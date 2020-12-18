РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11134 посетителя онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
14 390 81
Зеленский (19042) Шабунин (524) Татаров Олег (366)

Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram

Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предлагает президенту Владимиру Зеленскому спрятать замглавы ОП Олега Татарова от детективов НАБУ и САП у себя дома.

Об этом Шабунин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагаю президенту его дома в себя спрятать. Как позориться на весь Мир - так уже с концами", - написал он.

Шабунин напомнил, что за происходящим в Украине пристально следят наши международные партнеры.

"Кстати, обратите внимание на поведение Татарова - такой прямо крутой перец, российско-президентский решала судов и силовиков. Хозяин-жизни, блин. А как только нормальные правоохранители пришли - спрятался под стол Ермака и в телеграмм строчит", - добавил Шабунин.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский должен немедленно отстранить Татарова, - Гриценко

"Тьфу - ни чести, ни достоинства. Как и у людей, которые его защищают", - подытожил глава правления ЦПК.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

В ОП подозрение Татарову прокомментировал его коллега, замглавы Офиса Президента Смирнов: он сказал, что вручение подозрения "не должно создавать впечатление о сведении личных счетов".

Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
О, ботва татаровская налетела пророссийскую сцыкушку защищать. Стрелки на Шубуньку переводят, а о Татарке ни слова.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:07
+9
Другий тур виборів не має варанту когось викреслити. Це лише у грі можна викреслити обох і вони оба зникнуть. Можна не принести грибів. А на виборчій дільниці доводиться обирати менше з двох. Ви можете проголосувати проти обох. Але тоді ваш вибір буде розподілений не 50 на 50, як здається, а відповідно до волевиявлення інших. Тож, насправді, ви проголосували на 73% проти Порошенка, і лише на 24% проти нинішньої потвори.
Якщо у вас була можливість стріляти, то зараз МО видає накази жувати соплі у відповідь на снайперські полювання. А на додачу до зеленого злидня, в парламенті обирають кращого друга табачника міністром освіти, і адвокати януковича керують розслідуваннями проти Чорновол.

Невже так краще?
показать весь комментарий
18.12.2020 21:54
+7
Шабуніну Пінчук уже дозволив бути знову чеснийм й сміливим?
показать весь комментарий
18.12.2020 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шабуніну Пінчук уже дозволив бути знову чеснийм й сміливим?
показать весь комментарий
18.12.2020 19:59 Ответить
Наталі, ідіть на куй, тільки городаит, щоб Не побачив НІХТО.
показать весь комментарий
18.12.2020 23:36 Ответить
Шабунин а де ти бачив нормальних силовиків? Що ти мелеш?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:00 Ответить
Він гранти перемелює.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:05 Ответить
На млин його потрібно відправити щоб зерно молов
показать весь комментарий
18.12.2020 20:11 Ответить
Як на мене то це все розпочалось з Порошенка. Побачили люди банду, але до речі , професіональну, тому й дали червону картку. Але за іронією вибрали кагал не професіоналів, а взагалі-- потвор. Тепер потвори їх будь як і з будь якої сторони.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:42 Ответить
Блть! І тут Порошенко винуватий, що Татаров засів в ОП.
Аж так нарід хотів нових облич, що обрав зелених зрадників.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:05 Ответить
Нарід обирав між тим що в нього було. Була антипатії до Порошенка і був інший варіант. Нарід вибрав інший варіант. Але похідне в цьому - антипатії до Порошенка. А чому так ??? Спитай наріда а не мене! Я викреслив обох. І поясню чому. Бачачи в приціл сепара я не стріляв в ногу в надії, що він виправиться і зрозуміє, що він робить протиправне. я стріляв на ураження. писав уже що йдучи в ліс по гриби, якщо нема їстівних то я додому не принесу отруйних лише для того що я приніс гриби.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:34 Ответить
Другий тур виборів не має варанту когось викреслити. Це лише у грі можна викреслити обох і вони оба зникнуть. Можна не принести грибів. А на виборчій дільниці доводиться обирати менше з двох. Ви можете проголосувати проти обох. Але тоді ваш вибір буде розподілений не 50 на 50, як здається, а відповідно до волевиявлення інших. Тож, насправді, ви проголосували на 73% проти Порошенка, і лише на 24% проти нинішньої потвори.
Якщо у вас була можливість стріляти, то зараз МО видає накази жувати соплі у відповідь на снайперські полювання. А на додачу до зеленого злидня, в парламенті обирають кращого друга табачника міністром освіти, і адвокати януковича керують розслідуваннями проти Чорновол.

