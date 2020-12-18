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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Гриценко Анатолий (1269) Зеленский (19042) Татаров Олег (366)

Зеленский должен немедленно отстранить Татарова, - Гриценко

Зеленский должен немедленно отстранить Татарова, - Гриценко

Президент Владимир Зеленский должен срочно отстранить заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова окончания следствия и вынесения вердикта суда.

Так считает лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Татарову вручили подозрение в совершении преступления, связанного со взяточничеством. Зеленский должен немедленно отстранить его от исполнения служебных обязанностей заместителя главы ОП. До завершения всех следственных действий и судебных решений", - написал он в Фейсбуке.

Зеленский должен немедленно отстранить Татарова, - Гриценко 01

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

В ОП подозрение Татарову прокомментировал его коллега, замглавы Офиса Президента Смирнов: он сказал, что вручение подозрения "не должно создавать впечатление о сведении личных счетов".

Также на Цензор.НЕТ: Татаров: Санкций на мое задержание никто не давал

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Топ комментарии
+21
Кто должен? Этот? Он же занят! У него йолки, корпоративы, ханука опять же!
Зеленский должен немедленно отстранить Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1832
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18.12.2020 19:41
+16
А ему некогда. Он городки с каруселями открывает. Потом отпуск. Ну нет у него времени на всякую ерунду.
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18.12.2020 19:42
+15
О, героїчний полковник інженерно-електрифікаційних військ таки осмілився гавкнути на Зеленського.
Схоже, Бубочці каюк підходить....
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18.12.2020 19:38
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он никому ничего не должен
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18.12.2020 19:37 Ответить
Тем более, когда йолки на носу!
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18.12.2020 19:44 Ответить
Зеленский должен немедленно отстранить СЕБЯ! (це якщо по-чесняку)
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18.12.2020 19:50 Ответить
це ж логічно - не вирізати по черзі вуха, носа, очі НЕБЕЗПЕЧНІЙ ГІДРІ , а знешкодити її саму.
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18.12.2020 19:57 Ответить
О, героїчний полковник інженерно-електрифікаційних військ таки осмілився гавкнути на Зеленського.
Схоже, Бубочці каюк підходить....
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18.12.2020 19:38 Ответить
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18.12.2020 20:49 Ответить
Импотент грицацуев , как ты скажешь , так и будет 😂😅! Это , как твой порношут 🤢🤡🐒 давал путлеру год на окончание войны и угадился ,ничтожество позорное 🤮🤮🤮
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18.12.2020 19:39 Ответить
КТО свадебный генерал не смешите мои тапочки он роль президента играет похабно это просто громкая фраза Гриценко не более
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18.12.2020 19:39 Ответить
Толян хочет вырваться из третьей лиги и тереть с суровыми пацанами, но... Кишка тонковата...
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18.12.2020 19:40 Ответить
Як-не-як,- вітчим претендента на корону...
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18.12.2020 20:05 Ответить
Він вітчим молодшого брата спікера.
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18.12.2020 21:49 Ответить
ну як так можна - він на сцені Майдану стояв - щось навіть патякав...хЄрой...
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18.12.2020 20:51 Ответить
Так считает https://www.facebook.com/1092552680925482/posts/1695285270652217/?d=n лидер \\\\\\

Ну так и я считаю, Лидер Партии Пролетариев, кто не верит = вна суд.
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18.12.2020 19:41 Ответить
Кто должен? Этот? Он же занят! У него йолки, корпоративы, ханука опять же!
Зеленский должен немедленно отстранить Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1832
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18.12.2020 19:41 Ответить
А ему некогда. Он городки с каруселями открывает. Потом отпуск. Ну нет у него времени на всякую ерунду.
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18.12.2020 19:42 Ответить
Вот только хотела написать то же самое. Опередили.
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18.12.2020 21:04 Ответить
А кто , кроме Гриценко, что ляпнул ? Все сидят и ждут, кто начнёт,

