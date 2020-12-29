Подозрение Микитасю никак не связано с расследованием коррупционных преступлений, - Нацполиция
Экс-директору "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательство. Это подозрение не связано с расследованием коррупционных преступлений, в которых фигурирует Микитась.
Об этом говорится в заявлении Управления коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Уголовное производство, в котором фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы", - сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров может давить на Микитася в попытке уйти от ответственности, - Центр противодействия коррупции
В полиции призвали "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.
"Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов", - сказано в сообщении.
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
Также на Цензор.НЕТ: "Дела Татарова уже нет - есть дело Зеленского", - нардеп "Голоса" Юрчишин
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Читайте также: Полиция и прокуроры будут просить арестовать экс-нардепа Микитася, - Геращенко
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.