Невже так краще?
показать весь комментарий
18.12.2020 21:54 Ответить
Коли за тебе проголосувало 2 тисячі і ти ********** я думаю урівноважує факт коли зіпсовано виборчих бюлетенів в кількості 2 млн. Це мантра така вибори без вибору.так і задумано.
В нас було багато перемир'я. І хлібне і шкільне і пасхальне. І всі вони закінчувались з настанням темряви. А особливо вони закінчувались коли несли втрати ми.
показать весь комментарий
18.12.2020 22:01 Ответить
Але ж все навпаки. Зіпсованих 2 тисячі, а обирали 10 мільйонів. Але так всюди. І в Германії так обирають ті, хто голосують, і в Британії. Гадаєте усі задоволені? - аж ніяк.
Від того, що зима вам не подобається, ви не взмозі відтермінувати її настання. Тож протестом ви не зміните логігку виборів.
показать весь комментарий
18.12.2020 22:27 Ответить
Тому що майже всі такої думки як Ви. Що потрібно вибирати з поміж двох.завжди є ще варіант. Я вибрав зіпсувати бюлетень.
показать весь комментарий
18.12.2020 22:43 Ответить
А так не працює, вам кажу. Другий тур визнається за будь якої явки. А ви хочете, щоби уся країна купила квитка і на зле кондуктору пішла пішки.
Усі ходять ногами, а ви хочете - на голові. Та ваше право. Але ж тоді не варто вказувати пальцями на тих, хто в цей час тримає свій ВОП.
показать весь комментарий
18.12.2020 23:02 Ответить
Я не веду до того працює чи не працює. Я веду до того якщо тебе оберуть з 10 млн 50 тис. То ти і будеш розуміти що крок назад це типу кадиров для зеленського
показать весь комментарий
18.12.2020 23:10 Ответить
Але ж ви не дурний. І розумієте, що так не буде.
показать весь комментарий
18.12.2020 23:26 Ответить
Якщо всі будуть обирати поміж з двох, тому що їм як би не дають обрати третє, то дійсно--- так не буде.
показать весь комментарий
18.12.2020 23:29 Ответить
Якби всі були такої думки як я, та хоча б половина - то, дійсно, так би не було, як стало.
показать весь комментарий
18.12.2020 23:34 Ответить
Так потрібно було контролювати дії і впливати на них, щоб у людей не було антипатії. Все закономірно. Влада вона така. Коли легко дається то ще легше втрачається. Закономірність Ющенка. Я для себе так це називаю.
показать весь комментарий
18.12.2020 23:41 Ответить
Не подобаються кандидати? Голосуємо за менше зло і чекаємо ліпшого. Президента у будь-якому випадку оберуть і нам з ним жити. Голову в пісок не сховаєш.
показать весь комментарий
19.12.2020 05:37 Ответить
👏
показать весь комментарий
19.12.2020 12:16 Ответить
І брали ми орковські ВОПИ. Чомусь всі вони стратегічно добре на висотах розташовані. І доповідали що зайняли висоту. Можемо закріпитись. У відповідь. Не наша територія, повертайтесь на позиції.
показать весь комментарий
18.12.2020 22:05 Ответить
Деякі ВОПи покидали - може ризику багато, може майор-полковник-генерал - зрадник, це дуже мерзено. Білшість захоплених ВОП - залишали за ЗСУ, відштовхувались - та атакували нові позиціі. А за хоч пів року - багато ВОПів захопили? Багато втрат нанесли? А як що порівняти?
показать весь комментарий
18.12.2020 22:12 Ответить
Я пишу про ВОПИ тактичного знаходження. Ні це за домовленостями ********** міськими в той момент була лінія розмежування. Наприклад Ясинуватська розв'язка, Горлівський террикон
показать весь комментарий
18.12.2020 22:20 Ответить
Не знаю получится ли, но - Бей русню!
Удачи, внуки не будут спрашивать - а шо ты делал. Мочил ублюдков, ответит пан Шабунин. Прорвемся?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:02 Ответить
Я под столом
показать весь комментарий
18.12.2020 20:04 Ответить
В Шабуніна?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:05 Ответить
Разом з Татарином ???)))
показать весь комментарий
18.12.2020 20:06 Ответить
Ти вже тартарова захищаєш ..
Опустився навіть нище зебілів.
Так і у запутінці потрапиш.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:30 Ответить
"Я гналась за вами...")))
показать весь комментарий
19.12.2020 01:29 Ответить
Що саме правильно? Татарова налякали набу і сап?? Курям на сміх. Лохам показові виступи.зміст такий ми старались але нам не дали
показать весь комментарий
18.12.2020 20:34 Ответить
Чом би вам, Васю, не підстрелити покидька?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:52 Ответить
Спробуй якщо буде можливість😂😂😂
показать весь комментарий
18.12.2020 20:56 Ответить
Тож, вам слід було писати від першої особи - спробую.
А не давати поради іншим, як це робити.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:02 Ответить
Я відписав спробуй сам якщо буде можливість. Хоч т9 відключено в мене але слова підбирає планшет сам
показать весь комментарий
18.12.2020 21:05 Ответить
А я написав, що замість того, щоби радити іншим, як це треба робити, пристойно показати як треба робити інакше.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:08 Ответить
Стерненко вже зробив. Антоненко навіть не робив. Ще питання будуть? Може поради?
показать весь комментарий
18.12.2020 21:16 Ответить
Це ви давали поради. І я на це звернув вашу увагу, що поради не діють.
А тепер ви перекрутили.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:56 Ответить
