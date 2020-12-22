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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4183) Портнов (578) Бутусов Юрий (4247) ГФС (3596) ГБР (2814) Офис Президента (1775) Смирнов Андрей (48) Мельник Вадим (72) Симоненко Алексей (22) Мустеца Игорь (4) Татаров Олег (366) Подоляк Михаил (246) Сухачев (56)

Информация об отстранении Татарова от должности не соответствует действительности, - Бутусов

Информация об отстранении Татарова от должности не соответствует действительности, - Бутусов

Президент Украины Владимир Зеленский боится убрать подозреваемого в коррупции замглавы ОП Олега Татарова и тем самым обрушить конструкцию своих отношений с экс-замглавы АП времен Януковича Андреем Портновым.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Информация об отстранении Татарова от должности, которую озвучил пиар-советник ОП Михаил Подоляк, не соответствует действительности. По данным источников Цензор.НЕТ, после получения подозрения в НАБУ в понедельник Олег Татаров поехал в Офис Президента, где продолжил работу на своем рабочем месте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия, - Подоляк

После выдвижения ему подозрения Татаров передал полномочия по контролю за НАБУ другому заместителю главы ОП Андрею Смирнову. Однако сохранил полномочия по контролю всех других правоохранительных органов. Никаких решений по перераспределению обязанностей в ОП сам Татаров принимать не правомочен, это могут сделать либо президент, либо глава ОП, а никаких решений ни Зеленский, ни Ермак по Татарову не принимали. Мнение Подоляка официальной позицией не является, поскольку, в отличие от Татарова, он внештатный сотрудник ОП.

Олег Татаров продолжает контролировать группу руководителей силовых структур.

К мнению Татарова особенно прислушиваются и.о. главы Госбюро расследований Алексей Сухачев, а также заместители Генерального прокурора Игорь Мустеца и Алексей Симоненко.

Любопытно, что в ОП Татаров был по важному делу - в понедельник вечером на экстренном заседании Кабмин назначил главой Государственной фискальной службы Вадима Мельника, кандидатуру которого поддержал в ОП Татаров. У них оказалась давняя история знакомства со времен Януковича, когда Мельник занимал пост начальника управления по расследованию особо важных дел ГФС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Татаров пришел на допрос в НАБУ (обновлено)

Таким образом, Офис Президента до сих пор не взял на себя ответственность за обвинение в коррупции одного из ближайших сотрудников Зеленского, и не принимает никаких решений об отстранении подозреваемого в коррупции от должности. Заявления пиарщиков призваны скрыть бездействие президента, который боится убрать Татарова и тем самым обрушить конструкцию своих отношений с экс-замглавы АП времен Януковича Андреем Портновым.

Тот, кто пришел к власти под лозунгом нетерпимости к коррупции, проявляет беспомощность, когда надо принимать решения по подозреваемому коррупционеру из своего близкого круга.

Если Офис Президента хочет показать гражданам реальное отстранение подозреваемого Татарова от должности, об этом должно быть официальное решение на сайте президента Украины, другие варианты никакого доверия и силы иметь не будут", - рассказал Бутусов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

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Топ комментарии
+30
Alex Noinets:

Завтра почнеться робота місії МВФ. Тому сьогодні Татаров пише заяву про призупинення обов'язків.

Мітинг Нацкорпусу під ОП не допоміг.

Особисті заяви Микитася не допомогли.
Всеукраїнський розголос, Бутусов, ми - не допомогли.
Візит детективів НАБУ прямо в ОП - не допоміг.
Але завтра почнеться робота місії МВФ.

Тому заяву Татаров пише сьогодні. І відтепер такого татарова можна купити в будь-якому воєнторгє.

Я не знаю, хто ще може бути проти зовнішнього управління. Нічого, крім зовнішнього управління як бачите, у нас не працює.
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22.12.2020 09:24
+27
Информация об отстранении Татарова от должности не соответствует действительности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2500
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22.12.2020 09:27
+19
А хтось здивований таким фактом ?
Це ж зеленський ! Отпєтий враль і шантропижнік.
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22.12.2020 09:17
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Правила форума Совет форумчан
Бубас дуркует . Хотя чего от него можно было ожидать ?
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22.12.2020 09:13 Ответить
Портнову пора на РАБссию...,спасать фюрера кремля и Асада от сирийских сипаратистов...,а также от разгрома ЧВК Вагнеров в Африке...
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22.12.2020 09:14 Ответить
Впереди Обнуление РАБссии..., напомню...25 декабря 1991 года СССР перестал существовать...
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22.12.2020 09:17 Ответить
А хтось здивований таким фактом ?
Це ж зеленський ! Отпєтий враль і шантропижнік.
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22.12.2020 09:17 Ответить
Хуже. Он - враг.
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22.12.2020 11:55 Ответить
С каждой минутой своего пребывания на посту зеленский всё больше вымазывается в дерьме. Но "какая разница?", ведь то, что он зарабатывает каждую минуту, вполнесебе превышает ущерб от вымазывания в дерьме. вангую, что когда его снесут, если ему удастся убежать, то будет жить не тужить где-то и смеяться над дураками которые допустили его к кормушке
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22.12.2020 09:20 Ответить
Неможливо вимазатись у ттому, що ти є насправді, та у якому з головою притоплений (с).
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22.12.2020 09:37 Ответить
Он вымазывает в дерьмо нас - народ Украины, даже тех, еще не вымазанных, которые его не избирали. Увы. И будет еще 4 года вымазывать, выборы-то не раз в год, увы.
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22.12.2020 09:47 Ответить
Вимазати лайно в лайні - оригінально.
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22.12.2020 10:13 Ответить
Alex Noinets:

Завтра почнеться робота місії МВФ. Тому сьогодні Татаров пише заяву про призупинення обов'язків.

