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НАБУ (4983) Портнов (330) Бутусов Юрій (3478) ДФС (4040) ДБР (3295) Офіс Президента (1998) Смирнов Андрій (59) Мельник Вадим (86) Симоненко Олексій (23) Мустеца Ігор (4) Татаров Олег (424) Подоляк Михайло (305) Сухачов (59)

Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов

Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов

Президент України Володимир Зеленський боїться прибрати підозрюваного в корупції заступника голови ОП Олега Татарова і тим самим обвалити конструкцію своїх стосунків з ексзаступником голови АП часів Януковича Андрієм Портновим.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Інформація про відсторонення Татарова з посади, яку озвучив піаррадник ОП Михайло Подоляк, не відповідає дійсності. За даними джерел Цензор.НЕТ, після отримання підозри в НАБУ в понеділок Олег Татаров поїхав до Офісу Президента, де продовжив роботу на своєму робочому місці.

Після висунення йому підозри Татаров передав повноваження з контролю за НАБУ іншому заступнику голови ОП Андрію Смирнову. Однак зберіг повноваження з контролю всіх інших правоохоронних органів. Ніяких рішень щодо перерозподілу обов'язків в ОП сам Татаров приймати не правомочний, це можуть зробити або президент, або глава ОП, а ніяких рішень ні Зеленський, ні Єрмак щодо Татарова не ухвалювали. Думка Подоляка офіційною позицією не є, оскільки на відміну від Татарова він позаштатний співробітник ОП.

Олег Татаров продовжує контролювати групу керівників силових структур.

Також читайте: Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства, - Подоляк

До думки Татарова особливо прислухаються в.о. глави Держбюро розслідувань Олексій Сухачов, а також заступники Генерального прокурора Ігор Мустеца і Олексій Симоненко.

Цікаво, що в ОП Татаров був у важливій справі - в понеділок увечері на екстреному засіданні Кабмін призначив головою Державної фіскальної служби Вадима Мельника, кандидатуру якого підтримав в ОП Татаров. У них, виявиляється, давня історія знайомства з часів Януковича, коли Мельник займав пост начальника управління з розслідування особливо важливих справ ДФС.

Таким чином, Офіс Президента досі не взяв на себе відповідальність за звинувачення в корупції одного з найближчих співробітників Зеленського, і не ухвалює жодних рішень про усунення підозрюваного в корупції з посади. Заяви піарників покликані приховати бездіяльність президента, який боїться прибрати Татарова і тим самим обвалити конструкцію своїх відносин з ексзаступником голови АП часів Януковича Андрієм Портновим.

Той, хто прийшов до влади під гаслом нетерпимості до корупції, проявляє безпорадність, коли треба ухвалювати рішення щодо підозрюваного корупціонера зі свого найближчого оточення.

Якщо Офіс Президента хоче показати громадянам реальне усунення підозрюваного Татарова з посади, про це повинно бути офіційне рішення на сайті президента України, інші варіанти ніякої довіри і сили не матимуть", - розповів Бутусов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

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Топ коментарі
+30
Alex Noinets:

Завтра почнеться робота місії МВФ. Тому сьогодні Татаров пише заяву про призупинення обов'язків.

Мітинг Нацкорпусу під ОП не допоміг.

Особисті заяви Микитася не допомогли.
Всеукраїнський розголос, Бутусов, ми - не допомогли.
Візит детективів НАБУ прямо в ОП - не допоміг.
Але завтра почнеться робота місії МВФ.

Тому заяву Татаров пише сьогодні. І відтепер такого татарова можна купити в будь-якому воєнторгє.

Я не знаю, хто ще може бути проти зовнішнього управління. Нічого, крім зовнішнього управління як бачите, у нас не працює.
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22.12.2020 09:24
+27
Информация об отстранении Татарова от должности не соответствует действительности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2500
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22.12.2020 09:27
+19
А хтось здивований таким фактом ?
Це ж зеленський ! Отпєтий враль і шантропижнік.
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22.12.2020 09:17
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Бубас дуркует . Хотя чего от него можно было ожидать ?
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22.12.2020 09:13 Відповісти
Портнову пора на РАБссию...,спасать фюрера кремля и Асада от сирийских сипаратистов...,а также от разгрома ЧВК Вагнеров в Африке...
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22.12.2020 09:14 Відповісти
Впереди Обнуление РАБссии..., напомню...25 декабря 1991 года СССР перестал существовать...
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22.12.2020 09:17 Відповісти
А хтось здивований таким фактом ?
Це ж зеленський ! Отпєтий враль і шантропижнік.
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22.12.2020 09:17 Відповісти
Хуже. Он - враг.
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22.12.2020 11:55 Відповісти
С каждой минутой своего пребывания на посту зеленский всё больше вымазывается в дерьме. Но "какая разница?", ведь то, что он зарабатывает каждую минуту, вполнесебе превышает ущерб от вымазывания в дерьме. вангую, что когда его снесут, если ему удастся убежать, то будет жить не тужить где-то и смеяться над дураками которые допустили его к кормушке
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22.12.2020 09:20 Відповісти
Неможливо вимазатись у ттому, що ти є насправді, та у якому з головою притоплений (с).
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22.12.2020 09:37 Відповісти
Он вымазывает в дерьмо нас - народ Украины, даже тех, еще не вымазанных, которые его не избирали. Увы. И будет еще 4 года вымазывать, выборы-то не раз в год, увы.
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22.12.2020 09:47 Відповісти
Вимазати лайно в лайні - оригінально.
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22.12.2020 10:13 Відповісти
Alex Noinets:

Завтра почнеться робота місії МВФ. Тому сьогодні Татаров пише заяву про призупинення обов'язків.

