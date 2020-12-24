Венедиктова передала дело Татарова из НАБУ в СБУ
Генпрокурор Ирина Венедиктова передала в СБУ дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.
Об этом сообщил в фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что генпрокурор Ирина Венедиктова изменила подследственность по делу Татарова - забрала материалы следствия у детективов НАБУ и направила их в СБУ", - написал он.
По данным источников "Слидство.Инфо", соответствующее решение подписал заместитель ОГП Алексей Симоненко.
Ранее Печерский райсуд столицы обязал Офис генерального прокурора принять такое решение и передать дело из НАБУ другому правоохранительному органу. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно Высший антикоррупционный суд. Поэтому, Печерский суд таких решений принимать не может.
По данным журналистов, это решение судьи Сергея Вовка было обжаловано в апелляционной и кассационной инстанциях. Верховный суд 23 декабря оставил решение Печерского райсуда Киева в силе.
Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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Їй навіть Портнов подобався.
Я так думаю, про любофф до Януковича та Футіна вони посоромились писати.
Справу Ганзюк швиденько забрали у поліції (мабуть вийшли на замовника) і передали в СБУ.
как и ведещая Первого Анала России.
я х.з., но назначивший эту... ссущество, = ... Сергей Зверев, но в плохом подразумении. Кстати, Зверев служил в "армии" если что к удивлению)))
Товар хороший, термін зберігання достатньо тривалий.
Чекаємо нагоди.
Тут помічники потрібні...
Але пропонувати не можу. Пам'ятаю Савченко та її дебільну спробу перевороту.
Тут індивідуальний підхід потрібний, так би мовити.
Передать дело сепаратиста Татарова агенту ФСБ Баканову - это гениально) Там его и похоронят, если не будет постоянного общественного давления.
Ау, зебіли?
На вашому божку вже клейма ставити нема де!
И ведь, они исполняют свой долг... перед Лубянкой. Иначе, они не могут поступать. Они живут этими преступлениями. Медведчук, Зеленский...
Хто по приколу - полахати
Хто по невігластву....
Хто як раз для дерібану та наживи,
Хто аби не порох - в угоду "великому пу"
А у підсумку усі для знищення УКРАЇНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все отлично, воры в конституционном суде отменили норму в уголовном кодексе о привлечении судей за заведомо неправосудное решение, и теперь всякие "вовки" могут спокойно отпускать злодеев за взятки и ничего им за это не будет.
Молодцы, быдло 73% так, вам ***** и нужно. Чтоб у вас в заднице кассовые аппараты поставили!
Але роблять вони це через суд тому, що КСУ визнав неконституційною ст.375 ККУ "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови"
перестать стрелять, перестать тестировать, перестать расследовать преступления своих пацанов и таких же легкодоступных девок.. а проще говоря - продолжать тупо морозиться, ну, максимум, продолжать играть в теннис своими маленькими шариками и иногда пИсать идиотские видосики..
браво, зебилы, - ваш недалёкий лохторат дебилов-экспериментаторов в восторге от вашей простоты