Мітинг Нацкорпусу під ОП не допоміг.

Особисті заяви Микитася не допомогли.
Всеукраїнський розголос, Бутусов, ми - не допомогли.
Візит детективів НАБУ прямо в ОП - не допоміг.
Але завтра почнеться робота місії МВФ.

Тому заяву Татаров пише сьогодні. І відтепер такого татарова можна купити в будь-якому воєнторгє.

Я не знаю, хто ще може бути проти зовнішнього управління. Нічого, крім зовнішнього управління як бачите, у нас не працює.
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22.12.2020 09:24 Ответить
Пропаганда параши, говоря о внешнем управлении, умалчивает, что со времен старого уголовника кучмы Украина была также под внешним управлением со стороны самОй вонючней параши, куда она и пытается снова загнать нашу страну.
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22.12.2020 09:50 Ответить
Обломок Золотой Орды,а современной интерпретации РАБссия подходит к своему финишу... Навальный завалит РАБссию...
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22.12.2020 09:25 Ответить
Потому что к приезду миссии МВФ (это ж уже сегодня да?) Татаров должен был стать "ихтамнетом".
Какая такая коррупция во главе с Зеленским и ОП? Татаров отстранен еще вчера.

Помните, как у кацапов было: "Какой такой военный преступник? Он уволился еще вчера".
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22.12.2020 09:25 Ответить
Шути були розумними людьми, які добре розбирались і в психології, і в політиці, і часто приходили на поміч своїм правителям.
Єдине, на що здатні клоуни - це бути посьмиховиськом, тож жодній розумій людині не прийде в голову ставити клоуна на чолі держави!
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22.12.2020 09:25 Ответить
Информация об отстранении Татарова от должности не соответствует действительности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2500
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22.12.2020 09:27 Ответить
Як цей коммент собі на фейсбук перетягти можна?
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22.12.2020 09:55 Ответить
как картинку
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22.12.2020 10:28 Ответить
Не пробьешь ты их, Юра.
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22.12.2020 09:30 Ответить
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4947
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22.12.2020 09:30 Ответить
НУ ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ЮРА - ЭТО ЗЕЛЁНАЯ ПЛЕСЕНЬ ЕЩЁ ДОЛГО БУДЕТ ОТРЫГИВАТЬСЯ В НАШИХ ГОЛОДНЫХ ЖЕЛУДКАХ !
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22.12.2020 09:31 Ответить
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6171
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22.12.2020 09:32 Ответить
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6148
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22.12.2020 09:38 Ответить
Брехуни і шахраї керують державою.
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22.12.2020 09:39 Ответить
Ціну зеленському можна визначити по гниді порттнові, що очолює його репресивну машину.
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22.12.2020 09:40 Ответить
На сайті президента Володимира Зеленського опублікували сфальсифіковане інтерв'ю, яке глава держави дав американському виданню The New York Times.

Про це у https://www.facebook.com/VikUkolov/posts/3501662266568647 Facebook написав політолог, народний депутат VI скликання Віктор Уколов.

"На мою думку, у Зеленського поставили його вище The New York Times - мабуть, вперше в історії цієї газети фальсифікували інтерв'ю.

Докази:

1. В газеті Зеленського розпитують про співпрацю з олігархом Коломойським, а на сайті президента про це нічого нема;

2. В газеті нічого немає про Порошенка, а на сайті президента є;

3. В газеті нічого немає про Діснейленд та Голлівуд, а українцям розповіли, що це слова Зеленського, нібито, з інтерв'ю", - написав політолог.

Уколов додав, що як журналіст він би подавав до суду за подібні фальсифікації.

"Бо це право редакції (визначати - ред.), які відповіді брати, а що проігнорувати, як суб'єктивне, брехливе та заангажоване" - наголосив ексдепутат.

Він також підкреслив, що розміщуючи неопубліковані в газеті відповіді під виглядом інтерв'ю, у Зеленського скористалися репутацією The New York Times для політичної маніпуляції.

Уколов також відмітив, що чергова згадка про п'ятого президента Петра Порошенка свідчать про усвідомлення Зеленським того, що він програє лідеру "Європейської Солідарності".

