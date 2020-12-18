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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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адвокат (1421) Татаров Олег (366)

За Татарова вступилась Национальная ассоциация адвокатов

За Татарова вступилась Национальная ассоциация адвокатов

В Национальной ассоциации адвокатов Олега Татарова, который занимает должность замглавы ОП, считают адвокатом. И настаивают, что подозрение ему как адвокату вручили с нарушениями норм УПК.

Об этом говорится в заявлении НААУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В Ассоциации считают Татарова адвокатом и убеждены, что раз так - подозрение ему может вручить только генпрокурор, его заместитель, прокурором АРК, области, Киева и Севастополя. Поэтому Грищук, временно исполняющий обязанности руководителя САП, по мнению Ассоциации, превысил полномочия.

Авторы заявления утверждают, что "такое демонстративное нарушение порядка уведомления о подозрении лицу, которое имеет статус адвоката, накануне Дня адвокатуры Украины является публичным жестом пренебрежения к профессии адвоката и всего института адвокатуры со стороны работников Национального антикоррупционного бюро Украины и САП".

Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

НААУ обещает сообщить о нарушениях в отношении Татарова правоохранительным органам и международным институциям, профессиональным европейским организациям и потребовать расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову

22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Читайте также: Татаров: Санкций на мое задержание никто не давал

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

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Топ комментарии
+33
Значить розігнати всю адвокатуру.
Національна ганьба там засіла.
Вони не відають що таке честь та совість, що таке закон та справедливість.
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18.12.2020 18:40
+32
Чувствуется портновский почерк
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18.12.2020 18:40
+25
А что говорят в "Спортлото"? Это важно.
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18.12.2020 18:37
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А что говорят в "Спортлото"? Это важно.
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18.12.2020 18:37 Ответить
Скорее -бы уже Байден дал подсрачников гнидам рашистским 🤢🤡👿🎪👃🏻🎹
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18.12.2020 18:55 Ответить
І да благословить Господь зовнішнє управління...
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18.12.2020 19:44 Ответить
ЭТО ЕЩЕ ГНЕЗДО сволочей и проституток надо разогнать
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18.12.2020 22:16 Ответить
А можно и я стану адвокатом за одни сутки?
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18.12.2020 18:38 Ответить
Татаров такой же адвокат как с Бубочки профессор ядерной физики.. они там в Офисе все чокнутые тупые и страдающие болязнями фобиями умственного характера...
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18.12.2020 19:01 Ответить
портнов не утвердит. не станешь (
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18.12.2020 19:05 Ответить
На черзі - Ліга сексуальних реформ...
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18.12.2020 18:38 Ответить
там много ЛГБТ Синагоги евреи хасиды евреи не хасиды просто
любители мусаров
секта Свидетелей Рождества Татарова на свиноферме
Партия свидетелей что Татаров не мог принять взятку от Микитася...
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18.12.2020 19:04 Ответить
Чувствуется портновский почерк
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18.12.2020 18:40 Ответить
Значить розігнати всю адвокатуру.
Національна ганьба там засіла.
Вони не відають що таке честь та совість, що таке закон та справедливість.
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18.12.2020 18:40 Ответить
Разогнать адвокатов -- некому будет прокуроров и судей гонять...
Если в отношении Татарова поступили незаконно, то уже неважно -- виновен он или нет.
Доказательства добытые незаконным путём, во внимание не принимаются.
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18.12.2020 18:44 Ответить
всіх розігнати, значить.
половину повісити.
і почати з чистого листа
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18.12.2020 18:45 Ответить
Я сторонник другой банальщины: Человек считается невиновным , ока его виновность не будет доказана в суде.
...а до основанья и с чистого листа -- то коммуняцкий стиль...
Я понимаю, шо бессильных демократов тянет порой к сильной руке... ...пока эта рука их же и не грохнет -- в первую же очередь.
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18.12.2020 18:58 Ответить
Да на этом мудаке пробы негде ставить! А вы в процедурность и подсудность для нас играетесь, сидя у себя в бундесе!
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18.12.2020 19:09 Ответить
Кто мешает вашим правоохранительным органам и службам соблюдать законность и Право? -- мы в Бундесе, что ли?

