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Гриценко Анатолій (388) Зеленський (22429) Татаров Олег (424)

Зеленський має негайно відсторонити Татарова, - Гриценко

Зеленський має негайно відсторонити Татарова, - Гриценко

Президент Володимир Зеленський має негайно відсторонити від виконання обов’язків заступника голови Офісу президента Олега Татарова до закінчення слідства і винесення вердикту суду.

Так вважає лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Татарову вручили підозру у скоєнні злочину, пов’язаного з хабарництвом. Зеленський має негайно відсторонити його від виконання службових обов’язків заступника глави ОПУ. До завершення усіх слідчих дій і судових рішень", - написав він у Фейсбуці.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Татарова заступилася Національна асоціація адвокатів

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

В ОП підозру Татарову прокоментував його колега, заступник голови Офісу президента Смірнов: він сказав, що вручення підозри "не повинно створювати враження про зведення особистих рахунків".

Также на Цензор.НЕТ: Татаров: Санкций на мое задержание никто не давал
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Топ коментарі
+21
Кто должен? Этот? Он же занят! У него йолки, корпоративы, ханука опять же!
Зеленский должен немедленно отстранить Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1832
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18.12.2020 19:41
+16
А ему некогда. Он городки с каруселями открывает. Потом отпуск. Ну нет у него времени на всякую ерунду.
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18.12.2020 19:42
+15
О, героїчний полковник інженерно-електрифікаційних військ таки осмілився гавкнути на Зеленського.
Схоже, Бубочці каюк підходить....
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18.12.2020 19:38
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он никому ничего не должен
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18.12.2020 19:37 Відповісти
Тем более, когда йолки на носу!
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18.12.2020 19:44 Відповісти
Зеленский должен немедленно отстранить СЕБЯ! (це якщо по-чесняку)
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18.12.2020 19:50 Відповісти
це ж логічно - не вирізати по черзі вуха, носа, очі НЕБЕЗПЕЧНІЙ ГІДРІ , а знешкодити її саму.
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18.12.2020 19:57 Відповісти
О, героїчний полковник інженерно-електрифікаційних військ таки осмілився гавкнути на Зеленського.
Схоже, Бубочці каюк підходить....
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18.12.2020 19:38 Відповісти
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18.12.2020 20:49 Відповісти
Импотент грицацуев , как ты скажешь , так и будет 😂😅! Это , как твой порношут 🤢🤡🐒 давал путлеру год на окончание войны и угадился ,ничтожество позорное 🤮🤮🤮
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18.12.2020 19:39 Відповісти
КТО свадебный генерал не смешите мои тапочки он роль президента играет похабно это просто громкая фраза Гриценко не более
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18.12.2020 19:39 Відповісти
Толян хочет вырваться из третьей лиги и тереть с суровыми пацанами, но... Кишка тонковата...
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18.12.2020 19:40 Відповісти
Як-не-як,- вітчим претендента на корону...
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18.12.2020 20:05 Відповісти
Він вітчим молодшого брата спікера.
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18.12.2020 21:49 Відповісти
ну як так можна - він на сцені Майдану стояв - щось навіть патякав...хЄрой...
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18.12.2020 20:51 Відповісти
Так считает https://www.facebook.com/1092552680925482/posts/1695285270652217/?d=n лидер \\\\\\

Ну так и я считаю, Лидер Партии Пролетариев, кто не верит = вна суд.
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18.12.2020 19:41 Відповісти
Кто должен? Этот? Он же занят! У него йолки, корпоративы, ханука опять же!
Зеленский должен немедленно отстранить Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1832
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18.12.2020 19:41 Відповісти
А ему некогда. Он городки с каруселями открывает. Потом отпуск. Ну нет у него времени на всякую ерунду.
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18.12.2020 19:42 Відповісти
Вот только хотела написать то же самое. Опередили.
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18.12.2020 21:04 Відповісти
А кто , кроме Гриценко, что ляпнул ? Все сидят и ждут, кто начнёт,

