"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин
Президент Володимир Зеленський вже став співучасником справи заступник голови його офісу Олега Татарова.
Про це написав у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Уже давно немає справи Татарова. Є справа Зеленського, активними співучасниками якої є офіси президента (Єрмак) і генпрокурора (Венедіктова) і парочка судів. І рано чи пізно вони будуть змушені відповісти. Нехай навіть як і учасники змови Підарешта Януковича - усуненням від влади і втечею", - зазначив Юрчишин.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 28 грудня не відбулося засідання суду, на якому мали обрати запобіжний захід Олегу Татарову. Засідання перенесли на 30 грудня.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.
3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.
Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.
9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И у них все получилось.
повнимательнее,на календаре 2021-точная копия 1937
а раз нарит требует-надо дать.
В США в разгар холодной войны прекрасно определяли место комми в тюрьме и на электростуле. Но почему-то им не понадобилось полстраны уничтожить в лагерях.
Для США коммунисты в разгар войны с СССР были такой же угрозой, как рыги во время войны с Роисей - это пятая колонна врага. А с врагом церемониться себе во вред.
Бойко, давший именем своим нарицательное "вышки Бойко" тоже совсем ни причем.
Новинский со своим "моськовським православным мракобесием" хороший человек.
А ну да, в Украине самое главное свою партию сколотить, и можно творить что угодно, а если тебя тронуть сразу хайло раззивать и громко кричать о "політичном переслідуванні".
а ты хочешь сажать потому что рыг?или потому что законы преступил?так для второго нужны доказуемые факты...
З.ы. По вашей логике Януковоща ни за что в Ростов прогнали, ведь у тоже человека была своя позиция
и от янучары не требовали побега в ростов.от него требовали досрочных выборов президента и рады.
а он сбежал
А до этого времени он просто "выполнял свои обязанности по поддержанию конституционного строя"! Ну так же, правда?
а затем,когда одобрил применение силы на майдате.
потом когда незаконно покинул свой пост.
и только после этого-кричал путенвведи
так же как не знаком с делом об убийстве порошенкой своего брата...
потому и не верещу,шо надо сажать,патаму ша рыг
Ни одна сволочь не найдет тот офшор куда он бабло заныкал, и получается "нету тела, нету дела".
а ты хочешь сажать потому что рыг?или потому что законы преступил?так для второго нужны доказуемые факты..."
Бидло не дозволить порушувати порядок у черзі.
Бо мудрий, самодисциплінований нарід.
А простой нарид готов простить открытое предательство, коррупцию, ложь, откровенное лядство (бо сам местами такой же хороший), но не уменьшение количества корма в корыте.
Потому что корм в корыте - это основная потребность самых простых согласно пирамиде Маслоу. А таких у нас абсолютное большинство.
Низшие формы все время зависят от чего-то и от кого-то - от президента, от удачного года, от количества снега на полях, от величины пенсофонда, от телевизора, от того, сколько им пожрать насыпят и поменять к лучшему они ничерта не могут сами. Могут только подчистую все просрать, как в 2019-м.
Поэтому за себя мне переживать нечего, а про жвачных пусть пастухи переживают.
И ты путаешь пирамиду Маслоу с эволюционной пирамидой. Суть у них похожа, но человеки несколько сложнее животных и потребности у них разнообразнее. Правда самый нижний уровень ближе всего по потребностям к животным.
ты можешь сменить его на чужой,другой страны (если тебе позволят кормиться).но он все равно есть.и такой же.
Кстати - было бы неплохо.
Неа. Не может...
ст. 3, п.1. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
Тоді, може, навчитесь і питання ставити.
1. Незаконный роспуск Верховной рады.
2. Обмен Цемаха и "Беркутни" без приговора суда.
3. Дело "Вагнеровцев"
4. Уклонение от уплаты налогов.
5. Незаконное преследование активистов Майдана.
6. Растрата Антиковидного фонда
7. Подрыв боеготовности ВСУ *запрет на ответный огонь, ведение разведки, укрепление позиций, отключение ПВО Украины сотрудниками ДБР(
И т.д. и т.п
🤑
Коли читаєш останнє інтерв'ю Зеленського - стає зрозуміло, що 9 кг кокаїну зникли в порту Південний, а знайшлися на Банковій.
Чувак бреше, як дихає.
