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НАБУ (4983) Офіс Президента (1998) Татаров Олег (424) Подоляк Михайло (305)

Подоляк: Татаров працює у звичайному режимі, співробітників НАБУ в ОП не пустили

Подоляк: Татаров працює у звичайному режимі, співробітників НАБУ в ОП не пустили

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментуваі інформацію про вручення заступникові голови ОП Олегу Татарову підозри.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Співробітники НАБУ дійсно сьогодні відвідували Офіс президента. Але оскільки їх прохання точно виходили за рамки законних процедур, їм було відмовлено в доступі до приміщень Офісу президента", - сказав Подоляк.

Він додав, що Татаров зараз працює у звичайному режимі.

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"Насправді на зараз у Офісу Президента немає інформації про те, що з Татаровим проводилися які-небудь процесуальні або слідчі дії. Немає також офіційної інформації й про те, що Татарову належним чином вручено підозру. Так, безумовно, ми знаємо про наявність у співробітників НАБУ певного роду питань до Олега Юрійовича, що стосуються того періоду його роботи, який не має відношення до його нинішніх посадових функцій. Проте, ще раз підкреслюємо, що належних процесуальних дій здійснено не було. Пан Татаров працює у звичайному режимі ", - зазначив радник керівника Офісу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

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Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
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Топ коментарі
+81
Твари отмороженные. Такой херни не было даже при Овоще
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18.12.2020 21:47
+55
Подоляк: Татаров працює у звичайному режимі, співробітників НАБУ в ОП не пустили - Цензор.НЕТ 1167
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18.12.2020 21:59
+51
ваще охренели слуги обкуреные.
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18.12.2020 21:48
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Подоляк: Татаров працює у звичайному режимі, співробітників НАБУ в ОП не пустили - Цензор.НЕТ 5721
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19.12.2020 02:13 Відповісти
Подоляк, вы уже так опозорились. Вы решили, что можете творить, что хотите? Вы слишком самонадеены.
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19.12.2020 02:44 Відповісти
да-да-да, там и в Бастилию не сразу пустили
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19.12.2020 02:59 Відповісти
Еще одна победа ЗеБанды над украинским народом:

https://youtu.be/Coq4Q92G3_k?t=1883
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19.12.2020 03:17 Відповісти
ныкаться, морозиться и включать дурачка - отличительная, характерная черта тупорылой зекомандЫ и их сцыкливого Вошьдя, надежды 73%ных дебилов-экспериментаторов
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19.12.2020 07:36 Відповісти
Всё чётко по понятиям.
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19.12.2020 08:43 Відповісти
Звісно не пустили... Там бо в них корупційне кубло.
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19.12.2020 09:51 Відповісти
Зелена Банда. Кримінал дорвався до влади під вивіскою "голобородько".
І впевнений, що кінець їхнього правління буде безславний і трагічний
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19.12.2020 10:38 Відповісти
Подляк бреше також в рабочєм рєжімє?
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19.12.2020 10:39 Відповісти
А где спецназ НАБУ ?
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19.12.2020 11:20 Відповісти
Емм, а де в законодавстві прописано, що ОП це режимний об'єкт??? Власне, в законодавстві і статус ОП толком взагалі не прописаний! То по якому праву не пропускають представників правоохоронних органів??? Якби на місці ОП був би якийсь завод, то їх би теж не пустили, чи як?

І так, чому Подоляк не обурювався, коли на виставку картин приперлися повістку Петі вручати?
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19.12.2020 11:24 Відповісти
у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающиеся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешних должностных функцийИсточник: https://censor.net/ru/n3237891

А с каких это пор смена места работы, освобождает от криминальной ответственности? На каком основании не пускают сотрудников антикоррупционных органов в ОПешное кубло коррупционеров?
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19.12.2020 11:37 Відповісти
кто проворовался и спалился могут спокойно пересидеть в оп))))
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19.12.2020 11:41 Відповісти
Ну що ж... Не за горами той час, коли "95-й квартал" - буде назвою буцегарні.
Готуйся, Бубочко!
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19.12.2020 12:40 Відповісти
Татаров, похоже , из обычного режима и невыходил.
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19.12.2020 12:43 Відповісти
пока ваЗЕлиновское нарко-Ничтожество у "руля" со своим половым партнером, кремлевской Крысой ермаком, таким ватным Крысам ни чего не грозит!!!
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19.12.2020 13:14 Відповісти
всё стало понятно когда уйти от закона они просто переименовали администрацию Президента в офис Президента, сборище аферистов и это только начало
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19.12.2020 13:40 Відповісти
Когда єтих сепаров в ростов викинут?!
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19.12.2020 14:12 Відповісти
ОП відверто стає "малиною", й що цікаво - воровське слово "малина" походить від "малон" з івриту
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19.12.2020 14:34 Відповісти
ну, шлюги іншого народу за це отримають від нашого народу відповідний бонус на свою опу
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19.12.2020 17:24 Відповісти
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