Мітинг Нацкорпусу під ОП не допоміг.

Особисті заяви Микитася не допомогли.
Всеукраїнський розголос, Бутусов, ми - не допомогли.
Візит детективів НАБУ прямо в ОП - не допоміг.
Але завтра почнеться робота місії МВФ.

Тому заяву Татаров пише сьогодні. І відтепер такого татарова можна купити в будь-якому воєнторгє.

Я не знаю, хто ще може бути проти зовнішнього управління. Нічого, крім зовнішнього управління як бачите, у нас не працює.
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22.12.2020 09:24 Відповісти
Пропаганда параши, говоря о внешнем управлении, умалчивает, что со времен старого уголовника кучмы Украина была также под внешним управлением со стороны самОй вонючней параши, куда она и пытается снова загнать нашу страну.
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22.12.2020 09:50 Відповісти
Обломок Золотой Орды,а современной интерпретации РАБссия подходит к своему финишу... Навальный завалит РАБссию...
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22.12.2020 09:25 Відповісти
Потому что к приезду миссии МВФ (это ж уже сегодня да?) Татаров должен был стать "ихтамнетом".
Какая такая коррупция во главе с Зеленским и ОП? Татаров отстранен еще вчера.

Помните, как у кацапов было: "Какой такой военный преступник? Он уволился еще вчера".
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22.12.2020 09:25 Відповісти
Шути були розумними людьми, які добре розбирались і в психології, і в політиці, і часто приходили на поміч своїм правителям.
Єдине, на що здатні клоуни - це бути посьмиховиськом, тож жодній розумій людині не прийде в голову ставити клоуна на чолі держави!
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22.12.2020 09:25 Відповісти
Информация об отстранении Татарова от должности не соответствует действительности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2500
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22.12.2020 09:27 Відповісти
Як цей коммент собі на фейсбук перетягти можна?
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22.12.2020 09:55 Відповісти
как картинку
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22.12.2020 10:28 Відповісти
Не пробьешь ты их, Юра.
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22.12.2020 09:30 Відповісти
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4947
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22.12.2020 09:30 Відповісти
НУ ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ЮРА - ЭТО ЗЕЛЁНАЯ ПЛЕСЕНЬ ЕЩЁ ДОЛГО БУДЕТ ОТРЫГИВАТЬСЯ В НАШИХ ГОЛОДНЫХ ЖЕЛУДКАХ !
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22.12.2020 09:31 Відповісти
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6171
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22.12.2020 09:32 Відповісти
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6148
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22.12.2020 09:38 Відповісти
Брехуни і шахраї керують державою.
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22.12.2020 09:39 Відповісти
Ціну зеленському можна визначити по гниді порттнові, що очолює його репресивну машину.
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22.12.2020 09:40 Відповісти
На сайті президента Володимира Зеленського опублікували сфальсифіковане інтерв'ю, яке глава держави дав американському виданню The New York Times.

Про це у https://www.facebook.com/VikUkolov/posts/3501662266568647 Facebook написав політолог, народний депутат VI скликання Віктор Уколов.

"На мою думку, у Зеленського поставили його вище The New York Times - мабуть, вперше в історії цієї газети фальсифікували інтерв'ю.

Докази:

1. В газеті Зеленського розпитують про співпрацю з олігархом Коломойським, а на сайті президента про це нічого нема;

2. В газеті нічого немає про Порошенка, а на сайті президента є;

3. В газеті нічого немає про Діснейленд та Голлівуд, а українцям розповіли, що це слова Зеленського, нібито, з інтерв'ю", - написав політолог.

Уколов додав, що як журналіст він би подавав до суду за подібні фальсифікації.

"Бо це право редакції (визначати - ред.), які відповіді брати, а що проігнорувати, як суб'єктивне, брехливе та заангажоване" - наголосив ексдепутат.

Він також підкреслив, що розміщуючи неопубліковані в газеті відповіді під виглядом інтерв'ю, у Зеленського скористалися репутацією The New York Times для політичної маніпуляції.

Уколов також відмітив, що чергова згадка про п'ятого президента Петра Порошенка свідчать про усвідомлення Зеленським того, що він програє лідеру "Європейської Солідарності".

