"Дела Татарова уже нет - есть дело Зеленского", - нардеп "Голоса" Юрчишин
Президент Владимир Зеленский уже стал соучастником дела замглавы его офиса Олега Татарова.
Об этом написал в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Уже давно нет дела Татарова. Есть дело Зеленского, активными соучастниками которого являются офисы президента (Ермак) и генпрокурора (Венедиктова) и парочка судов. И рано или поздно они будут вынуждены ответить. Пусть даже как и участники заговора Пидарешта Януковича - отстранением от власти и бегством", - отметил Юрчишин.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 28 декабря не состоялось заседание суда, на котором должны были избрать меру пресечения Олегу Татарову. Заседание перенесли на 30 декабря.
Напомним, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.
И у них все получилось.
повнимательнее,на календаре 2021-точная копия 1937
а раз нарит требует-надо дать.
В США в разгар холодной войны прекрасно определяли место комми в тюрьме и на электростуле. Но почему-то им не понадобилось полстраны уничтожить в лагерях.
Для США коммунисты в разгар войны с СССР были такой же угрозой, как рыги во время войны с Роисей - это пятая колонна врага. А с врагом церемониться себе во вред.
Бойко, давший именем своим нарицательное "вышки Бойко" тоже совсем ни причем.
Новинский со своим "моськовським православным мракобесием" хороший человек.
А ну да, в Украине самое главное свою партию сколотить, и можно творить что угодно, а если тебя тронуть сразу хайло раззивать и громко кричать о "політичном переслідуванні".
а ты хочешь сажать потому что рыг?или потому что законы преступил?так для второго нужны доказуемые факты...
З.ы. По вашей логике Януковоща ни за что в Ростов прогнали, ведь у тоже человека была своя позиция
и от янучары не требовали побега в ростов.от него требовали досрочных выборов президента и рады.
а он сбежал
А до этого времени он просто "выполнял свои обязанности по поддержанию конституционного строя"! Ну так же, правда?
а затем,когда одобрил применение силы на майдате.
потом когда незаконно покинул свой пост.
и только после этого-кричал путенвведи
так же как не знаком с делом об убийстве порошенкой своего брата...
потому и не верещу,шо надо сажать,патаму ша рыг
Ни одна сволочь не найдет тот офшор куда он бабло заныкал, и получается "нету тела, нету дела".
а ты хочешь сажать потому что рыг?или потому что законы преступил?так для второго нужны доказуемые факты..."
Бидло не дозволить порушувати порядок у черзі.
Бо мудрий, самодисциплінований нарід.
А простой нарид готов простить открытое предательство, коррупцию, ложь, откровенное лядство (бо сам местами такой же хороший), но не уменьшение количества корма в корыте.
Потому что корм в корыте - это основная потребность самых простых согласно пирамиде Маслоу. А таких у нас абсолютное большинство.
Низшие формы все время зависят от чего-то и от кого-то - от президента, от удачного года, от количества снега на полях, от величины пенсофонда, от телевизора, от того, сколько им пожрать насыпят и поменять к лучшему они ничерта не могут сами. Могут только подчистую все просрать, как в 2019-м.
Поэтому за себя мне переживать нечего, а про жвачных пусть пастухи переживают.
И ты путаешь пирамиду Маслоу с эволюционной пирамидой. Суть у них похожа, но человеки несколько сложнее животных и потребности у них разнообразнее. Правда самый нижний уровень ближе всего по потребностям к животным.
ты можешь сменить его на чужой,другой страны (если тебе позволят кормиться).но он все равно есть.и такой же.
Кстати - было бы неплохо.
Неа. Не может...
ст. 3, п.1. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
Тоді, може, навчитесь і питання ставити.
1. Незаконный роспуск Верховной рады.
2. Обмен Цемаха и "Беркутни" без приговора суда.
3. Дело "Вагнеровцев"
4. Уклонение от уплаты налогов.
5. Незаконное преследование активистов Майдана.
6. Растрата Антиковидного фонда
7. Подрыв боеготовности ВСУ *запрет на ответный огонь, ведение разведки, укрепление позиций, отключение ПВО Украины сотрудниками ДБР(
И т.д. и т.п
Коли читаєш останнє інтерв'ю Зеленського - стає зрозуміло, що 9 кг кокаїну зникли в порту Південний, а знайшлися на Банковій.
Чувак бреше, як дихає.
