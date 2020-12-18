Подоляк: Татаров працює у звичайному режимі, співробітників НАБУ в ОП не пустили

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментуваі інформацію про вручення заступникові голови ОП Олегу Татарову підозри.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Співробітники НАБУ дійсно сьогодні відвідували Офіс президента. Але оскільки їх прохання точно виходили за рамки законних процедур, їм було відмовлено в доступі до приміщень Офісу президента", - сказав Подоляк.

Він додав, що Татаров зараз працює у звичайному режимі.

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"Насправді на зараз у Офісу Президента немає інформації про те, що з Татаровим проводилися які-небудь процесуальні або слідчі дії. Немає також офіційної інформації й про те, що Татарову належним чином вручено підозру. Так, безумовно, ми знаємо про наявність у співробітників НАБУ певного роду питань до Олега Юрійовича, що стосуються того періоду його роботи, який не має відношення до його нинішніх посадових функцій. Проте, ще раз підкреслюємо, що належних процесуальних дій здійснено не було. Пан Татаров працює у звичайному режимі ", - зазначив радник керівника Офісу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

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Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.