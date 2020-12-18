Зеленський має негайно відсторонити Татарова, - Гриценко
Президент Володимир Зеленський має негайно відсторонити від виконання обов’язків заступника голови Офісу президента Олега Татарова до закінчення слідства і винесення вердикту суду.
Так вважає лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Татарову вручили підозру у скоєнні злочину, пов’язаного з хабарництвом. Зеленський має негайно відсторонити його від виконання службових обов’язків заступника глави ОПУ. До завершення усіх слідчих дій і судових рішень", - написав він у Фейсбуці.
18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
В ОП підозру Татарову прокоментував його колега, заступник голови Офісу президента Смірнов: він сказав, що вручення підозри "не повинно створювати враження про зведення особистих рахунків".
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Будь ласка, зачекайте...
Схоже, Бубочці каюк підходить....
Ну так и я считаю, Лидер Партии Пролетариев, кто не верит = вна суд.
а я посмотрю, какая выгода мне.
Государство кидает народ. Народ, по мере возможности, кидает государство.
Дерьмовая формула для развития страны...
Там ещё есть коррупционеры на должностях.
Мнения 18-дек, 05:549 2 982 0
В ОП очень грустные настроения. Стало известно, что уже даже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила приглашение на инаугурацию Байдена.
А Зеленский продолжает находиться в подвешенном состоянии. Это очень огорчает Президента и его команду, которые не понимают, как строить политический курс с США.
В кулуарах уверены - Зеленский не поедет на инаугурацию президента США Джо Байдена.
Сначала его утешали, что мол причина в том, что в этот раз не будет широкомасштабной инаугурации и празднования из-за коронавируса.
Однако после того как и Навального пригласили на инаугурацию стало понятно, что причина в том, что Зеленского нет в повестке дня нового хозяина круглого кабинета.
Так вот. Всего наблюдать за инаугурацией Байдена смогут около 1.500 человек, которых хотят разместить на VIP-платформе.
На данный момент Офис Президента пытается купить приглашение через лоббистов.
Лоббисты Офиса Президента всячески пытаются «выбить» для Зеленского место на инаугурации Байдена, но их попытки не увенчались успехом.