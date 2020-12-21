Татаров пришел на допрос в НАБУ (обновлено)
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове.
Об этом на своем Telegram-канале написал Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ранее ему заочно сообщили о подозрении в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды в виде паркоместа в ЖК "Артемовский" от экс-нардепа Максима Микитася заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Константину Дубоносу", - напомнил Лещенко.
"Указанная парковка передавалась за внесение недостоверных данных в экспертизу, которую проводил ГНИЭКЦ в рамках дела о завладении более 81 млн грн Нацгвардии. Тогда дело расследовала полиция, а параллельно - НАБУ. Затем оба дела оказались у детективов и они сообщили о подозрении ряду лиц, в частности, Микитасю, экс-командующему НГУ Юрию Аллерову и другим", - добавил он.
Сам Татаров похже подтвердил свой поход в НАБУ.
"Сегодня я по собственной инициативе без повестки или официального вызова посетил НАБУ", - написал он в Telegram.
Татаров также отметил, что у НАБУ "нет ни одного прямого или косвенного доказательства" его вины.
"Как я уже сообщал ранее, материалы дела в отношении меня о якобы предоставления мной четыре года назад в период работы адвокатом скидки на паркоместо для эксперта института экспертиз оказались полностью сфальсифицированными", - подчеркнул замглавы ОП.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
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Підобне притягує подібне, кругообіг лайна у природі
Без сумнівів, що телефон татарова був і є " на контролі". Стала практика НАБУ оприлюднювати фрагменти розмов підозрюваних.
Ну і ще багато відомо НАБУ під час "розробки" татарова, що може стати справжнім зашкваром для ОП. Самі серйозні справи часто розпочинаються з таких "паркомісць".
Під час обіймання посади заступника начальника Головного слідчого управління МВС Україні у 2011-2014 роках вів кримінальні провадження проти громадської діячки та опозиціонерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяни Чорновол , протестувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Автомайдану та інших громадських діячів[
Є АДВОКАТОМ ЕКСЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА
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У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .
Татаров бігав від слідчих одну добу, за цей час домовився з ким треба про корупційну підтримку і організував юридичний захист в законній площині.
Цікаво, чи можна всією Україною скинутись зіпсованим суддям на обвинувачувальний вирок хоч одному нормальному жуліку? Суддівським все одно від кого бабки брати, було б весело.