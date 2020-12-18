За Татарова вступилась Национальная ассоциация адвокатов

В Национальной ассоциации адвокатов Олега Татарова, который занимает должность замглавы ОП, считают адвокатом. И настаивают, что подозрение ему как адвокату вручили с нарушениями норм УПК.

Об этом говорится в заявлении НААУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В Ассоциации считают Татарова адвокатом и убеждены, что раз так - подозрение ему может вручить только генпрокурор, его заместитель, прокурором АРК, области, Киева и Севастополя. Поэтому Грищук, временно исполняющий обязанности руководителя САП, по мнению Ассоциации, превысил полномочия.

Авторы заявления утверждают, что "такое демонстративное нарушение порядка уведомления о подозрении лицу, которое имеет статус адвоката, накануне Дня адвокатуры Украины является публичным жестом пренебрежения к профессии адвоката и всего института адвокатуры со стороны работников Национального антикоррупционного бюро Украины и САП".

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НААУ обещает сообщить о нарушениях в отношении Татарова правоохранительным органам и международным институциям, профессиональным европейским организациям и потребовать расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову

22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

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По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

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Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".