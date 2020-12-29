РУС
Новости Дело замглавы ОП Татарова
Подозрение Микитасю никак не связано с расследованием коррупционных преступлений, - Нацполиция

Подозрение Микитасю никак не связано с расследованием коррупционных преступлений, - Нацполиция

Экс-директору "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательство. Это подозрение не связано с расследованием коррупционных преступлений, в которых фигурирует Микитась.

Об этом говорится в заявлении Управления коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Уголовное производство, в котором фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров может давить на Микитася в попытке уйти от ответственности, - Центр противодействия коррупции

В полиции призвали "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

"Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Также на Цензор.НЕТ: "Дела Татарова уже нет - есть дело Зеленского", - нардеп "Голоса" Юрчишин

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Читайте также: Полиция и прокуроры будут просить арестовать экс-нардепа Микитася, - Геращенко

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

заявление (397) Нацполиция (16704) Микитась Максим (155) Татаров Олег (371)
+11
Конечно конечно, просто случайно совпало в тоже время, когда он сдал Татарова.
29.12.2020 20:30 Ответить
+9
Просто нужно заткнуть рот разговорившемуся, что бы меньше говна всплыло в логове гаранта зеленого...
29.12.2020 20:31 Ответить
+6
И, что остались еще настрлько тупорылые зебилы, что этому поверят?
29.12.2020 20:33 Ответить
29.12.2020 20:30 Ответить
Абсолютно вірно! Бо якби було зв"язане. то тоді в честь викриття вбивць Шеремета корупціонерів Гончарук, Аваков і Бубочка улаштували-б прсс-похеренцію.
29.12.2020 22:09 Ответить
Просто нужно заткнуть рот разговорившемуся, что бы меньше говна всплыло в логове гаранта зеленого...
29.12.2020 20:31 Ответить
29.12.2020 20:33 Ответить
Ну а вдруг...
29.12.2020 21:58 Ответить
конечно не связано...оно связано с тем,чтобы развалить дело о коррупции.
29.12.2020 20:34 Ответить
Ага, "віримо". Це " чістоє соУпаденіє".
29.12.2020 20:35 Ответить
та ясный перец...с чего бы его с ними связывать ? )))))
29.12.2020 20:35 Ответить
а татарову там ничего не связанного нет?
29.12.2020 20:38 Ответить
Це просто так співпало. Му-ха-ха-ха!
29.12.2020 20:39 Ответить
Бла бла бла.
29.12.2020 20:44 Ответить
Влада знайшла васяна на якого можна вішати всіх собак.
29.12.2020 20:44 Ответить
Рафик ни в чем не виноват.
29.12.2020 20:45 Ответить
Но как совпало по времени, как совпало...
29.12.2020 20:55 Ответить
А раз так, то почему вы немного не подождали с этими действиями, чтобы не было кривотолков и вы не были скомпроментированы?
29.12.2020 21:09 Ответить
.. пока что я вижу вмешательство в действия НАБУ со стороны ментов
29.12.2020 21:13 Ответить
"Никак несвязано" -это потому что ГенПрокуратура не хочет отдавать это дело в НАБУ.
29.12.2020 21:57 Ответить
Мусора не люди! - Арсен Аваков (Сабаков)
29.12.2020 23:18 Ответить
 
 