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адвокат (925) Татаров Олег (424)

За Татарова заступилася Національна асоціація адвокатів

За Татарова заступилася Національна асоціація адвокатів

У Національній асоціації адвокатів Олега Татарова, який обіймає посаду заступника голови ОП, вважають адвокатом. І наполягають, що підозру йому як адвокату вручили з порушеннями норм КПК.

Про це йдеться в заяві НААУ, інформує Цензор.НЕТ.

В Асоціації вважають Татарова адвокатом і переконані, що раз так - підозру йому може вручити тільки генпрокурор, його заступник, прокурором АРК, області, Києва і Севастополя. Тому Грищук, тимчасовий виконувач обов'язків керівника САП, на думку Асоціації, перевищив повноваження.

Автори заяви стверджують, що "таке демонстративне порушення порядку повідомлення про підозру особі, яка має статус адвоката, напередодні Дня адвокатури України є публічним жестом зневаги до професії адвоката і всього інституту адвокатури з боку працівників Національного антикорупційного бюро України і САП".

НААУ обіцяє повідомити про порушення щодо Татарова правоохоронним органам і міжнародним інституціям, професійним європейським організаціям і зажадати розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП вручили підозру заступникові голови ОП Татарову у справі Микитася

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Смірнов про підписання підозри Татарову: Дії органів досудового розслідування не мають створювати враження про зведення особистих рахунків
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Топ коментарі
+33
Значить розігнати всю адвокатуру.
Національна ганьба там засіла.
Вони не відають що таке честь та совість, що таке закон та справедливість.
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18.12.2020 18:40
+32
Чувствуется портновский почерк
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18.12.2020 18:40
+25
А что говорят в "Спортлото"? Это важно.
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18.12.2020 18:37
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А что говорят в "Спортлото"? Это важно.
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18.12.2020 18:37 Відповісти
Скорее -бы уже Байден дал подсрачников гнидам рашистским 🤢🤡👿🎪👃🏻🎹
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18.12.2020 18:55 Відповісти
І да благословить Господь зовнішнє управління...
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18.12.2020 19:44 Відповісти
ЭТО ЕЩЕ ГНЕЗДО сволочей и проституток надо разогнать
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18.12.2020 22:16 Відповісти
А можно и я стану адвокатом за одни сутки?
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18.12.2020 18:38 Відповісти
Татаров такой же адвокат как с Бубочки профессор ядерной физики.. они там в Офисе все чокнутые тупые и страдающие болязнями фобиями умственного характера...
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18.12.2020 19:01 Відповісти
портнов не утвердит. не станешь (
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18.12.2020 19:05 Відповісти
На черзі - Ліга сексуальних реформ...
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18.12.2020 18:38 Відповісти
там много ЛГБТ Синагоги евреи хасиды евреи не хасиды просто
любители мусаров
секта Свидетелей Рождества Татарова на свиноферме
Партия свидетелей что Татаров не мог принять взятку от Микитася...
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18.12.2020 19:04 Відповісти
Чувствуется портновский почерк
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18.12.2020 18:40 Відповісти
Значить розігнати всю адвокатуру.
Національна ганьба там засіла.
Вони не відають що таке честь та совість, що таке закон та справедливість.
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18.12.2020 18:40 Відповісти
Разогнать адвокатов -- некому будет прокуроров и судей гонять...
Если в отношении Татарова поступили незаконно, то уже неважно -- виновен он или нет.
Доказательства добытые незаконным путём, во внимание не принимаются.
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18.12.2020 18:44 Відповісти
всіх розігнати, значить.
половину повісити.
і почати з чистого листа
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18.12.2020 18:45 Відповісти
Я сторонник другой банальщины: Человек считается невиновным , ока его виновность не будет доказана в суде.
...а до основанья и с чистого листа -- то коммуняцкий стиль...
Я понимаю, шо бессильных демократов тянет порой к сильной руке... ...пока эта рука их же и не грохнет -- в первую же очередь.
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18.12.2020 18:58 Відповісти
Да на этом мудаке пробы негде ставить! А вы в процедурность и подсудность для нас играетесь, сидя у себя в бундесе!
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18.12.2020 19:09 Відповісти
Кто мешает вашим правоохранительным органам и службам соблюдать законность и Право? -- мы в Бундесе, что ли?

