Информация об отстранении Татарова от должности не соответствует действительности, - Бутусов

Президент Украины Владимир Зеленский боится убрать подозреваемого в коррупции замглавы ОП Олега Татарова и тем самым обрушить конструкцию своих отношений с экс-замглавы АП времен Януковича Андреем Портновым.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Информация об отстранении Татарова от должности, которую озвучил пиар-советник ОП Михаил Подоляк, не соответствует действительности. По данным источников Цензор.НЕТ, после получения подозрения в НАБУ в понедельник Олег Татаров поехал в Офис Президента, где продолжил работу на своем рабочем месте.

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После выдвижения ему подозрения Татаров передал полномочия по контролю за НАБУ другому заместителю главы ОП Андрею Смирнову. Однако сохранил полномочия по контролю всех других правоохранительных органов. Никаких решений по перераспределению обязанностей в ОП сам Татаров принимать не правомочен, это могут сделать либо президент, либо глава ОП, а никаких решений ни Зеленский, ни Ермак по Татарову не принимали. Мнение Подоляка официальной позицией не является, поскольку, в отличие от Татарова, он внештатный сотрудник ОП.

Олег Татаров продолжает контролировать группу руководителей силовых структур.

К мнению Татарова особенно прислушиваются и.о. главы Госбюро расследований Алексей Сухачев, а также заместители Генерального прокурора Игорь Мустеца и Алексей Симоненко.

Любопытно, что в ОП Татаров был по важному делу - в понедельник вечером на экстренном заседании Кабмин назначил главой Государственной фискальной службы Вадима Мельника, кандидатуру которого поддержал в ОП Татаров. У них оказалась давняя история знакомства со времен Януковича, когда Мельник занимал пост начальника управления по расследованию особо важных дел ГФС.

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Таким образом, Офис Президента до сих пор не взял на себя ответственность за обвинение в коррупции одного из ближайших сотрудников Зеленского, и не принимает никаких решений об отстранении подозреваемого в коррупции от должности. Заявления пиарщиков призваны скрыть бездействие президента, который боится убрать Татарова и тем самым обрушить конструкцию своих отношений с экс-замглавы АП времен Януковича Андреем Портновым.

Тот, кто пришел к власти под лозунгом нетерпимости к коррупции, проявляет беспомощность, когда надо принимать решения по подозреваемому коррупционеру из своего близкого круга.

Если Офис Президента хочет показать гражданам реальное отстранение подозреваемого Татарова от должности, об этом должно быть официальное решение на сайте президента Украины, другие варианты никакого доверия и силы иметь не будут", - рассказал Бутусов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.