Татаров пришел на допрос в НАБУ (обновлено)

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове.

Об этом на своем Telegram-канале написал Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее ему заочно сообщили о подозрении в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды в виде паркоместа в ЖК "Артемовский" от экс-нардепа Максима Микитася заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Константину Дубоносу", - напомнил Лещенко.

"Указанная парковка передавалась за внесение недостоверных данных в экспертизу, которую проводил ГНИЭКЦ в рамках дела о завладении более 81 млн грн Нацгвардии. Тогда дело расследовала полиция, а параллельно - НАБУ. Затем оба дела оказались у детективов и они сообщили о подозрении ряду лиц, в частности, Микитасю, экс-командующему НГУ Юрию Аллерову и другим", - добавил он.

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Сам Татаров похже подтвердил свой поход в НАБУ.

"Сегодня я по собственной инициативе без повестки или официального вызова посетил НАБУ", - написал он в Telegram.

Татаров также отметил, что у НАБУ "нет ни одного прямого или косвенного доказательства" его вины.

"Как я уже сообщал ранее, материалы дела в отношении меня о якобы предоставления мной четыре года назад в период работы адвокатом скидки на паркоместо для эксперта института экспертиз оказались полностью сфальсифицированными", - подчеркнул замглавы ОП.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".