Вы ж к нам стремитесь -- так таких вас не возьмём -- беспредельщиков беззубых...
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18.12.2020 19:21 Відповісти
Человек считается невиновным , ока его виновность не будет доказана в суде.Татаров :"Сытник - государственный преступник" Ему можна ????
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18.12.2020 19:11 Відповісти
Ему можно... -- бо его даже законно к ответственности привлечь не могут -- самые страшные Органы!

Чего ему бояться? -- твоих матюков, что ли? *)
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18.12.2020 19:18 Відповісти
тю, та наші адвокати тільки тим і займаються, що заносять потрібним людям.
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19.12.2020 04:45 Відповісти
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kabmin-segodnya-mojet-naznachit-vitrenko-io-ministra-energetiki Кабмин сегодня может назначить Витренко и.о. министра энергетики - новости Украины, ТЭК - LIGA.net
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18.12.2020 18:41 Відповісти
"Праведники"
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18.12.2020 18:41 Відповісти
А принимать всякие отбросы в Ассоциацию это не публичный жест пренебрежения к профессии адвоката? Понапринимали клеймо ставить негде и возмущаются
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18.12.2020 18:42 Відповісти
а чего такого они там на принимали , там все с завидным постоянством - кум , брат , сват и. так далее.
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18.12.2020 19:09 Відповісти
И чо то Шмаркля молчит? Наверное от пинг понга оторваться не может
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18.12.2020 18:42 Відповісти
Бо шмаркля и сам "юрист"... если его полить духами, он обратится в международные инстанции... не обижайте бубочку...
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18.12.2020 18:44 Відповісти
...несправедливо, всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Януковича вважати "старою владою... головне, щоб людина була чесна.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/7/7262136/ Зеленський про Татарова
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18.12.2020 18:49 Відповісти
Портянка подсуетилась
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18.12.2020 18:42 Відповісти
дайте этой отссоциаци отсосать
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18.12.2020 18:42 Відповісти
рас-пялі татарова... в трусіках...)))
а якщо серйозно - цирк він і є цирк.
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18.12.2020 18:43 Відповісти
а шо адвокаты у нас не подсудны , неприкасаемые ?
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18.12.2020 18:45 Відповісти
Пусть ваш тартаров или крестик снимет, или трусы оденет.
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18.12.2020 18:46 Відповісти
крестика нет, ходит без трусов
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18.12.2020 18:54 Відповісти
Всі в цій державі пов'язані круговою порукою-і адвокати з суддями-та прокурори з політиками---і це адвокати?це корупціонери які живуть за рахунок людей
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18.12.2020 18:47 Відповісти
Шо-то большие круги пошли вокруг этого Татарова, значит правильно антикоррупционные структуры за этого рыга взялись.
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18.12.2020 18:49 Відповісти
Після тааких цін на "справедливий" коррумпнований Суд та адвокатуру, пересічному тільки "коліївщина" залишилися...
За свої податки...
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18.12.2020 18:50 Відповісти
Интересная лавочка, они же защищали " заблудившихся" ************** десантников- Александрова/ Ерофеева. Самки собак ещё те ...
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18.12.2020 18:50 Відповісти
Здається по законам ..якщо людина на держслужбі то віін припиняє свою адвокатську практику .( з повідомленням до відповідних органів ).
Тартаров ..фуфло !
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18.12.2020 18:50 Відповісти
ОП то не держслужба - а непідзаконна шарашка
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18.12.2020 19:04 Відповісти
