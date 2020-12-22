РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10526 посетителей онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
3 715 35
мера пресечения (422) Татаров Олег (366)

Татарову определят меру пресечения в четверг

Татарову определят меру пресечения в четверг

Замглавы ОП Олегу Татарову, которого подозревают в деле о завладении имуществом Нацгвардии, будут избирать меру пресечения в четверг, 24 декабря.

Об этом сам Татаров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые журналисты, приглашаю вас в четверг 24 декабря в 12-30 на судебное заседание Высшего антикоррупционного суда Украины, где в рамках ходатайство НАБУ о мере пресечения я выступлю со своей позицией перед судом", - написал он.

Татаров называет происходящее "столкновением со скандальным директором НАБУ".

"Дело о якобы предоставления мной сотруднику экспертного учреждения скидки на парковку является полностью фальсифицированным и не имеет ни одного доказательства", - утверждает он.

Татарову определят меру пресечения в четверг 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Грищук подписал меру пресечения для Татарова - и Венедиктова лишила его статуса и.о. замгенпрокурора, - Бутусов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ инициирует арест Татарова с правом на залог, - Сытник

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
На нари сепарсько-колорадську потвору ,без будь-яких задатків !!!)))
показать весь комментарий
22.12.2020 18:43
+13
Надо и про Портнова не забывать- он ещё десяток Татаровых напечатает
показать весь комментарий
22.12.2020 18:45
+10
Татарову определят меру пресечения в четверг - Цензор.НЕТ 8220
показать весь комментарий
22.12.2020 18:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На нари сепарсько-колорадську потвору ,без будь-яких задатків !!!)))
показать весь комментарий
22.12.2020 18:43 Ответить
Надо и про Портнова не забывать- он ещё десяток Татаровых напечатает
показать весь комментарий
22.12.2020 18:45 Ответить
Та, сепарсько-колордської гидоти в Україні незчисленна кількість !!!Ці гниди ,це реальна загроза Україні,як сувереній і соборній державі та українцям, як націі !!)))
показать весь комментарий
22.12.2020 18:55 Ответить
Реванш сепарсько -колорадської гидоти триває та прогресує!! УкраТБ відновило "русскоязичний" контент , вселяка люстрована гидота повертається на посади !!!)))
показать весь комментарий
22.12.2020 19:08 Ответить
О полку Клетчатых прибыло...
показать весь комментарий
22.12.2020 20:23 Ответить
Не буде такого , Дмитре.
Закон про відсутність застави для корупціонерів ніколи не проголосують.
показать весь комментарий
22.12.2020 18:56 Ответить
Пані,ви, як завжди праві !!!)))
показать весь комментарий
22.12.2020 19:01 Ответить
ТВАРЬ посадить -- БЕЗ ЗАЛОГА !!!
показать весь комментарий
22.12.2020 19:03 Ответить
А когда расскажут , как Татаров отжимал у Микитася бизнес ?😀😀😀
показать весь комментарий
22.12.2020 18:43 Ответить
небуде цього- небуде
показать весь комментарий
22.12.2020 18:55 Ответить
Что-то этого Татарова стало слишком много в последнее время, как до этого Тупицкого, Вовков, Портнова и остальной мусор. Может уже начинать арестовывать и в суде выяснять, а не рубиться в Интернете?
показать весь комментарий
22.12.2020 18:43 Ответить
" А судьи,кто???"))))
показать весь комментарий
22.12.2020 18:56 Ответить
,,Украинские суды,, - это новый анегдот !!! 😄
показать весь комментарий
22.12.2020 20:41 Ответить
Д'ерьмак с портняшкой посовещаются..перезвонят хозяевам из фсб...и определят линию отмазки для татарова.
показать весь комментарий
22.12.2020 18:48 Ответить
Как назло, обещают дождик на четверг.
показать весь комментарий
22.12.2020 18:52 Ответить
Зюзя хоть в курсе, что делается в его офисе или он напрочь отдыхает на столе в пинг понг.
показать весь комментарий
22.12.2020 18:52 Ответить
Так вроде же Порох этого Татарова назначил в Офис Президента. Разве нет?
показать весь комментарий
22.12.2020 19:04 Ответить
Татарову определят меру пресечения в четверг - Цензор.НЕТ 4548
показать весь комментарий
22.12.2020 18:53 Ответить
і я про це
показать весь комментарий
22.12.2020 18:54 Ответить
вова, ну слезь с меня... тебе на шоу пора...
показать весь комментарий
22.12.2020 19:28 Ответить
агов зЄля ти де - мЄндель - де воно сховалось...- чи передоз...
показать весь комментарий
22.12.2020 18:53 Ответить
Сібеця?
показать весь комментарий
22.12.2020 18:53 Ответить
Пам'ятаю, як виборці зеленського постили картинку з купою літаків, які ніби то втікають від його антикорупційних потуг.
Насправді ж, в країну повернулись ригівські покидьки, яких одразу пристроїли в крісла.
показать весь комментарий
22.12.2020 18:58 Ответить
А він не бажає заявити журналістам, що справа проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь також сфабрикована?
показать весь комментарий
22.12.2020 18:56 Ответить
Татарову определят меру пресечения в четверг - Цензор.НЕТ 8220
показать весь комментарий
22.12.2020 18:56 Ответить
ЗЕленые сегодня-завтра подшаманят и в четверг суд Татарова отпустит.
показать весь комментарий
22.12.2020 18:57 Ответить
Татарову визначать запобіжний захід у четвер - Цензор.НЕТ 4389
показать весь комментарий
22.12.2020 19:02 Ответить
ха. ты лучше из своей германии не вылазь, бо будешь виноватым в выборе Кулака Киева.
показать весь комментарий
22.12.2020 19:26 Ответить
А я и не вылазю. Нет времени потом на карантине сидеть.
показать весь комментарий
22.12.2020 22:45 Ответить
чуда не буде, країною уже керує портянка з єрмилою і холуя-татаріна вони не здадуть. буде все навпаки, їм конче треба всім показати хто в хаті хозяїн, хто вирішує кого садити і в який спосіб.
дивна річ, яку роль в країні відіграє нинішній президент і хто головнокомандуючий в країні, на фоні останніх подій стало якось вкрай не важливо....... і ми цього варті.
показать весь комментарий
22.12.2020 19:15 Ответить
И ещё... https://lenta.ua/oppozitsiya-bosniyskih-serbov-potrebovala-otstavki-dodika-iz-za-skandala-s-ukrainskoy-ikonoy-81797/ Оппозиция боснийских сербов потребовала отставки Додика из-за скандала с украинской иконой .... Додик и Лошадь как то смешно звучит
показать весь комментарий
22.12.2020 19:21 Ответить
прастить и атпустить. нивинаватая.
показать весь комментарий
22.12.2020 19:24 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1341364603201187841 5 ч В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.
показать весь комментарий
22.12.2020 20:20 Ответить
Вот это и есть настоящий Дерьмак !!!
показать весь комментарий
22.12.2020 20:44 Ответить
Все материалы дела Венедиктова дала Татарову для изучения. Он готов к обороне.
показать весь комментарий
23.12.2020 10:01 Ответить
 
 