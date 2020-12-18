Зеленский должен немедленно отстранить Татарова, - Гриценко
Президент Владимир Зеленский должен срочно отстранить заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова окончания следствия и вынесения вердикта суда.
Так считает лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Татарову вручили подозрение в совершении преступления, связанного со взяточничеством. Зеленский должен немедленно отстранить его от исполнения служебных обязанностей заместителя главы ОП. До завершения всех следственных действий и судебных решений", - написал он в Фейсбуке.
18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.
Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
В ОП подозрение Татарову прокомментировал его коллега, замглавы Офиса Президента Смирнов: он сказал, что вручение подозрения "не должно создавать впечатление о сведении личных счетов".
Также на Цензор.НЕТ: Татаров: Санкций на мое задержание никто не давал
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Схоже, Бубочці каюк підходить....
Ну так и я считаю, Лидер Партии Пролетариев, кто не верит = вна суд.
а я посмотрю, какая выгода мне.
Государство кидает народ. Народ, по мере возможности, кидает государство.
Дерьмовая формула для развития страны...
Там ещё есть коррупционеры на должностях.
Мнения 18-дек, 05:549 2 982 0
В ОП очень грустные настроения. Стало известно, что уже даже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила приглашение на инаугурацию Байдена.
А Зеленский продолжает находиться в подвешенном состоянии. Это очень огорчает Президента и его команду, которые не понимают, как строить политический курс с США.
В кулуарах уверены - Зеленский не поедет на инаугурацию президента США Джо Байдена.
Сначала его утешали, что мол причина в том, что в этот раз не будет широкомасштабной инаугурации и празднования из-за коронавируса.
Однако после того как и Навального пригласили на инаугурацию стало понятно, что причина в том, что Зеленского нет в повестке дня нового хозяина круглого кабинета.
Так вот. Всего наблюдать за инаугурацией Байдена смогут около 1.500 человек, которых хотят разместить на VIP-платформе.
На данный момент Офис Президента пытается купить приглашение через лоббистов.
Лоббисты Офиса Президента всячески пытаются «выбить» для Зеленского место на инаугурации Байдена, но их попытки не увенчались успехом.