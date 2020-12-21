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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Офис Президента (1774) Татаров Олег (366) Подоляк Михаил (246)

Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия, - Подоляк

Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия, - Подоляк

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров приостановил полномочия на время следствия. Национальное антикоррупционное бюро подозревает его в возможной причастности к коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, Татаров написал заявление о временном приостановлении исполнения своих должностных обязанностей и передачи их другому должностному лицу.

"Сделано это для того, чтобы избежать любого конфликта интересов, так как Татаров как раз курирует так называемый силовой блок. Сегодня он в добровольном порядке сам пришел в НАБУ, чтобы принять участие в процессуальных действиях и ответить на все вопросы, которые есть к нему и которые вызывают существенный общественный резонанс", - добавил Подоляк.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

Читайте: Татаров пришел на допрос в НАБУ (обновлено)

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Топ комментарии
+14
В тюрму прихвосня овочевого і кровосіськіна !
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21.12.2020 15:33
+12
здоров брехун сцикливий.Пам"ятаєш як твоє бох гріценка на Порошенка брехав а тоді суд заставив його вибачитись. Так ось і тебе це очікує.
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21.12.2020 15:44
+11
Игореша, твой дебелизм прогрессирует. А как же ты оправдываешь то, что первым инфу по Татарову и инфу про слив дела вагнеровцев Ермаком опубликовал Бутусов? По твоей логике Бутусов работает на Порошенко)))) Ну то, что ты делаешь героя из человека Яныка руководившего разгоном Майдана то уже второй вопрос, скоро дойдёшь до того, что при Порохе мочили русню чтобы они не смогли посадить Порошенко
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21.12.2020 15:50
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сам написав, чи западляк з дєрмаком порадили?
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21.12.2020 15:33 Ответить
Саме це і було метою порошенка, коли починалась атака на Татарова - припинити повноваження Татарова та унеможливити його участь в розслідування кримінальних проваджень по порошенку. порошенко панічно боїться тюрми і готовий на все щоб уникнути ув'язенння, це підштовхне інших фігурантів кримінальних проваджень проти порошенка активізувати свої дії щодо шантажу порошенка і це поставить порошенка в ще більш складне становище. Сезон полювання на російського олігарха в Україні відкривається!
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21.12.2020 15:40 Ответить
Як завжди, хто всравсь - невістка.
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21.12.2020 15:42 Ответить
Та ні, тут всрались всі, як це завжди в Україні відбувається.
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21.12.2020 17:10 Ответить
здоров брехун сцикливий.Пам"ятаєш як твоє бох гріценка на Порошенка брехав а тоді суд заставив його вибачитись. Так ось і тебе це очікує.
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21.12.2020 15:44 Ответить
Игореша, твой дебелизм прогрессирует. А как же ты оправдываешь то, что первым инфу по Татарову и инфу про слив дела вагнеровцев Ермаком опубликовал Бутусов? По твоей логике Бутусов работает на Порошенко)))) Ну то, что ты делаешь героя из человека Яныка руководившего разгоном Майдана то уже второй вопрос, скоро дойдёшь до того, что при Порохе мочили русню чтобы они не смогли посадить Порошенко
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21.12.2020 15:50 Ответить
Слухай лахтогидотне. ЗДРИСНИ ЗВІДСИ Назавжди...
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21.12.2020 15:52 Ответить
Пост в адресу так званого Igor L
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21.12.2020 15:57 Ответить
бред полный все одно что начальник вокзала сказал составу поезда раз- два три остановись..
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21.12.2020 16:12 Ответить
А вдруг задумается?.. Хоть я и сам в это не верю.
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21.12.2020 16:22 Ответить
дятєл, слухай уважно: цього татарава треба було утілізувати разом з іншими ригами ще наприкінці лютого 14 року. Забув, як він плювався ядом та що казав про загиблих Майданівців?!!
Незавершена революція породжує таких ось безкарних гнід, які вважають, що їм вже усе дозволено.
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21.12.2020 16:02 Ответить
Тут у Зеленського з Татаровим повна гармонія, Зеленський теж Майдан не підтримує. Але що нам перейматись, головне щоб ці чиновники працювали на інтереси України і саджали злочинців до в'язниці.
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21.12.2020 16:30 Ответить
Ти ідіот.
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21.12.2020 17:08 Ответить
Демократія це така форма правління де навіть ідіоти на владних посадах можуть бути корисними державі.
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21.12.2020 17:09 Ответить
Ти лише, заради посадити Порошенка, готовий продати душу *****.
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21.12.2020 16:26 Ответить
порошенко це лише перший, який сяде, далі він дасть покази на інших.
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21.12.2020 16:28 Ответить
Справу передадуть Вовку в ОАСК і на тому все заглохне.
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21.12.2020 15:58 Ответить
В тюрму прихвосня овочевого і кровосіськіна !
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21.12.2020 15:33 Ответить
В Сіло потвору ,без будь-яких застав !!))
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21.12.2020 15:36 Ответить
* Сізо *** перепрошую очепятка!!))
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21.12.2020 15:37 Ответить
Я зрозуміла )
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21.12.2020 15:41 Ответить
Та й в далеке расэйське село з очком на вулиці - непогано б було ! Так шо опєчатка по Фрейду! Не переймайтеся.
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21.12.2020 15:50 Ответить
Другое дело.
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21.12.2020 15:34 Ответить
Зеленский не отговаривал?
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21.12.2020 15:34 Ответить
Он сам посоветовал.
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21.12.2020 15:37 Ответить
Очень сомневаюсь. ЛохДаун своих ошибок не признаёт.
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21.12.2020 15:41 Ответить
А где я написал о признании ошибок?
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21.12.2020 15:51 Ответить
Не, ну я рад.
Вызвало несогласие, что признал ошибку.
"ЛохДаун" несогласия не вызвал.
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21.12.2020 16:49 Ответить
Налицо прогресс в заявлениях этого утырка.
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21.12.2020 15:36 Ответить
САМ написал??? Тогда орден. И памятник, как гепе
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21.12.2020 15:48 Ответить
Нє, пам*ятника, то обов*язково! Саме посеред Усть-Урюпєнська!
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21.12.2020 15:53 Ответить
Помитикували декілька днів і найшли, як викрутитись. чЕлАвека портнова звільняти ж не можна. Зараз швиденько відмажуть і буде й надалі трудитись в ОПі, на благо кацапів.
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21.12.2020 15:59 Ответить
"У вас у всех" звучит как "у каждого из вас":
Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства, - Подоляк - Цензор.НЕТ 1041
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21.12.2020 16:07 Ответить
Для єтих чертей, чтоби они не чудили, максимальное наказание увольнение.
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21.12.2020 16:20 Ответить
Після істерики позаштатного агента НАБУ Шевченка у Зе дали команду написати заяву.
"Як порушу закон, то одразу піду")))
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21.12.2020 19:46 Ответить
ЦЕ НОРМА ДЕМОКРАТІЇ- ОДЕРЖАВ ПІДОЗРУ - НАПИСАВ ЗАЯВУ
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21.12.2020 19:57 Ответить
 
 