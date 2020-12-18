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Новости Дело замглавы ОП Татарова
9 068 31
адвокат (1421) Татаров Олег (366)

Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат

Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат

Защитник замглавы ОП Олега Татарова Александр Кузьменко утверждает, что против его клиента ведут производство по делу о о скидке на парковочное место в одном из жилых комплексов Киева.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По сообщениям СМИ, речь идет о деле "квартир для Нацгвардии". На самом деле, речь идет о фальсификации НАБУ уголовного производства о скидке на парковочное место в одном из жилых комплексов Киева", - написал Кузьменко.

Он также опубликовал адресованный НАБУ документ, в котором утверждает, что его подзащитный готов в любое время явиться для проведения следственных действий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подоляк: Татаров работает в обычном режиме, сотрудников НАБУ в ОП не пустили

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат 01
Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат 02
Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат 03

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Топ комментарии
+17
Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат - Цензор.НЕТ 1782
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18.12.2020 22:30
+16
надійшов час охренітєльних історій
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18.12.2020 22:23
+10
Скидка на 81 млрд грн?
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18.12.2020 22:28
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надійшов час охренітєльних історій
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18.12.2020 22:23 Ответить
и что парковочное место стоит порой дороже целой квартиры а у адуката подстилки ну подумаешь дебилье кого на понт берете или если какая то парковка мол политические преследования ..ага счась.. все начинается всегда с пирожка с гнилой капусты который сожрали а платить не платили.. а там смотришь миллиарды в пирожках евро бакс фунт франк вылетает с этих парковок пирожков трусов кульков и а шо такое а какая разница мы вам ничего не должны...
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18.12.2020 22:28 Ответить
татаров должен парковаться под шконкой...мне каждый свой высер расшифровывать?
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18.12.2020 22:31 Ответить
Да это просто началась компания в СМИ по созданию образа никчемных идиотов из НАБУ, которые не знают к чему прицепиться. Тут на цензоре тоже такие мелькают.
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18.12.2020 22:32 Ответить
если там все в паркоместе, то незачем офису президента "баррикадироваться" на предмет недопуска следователей набу для НЕ вручения подозрения...
а может это только начало, а там окажется "футболка с характерным принтом"...тогда эти поднятые перед воротами мосты всё объясняют - они заодно...
вопрос: почему президент в своё непосредственное окружение набирает таких мелочных людей...парковочное место
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19.12.2020 06:52 Ответить
Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат - Цензор.НЕТ 1782
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18.12.2020 22:30 Ответить
для нашого "умного наріда" шо красти, що вести бізнес - однаково.
Тому і вибирають покидьків - бо "яка різниця"?
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19.12.2020 18:21 Ответить
Для початку цього засранця повинні відсторонити від виконання обов'язків,щоб не впливав на хід розслідування...Може ще й анекдот розповісиш,як 20років дали за те що вікно на роботі відчинив
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18.12.2020 22:27 Ответить
Наивный!!!.. у НАБУ с десяток эпизодов заготовлено по принципу "каскадного эффекта"..
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18.12.2020 22:27 Ответить
Скидка на 81 млрд грн?
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18.12.2020 22:28 Ответить
слава Богу, а то все подумали за курение на остановке.
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18.12.2020 22:33 Ответить
ну - если рыги (лукаш- ************ шмара...) засуетилась - значит бояться...- или они уже ничего не бояться...- недоработал Майдан
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18.12.2020 22:35 Ответить
ну и хорошо, а то все уже начали волноваться, да и татарову пора вылезать из- под стола президента, а то там пыльно
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18.12.2020 22:38 Ответить
Лучше бы татарову начать переживать, как бы его машина не сбила или кирпич на голову не упал.
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18.12.2020 22:41 Ответить
Мечтатель. Одни мечтатели уже выбрали себе "честного парня".
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18.12.2020 22:43 Ответить
Под Черниговом 80-летний дедушка угнал "Лексус" и оставил вместо него велосипед "Аист" https://ukranews.com/news/745568-ded-ugnal-leksus-pod-chernigovom Дед угнал "Лексус" под Черниговом
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18.12.2020 22:46 Ответить
Дід ох..їв, в сільраду на лексусі, а я на аісті
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18.12.2020 23:14 Ответить
Що воно меле?!?
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18.12.2020 22:58 Ответить
Штраф за неправильную парковку хотели вручить?
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18.12.2020 23:04 Ответить
А у Сытника - скидка на сафари.
Два сапога - пара.
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18.12.2020 23:04 Ответить
Оце так клієнт!
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18.12.2020 23:08 Ответить
Да какое там парковочное место...
Татаров просто бабушку не на ту сторону улицы перевел - вот и взбеленилось НАБУ.

Но Татаров готов и бабушку назад перевести и явиться куда-нибудь, когда там НАБУ не будет.
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18.12.2020 23:17 Ответить
Ні йому карточку в Сільпо не законно оформили
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18.12.2020 23:51 Ответить
Коли норми процесуального кодексу стають вагомішими за норми кримінального кодексу.... Вибачте але це не законодавство а якась росписьня!
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18.12.2020 23:25 Ответить
Лукаш эту сраную тоже посадить нужно
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19.12.2020 00:25 Ответить
так весь цинізм в том, що експерт пише у татарова як наукового керівника кандидатську дисертацію з криміналістики, тобто татр ведучий а експерт ведений. А хто підняв хай, що Микитася відпустили. През та Богдан. А єрмак підібрав все разом з татром. тут вже єрмак ведучий а татр ведений.
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19.12.2020 06:41 Ответить
Што?©
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19.12.2020 07:07 Ответить
Как это знакомо.Шума много-на выходе,пшик.
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19.12.2020 07:50 Ответить
Пів-року на Порошенка строчили справи - це Ок.
А тут на їхнього покидька завели одну - ой-вей, гвалт, рятуйте....
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19.12.2020 18:18 Ответить
 
 