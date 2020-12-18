За Татарова вступилась Национальная ассоциация адвокатов
В Национальной ассоциации адвокатов Олега Татарова, который занимает должность замглавы ОП, считают адвокатом. И настаивают, что подозрение ему как адвокату вручили с нарушениями норм УПК.
Об этом говорится в заявлении НААУ, сообщает Цензор.НЕТ.
В Ассоциации считают Татарова адвокатом и убеждены, что раз так - подозрение ему может вручить только генпрокурор, его заместитель, прокурором АРК, области, Киева и Севастополя. Поэтому Грищук, временно исполняющий обязанности руководителя САП, по мнению Ассоциации, превысил полномочия.
Авторы заявления утверждают, что "такое демонстративное нарушение порядка уведомления о подозрении лицу, которое имеет статус адвоката, накануне Дня адвокатуры Украины является публичным жестом пренебрежения к профессии адвоката и всего института адвокатуры со стороны работников Национального антикоррупционного бюро Украины и САП".
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НААУ обещает сообщить о нарушениях в отношении Татарова правоохранительным органам и международным институциям, профессиональным европейским организациям и потребовать расследования.
Напомним, ранее сообщалось, что руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову
22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
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По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
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Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.
Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
Пожалуйста, подождите...
любители мусаров
секта Свидетелей Рождества Татарова на свиноферме
Партия свидетелей что Татаров не мог принять взятку от Микитася...
Національна ганьба там засіла.
Вони не відають що таке честь та совість, що таке закон та справедливість.
Если в отношении Татарова поступили незаконно, то уже неважно -- виновен он или нет.
Доказательства добытые незаконным путём, во внимание не принимаются.
половину повісити.
і почати з чистого листа
...а до основанья и с чистого листа -- то коммуняцкий стиль...
Я понимаю, шо бессильных демократов тянет порой к сильной руке... ...пока эта рука их же и не грохнет -- в первую же очередь.
Вы ж к нам стремитесь -- так таких вас не возьмём -- беспредельщиков беззубых...
Чего ему бояться? -- твоих матюков, что ли? *)
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/7/7262136/ Зеленський про Татарова
а якщо серйозно - цирк він і є цирк.
За свої податки...
Тартаров ..фуфло !
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
Национальная ассоциация адвокатов (банда Портнова), убеждает, что Татаров - адвокат.
Верим!
Татаров - адвокат. Ермак - бизнесмен. Шефир - продюсер. Зеленский - артист разговорного жанра.
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Национальная ассоциация адвокатов (банда Портнова), убеждает, что Татаров - адвокат. Верим ! Татаров - адвокат. Ермак - бизнесмен. Шефир - продюсер. Зеленский - артист разговорного жанра.
"15 ноября 2012, 14:05 Автор: Администратор Источник: https://comments.ua/digest/371909-pravda-advokatskih-liderah.html © Comments.ua "Лидия Изовитова, напротив, представляет собой образец кадрового чиновника, умеющего решать вопросы с представителями власти. Говорят ,что в этой связи она активно лоббируется советником Президента Украины Андреем Портновым. Имеет поддержку со стороны так называемых адвокатов-предпринимателей и подконтрольных им юридических СМИ".
Чтоб вас пИдняло да гепнуло...
Так що бабушка Ізовітова безсмертна, а партянка має довічну годівницю (кормушку).