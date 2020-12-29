РУС
"Дела Татарова уже нет - есть дело Зеленского", - нардеп "Голоса" Юрчишин

Президент Владимир Зеленский уже стал соучастником дела замглавы его офиса Олега Татарова.

Об этом написал в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Уже давно нет дела Татарова. Есть дело Зеленского, активными соучастниками которого являются офисы президента (Ермак) и генпрокурора (Венедиктова) и парочка судов. И рано или поздно они будут вынуждены ответить. Пусть даже как и участники заговора Пидарешта Януковича - отстранением от власти и бегством", - отметил Юрчишин.

Читайте также: "Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 28 декабря не состоялось заседание суда, на котором должны были избрать меру пресечения Олегу Татарову. Заседание перенесли на 30 декабря.

Напомним, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Зеленский Владимир (21616) Юрчишин Ярослав (164) Татаров Олег (371)
+52
Та зеля уже себе на пожизненное дел наворотил. Если не сбежит на растов, то следущая власть его посадит, или "свои" сольют еще раньше))))
29.12.2020 16:25 Ответить
+22
Разве "Дело Татарова" это одно "Дело Зеленского" ? После того, как Зеленский перестанет быть президентом будет заведено много дел.
1. Незаконный роспуск Верховной рады.
2. Обмен Цемаха и "Беркутни" без приговора суда.
3. Дело "Вагнеровцев"
4. Уклонение от уплаты налогов.
5. Незаконное преследование активистов Майдана.
6. Растрата Антиковидного фонда
7. Подрыв боеготовности ВСУ *запрет на ответный огонь, ведение разведки, укрепление позиций, отключение ПВО Украины сотрудниками ДБР(
И т.д. и т.п
29.12.2020 16:41 Ответить
+20
Доки вселякі Мертвечуки,Новінські,Бойкі,Рабіновічі та т.п. будут себе вільно почувати в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
29.12.2020 16:33 Ответить
Комментировать
Та зеля уже себе на пожизненное дел наворотил. Если не сбежит на растов, то следущая власть его посадит, или "свои" сольют еще раньше))))
29.12.2020 16:25 Ответить
на россии очень редко добровольно покидали пост... либо отравление либо еще что-то....
показать весь комментарий
29.12.2020 16:27 Ответить
Ой да ладно, рыгов дофига насажали, все тут только Януковощ с Азировым свалили, остальные Метверчук, Бойко, Новинский, Рабинович и прочая шушера неплохо устроились в зРаде.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:29 Ответить
Доки вселякі Мертвечуки,Новінські,Бойкі,Рабіновічі та т.п. будут себе вільно почувати в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
показать весь комментарий
29.12.2020 16:33 Ответить
а ты хочешь сажать потому что рыг?или потому что законы преступил?так для второго нужны доказуемые факты...
показать весь комментарий
29.12.2020 16:35 Ответить
В хороших странах сажали и казнили за то, что коммунист, например. Много даказательств не надо.
И у них все получилось.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:38 Ответить
та чо далеко ходить...вспомни 37 год,правда не за то что коммунист,а за то что против коммунистов.да и против быть не обязательно,если чо-сосед докажет

повнимательнее,на календаре 2021-точная копия 1937

29.12.2020 16:43 Ответить
37-ий рік посадок був ... А у 21-ому хто кого буде саджати?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:45 Ответить
странный вопрос...вон нарит требует кого то посадить за то,что он,нарит,клоунов навыбирал .
а раз нарит требует-надо дать.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:47 Ответить
Да и не надо действительно далеко ходить.

В США в разгар холодной войны прекрасно определяли место комми в тюрьме и на электростуле. Но почему-то им не понадобилось полстраны уничтожить в лагерях.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:50 Ответить
сша покаялись и признали свою ощибку в этом деле.совок не признал.оттого и настроения такие в недрах пипла
показать весь комментарий
29.12.2020 16:56 Ответить
США покаялись за казнь Розенбергов? Когда???!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 17:00 Ответить
когда прекратились казни,они же не сами по себе исчезли?ну может не покаялись,а поняли,что так нельзя...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:06 Ответить
Исчезла угроза национальной безопасности - прекратились и преследования комми. Про них в США даже смешные фильмы стали снимать во время перестройки в СССР.