Вы ж к нам стремитесь -- так таких вас не возьмём -- беспредельщиков беззубых...
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18.12.2020 19:21 Ответить
Человек считается невиновным , ока его виновность не будет доказана в суде.Татаров :"Сытник - государственный преступник" Ему можна ????
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18.12.2020 19:11 Ответить
Ему можно... -- бо его даже законно к ответственности привлечь не могут -- самые страшные Органы!

Чего ему бояться? -- твоих матюков, что ли? *)
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18.12.2020 19:18 Ответить
тю, та наші адвокати тільки тим і займаються, що заносять потрібним людям.
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19.12.2020 04:45 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kabmin-segodnya-mojet-naznachit-vitrenko-io-ministra-energetiki Кабмин сегодня может назначить Витренко и.о. министра энергетики - новости Украины, ТЭК - LIGA.net
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18.12.2020 18:41 Ответить
"Праведники"
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18.12.2020 18:41 Ответить
А принимать всякие отбросы в Ассоциацию это не публичный жест пренебрежения к профессии адвоката? Понапринимали клеймо ставить негде и возмущаются
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18.12.2020 18:42 Ответить
а чего такого они там на принимали , там все с завидным постоянством - кум , брат , сват и. так далее.
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18.12.2020 19:09 Ответить
И чо то Шмаркля молчит? Наверное от пинг понга оторваться не может
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18.12.2020 18:42 Ответить
Бо шмаркля и сам "юрист"... если его полить духами, он обратится в международные инстанции... не обижайте бубочку...
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18.12.2020 18:44 Ответить
...несправедливо, всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Януковича вважати "старою владою... головне, щоб людина була чесна.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/7/7262136/ Зеленський про Татарова
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18.12.2020 18:49 Ответить
Портянка подсуетилась
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18.12.2020 18:42 Ответить
дайте этой отссоциаци отсосать
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18.12.2020 18:42 Ответить
рас-пялі татарова... в трусіках...)))
а якщо серйозно - цирк він і є цирк.
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18.12.2020 18:43 Ответить
а шо адвокаты у нас не подсудны , неприкасаемые ?
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18.12.2020 18:45 Ответить
Пусть ваш тартаров или крестик снимет, или трусы оденет.
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18.12.2020 18:46 Ответить
крестика нет, ходит без трусов
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18.12.2020 18:54 Ответить
Всі в цій державі пов'язані круговою порукою-і адвокати з суддями-та прокурори з політиками---і це адвокати?це корупціонери які живуть за рахунок людей
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18.12.2020 18:47 Ответить
Шо-то большие круги пошли вокруг этого Татарова, значит правильно антикоррупционные структуры за этого рыга взялись.
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18.12.2020 18:49 Ответить
Після тааких цін на "справедливий" коррумпнований Суд та адвокатуру, пересічному тільки "коліївщина" залишилися...
За свої податки...
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18.12.2020 18:50 Ответить
Интересная лавочка, они же защищали " заблудившихся" ************** десантников- Александрова/ Ерофеева. Самки собак ещё те ...
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18.12.2020 18:50 Ответить
Здається по законам ..якщо людина на держслужбі то віін припиняє свою адвокатську практику .( з повідомленням до відповідних органів ).
Тартаров ..фуфло !
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18.12.2020 18:50 Ответить
ОП то не держслужба - а непідзаконна шарашка
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18.12.2020 19:04 Ответить
