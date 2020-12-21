Татаров прийшов на допит у НАБУ (оновлено)
Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров прийшов у Національне антикорупційне бюро за повісткою про виклик.
Про це на своєму Telegram-каналі написав Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Раніше йому заочно повідомили про підозру в пособництві у наданні неправомірної вигоди у вигляді паркомісця в ЖК Артемівський від екснардепа Максима Микитася заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Костянтину Дубоносу", - нагадав Лещенко.
"Зазначена парковка передавалася за внесення недостовірних даних до експертизи, яку проводило ДНДЕКЦ у межах справи про заволодіння понад 81 млн грн Нацгвардії. Тоді справу розслідувала поліція, а паралельно – НАБУ. Потім обидві справи опинилася в детективів і вони повідомили про підозру низці осіб, зокрема Микитасю, екскомандувачу НГУ Юрію Аллерову та іншим", - додав він.
Сам Татаров підтвердив свій похід у НАБУ.
"Сьогодні я з власної ініціативи без повістки або офіційного виклику відвідав НАБУ", - написав він у Telegram.
Татаров також зазначив, що у НАБУ "немає жодного прямого або непрямого доказу" його провини.
"Як я вже повідомляв раніше, матеріали справи щодо мене про нібито надання мною чотири роки тому в період роботи адвокатом знижки на паркомісце для експерта інституту експертиз виявилися повністю сфальсифікованими", - наголосив заступник голови ОП.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
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Підобне притягує подібне, кругообіг лайна у природі
Без сумнівів, що телефон татарова був і є " на контролі". Стала практика НАБУ оприлюднювати фрагменти розмов підозрюваних.
Ну і ще багато відомо НАБУ під час "розробки" татарова, що може стати справжнім зашкваром для ОП. Самі серйозні справи часто розпочинаються з таких "паркомісць".
Під час обіймання посади заступника начальника Головного слідчого управління МВС Україні у 2011-2014 роках вів кримінальні провадження проти громадської діячки та опозиціонерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяни Чорновол , протестувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Автомайдану та інших громадських діячів[
Є АДВОКАТОМ ЕКСЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA) АНДРІЯ ПОРТНОВА .
У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .
Татаров бігав від слідчих одну добу, за цей час домовився з ким треба про корупційну підтримку і організував юридичний захист в законній площині.
Цікаво, чи можна всією Україною скинутись зіпсованим суддям на обвинувачувальний вирок хоч одному нормальному жуліку? Суддівським все одно від кого бабки брати, було б весело.