Конституции, не говорю уже про повальную коррупцию и воровство, которые не снились даже овощу. И тут проснулся! Пошла оплата борцуну, наверное)))