Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства, - Подоляк
Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров призупинив повноваження на час слідства. Національне антикорупційне бюро підозрює його у можливій причетності до корупції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
За його словами, Татаров написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків і передачі їх іншій посадовій особі.
"Зроблено це для того, щоб уникнути будь-якого конфлікту інтересів, оскільки Татаров якраз відповідає за так званий силовий блок. Сьогодні він в добровільному порядку сам прийшов в НАБУ, щоб взяти участь у процесуальних діях і відповісти на всі питання, які є до нього і які викликають істотний громадський резонанс", - додав Подоляк.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
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Незавершена революція породжує таких ось безкарних гнід, які вважають, що їм вже усе дозволено.
Вызвало несогласие, что признал ошибку.
"ЛохДаун" несогласия не вызвал.
"Як порушу закон, то одразу піду")))