"Те, що Зеленський знову згадує попередника тішить - значить внутрішньо він постійно порівнює себе з Порошенком і дратується, бо розуміє, що йому програє", - зазначив політолог.
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22.12.2020 09:42 Ответить
Омелян теж про це пише.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZU4x3sxvT8IBt9FdFNEI0Hd8xVcEgHvKmXqQPViYGqkYHlrh8XuNW4mbUnfxFrLfV78IcxOeQTqGoAtmoFzrvsV0730Jx-4xwzwjwDmjAa6xO4PImVWu70lgnIfVOZqTUnrE7p0r6-OgbF3J-rlCnJM&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan

Прочитавши справжню статтю в https://www.facebook.com/nytimes/?__cft__[0]=AZU4x3sxvT8IBt9FdFNEI0Hd8xVcEgHvKmXqQPViYGqkYHlrh8XuNW4mbUnfxFrLfV78IcxOeQTqGoAtmoFzrvsV0730Jx-4xwzwjwDmjAa6xO4PImVWu70lgnIfVOZqTUnrE7p0r6-OgbF3J-rlCnJM&__tn__=kK-R The New York Times , стає зрозуміло, чому в ОПУ назвали свою версію «повною».
Бо оригінальна стаття кардинально відрізняється від президентського варіанта.

Це нагадує трансляцію північнокорейського телебачення, де збірна Північної Кореї перемагає у світовому чемпіонаті з футболу, а світ у той час навіть не помітив її участі...

Брехуни
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22.12.2020 09:48 Ответить
"Тот, кто пришел к власти под лозунгом нетерпимости к коррупции, проявляет беспомощность, когда надо принимать решения по подозреваемому коррупционеру из своего близкого круга."

Источник: https://censor.net/ru/n3238338

Не нужно изображать его каким-то дурачком и лохом.
Он делает это сознательно.
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22.12.2020 09:45 Ответить
Вчиться в синєжопих при створенні озг/банди будувати вертикаль управління/крьішєванія в органах влади та держустановах(((
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22.12.2020 09:45 Ответить
Все это давно придумал Кучма...,Зеленский просто реанимирует то дерЬмо что было при Данилыче... задача проста что день Божий...
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22.12.2020 09:51 Ответить
Зеленский ничего не решает...и решать не может... оно может только озвучить то что ему прикажут озвучить...
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22.12.2020 09:55 Ответить
Видосик сочинить...
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22.12.2020 09:58 Ответить
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2326
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22.12.2020 10:12 Ответить
"Мнє то нравіцца" ця талановита трійця.
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22.12.2020 10:15 Ответить
В видосике оно как актер...а сочиняют видосики другие люди..
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22.12.2020 10:55 Ответить
Я знаю,что ничего не знаю,но другие не знают и этого...
Сократ классика жанра,...,на лжи даже из лесу не выйти...,не говоря о политике...
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22.12.2020 10:01 Ответить
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8349
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22.12.2020 10:16 Ответить
Хто би сумнівався в тому, що всі зебіли (що клоуни з охвістя, що 73/43%-тні) завжди брешуть.
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22.12.2020 10:18 Ответить
Начальник брехунів України кожного дня роздає брехливі історії як перед виборами, хто що бажає чути. Одним, що відсторонили - це ******** і найтупішому в світі наріду, одним, що він не вмішується, бо правова держава - це на захід. А головним своїм начальникам Онучі і Єрмашці - "пацани, все окей, наші працюють і далі наклоняють хахлів".
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22.12.2020 10:19 Ответить
Подследственный Татаров контролирует правоохранительные органы. Как вы думаете, его преступления будут расследовать? Жесть. Страна подлых Зебилов!
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22.12.2020 10:36 Ответить
трусливая ж2...
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22.12.2020 10:44 Ответить
Банда своих не сдает. Будут отстреливаться до последнего украинца.
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22.12.2020 10:59 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский боится..." что портнов его уволит и заменит татаровым.
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22.12.2020 11:06 Ответить
Зе- негодяй.Абсолютно игнорирует требования трошки продажных сми.Татаров будет главой ДБР.
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22.12.2020 11:10 Ответить
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7269
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22.12.2020 11:16 Ответить
У многих хотелки превышают в много раз возможности.И это радует.2 миллиарда украли на таможне на растаможке вживаных авто,а Сытник всё забросил и занимается стоянкой авто Татарова.Разумно.Фикция борьбы.
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22.12.2020 11:17 Ответить
А когда зебили правду говорили? Одни разводки лохохов. Для зебильониша путлер вообще кумир, на которого он равняется.
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22.12.2020 11:27 Ответить
Я не понимаю, почему они этих уродов защищают.
Порошенко защитил бриллиантовых прокуроров и еще кучу коррупционеров. Пролетел.
С Зеленским будет тоже самое! Вы не гаранты Конституции Украины! Вы члены бандитской олигархической Системы, что живет вокруг бюджета, который наполняем мы, своими налогами!
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22.12.2020 13:05 Ответить
---Ви лишень погляньте на оту підло--підступно--каверзну фізію отого татаро--ординця і зрозумієте : там і без проведення дізнання все зрозуміло із якого / а вірніше із чійого / він кишла...і чому так заповз*ято - кришує його ЗЕ- дишло ...
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22.12.2020 13:16 Ответить
Ну а что вы хотели от этого шлимазла? Оно не имеет никакой власти, что ему прикажут, то оно и выполнит.
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22.12.2020 14:27 Ответить
 
 