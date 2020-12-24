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Новости Дело замглавы ОП Татарова
12 466 62

Венедиктова передала дело Татарова из НАБУ в СБУ

Венедиктова передала дело Татарова из НАБУ в СБУ

Генпрокурор Ирина Венедиктова передала в СБУ дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщил в фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что генпрокурор Ирина Венедиктова изменила подследственность по делу Татарова - забрала материалы следствия у детективов НАБУ и направила их в СБУ", - написал он.

По данным источников "Слидство.Инфо", соответствующее решение подписал заместитель ОГП Алексей Симоненко.

Ранее Печерский райсуд столицы обязал Офис генерального прокурора принять такое решение и передать дело из НАБУ другому правоохранительному органу. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно Высший антикоррупционный суд. Поэтому, Печерский суд таких решений принимать не может.

По данным журналистов, это решение судьи Сергея Вовка было обжаловано в апелляционной и кассационной инстанциях. Верховный суд 23 декабря оставил решение Печерского райсуда Киева в силе.

Читайте также: Татарову определят меру пресечения в четверг

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Венедиктова передала дело Татарова из НАБУ в СБУ 01

СБУ (19923) Шевченко Евгений (143) Венедиктова Ирина (726) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+51
Венедиктова передала дело Татарова в СБУ, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 35
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24.12.2020 11:12
+30
Цікаво, зебілам ситуація з татаровим подобається?
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24.12.2020 11:13
+29
Понятно. передала своему Баканову чтобы похоронить. Там уже дело вагнеровцев сгинуло.
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24.12.2020 11:15
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Венедиктова передала дело Татарова в СБУ, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 35
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24.12.2020 11:12 Ответить
Цікаво, зебілам ситуація з татаровим подобається?
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24.12.2020 11:13 Ответить
99 відсотків навіть не підозрюють про його існування.
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24.12.2020 11:15 Ответить
Відповідь 73% -- "Мєня січас палітіка не інтєрєсуєт"
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24.12.2020 11:16 Ответить
Подобається.
Їй навіть Портнов подобався.
Я так думаю, про любофф до Януковича та Футіна вони посоромились писати.
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24.12.2020 11:18 Ответить
Точно такий же фінт був при порошку. Так що нічого нового.
Справу Ганзюк швиденько забрали у поліції (мабуть вийшли на замовника) і передали в СБУ.
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24.12.2020 11:37 Ответить
а ти в курсі, що там фігурують і поліцейські чини?
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24.12.2020 11:41 Ответить
Він у курсі. Та задача у нього інша, Відмазати узеленський корупціонерів тезою, "а шо, при вашому, Порошенко було луЧче?"
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24.12.2020 12:33 Ответить
власне, покійна Ганзюк просила забрати слідство по її справі в МВС
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24.12.2020 13:14 Ответить
Бо твоя поліція не хотіла шукати, а СБУ справу передали до суду вже.
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24.12.2020 14:34 Ответить
Во как, Михалыч, Татаров не только бывший убийца Майдана и взяточник, но и шпион и враг народа 🙄
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24.12.2020 11:14 Ответить
За великим рахунком,він звичайний продажній мусор.Хто йому платить,той його й танцює.
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24.12.2020 11:37 Ответить
Та не дуже звичайний. Він не просто злодій, він ідейний кацапський прихильник, ворог України, як і його "патрон", портнов-"казбек".
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24.12.2020 12:36 Ответить
Эту идею, для того что бы потешить перед новогодними праздниками доверчивый электорат, ей подсказал Алан Бадоев.
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24.12.2020 11:14 Ответить
...эту иудею...
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24.12.2020 12:03 Ответить
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24.12.2020 15:01 Ответить
Понятно. передала своему Баканову чтобы похоронить. Там уже дело вагнеровцев сгинуло.
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24.12.2020 11:15 Ответить
Не парьтесь - Бубас уже все порешал . Коррупция закончилась вместе с ,, эпохой бедности ,, .
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24.12.2020 11:16 Ответить
Я счас Баканову позвоню!(с)
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24.12.2020 11:17 Ответить
Венедіктова передала Баканову, а Зеля ніби ні причому.
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24.12.2020 11:17 Ответить
До каких пор эта узкоглазая падаль будет беспределить?
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24.12.2020 11:17 Ответить
Жалкие, жалкие позорники. И ручная обезьянка Венедиктова у них на привязи
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24.12.2020 11:21 Ответить
Чергова порція локшини на вуха 73%-вому лохторату!!!)))
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24.12.2020 11:21 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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24.12.2020 11:22 Ответить
Даёт возможность и время всё исправить в пользу ворья. Мрази они все там.
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24.12.2020 11:25 Ответить
Товариш Зеленського по під'їзду все зробить щоб діло розвалити і фігурант отримав компенсацію, за певну плату від фігуранта.
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24.12.2020 11:29 Ответить
Хочу привітати українців з відкатом до стану 2013 року. Обравши кловунів, ви обрали шлях до ганьби і деградації. Ви того варті, бо зробили це разом.
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24.12.2020 11:29 Ответить
С тех пор, как у нас есть большинство в парламенте, я могу сказать со 100-процентной уверенностью, что генеральный прокурор будет моим человеком, - сказал Зеленский. Какие вопросы к Венидиктовой ?

