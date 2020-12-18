Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предлагает президенту Владимиру Зеленскому спрятать замглавы ОП Олега Татарова от детективов НАБУ и САП у себя дома.

Об этом Шабунин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагаю президенту его дома в себя спрятать. Как позориться на весь Мир - так уже с концами", - написал он.

Шабунин напомнил, что за происходящим в Украине пристально следят наши международные партнеры.

"Кстати, обратите внимание на поведение Татарова - такой прямо крутой перец, российско-президентский решала судов и силовиков. Хозяин-жизни, блин. А как только нормальные правоохранители пришли - спрятался под стол Ермака и в телеграмм строчит", - добавил Шабунин.

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"Тьфу - ни чести, ни достоинства. Как и у людей, которые его защищают", - подытожил глава правления ЦПК.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

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Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

В ОП подозрение Татарову прокомментировал его коллега, замглавы Офиса Президента Смирнов: он сказал, что вручение подозрения "не должно создавать впечатление о сведении личных счетов".