Для США коммунисты в разгар войны с СССР были такой же угрозой, как рыги во время войны с Роисей - это пятая колонна врага. А с врагом церемониться себе во вред.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:12 Ответить
Есть едва уловимая разница между постоянной необходимостью террора в СССР и временной необходимостью обезвреживания пятой колонны врага в США.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:14 Ответить
уже достал... а с ним попутно достал календарь 1525 года. когда буде совпадение? приклею скочем и его на стенке...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:11 Ответить
Метверчина "святой человек"!
Бойко, давший именем своим нарицательное "вышки Бойко" тоже совсем ни причем.
Новинский со своим "моськовським православным мракобесием" хороший человек.

А ну да, в Украине самое главное свою партию сколотить, и можно творить что угодно, а если тебя тронуть сразу хайло раззивать и громко кричать о "політичном переслідуванні".
показать весь комментарий
29.12.2020 16:39 Ответить
еще раз...

а ты хочешь сажать потому что рыг?или потому что законы преступил?так для второго нужны доказуемые факты...
показать весь комментарий
29.12.2020 16:40 Ответить
Ну так они на камеры для эЛОХтората *********, а так обнимашки, целовашки, ничего личного только бизнес, совместный бизнес. Получается как в повести Акунина "Азазель", не важно в какой ты партии и политической силе, главное то что ты в одном клубе, а там своих не трогают.

З.ы. По вашей логике Януковоща ни за что в Ростов прогнали, ведь у тоже человека была своя позиция
показать весь комментарий
29.12.2020 16:46 Ответить
то ты с рахой попутал .бо сам разбираться не имеешь никакого желания.
и от янучары не требовали побега в ростов.от него требовали досрочных выборов президента и рады.
а он сбежал
показать весь комментарий
29.12.2020 16:49 Ответить
Да не, он сбежал, потому что не для того он лярдами воровал, чтобы быть повешенным возле своего дворца в Межгорье, он все подписал что от него требовали и свалил, опытный зек знает когда шухер нужно валить.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:53 Ответить
потому и осужден...есть состав преступления.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:57 Ответить
Состав преступления появился, когда он из Ростова начал вещать Хутин введи**
А до этого времени он просто "выполнял свои обязанности по поддержанию конституционного строя"! Ну так же, правда?
показать весь комментарий
29.12.2020 17:09 Ответить
состав преступления почвился,когда он не подписал соглашение с ес.
а затем,когда одобрил применение силы на майдате.
потом когда незаконно покинул свой пост.
и только после этого-кричал путенвведи
показать весь комментарий
29.12.2020 17:14 Ответить
не поділився, от і прийшлось тікати, а якби поділився, все було б ок.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:19 Ответить
У справі вишок Бойка фактів мало???
показать весь комментарий
29.12.2020 16:51 Ответить
откуда я знаю?я не знаком с делом...
так же как не знаком с делом об убийстве порошенкой своего брата...
потому и не верещу,шо надо сажать,патаму ша рыг
показать весь комментарий
29.12.2020 16:54 Ответить
А какие факты. Ну купил он их в три раза дороже, бывает, кто не "ошибается"...
Ни одна сволочь не найдет тот офшор куда он бабло заныкал, и получается "нету тела, нету дела".
показать весь комментарий
29.12.2020 16:56 Ответить
а чому тільки до ригів таке "трепетне" ставлення "нужны доказуемые факты..."?)
показать весь комментарий
29.12.2020 17:17 Ответить
укажи,где ты такое прочитала?
показать весь комментарий
29.12.2020 17:29 Ответить
"еще раз...