"Те, що Зеленський знову згадує попередника тішить - значить внутрішньо він постійно порівнює себе з Порошенком і дратується, бо розуміє, що йому програє", - зазначив політолог.
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22.12.2020 09:42 Відповісти
Омелян теж про це пише.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZU4x3sxvT8IBt9FdFNEI0Hd8xVcEgHvKmXqQPViYGqkYHlrh8XuNW4mbUnfxFrLfV78IcxOeQTqGoAtmoFzrvsV0730Jx-4xwzwjwDmjAa6xO4PImVWu70lgnIfVOZqTUnrE7p0r6-OgbF3J-rlCnJM&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan

Прочитавши справжню статтю в https://www.facebook.com/nytimes/?__cft__[0]=AZU4x3sxvT8IBt9FdFNEI0Hd8xVcEgHvKmXqQPViYGqkYHlrh8XuNW4mbUnfxFrLfV78IcxOeQTqGoAtmoFzrvsV0730Jx-4xwzwjwDmjAa6xO4PImVWu70lgnIfVOZqTUnrE7p0r6-OgbF3J-rlCnJM&__tn__=kK-R The New York Times , стає зрозуміло, чому в ОПУ назвали свою версію «повною».
Бо оригінальна стаття кардинально відрізняється від президентського варіанта.

Це нагадує трансляцію північнокорейського телебачення, де збірна Північної Кореї перемагає у світовому чемпіонаті з футболу, а світ у той час навіть не помітив її участі...

Брехуни
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22.12.2020 09:48 Відповісти
"Тот, кто пришел к власти под лозунгом нетерпимости к коррупции, проявляет беспомощность, когда надо принимать решения по подозреваемому коррупционеру из своего близкого круга."

Источник: https://censor.net/ru/n3238338

Не нужно изображать его каким-то дурачком и лохом.
Он делает это сознательно.
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22.12.2020 09:45 Відповісти
Вчиться в синєжопих при створенні озг/банди будувати вертикаль управління/крьішєванія в органах влади та держустановах(((
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22.12.2020 09:45 Відповісти
Все это давно придумал Кучма...,Зеленский просто реанимирует то дерЬмо что было при Данилыче... задача проста что день Божий...
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22.12.2020 09:51 Відповісти
Зеленский ничего не решает...и решать не может... оно может только озвучить то что ему прикажут озвучить...
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22.12.2020 09:55 Відповісти
Видосик сочинить...
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22.12.2020 09:58 Відповісти
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2326
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22.12.2020 10:12 Відповісти
"Мнє то нравіцца" ця талановита трійця.
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22.12.2020 10:15 Відповісти
В видосике оно как актер...а сочиняют видосики другие люди..
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22.12.2020 10:55 Відповісти
Я знаю,что ничего не знаю,но другие не знают и этого...
Сократ классика жанра,...,на лжи даже из лесу не выйти...,не говоря о политике...
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22.12.2020 10:01 Відповісти
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8349
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22.12.2020 10:16 Відповісти
Хто би сумнівався в тому, що всі зебіли (що клоуни з охвістя, що 73/43%-тні) завжди брешуть.
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22.12.2020 10:18 Відповісти
Начальник брехунів України кожного дня роздає брехливі історії як перед виборами, хто що бажає чути. Одним, що відсторонили - це ******** і найтупішому в світі наріду, одним, що він не вмішується, бо правова держава - це на захід. А головним своїм начальникам Онучі і Єрмашці - "пацани, все окей, наші працюють і далі наклоняють хахлів".
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22.12.2020 10:19 Відповісти
Подследственный Татаров контролирует правоохранительные органы. Как вы думаете, его преступления будут расследовать? Жесть. Страна подлых Зебилов!
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22.12.2020 10:36 Відповісти
трусливая ж2...
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22.12.2020 10:44 Відповісти
Банда своих не сдает. Будут отстреливаться до последнего украинца.
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22.12.2020 10:59 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский боится..." что портнов его уволит и заменит татаровым.
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22.12.2020 11:06 Відповісти
Зе- негодяй.Абсолютно игнорирует требования трошки продажных сми.Татаров будет главой ДБР.
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22.12.2020 11:10 Відповісти
Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7269
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22.12.2020 11:16 Відповісти
У многих хотелки превышают в много раз возможности.И это радует.2 миллиарда украли на таможне на растаможке вживаных авто,а Сытник всё забросил и занимается стоянкой авто Татарова.Разумно.Фикция борьбы.
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22.12.2020 11:17 Відповісти
А когда зебили правду говорили? Одни разводки лохохов. Для зебильониша путлер вообще кумир, на которого он равняется.
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22.12.2020 11:27 Відповісти
Я не понимаю, почему они этих уродов защищают.
Порошенко защитил бриллиантовых прокуроров и еще кучу коррупционеров. Пролетел.
С Зеленским будет тоже самое! Вы не гаранты Конституции Украины! Вы члены бандитской олигархической Системы, что живет вокруг бюджета, который наполняем мы, своими налогами!
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22.12.2020 13:05 Відповісти
---Ви лишень погляньте на оту підло--підступно--каверзну фізію отого татаро--ординця і зрозумієте : там і без проведення дізнання все зрозуміло із якого / а вірніше із чійого / він кишла...і чому так заповз*ято - кришує його ЗЕ- дишло ...
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22.12.2020 13:16 Відповісти
Ну а что вы хотели от этого шлимазла? Оно не имеет никакой власти, что ему прикажут, то оно и выполнит.
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22.12.2020 14:27 Відповісти
 
 