Криголам «Зеленський» йде крізь товщу 30-річного льоду, незважаючи ні на що.
І дороги вони будують, і мости фрагментами з острова на берег в одну сторону мостять. Яка різниця, що вдвічі дорожче і втричі менше - зате «не крадуть і довідка з ЦРУ і Мі-6 є». Краде хтось, але не я. Корупцію будемо знищувати поетапно: спершу накрадуться на горі і перестануть, далі середня ланка вгамує апетити. А як ні, то ні.
І в енергетиці, держпідприємствах, митниці, ДФС, лісі, бурштині проблеми не через друзів-олігархів, а через коронавірус. З економікою абідно получилося, бо рік високо(К)сний.
І Єрмак - не дурак, а так.
А Татаров - вже інший. Сам викручується. Ні Зеленський, ні Венедиктова реально не в курсі, що НАБУ не так.
Росія - це да, але ні. Будемо воювати до останнього патрона, «я дам Вам парабеллум, будєм атхадіть в гори». Але воювати - лише коли повністю здамося в полон і нашу всю армію знищать під час непрацюючого «перемир'я».
І над усією державою витає дух Порошенка, якого всі хочуть піймати, але ніяк не можуть. Ще й він сам, замість того, щоб кудись зникнути - ходить і весь час нагадує: «хлопці, припиняйте бардак і беріться за роботу».
Ну, нічого, після свят - так після свят.
Володимир Зеленський, шкода, що ваші радники мовчать, а ви самі допетрати не можете: коли 70% людей розчаровані вашою роботою, вважають, що ви ведете Україну не туди і жити стало гірше - це вони вже не Петра хочуть посадити, а вас.
Готуйтеся, бо може так бути, що в'язниця ще стане найкращою альтернативою.
Volodymyr Omelyan
"Крупный автомобильный импортер "Порше Украина" пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на действия следователей-вымогателей и попросил взять под контроль расследование уголовного дела против них, возбужденного Государственным бюро расследований.
Об этом идет речь в письме автоимпортера в Офис Президента, с которым ознакомилась редакция. В этом же письме "Порше Украина" просит президента защитить ее и клиентов от произвола следователей.
Компания подробно описывает, как следователи подделывали процессуальные документы, чтобы получить санкции судов на допросы, обыски, а также угрожали и предпринимали попытки на основании этих поддельных документов применить аресты к менеджменту компании. С целью оказать давление на компанию "Порше Украина" следователи Нацполиции устроили прессинг ее клиентам - владельцам автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска. Их вызывают на допросы, следователи ставят под сомнение правомерность индивидуальной сертификации автомобилей и даже пытались инициировать отмену регистрации авто."
https://www.facebook.com/100002283061789/posts/3647454518673948/ Anatoly Datsuk
Всем привет, это Марк Савчук и сегодня мы с вами поговорим о том как эти двое крышуют всю коррупцию в стране. Заваривайте кофеек, это лонгрид.
Итак, начнем. Вопрос первый - В ЧЕМ ВООБЩЕ был смысл антикор.реформы которую проводила прошлая власть, создав вот эти все НАБУ, ДБР и прочее.
До майдана, была такая штукенция как Генеральная Прокуратура Украины. Ее возглавлял такой дядя как генеральный прокурор. И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК, В ОДНО ЛИЦО, САМ РЕШАЛ, ПРОТИВ КОГО ЗАВЕСТИ ДЕЛО, А ПРОТИВ КОГО ЗАКРЫТЬ. И следователь и прокурор в одном лице (сейчас объясню в чем разница).
Фактически это давало правящему клану МОНОПОЛИЮ на давление своих полит оппонентов.
Антикор.реформа должна была сломать это. Как именно?
Во первых - разделили следователей и прокуроров.
Следователь - это детектив. Как в сериале "детектив Коломобо", помните? Такой дотошный мужик который ходит и ищет доказательства. Вот это называется орган досудбеного расследования. Их у нас много. МВД, СБУ, ДБР, НАБУ (есть еще, но эти основные).
Сразу отвечу на вопрос "че их так много" - это специализация. каждый занимается своим делом. НАБУ - топ коррупция, ДБР - коррупция чиновников рангом по ниже, СБУ - угроза национальной безопасности, терроризм и прочая хрень, МВД "все остальное".
далее -- https://ibigdan.livejournal.com/26076271.html