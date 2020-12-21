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Офіс Президента (1997) Татаров Олег (424) Подоляк Михайло (305)

Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства, - Подоляк

Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства, - Подоляк

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров призупинив повноваження на час слідства. Національне антикорупційне бюро підозрює його у можливій причетності до корупції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

За його словами, Татаров написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків і передачі їх іншій посадовій особі.

"Зроблено це для того, щоб уникнути будь-якого конфлікту інтересів, оскільки Татаров якраз відповідає за так званий силовий блок. Сьогодні він в добровільному порядку сам прийшов в НАБУ, щоб взяти участь у процесуальних діях і відповісти на всі питання, які є до нього і які викликають істотний громадський резонанс", - додав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татаров прийшов на допит у НАБУ (оновлено)

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

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Топ коментарі
+14
В тюрму прихвосня овочевого і кровосіськіна !
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21.12.2020 15:33
+12
здоров брехун сцикливий.Пам"ятаєш як твоє бох гріценка на Порошенка брехав а тоді суд заставив його вибачитись. Так ось і тебе це очікує.
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21.12.2020 15:44
+11
Игореша, твой дебелизм прогрессирует. А как же ты оправдываешь то, что первым инфу по Татарову и инфу про слив дела вагнеровцев Ермаком опубликовал Бутусов? По твоей логике Бутусов работает на Порошенко)))) Ну то, что ты делаешь героя из человека Яныка руководившего разгоном Майдана то уже второй вопрос, скоро дойдёшь до того, что при Порохе мочили русню чтобы они не смогли посадить Порошенко
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21.12.2020 15:50
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сам написав, чи западляк з дєрмаком порадили?
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21.12.2020 15:33 Відповісти
Саме це і було метою порошенка, коли починалась атака на Татарова - припинити повноваження Татарова та унеможливити його участь в розслідування кримінальних проваджень по порошенку. порошенко панічно боїться тюрми і готовий на все щоб уникнути ув'язенння, це підштовхне інших фігурантів кримінальних проваджень проти порошенка активізувати свої дії щодо шантажу порошенка і це поставить порошенка в ще більш складне становище. Сезон полювання на російського олігарха в Україні відкривається!
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21.12.2020 15:40 Відповісти
Як завжди, хто всравсь - невістка.
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21.12.2020 15:42 Відповісти
Та ні, тут всрались всі, як це завжди в Україні відбувається.
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21.12.2020 17:10 Відповісти
здоров брехун сцикливий.Пам"ятаєш як твоє бох гріценка на Порошенка брехав а тоді суд заставив його вибачитись. Так ось і тебе це очікує.
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21.12.2020 15:44 Відповісти
Игореша, твой дебелизм прогрессирует. А как же ты оправдываешь то, что первым инфу по Татарову и инфу про слив дела вагнеровцев Ермаком опубликовал Бутусов? По твоей логике Бутусов работает на Порошенко)))) Ну то, что ты делаешь героя из человека Яныка руководившего разгоном Майдана то уже второй вопрос, скоро дойдёшь до того, что при Порохе мочили русню чтобы они не смогли посадить Порошенко
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21.12.2020 15:50 Відповісти
Слухай лахтогидотне. ЗДРИСНИ ЗВІДСИ Назавжди...
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21.12.2020 15:52 Відповісти
Пост в адресу так званого Igor L
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21.12.2020 15:57 Відповісти
бред полный все одно что начальник вокзала сказал составу поезда раз- два три остановись..
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21.12.2020 16:12 Відповісти
А вдруг задумается?.. Хоть я и сам в это не верю.
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21.12.2020 16:22 Відповісти
дятєл, слухай уважно: цього татарава треба було утілізувати разом з іншими ригами ще наприкінці лютого 14 року. Забув, як він плювався ядом та що казав про загиблих Майданівців?!!
Незавершена революція породжує таких ось безкарних гнід, які вважають, що їм вже усе дозволено.
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21.12.2020 16:02 Відповісти
Тут у Зеленського з Татаровим повна гармонія, Зеленський теж Майдан не підтримує. Але що нам перейматись, головне щоб ці чиновники працювали на інтереси України і саджали злочинців до в'язниці.
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21.12.2020 16:30 Відповісти
Ти ідіот.
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21.12.2020 17:08 Відповісти
Демократія це така форма правління де навіть ідіоти на владних посадах можуть бути корисними державі.
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21.12.2020 17:09 Відповісти
Ти лише, заради посадити Порошенка, готовий продати душу *****.
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21.12.2020 16:26 Відповісти
порошенко це лише перший, який сяде, далі він дасть покази на інших.
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21.12.2020 16:28 Відповісти
Справу передадуть Вовку в ОАСК і на тому все заглохне.
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21.12.2020 15:58 Відповісти
В тюрму прихвосня овочевого і кровосіськіна !
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21.12.2020 15:33 Відповісти
В Сіло потвору ,без будь-яких застав !!))
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21.12.2020 15:36 Відповісти
* Сізо *** перепрошую очепятка!!))
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21.12.2020 15:37 Відповісти
Я зрозуміла )
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21.12.2020 15:41 Відповісти
Та й в далеке расэйське село з очком на вулиці - непогано б було ! Так шо опєчатка по Фрейду! Не переймайтеся.
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21.12.2020 15:50 Відповісти
Другое дело.
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21.12.2020 15:34 Відповісти
Зеленский не отговаривал?
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21.12.2020 15:34 Відповісти
Он сам посоветовал.
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21.12.2020 15:37 Відповісти
Очень сомневаюсь. ЛохДаун своих ошибок не признаёт.
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21.12.2020 15:41 Відповісти
А где я написал о признании ошибок?
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21.12.2020 15:51 Відповісти
Не, ну я рад.
Вызвало несогласие, что признал ошибку.
"ЛохДаун" несогласия не вызвал.
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21.12.2020 16:49 Відповісти
Налицо прогресс в заявлениях этого утырка.
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21.12.2020 15:36 Відповісти
САМ написал??? Тогда орден. И памятник, как гепе
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21.12.2020 15:48 Відповісти
Нє, пам*ятника, то обов*язково! Саме посеред Усть-Урюпєнська!
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21.12.2020 15:53 Відповісти
Помитикували декілька днів і найшли, як викрутитись. чЕлАвека портнова звільняти ж не можна. Зараз швиденько відмажуть і буде й надалі трудитись в ОПі, на благо кацапів.
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21.12.2020 15:59 Відповісти
"У вас у всех" звучит как "у каждого из вас":
Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства, - Подоляк - Цензор.НЕТ 1041
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21.12.2020 16:07 Відповісти
Для єтих чертей, чтоби они не чудили, максимальное наказание увольнение.
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21.12.2020 16:20 Відповісти
Після істерики позаштатного агента НАБУ Шевченка у Зе дали команду написати заяву.
"Як порушу закон, то одразу піду")))
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21.12.2020 19:46 Відповісти
ЦЕ НОРМА ДЕМОКРАТІЇ- ОДЕРЖАВ ПІДОЗРУ - НАПИСАВ ЗАЯВУ
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21.12.2020 19:57 Відповісти
 
 