а ты хочешь сажать потому что рыг?или потому что законы преступил?так для второго нужны доказуемые факты..."
показать весь комментарий
29.12.2020 17:32 Ответить
ну ответь на https://censor.net/ru/comments/locate/3239689/0192148e-9df0-72a0-b017-c520b5e35aab не упоминая рыгов
показать весь комментарий
29.12.2020 17:36 Ответить
нікого не можна звинувачувати без доказів і саджати вироку суду
показать весь комментарий
29.12.2020 17:43 Ответить
Следующая власть будет тоже его, подстилка!
показать весь комментарий
29.12.2020 16:32 Ответить
шо, зебилы зроблят себе еще раз разом, бо уси воны презеденты и це исты на?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:33 Ответить
шимпан--зе пойдет паровозиком за татаровым и микитасем и скажет дужэ всим дякую
показать весь комментарий
29.12.2020 17:08 Ответить
Согласен. Такое дерьмо уже никому не нужное становиться от него мухи даже дохнут настолько оно уже токсичное. Такой ничтожный тип рядом это хана любой партии . Это позор даже ручкаться с ним издалека. Конечно сольют, об него не станет вытирать пальцы даже Кива после очередной дрочьки. Неужели до него ещё не доходит что он просто червяк которого пока не раздавили потому что этот червяк должен делать что говорят,пока. У него нет ни миллиграмма авторитета даже в Украине не говоря уж о мире. Иран даже отказывается от компенсаций Украине и ссыт весело в глаза. Потому что этот чёрт зелёный опустил страну в глазах мира просто под плинтус одной своей присутностью. Такого ничтожного президента даже папуасы не имели,кстати их пригласили на инаугурацию Байдена а этого чёрта и на корпоратив не позвали гамбургер в кустах за Белым домом есть и в бинокль на людей смотреть достойных.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:01 Ответить
На следующий раз мудрий нарид выберет жопоблок,который земудаку и х..й..л.у памятники будут ставить на каждой площади,как членину при совке.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:11 Ответить
Сцикун вже як янукович, лігітімний?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:26 Ответить
За нього ще й 2-й раз проголосують) Ось побачиш.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:27 Ответить
29.12.2020 16:29 Ответить
Хоча - черга Рабіновича. За ним Шарій чекає.
Бидло не дозволить порушувати порядок у черзі.
Бо мудрий, самодисциплінований нарід.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:32 Ответить
Гадаю що першим в черзі Бойко,в Рабіновіча прізвище не комільфо !!))))
показать весь комментарий
29.12.2020 16:36 Ответить
Погано ви наш нарід знаєте.У вати Вадя більш популярний.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:00 Ответить
а кива шизонутый вместе с силосной ямой какой в очереди
показать весь комментарий
29.12.2020 17:18 Ответить
Він у прем'єри піде.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:01 Ответить
Не. ЗЕ совершил непоправимое - повысил простому нариду тарифы.

А простой нарид готов простить открытое предательство, коррупцию, ложь, откровенное лядство (бо сам местами такой же хороший), но не уменьшение количества корма в корыте.

Потому что корм в корыте - это основная потребность самых простых согласно пирамиде Маслоу. А таких у нас абсолютное большинство.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:34 Ответить
таже пирамида маслоу доказывает,что без них и высшим формам нечем кормиться .так что поосторожнее с едой...такими кусками можно и пробросаться
показать весь комментарий
29.12.2020 16:37 Ответить
Высшие формы могут изменить почти все, включая страну проживания. Они сами выбирают или формируют среду, в которой будут те блага, которые им необходимы. План, средства реализации, усилия, ум, время - вуаля. И в этой схеме вобще нет ничего, что зависело бы не от тебя.

Низшие формы все время зависят от чего-то и от кого-то - от президента, от удачного года, от количества снега на полях, от величины пенсофонда, от телевизора, от того, сколько им пожрать насыпят и поменять к лучшему они ничерта не могут сами. Могут только подчистую все просрать, как в 2019-м.

Поэтому за себя мне переживать нечего, а про жвачных пусть пастухи переживают.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:46 Ответить
для любого успеха в пирамиде маслоу необходимо наличие планктона .это как фундамент.не будет его-не будет ничего.выбирай-не выбирай.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:52 Ответить
Но те, что выше, могут и сами нужный планктон найти. Нет здесь - пойдем на новое место.

И ты путаешь пирамиду Маслоу с эволюционной пирамидой. Суть у них похожа, но человеки несколько сложнее животных и потребности у них разнообразнее. Правда самый нижний уровень ближе всего по потребностям к животным.
29.12.2020 16:57 Ответить
так я ж как раз и писал это по поводу нижнего уровня .
ты можешь сменить его на чужой,другой страны (если тебе позволят кормиться).но он все равно есть.и такой же.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:01 Ответить
Нет не проголосуют, он уже лузер голимый и выдвигать и финансировать его это чистое убийство любого движения. Его даже в виду не будут иметь хотя есть ооочень большие сомнения что его не сольют ещё за пара лет до выборов очередных. Он же уже голый король,все его клоуны-депутаты давно раскуплены в опт и розницу ,осталось там пара "собачатников" да фотографы с "корабельными соснами" с селиконовыми губами и сиськами,вот и вся его "рать" Все остальные уже давно по другим шайкам разбежались.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:10 Ответить
Слова, слова.. А на деле, коррупционеру и зраднику должен ставиться вопрос импичмента.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:30 Ответить
Циркова вистава триває !!!)))
показать весь комментарий
29.12.2020 16:31 Ответить
и сказать то нечего.... одни матюки
показать весь комментарий
29.12.2020 16:31 Ответить
От мертвого осла уши.. (О.Бендер)
Кстати - было бы неплохо.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:36 Ответить
Может Голос Пинчука поставить в ВР вопрос об импичменте ЗЕ?