Криголам «Зеленський» йде крізь товщу 30-річного льоду, незважаючи ні на що.
І дороги вони будують, і мости фрагментами з острова на берег в одну сторону мостять. Яка різниця, що вдвічі дорожче і втричі менше - зате «не крадуть і довідка з ЦРУ і Мі-6 є». Краде хтось, але не я. Корупцію будемо знищувати поетапно: спершу накрадуться на горі і перестануть, далі середня ланка вгамує апетити. А як ні, то ні.
І в енергетиці, держпідприємствах, митниці, ДФС, лісі, бурштині проблеми не через друзів-олігархів, а через коронавірус. З економікою абідно получилося, бо рік високо(К)сний.
І Єрмак - не дурак, а так.
А Татаров - вже інший. Сам викручується. Ні Зеленський, ні Венедиктова реально не в курсі, що НАБУ не так.
Росія - це да, але ні. Будемо воювати до останнього патрона, «я дам Вам парабеллум, будєм атхадіть в гори». Але воювати - лише коли повністю здамося в полон і нашу всю армію знищать під час непрацюючого «перемир'я».
І над усією державою витає дух Порошенка, якого всі хочуть піймати, але ніяк не можуть. Ще й він сам, замість того, щоб кудись зникнути - ходить і весь час нагадує: «хлопці, припиняйте бардак і беріться за роботу».
Ну, нічого, після свят - так після свят.
Володимир Зеленський, шкода, що ваші радники мовчать, а ви самі допетрати не можете: коли 70% людей розчаровані вашою роботою, вважають, що ви ведете Україну не туди і жити стало гірше - це вони вже не Петра хочуть посадити, а вас.
Готуйтеся, бо може так бути, що в'язниця ще стане найкращою альтернативою.
Volodymyr Omelyan
"Крупный автомобильный импортер "Порше Украина" пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на действия следователей-вымогателей и попросил взять под контроль расследование уголовного дела против них, возбужденного Государственным бюро расследований.
Об этом идет речь в письме автоимпортера в Офис Президента, с которым ознакомилась редакция. В этом же письме "Порше Украина" просит президента защитить ее и клиентов от произвола следователей.
Компания подробно описывает, как следователи подделывали процессуальные документы, чтобы получить санкции судов на допросы, обыски, а также угрожали и предпринимали попытки на основании этих поддельных документов применить аресты к менеджменту компании. С целью оказать давление на компанию "Порше Украина" следователи Нацполиции устроили прессинг ее клиентам - владельцам автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска. Их вызывают на допросы, следователи ставят под сомнение правомерность индивидуальной сертификации автомобилей и даже пытались инициировать отмену регистрации авто."
https://www.facebook.com/100002283061789/posts/3647454518673948/ Anatoly Datsuk
Всем привет, это Марк Савчук и сегодня мы с вами поговорим о том как эти двое крышуют всю коррупцию в стране. Заваривайте кофеек, это лонгрид.
Итак, начнем. Вопрос первый - В ЧЕМ ВООБЩЕ был смысл антикор.реформы которую проводила прошлая власть, создав вот эти все НАБУ, ДБР и прочее.
До майдана, была такая штукенция как Генеральная Прокуратура Украины. Ее возглавлял такой дядя как генеральный прокурор. И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК, В ОДНО ЛИЦО, САМ РЕШАЛ, ПРОТИВ КОГО ЗАВЕСТИ ДЕЛО, А ПРОТИВ КОГО ЗАКРЫТЬ. И следователь и прокурор в одном лице (сейчас объясню в чем разница).
Фактически это давало правящему клану МОНОПОЛИЮ на давление своих полит оппонентов.
Антикор.реформа должна была сломать это. Как именно?
Во первых - разделили следователей и прокуроров.
Следователь - это детектив. Как в сериале "детектив Коломобо", помните? Такой дотошный мужик который ходит и ищет доказательства. Вот это называется орган досудбеного расследования. Их у нас много. МВД, СБУ, ДБР, НАБУ (есть еще, но эти основные).
Сразу отвечу на вопрос "че их так много" - это специализация. каждый занимается своим делом. НАБУ - топ коррупция, ДБР - коррупция чиновников рангом по ниже, СБУ - угроза национальной безопасности, терроризм и прочая хрень, МВД "все остальное".
далее -- https://ibigdan.livejournal.com/26076271.html