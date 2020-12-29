"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин

Президент Володимир Зеленський вже став співучасником справи заступник голови його офісу Олега Татарова.

Про це написав у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин

"Уже давно немає справи Татарова. Є справа Зеленського, активними співучасниками якої є офіси президента (Єрмак) і генпрокурора (Венедіктова) і парочка судів. І рано чи пізно вони будуть змушені відповісти. Нехай навіть як і учасники змови Підарешта Януковича - усуненням від влади і втечею", - зазначив Юрчишин.

у понеділок, 28 грудня не відбулося засідання суду, на якому мали обрати запобіжний захід Олегу Татарову. Засідання перенесли на 30 грудня.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.