Неа. Не может...
показать весь комментарий
29.12.2020 16:36 Ответить
З Желязником Голос гори зверне !!!)))
показать весь комментарий
29.12.2020 16:38 Ответить
Може, не може...
ст. 3, п.1. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:41 Ответить
Навчіться спочатку, пане, розділові знаки ставити.
Тоді, може, навчитесь і питання ставити.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:44 Ответить
показать весь комментарий
так близко не можна підходити... може лайном оббризкати...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:13 Ответить
https://twitter.com/i/status/1343784928308301826 +18 папа, дочка, два пацана, разборки
показать весь комментарий
29.12.2020 19:40 Ответить
На стадионе клоун обещал, что первым его законом будет закон об импичменте. Что-ли до сих пор нет такого? Опять сбрехала сволочь зеленая?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:40 Ответить
Что значит опять? Постоянно же!
показать весь комментарий
29.12.2020 17:03 Ответить
так прийняли ж, тільки по тому закону даже гардеробщика в ОП не знімеш, не те, що преза... - ефективне словоблудіє для тупих зефанатів...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:17 Ответить
ему петро заважае такой закон подать чтоб он работал --- у зельца рейтинг опадает как трусы перед пианино ему не до законов
показать весь комментарий
29.12.2020 17:24 Ответить
Разве "Дело Татарова" это одно "Дело Зеленского" ? После того, как Зеленский перестанет быть президентом будет заведено много дел.
1. Незаконный роспуск Верховной рады.
2. Обмен Цемаха и "Беркутни" без приговора суда.
3. Дело "Вагнеровцев"
4. Уклонение от уплаты налогов.
5. Незаконное преследование активистов Майдана.
6. Растрата Антиковидного фонда
7. Подрыв боеготовности ВСУ *запрет на ответный огонь, ведение разведки, укрепление позиций, отключение ПВО Украины сотрудниками ДБР(
И т.д. и т.п
показать весь комментарий
29.12.2020 16:41 Ответить
Да вы, Фрол, не смотря ни на что, за него в 24м и проголосуете. Во втором туре. И я тоже. Потому как иначе Бойко или Медведчук.Вот такую нам вилку устроили.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:50 Ответить
Зеленский - это пена, мираж , фата моргана. Пришел ниоткуда и уйдет в никуда
показать весь комментарий
29.12.2020 17:12 Ответить
Зеленский - ликвидатор Украины
показать весь комментарий
29.12.2020 17:00 Ответить
Ты за свой кацапстан переживай
показать весь комментарий
29.12.2020 17:04 Ответить
Татаров смотрящий від рашистів за усім кіношно-клованським притоном в ОПУ , а в нагрузку, для офіціозу ,його зобов"язали ще й за правоохоронцями прісматрівать.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:41 Ответить
Была хлипкая надежда на Авакова. Но, после так "кстати" появившегося нового обвинения Микитасю, потеряна и она. Народ остался практически один на один с мафией. Не знаю даже на что и рассчитывать.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:48 Ответить
Разом з ПОПом в одну камеру..
🤑
показать весь комментарий
29.12.2020 16:54 Ответить
Краще з тобою в одну палату в дурці.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:06 Ответить
зараз ця політична глиба "Голос" як розверне свою опозиційну діяльність,що мало не зласться.схоже прийдеться тренуватися шепіту на кухнях та вертатися до мови окупантів.армія,мова ,віра не зайшли малоросам.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:07 Ответить
хто там казав "я ваш вирок"? Не нагадаєте, зебіли? Кажись, на стадіоні сталось...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:08 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3396293.html ЗЕлений наркоман бреше, як дихає

Коли читаєш останнє інтерв'ю Зеленського - стає зрозуміло, що 9 кг кокаїну зникли в порту Південний, а знайшлися на Банковій.

Чувак бреше, як дихає.

Криголам «Зеленський» йде крізь товщу 30-річного льоду, незважаючи ні на що.
І дороги вони будують, і мости фрагментами з острова на берег в одну сторону мостять. Яка різниця, що вдвічі дорожче і втричі менше - зате «не крадуть і довідка з ЦРУ і Мі-6 є». Краде хтось, але не я. Корупцію будемо знищувати поетапно: спершу накрадуться на горі і перестануть, далі середня ланка вгамує апетити. А як ні, то ні.
І в енергетиці, держпідприємствах, митниці, ДФС, лісі, бурштині проблеми не через друзів-олігархів, а через коронавірус. З економікою абідно получилося, бо рік високо(К)сний.
І Єрмак - не дурак, а так.