а я посмотрю, какая выгода мне.
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18.12.2020 19:43 Ответить
Он йолку "зажигает"
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18.12.2020 19:44 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/18/7277489/ Зеленский открыл каток и карусель под ОПУ
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18.12.2020 19:46 Ответить
а если Ж подставить ?
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18.12.2020 19:46 Ответить
Зеленского крепко держат за жопу...потому он никого и никогда не отстранит...он ничего не решает..
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18.12.2020 19:47 Ответить
кто решает ?
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18.12.2020 19:48 Ответить
Тот кто держит этого осла за жопу...
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18.12.2020 19:49 Ответить
Его держит 25 лет криминала,которые сейчас во власти.Была надежда на Майдан,но эти ребята все зачехляют.Что делать-Даже не имею представления.
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18.12.2020 20:40 Ответить
Зеленський має негайно відсторонити Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6432
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18.12.2020 20:53 Ответить
а может у Татарова есть что-то на Зелю и он пока молчит
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18.12.2020 19:50 Ответить
пробирка с мочей
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18.12.2020 19:52 Ответить
Да там всех нужно отстранять.
Государство кидает народ. Народ, по мере возможности, кидает государство.
Дерьмовая формула для развития страны...
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18.12.2020 19:47 Ответить
В Україні всіх посадити?
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18.12.2020 19:49 Ответить
Желательно. Но такое возможно только при настоящей революции (т.е.- смена элит и наказание всех чиновников(настоящая люстрация)). Но и тут облом- с таким соседом всё закончится потерей территорий и отсутствием результата.
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18.12.2020 19:55 Ответить
То чого це взагалі обговорювати?
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18.12.2020 19:59 Ответить
Вы спросили- я ответил.
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18.12.2020 20:03 Ответить
Я уточнював. Питати нема чого- усе ясно.
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18.12.2020 20:10 Ответить
Хто ж йому рота закриє з такою дружиною.)))
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18.12.2020 19:49 Ответить
Страна.ua..откровенно антиукраинский, сепарский сайт Куда смотрит СБУ..
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18.12.2020 19:55 Ответить
Все сепарские, кроме ...штук 6 (3 телеканала, 3 сайта...)
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18.12.2020 20:01 Ответить
Да некогда ему сейчас этим заниматься.Он входит в образ Св.Николая)
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18.12.2020 19:57 Ответить
И не только его.
Там ещё есть коррупционеры на должностях.
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18.12.2020 19:59 Ответить
Зеленский должен то, Зеленский должен это. Может отстранить Зеленского и многие проблемы решаться....
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18.12.2020 20:05 Ответить
Ничего не решится. Он ничего не делает, потому что.... "Пустое место" убрать и что от этого изменится!? Но раз "Голобородько", так где фильмец? Говорят, что самое тяжелое снять комедию, но что-то не смешно получается у этого клоуна. Также "не сладко" получалось и у кондитера. В этом то и каламбур.
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18.12.2020 20:16 Ответить
Порівняли. Більше нічого про вас і знати не треба. Все ясно. Бидло.
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18.12.2020 21:54 Ответить
Зеленский-кусок безвольного,никчемного говна. Там скорее к д'ерьмаку.
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18.12.2020 20:08 Ответить
самый храбрый и не побоюсь самый смелый по мыролюбному полковник онотоль с опаской подал голос.
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18.12.2020 20:11 Ответить
Може лучше креативненький видосик?
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18.12.2020 20:15 Ответить
про ликвидацию надлышкового майна всу?
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18.12.2020 20:17 Ответить
В бубочки немає часу на такі дурниці, спочатку теніс, потім йолка, а дальше відпуск в Омані або в Ростові це вже як йому більше подобається.
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18.12.2020 20:40 Ответить
Не вистачило мізків підтримати Гриценка на виборах - тепер смокчіть зелене лайно.
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18.12.2020 20:54 Ответить
анатоль, а только татарова нужно снимать? Остальные на своем месте ??? Чмо усатое!
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18.12.2020 20:54 Ответить
Забыли мнения у панталония спросить
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18.12.2020 21:01 Ответить
Тихановская и Навальный приглашены на инаугурацию Байдена! Зеленский - нет...
Мнения 18-дек, 05:549 2 982 0

В ОП очень грустные настроения. Стало известно, что уже даже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила приглашение на инаугурацию Байдена.

А Зеленский продолжает находиться в подвешенном состоянии. Это очень огорчает Президента и его команду, которые не понимают, как строить политический курс с США.

В кулуарах уверены - Зеленский не поедет на инаугурацию президента США Джо Байдена.

Сначала его утешали, что мол причина в том, что в этот раз не будет широкомасштабной инаугурации и празднования из-за коронавируса.

Однако после того как и Навального пригласили на инаугурацию стало понятно, что причина в том, что Зеленского нет в повестке дня нового хозяина круглого кабинета.

Так вот. Всего наблюдать за инаугурацией Байдена смогут около 1.500 человек, которых хотят разместить на VIP-платформе.

На данный момент Офис Президента пытается купить приглашение через лоббистов.

Лоббисты Офиса Президента всячески пытаются «выбить» для Зеленского место на инаугурации Байдена, но их попытки не увенчались успехом.
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18.12.2020 21:30 Ответить
Гриценка, краще ти мовчи тихенько, бо і до тебе колись дійде справа
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18.12.2020 21:38 Ответить
Нарядіть клоунами новорічну ялинку десь на мінному полі під Ясинуватою.
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18.12.2020 21:44 Ответить
Госпади, сколько же там дармоедов в этом ОП, и все же за наш счёт, они богатеют - народ беднеет.
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18.12.2020 22:50 Ответить
А хто повинен давати санкцію? СУД.ЙОГО ЩЕ НЕ БУЛО, АЛЕ ПАН ВЖЕ СЦИЦЦЯ.
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18.12.2020 23:17 Ответить
Порохоботи прямо перевозбудились. Як почують прізвище Гриценко, то зразу виймають з рота шоколадний "батончик" фабрики "Рошен" і починають верещати. Згинь нечисть!
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18.12.2020 23:55 Ответить
А какіє ваші даказатєльства? Дался вам цей майор.
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18.12.2020 23:55 Ответить
Толян Єфрейтор знову підсказує зелоху чим і куди їходити. Толя це не карти, щою ходити шістками, тут шахмати, потрібно ходити матом.
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19.12.2020 15:21 Ответить
Це шлях до необмежених зловживань влади і її корупційного розкладу.
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27.03.2021 11:14 Ответить
 
 