а я посмотрю, какая выгода мне.
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18.12.2020 19:43 Відповісти
Он йолку "зажигает"
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18.12.2020 19:44 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/18/7277489/ Зеленский открыл каток и карусель под ОПУ
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18.12.2020 19:46 Відповісти
а если Ж подставить ?
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18.12.2020 19:46 Відповісти
Зеленского крепко держат за жопу...потому он никого и никогда не отстранит...он ничего не решает..
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18.12.2020 19:47 Відповісти
кто решает ?
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18.12.2020 19:48 Відповісти
Тот кто держит этого осла за жопу...
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18.12.2020 19:49 Відповісти
Его держит 25 лет криминала,которые сейчас во власти.Была надежда на Майдан,но эти ребята все зачехляют.Что делать-Даже не имею представления.
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18.12.2020 20:40 Відповісти
Зеленський має негайно відсторонити Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6432
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18.12.2020 20:53 Відповісти
а может у Татарова есть что-то на Зелю и он пока молчит
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18.12.2020 19:50 Відповісти
пробирка с мочей
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18.12.2020 19:52 Відповісти
Да там всех нужно отстранять.
Государство кидает народ. Народ, по мере возможности, кидает государство.
Дерьмовая формула для развития страны...
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18.12.2020 19:47 Відповісти
В Україні всіх посадити?
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18.12.2020 19:49 Відповісти
Желательно. Но такое возможно только при настоящей революции (т.е.- смена элит и наказание всех чиновников(настоящая люстрация)). Но и тут облом- с таким соседом всё закончится потерей территорий и отсутствием результата.
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18.12.2020 19:55 Відповісти
То чого це взагалі обговорювати?
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18.12.2020 19:59 Відповісти
Вы спросили- я ответил.
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18.12.2020 20:03 Відповісти
Я уточнював. Питати нема чого- усе ясно.
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18.12.2020 20:10 Відповісти
Хто ж йому рота закриє з такою дружиною.)))
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18.12.2020 19:49 Відповісти
Страна.ua..откровенно антиукраинский, сепарский сайт Куда смотрит СБУ..
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18.12.2020 19:55 Відповісти
Все сепарские, кроме ...штук 6 (3 телеканала, 3 сайта...)
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18.12.2020 20:01 Відповісти
Да некогда ему сейчас этим заниматься.Он входит в образ Св.Николая)
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18.12.2020 19:57 Відповісти
И не только его.
Там ещё есть коррупционеры на должностях.
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18.12.2020 19:59 Відповісти
Зеленский должен то, Зеленский должен это. Может отстранить Зеленского и многие проблемы решаться....
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18.12.2020 20:05 Відповісти
Ничего не решится. Он ничего не делает, потому что.... "Пустое место" убрать и что от этого изменится!? Но раз "Голобородько", так где фильмец? Говорят, что самое тяжелое снять комедию, но что-то не смешно получается у этого клоуна. Также "не сладко" получалось и у кондитера. В этом то и каламбур.
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18.12.2020 20:16 Відповісти
Порівняли. Більше нічого про вас і знати не треба. Все ясно. Бидло.
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18.12.2020 21:54 Відповісти
Зеленский-кусок безвольного,никчемного говна. Там скорее к д'ерьмаку.
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18.12.2020 20:08 Відповісти
самый храбрый и не побоюсь самый смелый по мыролюбному полковник онотоль с опаской подал голос.
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18.12.2020 20:11 Відповісти
Може лучше креативненький видосик?
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18.12.2020 20:15 Відповісти
про ликвидацию надлышкового майна всу?
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18.12.2020 20:17 Відповісти
В бубочки немає часу на такі дурниці, спочатку теніс, потім йолка, а дальше відпуск в Омані або в Ростові це вже як йому більше подобається.
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18.12.2020 20:40 Відповісти
Не вистачило мізків підтримати Гриценка на виборах - тепер смокчіть зелене лайно.
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18.12.2020 20:54 Відповісти
анатоль, а только татарова нужно снимать? Остальные на своем месте ??? Чмо усатое!
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18.12.2020 20:54 Відповісти
Забыли мнения у панталония спросить
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18.12.2020 21:01 Відповісти
Тихановская и Навальный приглашены на инаугурацию Байдена! Зеленский - нет...
Мнения 18-дек, 05:549 2 982 0

В ОП очень грустные настроения. Стало известно, что уже даже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила приглашение на инаугурацию Байдена.

А Зеленский продолжает находиться в подвешенном состоянии. Это очень огорчает Президента и его команду, которые не понимают, как строить политический курс с США.

В кулуарах уверены - Зеленский не поедет на инаугурацию президента США Джо Байдена.

Сначала его утешали, что мол причина в том, что в этот раз не будет широкомасштабной инаугурации и празднования из-за коронавируса.

Однако после того как и Навального пригласили на инаугурацию стало понятно, что причина в том, что Зеленского нет в повестке дня нового хозяина круглого кабинета.

Так вот. Всего наблюдать за инаугурацией Байдена смогут около 1.500 человек, которых хотят разместить на VIP-платформе.

На данный момент Офис Президента пытается купить приглашение через лоббистов.

Лоббисты Офиса Президента всячески пытаются «выбить» для Зеленского место на инаугурации Байдена, но их попытки не увенчались успехом.
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18.12.2020 21:30 Відповісти
Гриценка, краще ти мовчи тихенько, бо і до тебе колись дійде справа
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18.12.2020 21:38 Відповісти
Нарядіть клоунами новорічну ялинку десь на мінному полі під Ясинуватою.
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18.12.2020 21:44 Відповісти
Госпади, сколько же там дармоедов в этом ОП, и все же за наш счёт, они богатеют - народ беднеет.
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18.12.2020 22:50 Відповісти
А хто повинен давати санкцію? СУД.ЙОГО ЩЕ НЕ БУЛО, АЛЕ ПАН ВЖЕ СЦИЦЦЯ.
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18.12.2020 23:17 Відповісти
Порохоботи прямо перевозбудились. Як почують прізвище Гриценко, то зразу виймають з рота шоколадний "батончик" фабрики "Рошен" і починають верещати. Згинь нечисть!
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18.12.2020 23:55 Відповісти
А какіє ваші даказатєльства? Дался вам цей майор.
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18.12.2020 23:55 Відповісти
Толян Єфрейтор знову підсказує зелоху чим і куди їходити. Толя це не карти, щою ходити шістками, тут шахмати, потрібно ходити матом.
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19.12.2020 15:21 Відповісти
Це шлях до необмежених зловживань влади і її корупційного розкладу.
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27.03.2021 11:14 Відповісти
 
 