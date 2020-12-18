Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram
Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предлагает президенту Владимиру Зеленскому спрятать замглавы ОП Олега Татарова от детективов НАБУ и САП у себя дома.
Об этом Шабунин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Предлагаю президенту его дома в себя спрятать. Как позориться на весь Мир - так уже с концами", - написал он.
Шабунин напомнил, что за происходящим в Украине пристально следят наши международные партнеры.
"Кстати, обратите внимание на поведение Татарова - такой прямо крутой перец, российско-президентский решала судов и силовиков. Хозяин-жизни, блин. А как только нормальные правоохранители пришли - спрятался под стол Ермака и в телеграмм строчит", - добавил Шабунин.
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"Тьфу - ни чести, ни достоинства. Как и у людей, которые его защищают", - подытожил глава правления ЦПК.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.
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Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
В ОП подозрение Татарову прокомментировал его коллега, замглавы Офиса Президента Смирнов: он сказал, что вручение подозрения "не должно создавать впечатление о сведении личных счетов".
Пожалуйста, подождите...
Аж так нарід хотів нових облич, що обрав зелених зрадників.
Якщо у вас була можливість стріляти, то зараз МО видає накази жувати соплі у відповідь на снайперські полювання. А на додачу до зеленого злидня, в парламенті обирають кращого друга табачника міністром освіти, і адвокати януковича керують розслідуваннями проти Чорновол.
Невже так краще?
В нас було багато перемир'я. І хлібне і шкільне і пасхальне. І всі вони закінчувались з настанням темряви. А особливо вони закінчувались коли несли втрати ми.
Від того, що зима вам не подобається, ви не взмозі відтермінувати її настання. Тож протестом ви не зміните логігку виборів.
Усі ходять ногами, а ви хочете - на голові. Та ваше право. Але ж тоді не варто вказувати пальцями на тих, хто в цей час тримає свій ВОП.
Удачи, внуки не будут спрашивать - а шо ты делал. Мочил ублюдков, ответит пан Шабунин. Прорвемся?
Опустився навіть нище зебілів.
Так і у запутінці потрапиш.
А не давати поради іншим, як це робити.
А тепер ви перекрутили.
Нехай і не найкраща.
Не переймайся. Час розсудить
Жеріть один одного!!
Смачного!!
Фактически - это геноцид украинского народа, который я почувствовал лично на себе: так случилось, что я уже второй месяц борюсь с коронавирусом и его последствиями, и мое состояние часто колебалось между тяжелым и особо тяжелым. Также я общался со многими моими друзьями, которые тоже тяжело болели "короной", и все как один говорят: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Если ты не мобилизуешь друзей, знакомых, не закупишь лекарств, не привезешь с собой концентратор, то шансов выжить немного. Вдумайтесь: больных "короной" отправляют своим ходом в аптеку, чтобы они приобрели лекарства. И все потому, что ЗЕ-команда решила не обеспечивать медицину необходимыми средствами, и отправила эти деньги на "приоритетные направления". Поэтому сегодня в медицине наступил коллапс, а завтра - не будет самой медицины, поскольку практически все украинские медики поедут работать в Польшу, где установлены "немецкие" зарплаты для медработников и персональные гарантии.
А куда же "слугам" не жаль средств? Один из примеров - на коррупционную сделку с Юрием Витренко. У Витренко неразрешенный судебный спор с НАК "Нафтогаз Украины", и он стремился отсудить чуть меньше 8 млн долл. Но для чего суд, если есть Андрей Ермак с его суперполномочиями. Решив, с бухты-барахты, что Витренко будет хорошим вице-премьером, глава Офиса президента заставил правительство и НАК во внесудебном порядке вернуть деньги.
Обратите внимание: "антиковидний" врач может работать на 7 тыс. грн, а вот вице-премьер на 50 тыс. грн и с улучшенными условиями содержания - не может... Вот их главный принцип: "Слугам" - все, всем другим - выживание и "коронавирус".
Я с таким не согласен. Поэтому решил что-то менять в этой стране. Подаю заявление о преступлении в НАБУ, и при этом откровенно утверждаю, что в действиях Ермака есть все признаки коррупции и превышения служебных полномочий. Верю, что НАБУ с такой задачей справится......"
С уважением https://www.obozrevatel.com/person/brodskij.htm Михаил Бродский ,
Глава Редакционного совета Интернет-издания https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL ,
Депутат Верховной Рады 3-го созыва,
А вам спати не дає особа, яка відстоює положення власного трудового контракту в суді.
Хіба не цілий Розумков сказав, що лікарям у держави коштів нема.
А на асфальт - є.
Полтора года ежедневных зашкваров зеленого шапито шабуньку ничего не напрягало, даже госизмена,нарушение законов и Конституции, не говорю уже про повальную коррупцию и воровство, которые не снились даже овощу. И тут проснулся! Пошла оплата борцуну, наверное)))