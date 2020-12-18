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адвокат (925) Татаров Олег (424)

Підозра Татарову стосується знижки на паркомісце, - адвокат

Підозра Татарову стосується знижки на паркомісце, - адвокат

Захисник заступника голови ОП Олега Татарова Олександр Кузьменко стверджує, що проти його клієнта ведуть провадження у справі про знижку на паркувальне місце в одному з житлових комплексів Києва.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями ЗМІ, йдеться про справу "квартир для Нацгвардії". Насправді, йдеться про фальсифікації НАБУ кримінального провадження про знижку на паркувальне місце в одному з житлових комплексів Києва", - написав Кузьменко.

Він також опублікував адресований НАБУ документ, в якому стверджує, що його підзахисний готовий у будь-який час з'явитися для проведення слідчих дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Татарова заступилася Національна асоціація адвокатів

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їх прохання точно виходили за рамки законних процедур".

Підозра Татарову стосується знижки на паркомісце, - адвокат 01
Підозра Татарову стосується знижки на паркомісце, - адвокат 02
Підозра Татарову стосується знижки на паркомісце, - адвокат 03
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Топ коментарі
+17
Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат - Цензор.НЕТ 1782
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18.12.2020 22:30
+16
надійшов час охренітєльних історій
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18.12.2020 22:23
+10
Скидка на 81 млрд грн?
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18.12.2020 22:28
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надійшов час охренітєльних історій
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18.12.2020 22:23 Відповісти
и что парковочное место стоит порой дороже целой квартиры а у адуката подстилки ну подумаешь дебилье кого на понт берете или если какая то парковка мол политические преследования ..ага счась.. все начинается всегда с пирожка с гнилой капусты который сожрали а платить не платили.. а там смотришь миллиарды в пирожках евро бакс фунт франк вылетает с этих парковок пирожков трусов кульков и а шо такое а какая разница мы вам ничего не должны...
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18.12.2020 22:28 Відповісти
татаров должен парковаться под шконкой...мне каждый свой высер расшифровывать?
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18.12.2020 22:31 Відповісти
Да это просто началась компания в СМИ по созданию образа никчемных идиотов из НАБУ, которые не знают к чему прицепиться. Тут на цензоре тоже такие мелькают.
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18.12.2020 22:32 Відповісти
если там все в паркоместе, то незачем офису президента "баррикадироваться" на предмет недопуска следователей набу для НЕ вручения подозрения...
а может это только начало, а там окажется "футболка с характерным принтом"...тогда эти поднятые перед воротами мосты всё объясняют - они заодно...
вопрос: почему президент в своё непосредственное окружение набирает таких мелочных людей...парковочное место
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19.12.2020 06:52 Відповісти
Подозрение Татарову касается скидки на паркоместо, - адвокат - Цензор.НЕТ 1782
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18.12.2020 22:30 Відповісти
для нашого "умного наріда" шо красти, що вести бізнес - однаково.
Тому і вибирають покидьків - бо "яка різниця"?
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19.12.2020 18:21 Відповісти
Для початку цього засранця повинні відсторонити від виконання обов'язків,щоб не впливав на хід розслідування...Може ще й анекдот розповісиш,як 20років дали за те що вікно на роботі відчинив
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18.12.2020 22:27 Відповісти
Наивный!!!.. у НАБУ с десяток эпизодов заготовлено по принципу "каскадного эффекта"..
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18.12.2020 22:27 Відповісти
Скидка на 81 млрд грн?
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18.12.2020 22:28 Відповісти
слава Богу, а то все подумали за курение на остановке.
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18.12.2020 22:33 Відповісти
ну - если рыги (лукаш- ************ шмара...) засуетилась - значит бояться...- или они уже ничего не бояться...- недоработал Майдан
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18.12.2020 22:35 Відповісти
ну и хорошо, а то все уже начали волноваться, да и татарову пора вылезать из- под стола президента, а то там пыльно
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18.12.2020 22:38 Відповісти
Лучше бы татарову начать переживать, как бы его машина не сбила или кирпич на голову не упал.
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18.12.2020 22:41 Відповісти
Мечтатель. Одни мечтатели уже выбрали себе "честного парня".
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18.12.2020 22:43 Відповісти
Под Черниговом 80-летний дедушка угнал "Лексус" и оставил вместо него велосипед "Аист" https://ukranews.com/news/745568-ded-ugnal-leksus-pod-chernigovom Дед угнал "Лексус" под Черниговом
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18.12.2020 22:46 Відповісти
Дід ох..їв, в сільраду на лексусі, а я на аісті
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18.12.2020 23:14 Відповісти
Що воно меле?!?
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18.12.2020 22:58 Відповісти
Штраф за неправильную парковку хотели вручить?
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18.12.2020 23:04 Відповісти
А у Сытника - скидка на сафари.
Два сапога - пара.
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18.12.2020 23:04 Відповісти
Оце так клієнт!
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18.12.2020 23:08 Відповісти
Да какое там парковочное место...
Татаров просто бабушку не на ту сторону улицы перевел - вот и взбеленилось НАБУ.

Но Татаров готов и бабушку назад перевести и явиться куда-нибудь, когда там НАБУ не будет.
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18.12.2020 23:17 Відповісти
Ні йому карточку в Сільпо не законно оформили
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18.12.2020 23:51 Відповісти
Коли норми процесуального кодексу стають вагомішими за норми кримінального кодексу.... Вибачте але це не законодавство а якась росписьня!
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18.12.2020 23:25 Відповісти
Лукаш эту сраную тоже посадить нужно
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19.12.2020 00:25 Відповісти
так весь цинізм в том, що експерт пише у татарова як наукового керівника кандидатську дисертацію з криміналістики, тобто татр ведучий а експерт ведений. А хто підняв хай, що Микитася відпустили. През та Богдан. А єрмак підібрав все разом з татром. тут вже єрмак ведучий а татр ведений.
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19.12.2020 06:41 Відповісти
Што?©
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19.12.2020 07:07 Відповісти
Как это знакомо.Шума много-на выходе,пшик.
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19.12.2020 07:50 Відповісти
Пів-року на Порошенка строчили справи - це Ок.
А тут на їхнього покидька завели одну - ой-вей, гвалт, рятуйте....
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19.12.2020 18:18 Відповісти
 
 