..Тим більше . Зам завгоспа .
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18.12.2020 19:10 Ответить
эта гнида скоро лигу сексуальных меньшинств попросит за себя заступиться
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18.12.2020 18:51 Ответить
А потом ещё и нацкорпус.
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18.12.2020 19:10 Ответить
Портянкины подстилки подали голос...
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18.12.2020 18:51 Ответить
Зельцман недомерок позорный по- беспределу борзеет
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18.12.2020 18:53 Ответить
опа. опять потужно - мыролюбная ассоциация, как ассоциации химиков или сборщиков металлолома.
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18.12.2020 18:57 Ответить
Всьо шо надо занть про "украинскую" "адвокатуру"
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18.12.2020 18:58 Ответить
Вісить на паркані,
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
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18.12.2020 18:59 Ответить
Пропав собака)))
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18.12.2020 19:43 Ответить
Ермака арестуйте он его подельник ,а там дело дойдет и до клоуна
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18.12.2020 19:00 Ответить
Зря, а кто вступиться за них?
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18.12.2020 19:01 Ответить
Тобто українські адвокати вважають злочинця-корупціонера своїм колегою, вартого захисту?! Ну яка тут може бути реакція порядної людини? НА@УЙ ТАКИХ "АДВОКАТІВ"!
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18.12.2020 19:05 Ответить
На такой высокой должности- пойди при камерах расскажи ,что все "БРЕХНЯ" !!!
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18.12.2020 19:07 Ответить
А що каже національна асоціація стоматологів?
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18.12.2020 19:10 Ответить
Пішли нахєр.Підозру вручають казнокрадові і злодюзі,а те що він ще й адвокат лишень ганьбить вас.
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18.12.2020 19:11 Ответить
Вот так рождаются новости.
За Татарова заступилася Національна асоціація адвокатів - Цензор.НЕТ 8216
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18.12.2020 19:13 Ответить
асоціація продажних тварюк може бути національною?!?!?! це вже переходить всякі межі.
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18.12.2020 19:14 Ответить
Он находится на госслужбе, и не имеет права быть адвокатом. Как минимум должен приостановить деятельность. В противном случае, это коррупция.
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18.12.2020 19:15 Ответить
Во главе ассоциации адвокатов стоит медведчук, простие адвокати хер ложили на сепаров.
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18.12.2020 19:17 Ответить
tZE inform:
Национальная ассоциация адвокатов (банда Портнова), убеждает, что Татаров - адвокат.
Верим!
Татаров - адвокат. Ермак - бизнесмен. Шефир - продюсер. Зеленский - артист разговорного жанра.
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18.12.2020 19:24 Ответить
В Бердянске мусора прямо в здании суда избили адвоката. Где заявление этих ублюдков?
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18.12.2020 19:28 Ответить
Мафія
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18.12.2020 19:34 Ответить
зашевелилось кубло
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18.12.2020 19:35 Ответить
Национальная ассоциация адвокатов (банда Портнова), убеждает, что Татаров - адвокат. Верим ! Татаров - адвокат. Ермак - бизнесмен. Шефир - продюсер. Зеленский - артист разговорного жанра. (с)
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18.12.2020 19:36 Ответить
а почему эта свора адвокатишек не вступится за Антоненко, Кузьменко, Дугарь????? за Черновол, за Стерненко?????? почему они выступят с заявлением о том, что Революция Достоинства - это уже госпереворот(как считает ЗЕЛЕНТРЕСТ)????????
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18.12.2020 19:39 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1339981669282017281 28 мин

