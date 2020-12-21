Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия, - Подоляк
Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров приостановил полномочия на время следствия. Национальное антикоррупционное бюро подозревает его в возможной причастности к коррупции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
По его словам, Татаров написал заявление о временном приостановлении исполнения своих должностных обязанностей и передачи их другому должностному лицу.
"Сделано это для того, чтобы избежать любого конфликта интересов, так как Татаров как раз курирует так называемый силовой блок. Сегодня он в добровольном порядке сам пришел в НАБУ, чтобы принять участие в процессуальных действиях и ответить на все вопросы, которые есть к нему и которые вызывают существенный общественный резонанс", - добавил Подоляк.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
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