А Татаров - вже інший. Сам викручується. Ні Зеленський, ні Венедиктова реально не в курсі, що НАБУ не так.

Росія - це да, але ні. Будемо воювати до останнього патрона, «я дам Вам парабеллум, будєм атхадіть в гори». Але воювати - лише коли повністю здамося в полон і нашу всю армію знищать під час непрацюючого «перемир'я».

І над усією державою витає дух Порошенка, якого всі хочуть піймати, але ніяк не можуть. Ще й він сам, замість того, щоб кудись зникнути - ходить і весь час нагадує: «хлопці, припиняйте бардак і беріться за роботу».
Ну, нічого, після свят - так після свят.

Володимир Зеленський, шкода, що ваші радники мовчать, а ви самі допетрати не можете: коли 70% людей розчаровані вашою роботою, вважають, що ви ведете Україну не туди і жити стало гірше - це вони вже не Петра хочуть посадити, а вас.
Готуйтеся, бо може так бути, що в'язниця ще стане найкращою альтернативою.
Volodymyr Omelyan
показать весь комментарий
29.12.2020 17:13 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
29.12.2020 18:36 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26073919.html Ой, а у вас инвестняня отклеилась!

"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 8351

"Крупный автомобильный импортер "Порше Украина" пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на действия следователей-вымогателей и попросил взять под контроль расследование уголовного дела против них, возбужденного Государственным бюро расследований.

Об этом идет речь в письме автоимпортера в Офис Президента, с которым ознакомилась редакция. В этом же письме "Порше Украина" просит президента защитить ее и клиентов от произвола следователей.

Компания подробно описывает, как следователи подделывали процессуальные документы, чтобы получить санкции судов на допросы, обыски, а также угрожали и предпринимали попытки на основании этих поддельных документов применить аресты к менеджменту компании. С целью оказать давление на компанию "Порше Украина" следователи Нацполиции устроили прессинг ее клиентам - владельцам автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска. Их вызывают на допросы, следователи ставят под сомнение правомерность индивидуальной сертификации автомобилей и даже пытались инициировать отмену регистрации авто."
https://www.facebook.com/100002283061789/posts/3647454518673948/ Anatoly Datsuk
показать весь комментарий
29.12.2020 17:15 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26076271.html Как эти двое крышуют коррупцию

"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6995

Всем привет, это Марк Савчук и сегодня мы с вами поговорим о том как эти двое крышуют всю коррупцию в стране. Заваривайте кофеек, это лонгрид.

Итак, начнем. Вопрос первый - В ЧЕМ ВООБЩЕ был смысл антикор.реформы которую проводила прошлая власть, создав вот эти все НАБУ, ДБР и прочее.

До майдана, была такая штукенция как Генеральная Прокуратура Украины. Ее возглавлял такой дядя как генеральный прокурор. И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК, В ОДНО ЛИЦО, САМ РЕШАЛ, ПРОТИВ КОГО ЗАВЕСТИ ДЕЛО, А ПРОТИВ КОГО ЗАКРЫТЬ. И следователь и прокурор в одном лице (сейчас объясню в чем разница).

Фактически это давало правящему клану МОНОПОЛИЮ на давление своих полит оппонентов.

Антикор.реформа должна была сломать это. Как именно?

Во первых - разделили следователей и прокуроров.

Следователь - это детектив. Как в сериале "детектив Коломобо", помните? Такой дотошный мужик который ходит и ищет доказательства. Вот это называется орган досудбеного расследования. Их у нас много. МВД, СБУ, ДБР, НАБУ (есть еще, но эти основные).

Сразу отвечу на вопрос "че их так много" - это специализация. каждый занимается своим делом. НАБУ - топ коррупция, ДБР - коррупция чиновников рангом по ниже, СБУ - угроза национальной безопасности, терроризм и прочая хрень, МВД "все остальное".

далее -- https://ibigdan.livejournal.com/26076271.html
показать весь комментарий
29.12.2020 17:17 Ответить
Вода капає... а Зеленський даже не камінь....
показать весь комментарий
29.12.2020 17:22 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2020 17:26 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2020 20:50 Ответить
Зеленського оточують люди, які давали поради Януковичу - Рябошапка на Громадьскому.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:48 Ответить
 
 