Национальная ассоциация адвокатов (банда Портнова), убеждает, что Татаров - адвокат. Верим ! Татаров - адвокат. Ермак - бизнесмен. Шефир - продюсер. Зеленский - артист разговорного жанра.
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18.12.2020 19:40 Ответить
При чому про такі прецеденти в статуті цих проститутів ані мур-мур
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18.12.2020 19:42 Ответить
Всё ясно с национальной ассоциацией адвокатов. Сборище мудаков.
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18.12.2020 20:01 Ответить
За ассоциацией адвокатов стоит подружка Татарова - андрюша портнова)
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18.12.2020 20:07 Ответить
Надо проверить национальность и место рождения,этого шобла и сразу становится ясно,они все чувствуют конец,по любому он будет.Съехались все с мухосрансков,заселились в нашей Конче-Заспе,заняли заповедники-пожизненный рай!Если нужно узнать про человека достаточно фамилии,и место рож.,90%роботает.Что такое татаров,все понятно,место рож.мухосранск.Шокин,писькун,труба и т.д...Фамилия описывает их роботу.
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18.12.2020 20:15 Ответить
мафиозное зборище .все через их решается .
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18.12.2020 20:17 Ответить
Зеленско-дерьмаковское враньё разбавленное высерами шмАндель: ни один из знакомых мне адвокатов эту гниду портновскую не то, что не поддерживает - знать о нем не знают !!!
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18.12.2020 20:20 Ответить
Керівництво Національної асоціації адвокатів це не адвокати України. Очолює асоціацію бабуся Ізовітова Лідія Павлівна, 1947р.н. Wo ist der Hund begraben? (де заритий собака)
"15 ноября 2012, 14:05 Автор: Администратор Источник: https://comments.ua/digest/371909-pravda-advokatskih-liderah.html © Comments.ua "Лидия Изовитова, напротив, представляет собой образец кадрового чиновника, умеющего решать вопросы с представителями власти. Говорят ,что в этой связи она активно лоббируется советником Президента Украины Андреем Портновым. Имеет поддержку со стороны так называемых адвокатов-предпринимателей и подконтрольных им юридических СМИ".
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18.12.2020 20:25 Ответить
Она вообще не адвокат а чиновник. Ее Медведчук когда то назначил. Адвокаты как раз требуют ее убрать))
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18.12.2020 21:29 Ответить
Ух ты какие У нас авдокатушки....
Чтоб вас пИдняло да гепнуло...
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18.12.2020 20:26 Ответить
вот оно,гнездо поддержки врагов Украины- руководства адвокатур,все эти "пещерные" и окружные суды....Враньё,что этих людей нельзя отдать под суд-по конституции у нас нет неподсудных никому чиновни ков и есть кому этих заменить.было бы желание у власти
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18.12.2020 21:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EApTYdn3gmI как поймают первым делом на кол посадить
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18.12.2020 21:27 Ответить
Ещё одна каста неприкасаемых в Украине.
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18.12.2020 21:29 Ответить
Они именно неприкасаемые и есть, найти управу на адвоката практически невозможно их Квалификационно-дисциплинарная комиссия жалобы принимает и все.. А дальше жаловаться просто некому и юридически защемить адвоката если он не отрезал прилюдно кому нибудь голову практически невозможно. Единственное где их можно чувствительно уколоть это СМИ.
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18.12.2020 22:09 Ответить
Это теже ублюдки типа Портнова?
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18.12.2020 21:30 Ответить
Це та асоціація адвокатів, яка знаходиться під повним контролем кума Путіна - Медведчука?
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18.12.2020 21:58 Ответить
https://censor.net/ua/user/405237 Власне та !!!!! Була раніше спілка адвокатів України, менш-більш представницький і демократичний орган. Але (маленькое но), коли почалась судова реформа, всякі вищі ради юстиції, правосуддя, кваліфікаційні комісії - в закон про них вписали обовязкову квоту від адвокатури (ну дуже жирна посада - проголосував не проголосував як треба і кілька кг.долярів після кожного засідання маєш). Під цю тему кілька разів підганяли закон про адвокатуру - і вбили туди отаку куйню "4. Національна асоціація адвокатів України утворюється з'їздом адвокатів України та не може бути реорганізована. Ліквідація Національної асоціації адвокатів України може бути здійснена лише на підставі закону.

Так що бабушка Ізовітова безсмертна, а партянка має довічну годівницю (кормушку).
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18.12.2020 23:52 Ответить
А с какого это шобло тупых заносчиков бабла судьям полезло защищать это создание? Хотя, это предприятие "адвокатов" уже настолько забарыжничало, что им никто не доверяет.. как и этому правительству и иже с ним...
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18.12.2020 22:27 Ответить
Судді й адвокати - два ланцюга корупції в судовій системі.
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18.12.2020 23:49 Ответить
 
 