Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат

Защитник замглавы ОП Олега Татарова Александр Кузьменко утверждает, что против его клиента ведут производство по делу о о скидке на парковочное место в одном из жилых комплексов Киева.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По сообщениям СМИ, речь идет о деле "квартир для Нацгвардии". На самом деле, речь идет о фальсификации НАБУ уголовного производства о скидке на парковочное место в одном из жилых комплексов Киева", - написал Кузьменко.

Он также опубликовал адресованный НАБУ документ, в котором утверждает, что его подзащитный готов в любое время явиться для проведения следственных действий.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".