..Тим більше . Зам завгоспа .
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18.12.2020 19:10 Відповісти
эта гнида скоро лигу сексуальных меньшинств попросит за себя заступиться
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18.12.2020 18:51 Відповісти
А потом ещё и нацкорпус.
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18.12.2020 19:10 Відповісти
Портянкины подстилки подали голос...
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18.12.2020 18:51 Відповісти
Зельцман недомерок позорный по- беспределу борзеет
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18.12.2020 18:53 Відповісти
опа. опять потужно - мыролюбная ассоциация, как ассоциации химиков или сборщиков металлолома.
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18.12.2020 18:57 Відповісти
Всьо шо надо занть про "украинскую" "адвокатуру"
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18.12.2020 18:58 Відповісти
Вісить на паркані,
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
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18.12.2020 18:59 Відповісти
Пропав собака)))
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18.12.2020 19:43 Відповісти
Ермака арестуйте он его подельник ,а там дело дойдет и до клоуна
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18.12.2020 19:00 Відповісти
Зря, а кто вступиться за них?
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18.12.2020 19:01 Відповісти
Тобто українські адвокати вважають злочинця-корупціонера своїм колегою, вартого захисту?! Ну яка тут може бути реакція порядної людини? НА@УЙ ТАКИХ "АДВОКАТІВ"!
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18.12.2020 19:05 Відповісти
На такой высокой должности- пойди при камерах расскажи ,что все "БРЕХНЯ" !!!
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18.12.2020 19:07 Відповісти
А що каже національна асоціація стоматологів?
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18.12.2020 19:10 Відповісти
Пішли нахєр.Підозру вручають казнокрадові і злодюзі,а те що він ще й адвокат лишень ганьбить вас.
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18.12.2020 19:11 Відповісти
Вот так рождаются новости.
За Татарова заступилася Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 8216
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18.12.2020 19:13 Відповісти
асоціація продажних тварюк може бути національною?!?!?! це вже переходить всякі межі.
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18.12.2020 19:14 Відповісти
Он находится на госслужбе, и не имеет права быть адвокатом. Как минимум должен приостановить деятельность. В противном случае, это коррупция.
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18.12.2020 19:15 Відповісти
Во главе ассоциации адвокатов стоит медведчук, простие адвокати хер ложили на сепаров.
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18.12.2020 19:17 Відповісти
tZE inform:
Национальная ассоциация адвокатов (банда Портнова), убеждает, что Татаров - адвокат.
Верим!
Татаров - адвокат. Ермак - бизнесмен. Шефир - продюсер. Зеленский - артист разговорного жанра.
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18.12.2020 19:24 Відповісти
В Бердянске мусора прямо в здании суда избили адвоката. Где заявление этих ублюдков?
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18.12.2020 19:28 Відповісти
Мафія
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18.12.2020 19:34 Відповісти
зашевелилось кубло
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18.12.2020 19:35 Відповісти
Национальная ассоциация адвокатов (банда Портнова), убеждает, что Татаров - адвокат. Верим ! Татаров - адвокат. Ермак - бизнесмен. Шефир - продюсер. Зеленский - артист разговорного жанра. (с)
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18.12.2020 19:36 Відповісти
а почему эта свора адвокатишек не вступится за Антоненко, Кузьменко, Дугарь????? за Черновол, за Стерненко?????? почему они выступят с заявлением о том, что Революция Достоинства - это уже госпереворот(как считает ЗЕЛЕНТРЕСТ)????????
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18.12.2020 19:39 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1339981669282017281 28 мин

