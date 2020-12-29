"Дела Татарова уже нет - есть дело Зеленского", - нардеп "Голоса" Юрчишин

Президент Владимир Зеленский уже стал соучастником дела замглавы его офиса Олега Татарова.

Об этом написал в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Уже давно нет дела Татарова. Есть дело Зеленского, активными соучастниками которого являются офисы президента (Ермак) и генпрокурора (Венедиктова) и парочка судов. И рано или поздно они будут вынуждены ответить. Пусть даже как и участники заговора Пидарешта Януковича - отстранением от власти и бегством", - отметил Юрчишин.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 28 декабря не состоялось заседание суда, на котором должны были избрать меру пресечения Олегу Татарову. Заседание перенесли на 30 декабря.

Напомним, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.