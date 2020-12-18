Зеленський має негайно відсторонити Татарова, - Гриценко

Президент Володимир Зеленський має негайно відсторонити від виконання обов’язків заступника голови Офісу президента Олега Татарова до закінчення слідства і винесення вердикту суду.

Так вважає лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Татарову вручили підозру у скоєнні злочину, пов’язаного з хабарництвом. Зеленський має негайно відсторонити його від виконання службових обов’язків заступника глави ОПУ. До завершення усіх слідчих дій і судових рішень", - написав він у Фейсбуці.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

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Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

В ОП підозру Татарову прокоментував його колега, заступник голови Офісу президента Смірнов: він сказав, що вручення підозри "не повинно створювати враження про зведення особистих рахунків".

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