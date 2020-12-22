Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов
Президент України Володимир Зеленський боїться прибрати підозрюваного в корупції заступника голови ОП Олега Татарова і тим самим обвалити конструкцію своїх стосунків з ексзаступником голови АП часів Януковича Андрієм Портновим.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Інформація про відсторонення Татарова з посади, яку озвучив піаррадник ОП Михайло Подоляк, не відповідає дійсності. За даними джерел Цензор.НЕТ, після отримання підозри в НАБУ в понеділок Олег Татаров поїхав до Офісу Президента, де продовжив роботу на своєму робочому місці.
Після висунення йому підозри Татаров передав повноваження з контролю за НАБУ іншому заступнику голови ОП Андрію Смирнову. Однак зберіг повноваження з контролю всіх інших правоохоронних органів. Ніяких рішень щодо перерозподілу обов'язків в ОП сам Татаров приймати не правомочний, це можуть зробити або президент, або глава ОП, а ніяких рішень ні Зеленський, ні Єрмак щодо Татарова не ухвалювали. Думка Подоляка офіційною позицією не є, оскільки на відміну від Татарова він позаштатний співробітник ОП.
Олег Татаров продовжує контролювати групу керівників силових структур.
До думки Татарова особливо прислухаються в.о. глави Держбюро розслідувань Олексій Сухачов, а також заступники Генерального прокурора Ігор Мустеца і Олексій Симоненко.
Цікаво, що в ОП Татаров був у важливій справі - в понеділок увечері на екстреному засіданні Кабмін призначив головою Державної фіскальної служби Вадима Мельника, кандидатуру якого підтримав в ОП Татаров. У них, виявиляється, давня історія знайомства з часів Януковича, коли Мельник займав пост начальника управління з розслідування особливо важливих справ ДФС.
Таким чином, Офіс Президента досі не взяв на себе відповідальність за звинувачення в корупції одного з найближчих співробітників Зеленського, і не ухвалює жодних рішень про усунення підозрюваного в корупції з посади. Заяви піарників покликані приховати бездіяльність президента, який боїться прибрати Татарова і тим самим обвалити конструкцію своїх відносин з ексзаступником голови АП часів Януковича Андрієм Портновим.
Той, хто прийшов до влади під гаслом нетерпимості до корупції, проявляє безпорадність, коли треба ухвалювати рішення щодо підозрюваного корупціонера зі свого найближчого оточення.
Якщо Офіс Президента хоче показати громадянам реальне усунення підозрюваного Татарова з посади, про це повинно бути офіційне рішення на сайті президента України, інші варіанти ніякої довіри і сили не матимуть", - розповів Бутусов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж зеленський ! Отпєтий враль і шантропижнік.
Завтра почнеться робота місії МВФ. Тому сьогодні Татаров пише заяву про призупинення обов'язків.
Мітинг Нацкорпусу під ОП не допоміг.
Особисті заяви Микитася не допомогли.
Всеукраїнський розголос, Бутусов, ми - не допомогли.
Візит детективів НАБУ прямо в ОП - не допоміг.
Але завтра почнеться робота місії МВФ.
Тому заяву Татаров пише сьогодні. І відтепер такого татарова можна купити в будь-якому воєнторгє.
Я не знаю, хто ще може бути проти зовнішнього управління. Нічого, крім зовнішнього управління як бачите, у нас не працює.
Какая такая коррупция во главе с Зеленским и ОП? Татаров отстранен еще вчера.
Помните, как у кацапов было: "Какой такой военный преступник? Он уволился еще вчера".
Єдине, на що здатні клоуни - це бути посьмиховиськом, тож жодній розумій людині не прийде в голову ставити клоуна на чолі держави!
Про це у https://www.facebook.com/VikUkolov/posts/3501662266568647 Facebook написав політолог, народний депутат VI скликання Віктор Уколов.
"На мою думку, у Зеленського поставили його вище The New York Times - мабуть, вперше в історії цієї газети фальсифікували інтерв'ю.
Докази:
1. В газеті Зеленського розпитують про співпрацю з олігархом Коломойським, а на сайті президента про це нічого нема;
2. В газеті нічого немає про Порошенка, а на сайті президента є;
3. В газеті нічого немає про Діснейленд та Голлівуд, а українцям розповіли, що це слова Зеленського, нібито, з інтерв'ю", - написав політолог.
Уколов додав, що як журналіст він би подавав до суду за подібні фальсифікації.
"Бо це право редакції (визначати - ред.), які відповіді брати, а що проігнорувати, як суб'єктивне, брехливе та заангажоване" - наголосив ексдепутат.
Він також підкреслив, що розміщуючи неопубліковані в газеті відповіді під виглядом інтерв'ю, у Зеленського скористалися репутацією The New York Times для політичної маніпуляції.
Уколов також відмітив, що чергова згадка про п'ятого президента Петра Порошенка свідчать про усвідомлення Зеленським того, що він програє лідеру "Європейської Солідарності".
"Те, що Зеленський знову згадує попередника тішить - значить внутрішньо він постійно порівнює себе з Порошенком і дратується, бо розуміє, що йому програє", - зазначив політолог.
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZU4x3sxvT8IBt9FdFNEI0Hd8xVcEgHvKmXqQPViYGqkYHlrh8XuNW4mbUnfxFrLfV78IcxOeQTqGoAtmoFzrvsV0730Jx-4xwzwjwDmjAa6xO4PImVWu70lgnIfVOZqTUnrE7p0r6-OgbF3J-rlCnJM&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan
Прочитавши справжню статтю в https://www.facebook.com/nytimes/?__cft__[0]=AZU4x3sxvT8IBt9FdFNEI0Hd8xVcEgHvKmXqQPViYGqkYHlrh8XuNW4mbUnfxFrLfV78IcxOeQTqGoAtmoFzrvsV0730Jx-4xwzwjwDmjAa6xO4PImVWu70lgnIfVOZqTUnrE7p0r6-OgbF3J-rlCnJM&__tn__=kK-R The New York Times , стає зрозуміло, чому в ОПУ назвали свою версію «повною».
Бо оригінальна стаття кардинально відрізняється від президентського варіанта.
Це нагадує трансляцію північнокорейського телебачення, де збірна Північної Кореї перемагає у світовому чемпіонаті з футболу, а світ у той час навіть не помітив її участі...
Брехуни
Источник: https://censor.net/ru/n3238338
Не нужно изображать его каким-то дурачком и лохом.
Он делает это сознательно.
Сократ классика жанра,...,на лжи даже из лесу не выйти...,не говоря о политике...
Порошенко защитил бриллиантовых прокуроров и еще кучу коррупционеров. Пролетел.
С Зеленским будет тоже самое! Вы не гаранты Конституции Украины! Вы члены бандитской олигархической Системы, что живет вокруг бюджета, который наполняем мы, своими налогами!