а за Пороха питань по Антонеко взагалі - не було. Як і по Стерненко, хоч останій писав що хоче вбити пороха... Як воно, війсковий голосує за потерпілого мстивого уклоніста? Разница Єсть? Чи нема?
показать весь комментарий
18.12.2020 22:17 Ответить
Чи то в Пороха чи в Єрдогана, чи в Саддама при перегляді відеозйомок виникло б багато запитань особливо по щелепно лицевій формації щодо збіжностей з тим самим Антоненко. Але це не в наших так званих правоохоронних органів.І розмова йде не про особу Порошенка а розмова йде про правоохоронні органи і судову систему
показать весь комментарий
18.12.2020 22:37 Ответить
А я написав що курям на сміх ці показові виступи. Нема правоохоронних органів від слова зовсім. Нема суду від того же самого похідного слова.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:14 Ответить
Є такі, які є. І НАБУ зараз єдина надія.
Нехай і не найкраща.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:57 Ответить
Надія помирає останньою чи крайньою??!😂😂😂😂
Не переймайся. Час розсудить
показать весь комментарий
18.12.2020 22:25 Ответить
Це все,що тебе зацікавило??
показать весь комментарий
18.12.2020 20:05 Ответить
Ага. А що може бути цікавим в авторі "Роттердам +"?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:08 Ответить
😧
показать весь комментарий
18.12.2020 20:10 Ответить
Павуки в банці чи на Банковій..
Жеріть один одного!!
Смачного!!
показать весь комментарий
18.12.2020 20:07 Ответить
О, ботва татаровская налетела пророссийскую сцыкушку защищать. Стрелки на Шубуньку переводят, а о Татарке ни слова.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:07 Ответить
Надеюсь скоро придут и за Виталиком Шабуниным.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:07 Ответить
Та кому воно треба...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:09 Ответить
И тебя вылечат.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:09 Ответить
Гадаю що ні!! Медицина тут безсила,це патологія !!))
показать весь комментарий
18.12.2020 20:12 Ответить
ломом промеж глаз)
показать весь комментарий
18.12.2020 20:26 Ответить
Перед очима відразу уява така. приходять такі рекси з набу і сап, двері з ноги відкривають, в одне приміщення інше і тут опа. Нема Татарова. Ввічливо стукають в кабінет до Єрмака і питають " а то не Татарова у вас під столом? А у відповідь. Та вы что? Христомбогомклянусь он под другим столом а не моим!
показать весь комментарий
18.12.2020 20:08 Ответить
Та за тем Шабуниным тоже давно пора прийти ...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:16 Ответить
"Многие специалисты сейчас обвиняют https://www.obozrevatel.com/person/andrej-ermak.htm Ермака в том, что он российский агент и предал государство Украина. Сегодня я хочу предъявить ему более серьезное обвинение: он предал каждого избирателя "Слуги народа", каждого украинца. В период пандемии коронавируса эта власть, в которой Андрей Ермак фактически является вторым лицом, увеличила расходы на содержание президента и его офиса, правительства, парламента, любимого ГУД... но не нашла средств на увеличение зарплат врачам, медсестрам и санитаркам... В разгар второй волны коронавируса украинские больницы остались без кислорода, без концентраторов, дополнительных кроватей и средств защиты персонала. Зато - с хорошо "упакованными" чиновниками, которые обычно лечатся за рубежом.
Фактически - это геноцид украинского народа, который я почувствовал лично на себе: так случилось, что я уже второй месяц борюсь с коронавирусом и его последствиями, и мое состояние часто колебалось между тяжелым и особо тяжелым. Также я общался со многими моими друзьями, которые тоже тяжело болели "короной", и все как один говорят: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Если ты не мобилизуешь друзей, знакомых, не закупишь лекарств, не привезешь с собой концентратор, то шансов выжить немного. Вдумайтесь: больных "короной" отправляют своим ходом в аптеку, чтобы они приобрели лекарства. И все потому, что ЗЕ-команда решила не обеспечивать медицину необходимыми средствами, и отправила эти деньги на "приоритетные направления". Поэтому сегодня в медицине наступил коллапс, а завтра - не будет самой медицины, поскольку практически все украинские медики поедут работать в Польшу, где установлены "немецкие" зарплаты для медработников и персональные гарантии.
А куда же "слугам" не жаль средств? Один из примеров - на коррупционную сделку с Юрием Витренко. У Витренко неразрешенный судебный спор с НАК "Нафтогаз Украины", и он стремился отсудить чуть меньше 8 млн долл. Но для чего суд, если есть Андрей Ермак с его суперполномочиями. Решив, с бухты-барахты, что Витренко будет хорошим вице-премьером, глава Офиса президента заставил правительство и НАК во внесудебном порядке вернуть деньги.
Обратите внимание: "антиковидний" врач может работать на 7 тыс. грн, а вот вице-премьер на 50 тыс. грн и с улучшенными условиями содержания - не может... Вот их главный принцип: "Слугам" - все, всем другим - выживание и "коронавирус".
Я с таким не согласен. Поэтому решил что-то менять в этой стране. Подаю заявление о преступлении в НАБУ, и при этом откровенно утверждаю, что в действиях Ермака есть все признаки коррупции и превышения служебных полномочий. Верю, что НАБУ с такой задачей справится......"

