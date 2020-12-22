Татарову определят меру пресечения в четверг

Замглавы ОП Олегу Татарову, которого подозревают в деле о завладении имуществом Нацгвардии, будут избирать меру пресечения в четверг, 24 декабря.

Об этом сам Татаров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые журналисты, приглашаю вас в четверг 24 декабря в 12-30 на судебное заседание Высшего антикоррупционного суда Украины, где в рамках ходатайство НАБУ о мере пресечения я выступлю со своей позицией перед судом", - написал он.

Татаров называет происходящее "столкновением со скандальным директором НАБУ".

"Дело о якобы предоставления мной сотруднику экспертного учреждения скидки на парковку является полностью фальсифицированным и не имеет ни одного доказательства", - утверждает он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

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21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".