Национальная ассоциация адвокатов (банда Портнова), убеждает, что Татаров - адвокат. Верим ! Татаров - адвокат. Ермак - бизнесмен. Шефир - продюсер. Зеленский - артист разговорного жанра.
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18.12.2020 19:40 Відповісти
При чому про такі прецеденти в статуті цих проститутів ані мур-мур
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18.12.2020 19:42 Відповісти
Всё ясно с национальной ассоциацией адвокатов. Сборище мудаков.
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18.12.2020 20:01 Відповісти
За ассоциацией адвокатов стоит подружка Татарова - андрюша портнова)
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18.12.2020 20:07 Відповісти
Надо проверить национальность и место рождения,этого шобла и сразу становится ясно,они все чувствуют конец,по любому он будет.Съехались все с мухосрансков,заселились в нашей Конче-Заспе,заняли заповедники-пожизненный рай!Если нужно узнать про человека достаточно фамилии,и место рож.,90%роботает.Что такое татаров,все понятно,место рож.мухосранск.Шокин,писькун,труба и т.д...Фамилия описывает их роботу.
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18.12.2020 20:15 Відповісти
мафиозное зборище .все через их решается .
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18.12.2020 20:17 Відповісти
Зеленско-дерьмаковское враньё разбавленное высерами шмАндель: ни один из знакомых мне адвокатов эту гниду портновскую не то, что не поддерживает - знать о нем не знают !!!
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18.12.2020 20:20 Відповісти
Керівництво Національної асоціації адвокатів це не адвокати України. Очолює асоціацію бабуся Ізовітова Лідія Павлівна, 1947р.н. Wo ist der Hund begraben? (де заритий собака)
"15 ноября 2012, 14:05 Автор: Администратор Источник: https://comments.ua/digest/371909-pravda-advokatskih-liderah.html © Comments.ua "Лидия Изовитова, напротив, представляет собой образец кадрового чиновника, умеющего решать вопросы с представителями власти. Говорят ,что в этой связи она активно лоббируется советником Президента Украины Андреем Портновым. Имеет поддержку со стороны так называемых адвокатов-предпринимателей и подконтрольных им юридических СМИ".
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18.12.2020 20:25 Відповісти
Она вообще не адвокат а чиновник. Ее Медведчук когда то назначил. Адвокаты как раз требуют ее убрать))
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18.12.2020 21:29 Відповісти
Ух ты какие У нас авдокатушки....
Чтоб вас пИдняло да гепнуло...
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18.12.2020 20:26 Відповісти
вот оно,гнездо поддержки врагов Украины- руководства адвокатур,все эти "пещерные" и окружные суды....Враньё,что этих людей нельзя отдать под суд-по конституции у нас нет неподсудных никому чиновни ков и есть кому этих заменить.было бы желание у власти
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18.12.2020 21:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EApTYdn3gmI как поймают первым делом на кол посадить
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18.12.2020 21:27 Відповісти
Ещё одна каста неприкасаемых в Украине.
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18.12.2020 21:29 Відповісти
Они именно неприкасаемые и есть, найти управу на адвоката практически невозможно их Квалификационно-дисциплинарная комиссия жалобы принимает и все.. А дальше жаловаться просто некому и юридически защемить адвоката если он не отрезал прилюдно кому нибудь голову практически невозможно. Единственное где их можно чувствительно уколоть это СМИ.
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18.12.2020 22:09 Відповісти
Это теже ублюдки типа Портнова?
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18.12.2020 21:30 Відповісти
Це та асоціація адвокатів, яка знаходиться під повним контролем кума Путіна - Медведчука?
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18.12.2020 21:58 Відповісти
https://censor.net/ua/user/405237 Власне та !!!!! Була раніше спілка адвокатів України, менш-більш представницький і демократичний орган. Але (маленькое но), коли почалась судова реформа, всякі вищі ради юстиції, правосуддя, кваліфікаційні комісії - в закон про них вписали обовязкову квоту від адвокатури (ну дуже жирна посада - проголосував не проголосував як треба і кілька кг.долярів після кожного засідання маєш). Під цю тему кілька разів підганяли закон про адвокатуру - і вбили туди отаку куйню "4. Національна асоціація адвокатів України утворюється з'їздом адвокатів України та не може бути реорганізована. Ліквідація Національної асоціації адвокатів України може бути здійснена лише на підставі закону.

Так що бабушка Ізовітова безсмертна, а партянка має довічну годівницю (кормушку).
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18.12.2020 23:52 Відповісти
А с какого это шобло тупых заносчиков бабла судьям полезло защищать это создание? Хотя, это предприятие "адвокатов" уже настолько забарыжничало, что им никто не доверяет.. как и этому правительству и иже с ним...
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18.12.2020 22:27 Відповісти
Судді й адвокати - два ланцюга корупції в судовій системі.
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18.12.2020 23:49 Відповісти
 
 