Венедіктова передала справу Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 2042
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24.12.2020 11:31 Ответить
в "его сиятельства" каблуки стерлись???
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24.12.2020 11:40 Ответить
эта.... "прокувратурша" любит Сралина.
как и ведещая Первого Анала России.
я х.з., но назначивший эту... ссущество, = ... Сергей Зверев, но в плохом подразумении. Кстати, Зверев служил в "армии" если что к удивлению)))
Венедіктова передала справу Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 7498
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24.12.2020 11:32 Ответить
Зеля начинает паниковать и заставляет Венедиктову делать самоубийственные действия. А недалекая дамочка по своему недомыслию охотно потворствует хотелкам этого фигляра и его балаганной труппы, во главе с Ермаком. Теперь весь этот балаган переходит под оммофор друга по песочнице, комадущего сегодня в СБУ. Татарова заверили, что его никто не тронет и он и далее сможет уничтожать Армию, Флот и вообще все силовые структуры, как и записано для него в инструкции из Кремля.
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24.12.2020 11:33 Ответить
Ну вот, а вы говорили, что она дура-марионетка. Была бы дурой, передаала бы дело в какое-нибудь РОВД или вообще закрыла бы "за отсутствием состава преступления". А он вон как "технично" его в Службу Бабла передала. Мы же не догадываемся зачем и почему ...
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24.12.2020 11:36 Ответить
Мотузка для вас, уродів, вже у продажу.

Товар хороший, термін зберігання достатньо тривалий.

Чекаємо нагоди.
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24.12.2020 11:36 Ответить
Та перестаньте... поводов - хоть жопой ешь. Тот же волков, дерьмак, расследование оманских похождений, Журавель, назначения ... да любое действие или бездейстаие зеленого ничтожества - уже повод... или недостаточно? Но у меня лично уже нет ни сил, ни энтузиазма противостоять зеленым идиотам. Я просто знаю, что зеленое говно перельется из зеленского унитаза в опэзэжэшный коллектор...
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24.12.2020 12:11 Ответить
Я один не впораюсь з усіма пропозиціями...

Тут помічники потрібні...

Але пропонувати не можу. Пам'ятаю Савченко та її дебільну спробу перевороту.

Тут індивідуальний підхід потрібний, так би мовити.
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24.12.2020 13:10 Ответить
Венедіктова - очко Зеленського, якщо перефразувати вираз про глаз і государя.
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24.12.2020 11:38 Ответить
Зеленая ************ не знает куда притулить дело своего протаже, чтоб вытащить его сухим из дерьма... не получится и сама вся в дерьме будет.
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24.12.2020 11:38 Ответить
Наразі найбільше дивуюся людям, які створюють сьогодні якийсь позитивний рейтинг зеленському і його слугам: "26% за зеленського" - це брехня чи реальне число ідіотів в Україні на сьогодні. А може це реальне число у нас ворогів українського народу, готових голосувати за свого блюзнірського лідера?
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24.12.2020 11:39 Ответить
Воры и полицейские(?) в кодлане Коломойского/ Подозрение Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии /Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой". Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности/ Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов В 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн/ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону. 22.05. 20
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24.12.2020 11:50 Ответить
Тупа куриця вже який день тріщить крилами: то відсторонює від справи прокурорів, то не відкриває кримінальну справу, то міняє підсудність. Залишилося звинуватити Ситника в посяганні на честь Татарова і змусити його виплатити компенсацію за поругану честь
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24.12.2020 11:54 Ответить
На какое только преступление не пойдет человек из-за одной большой и всеобъемлющей любви.....любви к бабулькам.
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24.12.2020 11:56 Ответить
Баканов - ватник, предположительно был завербован спецслужбами московии в 2019 году во время частной поездки в одну из Арабских стран, чуть позже, уже будучи главой СБУ в Куршавеле встречался со своим мокшанским куратором.
Передать дело сепаратиста Татарова агенту ФСБ Баканову - это гениально) Там его и похоронят, если не будет постоянного общественного давления.
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24.12.2020 12:03 Ответить
Все очень просто "сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен https://censor.net/ru/news/3238506/tatarovu_opredelyat_meru_presecheniya_v_chetverg Олегу Татарову меру пресечения." и тут раз -"свой прокурор" передает дело о коррупции в СБУ.Это какой же махровый коррупционер татаров, что его действия несут угрозу безопасности украины.Ну мы все все поняли
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24.12.2020 12:05 Ответить
А це не перевищення службових повноважень хоч з боку суддів, хоч з боку Генпрокурворші?
Ау, зебіли?
На вашому божку вже клейма ставити нема де!
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24.12.2020 12:23 Ответить
Как тараканы, ночью, заметались по кухне. Когда войдет хозяин зайдет и включит свет. Словно заметают следы. Это же надо! Какая-то дикая дикость!

