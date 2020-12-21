РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10848 посетителей онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
14 088 115
НАБУ (4183) Лещенко Сергей (697) Татаров Олег (366)

Татаров пришел на допрос в НАБУ (обновлено)

Татаров пришел на допрос в НАБУ (обновлено)

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове.

Об этом на своем Telegram-канале написал Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее ему заочно сообщили о подозрении в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды в виде паркоместа в ЖК "Артемовский" от экс-нардепа Максима Микитася заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Константину Дубоносу", - напомнил Лещенко.

"Указанная парковка передавалась за внесение недостоверных данных в экспертизу, которую проводил ГНИЭКЦ в рамках дела о завладении более 81 млн грн Нацгвардии. Тогда дело расследовала полиция, а параллельно - НАБУ. Затем оба дела оказались у детективов и они сообщили о подозрении ряду лиц, в частности, Микитасю, экс-командующему НГУ Юрию Аллерову и другим", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат

Сам Татаров похже подтвердил свой поход в НАБУ.

"Сегодня я по собственной инициативе без повестки или официального вызова посетил НАБУ", - написал он в Telegram.

Татаров также отметил, что у НАБУ "нет ни одного прямого или косвенного доказательства" его вины.

"Как я уже сообщал ранее, материалы дела в отношении меня о якобы предоставления мной четыре года назад в период работы адвокатом скидки на паркоместо для эксперта института экспертиз оказались полностью сфальсифицированными", - подчеркнул замглавы ОП.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

Татаров пришел на допрос в НАБУ 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Татаров во власти может быть только при Януковиче и ЗЄ
показать весь комментарий
21.12.2020 14:28
+12
Самый гуманный в мире Печерский суд постановит: дело закрыть, Татарова наградить
показать весь комментарий
21.12.2020 14:26
+12
А когда на допрос в НАБУ придет Серлещ?
показать весь комментарий
21.12.2020 14:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
віслюк-дєрмак-западляк-татарав..
Підобне притягує подібне, кругообіг лайна у природі
показать весь комментарий
21.12.2020 15:28 Ответить
Show must go on...
показать весь комментарий
21.12.2020 15:35 Ответить
Татарова "здали", моживо, в обмін на якісь поступки зі сторони Ситника. Вже писав, що НАБУ-САП після оголошення підозри має всі підстави звернутися до суду за санкцією на обшук в ОП. Уявімо собі, що в НАБУ серйозно сприйняли інформацію Бутусова, що татаров ховається під столом у єрмака. Чому б тоді у клопотання про санкцію не включити службове приміщення номер#, тобто кабінет єрмака, якщо сам татаров там ховався, то міг і щось сховати, а єрмак його спільник.
Без сумнівів, що телефон татарова був і є " на контролі". Стала практика НАБУ оприлюднювати фрагменти розмов підозрюваних.
Ну і ще багато відомо НАБУ під час "розробки" татарова, що може стати справжнім зашкваром для ОП. Самі серйозні справи часто розпочинаються з таких "паркомісць".
показать весь комментарий
21.12.2020 15:35 Ответить
Татаров надеяться, что портновские "судьи" его отмажут, но в конце концов "татаровы- протновы" с их "судьями", а так же гауляйтер Украины от руSSкого мира ермак-козырь, понесут заслуженное наказание.
показать весь комментарий
21.12.2020 16:19 Ответить
Вопрос только - когда?
показать весь комментарий
21.12.2020 16:28 Ответить
і я завжди про це ...- як і аналогічно всі інші...- тому скажу : не буде цього - кругова система та порука...
показать весь комментарий
21.12.2020 16:31 Ответить
Боюсь, не в этой жизни.
показать весь комментарий
21.12.2020 16:39 Ответить
Если Татаров не выйдет из НАБУ, то может быть я начну это НАБУ уважать.
показать весь комментарий
21.12.2020 16:20 Ответить
Татаров
Під час обіймання посади заступника начальника Головного слідчого управління МВС Україні у 2011-2014 роках вів кримінальні провадження проти громадської діячки та опозиціонерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяни Чорновол , протестувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Автомайдану та інших громадських діячів[
Є АДВОКАТОМ ЕКСЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA) АНДРІЯ ПОРТНОВА .
У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .
показать весь комментарий
21.12.2020 16:28 Ответить
Понтливый парнишка! Рога бы надо пообломать!
показать весь комментарий
21.12.2020 19:14 Ответить
ЦЕ ПОВИННО БУТИ НОРМОЮ ЯК В КОЖНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ
показать весь комментарий
21.12.2020 20:18 Ответить
Татарова на нары! Портнова на бутылку! Говорят, что этот крендель уже написал заяву...ждем Указа торчка)
показать весь комментарий
21.12.2020 22:42 Ответить
Звісно доведе в судах, які орієнтуються на Портнова і ко. К гадалкє нє ході.
Татаров бігав від слідчих одну добу, за цей час домовився з ким треба про корупційну підтримку і організував юридичний захист в законній площині.

Цікаво, чи можна всією Україною скинутись зіпсованим суддям на обвинувачувальний вирок хоч одному нормальному жуліку? Суддівським все одно від кого бабки брати, було б весело.
показать весь комментарий
21.12.2020 22:58 Ответить
То, что скинуться всей страной- очень мудрое предложение.
показать весь комментарий
22.12.2020 08:08 Ответить
Татаров, точно такое же брехло, как и сам зеленский, им никакой веры нету. Всё жульё покрывает друг друга.
показать весь комментарий
21.12.2020 23:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 