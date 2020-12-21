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НАБУ (4981) Лещенко Сергій (505) Татаров Олег (424)

Татаров прийшов на допит у НАБУ (оновлено)

Татаров прийшов на допит у НАБУ (оновлено)

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров прийшов у Національне антикорупційне бюро за повісткою про виклик.

Про це на своєму Telegram-каналі написав Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше йому заочно повідомили про підозру в пособництві у наданні неправомірної вигоди у вигляді паркомісця в ЖК Артемівський від екснардепа Максима Микитася заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Костянтину Дубоносу", - нагадав Лещенко.

"Зазначена парковка передавалася за внесення недостовірних даних до експертизи, яку проводило ДНДЕКЦ у межах справи про заволодіння понад 81 млн грн Нацгвардії. Тоді справу розслідувала поліція, а паралельно – НАБУ. Потім обидві справи опинилася в детективів і вони повідомили про підозру низці осіб, зокрема Микитасю, екскомандувачу НГУ Юрію Аллерову та іншим", - додав він.

Також читайте: Підозра Татарову стосується знижки на паркомісце, - адвокат

Сам Татаров підтвердив свій похід у НАБУ.

"Сьогодні я з власної ініціативи без повістки або офіційного виклику відвідав НАБУ", - написав він у Telegram.

Татаров також зазначив, що у НАБУ "немає жодного прямого або непрямого доказу" його провини.

"Як я вже повідомляв раніше, матеріали справи щодо мене про нібито надання мною чотири роки тому в період роботи адвокатом знижки на паркомісце для експерта інституту експертиз виявилися повністю сфальсифікованими", - наголосив заступник голови ОП.

Також читайте: Агент НАБУ Шевченко: Порошенко після оборонного скандалу відсторонив Гладковського, Зеленський підозру Татарову навіть не коментує

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

Татаров прийшов на допит у НАБУ 01

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Топ коментарі
+18
Татаров во власти может быть только при Януковиче и ЗЄ
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21.12.2020 14:28
+12
Самый гуманный в мире Печерский суд постановит: дело закрыть, Татарова наградить
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21.12.2020 14:26
+12
А когда на допрос в НАБУ придет Серлещ?
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21.12.2020 14:27
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віслюк-дєрмак-западляк-татарав..
Підобне притягує подібне, кругообіг лайна у природі
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21.12.2020 15:28 Відповісти
Show must go on...
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21.12.2020 15:35 Відповісти
Татарова "здали", моживо, в обмін на якісь поступки зі сторони Ситника. Вже писав, що НАБУ-САП після оголошення підозри має всі підстави звернутися до суду за санкцією на обшук в ОП. Уявімо собі, що в НАБУ серйозно сприйняли інформацію Бутусова, що татаров ховається під столом у єрмака. Чому б тоді у клопотання про санкцію не включити службове приміщення номер#, тобто кабінет єрмака, якщо сам татаров там ховався, то міг і щось сховати, а єрмак його спільник.
Без сумнівів, що телефон татарова був і є " на контролі". Стала практика НАБУ оприлюднювати фрагменти розмов підозрюваних.
Ну і ще багато відомо НАБУ під час "розробки" татарова, що може стати справжнім зашкваром для ОП. Самі серйозні справи часто розпочинаються з таких "паркомісць".
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21.12.2020 15:35 Відповісти
Татаров надеяться, что портновские "судьи" его отмажут, но в конце концов "татаровы- протновы" с их "судьями", а так же гауляйтер Украины от руSSкого мира ермак-козырь, понесут заслуженное наказание.
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21.12.2020 16:19 Відповісти
Вопрос только - когда?
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21.12.2020 16:28 Відповісти
і я завжди про це ...- як і аналогічно всі інші...- тому скажу : не буде цього - кругова система та порука...
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21.12.2020 16:31 Відповісти
Боюсь, не в этой жизни.
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21.12.2020 16:39 Відповісти
Если Татаров не выйдет из НАБУ, то может быть я начну это НАБУ уважать.
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21.12.2020 16:20 Відповісти
Татаров
Під час обіймання посади заступника начальника Головного слідчого управління МВС Україні у 2011-2014 роках вів кримінальні провадження проти громадської діячки та опозиціонерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяни Чорновол , протестувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Автомайдану та інших громадських діячів[
Є АДВОКАТОМ ЕКСЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA) АНДРІЯ ПОРТНОВА .
У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .
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21.12.2020 16:28 Відповісти
Понтливый парнишка! Рога бы надо пообломать!
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21.12.2020 19:14 Відповісти
ЦЕ ПОВИННО БУТИ НОРМОЮ ЯК В КОЖНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ
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21.12.2020 20:18 Відповісти
Татарова на нары! Портнова на бутылку! Говорят, что этот крендель уже написал заяву...ждем Указа торчка)
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21.12.2020 22:42 Відповісти
Звісно доведе в судах, які орієнтуються на Портнова і ко. К гадалкє нє ході.
Татаров бігав від слідчих одну добу, за цей час домовився з ким треба про корупційну підтримку і організував юридичний захист в законній площині.

Цікаво, чи можна всією Україною скинутись зіпсованим суддям на обвинувачувальний вирок хоч одному нормальному жуліку? Суддівським все одно від кого бабки брати, було б весело.
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21.12.2020 22:58 Відповісти
То, что скинуться всей страной- очень мудрое предложение.
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22.12.2020 08:08 Відповісти
Татаров, точно такое же брехло, как и сам зеленский, им никакой веры нету. Всё жульё покрывает друг друга.
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21.12.2020 23:21 Відповісти
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