С уважением https://www.obozrevatel.com/person/brodskij.htm Михаил Бродский ,
Глава Редакционного совета Интернет-издания https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL ,
Депутат Верховной Рады 3-го созыва,
показать весь комментарий
18.12.2020 20:27 Ответить
До сраки Вітренка! На посаду міністра освіти протягнули ригіонала-плагіатора. Ліпшого друга Табачника. Ідейного послідовника януковича.
А вам спати не дає особа, яка відстоює положення власного трудового контракту в суді.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:59 Ответить
меня прежде всего возмущает то что добавили денег чиновникам а не врачам котрые сейчас борятся с короной и спасают людей рискуя жизнью. об этом зднсь в общем и хотел сказать
показать весь комментарий
18.12.2020 21:11 Ответить
А як ви хотіли?
Хіба не цілий Розумков сказав, що лікарям у держави коштів нема.
А на асфальт - є.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:59 Ответить
миша в точку поддерживаю.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:33 Ответить
не спрятался, а провел перегруппировку)) все как учили...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:29 Ответить
Мені по-х.. Шабунін ,не Шабунін - аби мочив риго-кацапську мерзоту , буду підтримувати .
показать весь комментарий
18.12.2020 20:34 Ответить
Травля невинных.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:35 Ответить
И на твою попу посягаются?
показать весь комментарий
19.12.2020 12:21 Ответить
Неужели Зе не понимает, что татаров никто, он просто нечистоплотный деляга и агент кремля, это позор шута, но почему то шута привлекают такие подозрительные и низкие люди, видимо сказывается его плебейское происхождение.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:38 Ответить
Там у цих ділерів стільки компромату що це недорозуміння просто і слова не може сказати
показать весь комментарий
18.12.2020 20:53 Ответить
Татаров уже став для зеленського своїм свинарчуком.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:54 Ответить
Свинарчука прибрали за три дні. А зелені "не пускають" до ОП слідчих НАБУ для вручення підозри.
показать весь комментарий
18.12.2020 23:18 Ответить
Неужели не понятно,как только нормальный антикоррупционер жмет на мозоль олигарха его надо удалить.А здесь 2 хода или купить ,если правдист опорочить.Пока народ ,как страус не будет прятать голову в гречку ешьте пока не обосретесь.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:49 Ответить
Прэлэстно! Сначала привел всю эту конченную свору к власти, а тетерь , как институтка ,удивляется их конченности!
Полтора года ежедневных зашкваров зеленого шапито шабуньку ничего не напрягало, даже госизмена,нарушение законов и Конституции, не говорю уже про повальную коррупцию и воровство, которые не снились даже овощу. И тут проснулся! Пошла оплата борцуну, наверное)))
показать весь комментарий
18.12.2020 21:05 Ответить
Таким образом он защищает от злых силовиков свою невинность.У него свой путь,и пройдет он его до конца.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:06 Ответить
да вместе с Ермаком его на СИЗО,а Венедиктову с тем её назначенцем в ГБР-в другую камеру с видом на "строгий режим" длительного срока заключения
показать весь комментарий
18.12.2020 21:12 Ответить
татарова накрили капелюхом з йолки
показать весь комментарий
18.12.2020 21:35 Ответить
До речі - хороша ідея. Татаров міг би скопіювати героя П"єра Рішара з французького фільму "Іграшка".
показать весь комментарий
18.12.2020 21:52 Ответить
Татарин спрятался под столом у Елдака и просто строчит.
показать весь комментарий
19.12.2020 01:17 Ответить
Если его три часа нет на работе - причина для увольнения.
показать весь комментарий
19.12.2020 13:43 Ответить
Шубабабуні - краще пововчи, ти і твої кожухибені привели до влади цих зеленихгандонів.
показать весь комментарий
19.12.2020 15:19 Ответить
 
 