И ведь, они исполняют свой долг... перед Лубянкой. Иначе, они не могут поступать. Они живут этими преступлениями. Медведчук, Зеленский...
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24.12.2020 12:58 Ответить
А ДЕ Ж НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАБУ - СВОЯ В ДОСКУ ВЕН-ВА ЗАБИРАЄ СПРАВУ В НАБУ І ПЕРЕДАЄ СВОІЙ В ДОСКУ СБУ
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24.12.2020 13:01 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-24-12-20.html Видимо ермаковское «Уволим б…ь на..й» сработало. Генеральная прокуратура, в нарушение закона, передала подследственное НАБУ дело Татарова в досудебное расследование СБУ.
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24.12.2020 13:26 Ответить
73% ви зробили це разом.
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24.12.2020 13:33 Ответить
73% ви зробили це разом.
Хто по приколу - полахати
Хто по невігластву....
Хто як раз для дерібану та наживи,
Хто аби не порох - в угоду "великому пу"
А у підсумку усі для знищення УКРАЇНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.12.2020 13:38 Ответить
Вєнєдіктова передала справу Татарова з НАБУ в Квартал-95.
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24.12.2020 13:43 Ответить
по УПК, только прокурор может определять подследственность, и его решение не подлежит обжалованию в суде. Но проститутка-судья вовк, превысив свои полномочия, выносит решение об изменении подследственности. А проститки в прокуратуре с радостью "типа выполняют" решения суда.
Все отлично, воры в конституционном суде отменили норму в уголовном кодексе о привлечении судей за заведомо неправосудное решение, и теперь всякие "вовки" могут спокойно отпускать злодеев за взятки и ничего им за это не будет.
Молодцы, быдло 73% так, вам ***** и нужно. Чтоб у вас в заднице кассовые аппараты поставили!
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24.12.2020 13:47 Ответить
Підслідність справ НАБУ, по КПК ніхто не може змінювати.
Але роблять вони це через суд тому, що КСУ визнав неконституційною ст.375 ККУ "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови"
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24.12.2020 14:05 Ответить
Коли зелених почнуть саджать, обвинувальні акти будуть на сотні сторінок. Вони ні дня не можуть без вчинення службового злочину прожити...
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24.12.2020 14:04 Ответить
офис примитивных решений в действии:
перестать стрелять, перестать тестировать, перестать расследовать преступления своих пацанов и таких же легкодоступных девок.. а проще говоря - продолжать тупо морозиться, ну, максимум, продолжать играть в теннис своими маленькими шариками и иногда пИсать идиотские видосики..
браво, зебилы, - ваш недалёкий лохторат дебилов-экспериментаторов в восторге от вашей простоты
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24.12.2020 14:08 Ответить
"Тож, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс Генерального прокурора фактично встав на його особистий захист...."===Якщо це правда, то це БАНДА, гірша за любого агресора , окупанта...?Земля має горіти під ногами грабіжників і ворогів народу України!! Таке ганьбище...?!Що ж ми за народ такий...?
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24.12.2020 14:34 Ответить
---А хіба хтось із нормальних . а чи трезвих очікував від З-Емісарів ліліпутіна--гнидника чогось іншого .аніж тотальної зради і вселенської ганьби ?!?!?!
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24.12.2020 14:41 Ответить
шо происходит? я уже в тамбове или бенядиктова еще только идет к кровосисе в калугу?
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24.12.2020 14:46 Ответить
Протестующие в Ереване пытаются заблокировать кортеж Пашиняна
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24.12.2020 15:42 Ответить
Зебильная ворона зебильному ворону глаз не выклюет.
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24.12.2020 17:48 Ответить
 
 