"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин

Президент Володимир Зеленський вже став співучасником справи заступник голови його офісу Олега Татарова.

Про це написав у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Уже давно немає справи Татарова. Є справа Зеленського, активними співучасниками якої є офіси президента (Єрмак) і генпрокурора (Венедіктова) і парочка судів. І рано чи пізно вони будуть змушені відповісти. Нехай навіть як і учасники змови Підарешта Януковича - усуненням від влади і втечею", - зазначив Юрчишин.

Також читайте: Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 28 грудня не відбулося засідання суду, на якому мали обрати запобіжний захід Олегу Татарову. Засідання перенесли на 30 грудня.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

+52
Та зеля уже себе на пожизненное дел наворотил. Если не сбежит на растов, то следущая власть его посадит, или "свои" сольют еще раньше))))
показати весь коментар
29.12.2020 16:25 Відповісти
+22
Разве "Дело Татарова" это одно "Дело Зеленского" ? После того, как Зеленский перестанет быть президентом будет заведено много дел.
1. Незаконный роспуск Верховной рады.
2. Обмен Цемаха и "Беркутни" без приговора суда.
3. Дело "Вагнеровцев"
4. Уклонение от уплаты налогов.
5. Незаконное преследование активистов Майдана.
6. Растрата Антиковидного фонда
7. Подрыв боеготовности ВСУ *запрет на ответный огонь, ведение разведки, укрепление позиций, отключение ПВО Украины сотрудниками ДБР(
И т.д. и т.п
показати весь коментар
29.12.2020 16:41 Відповісти
+20
Доки вселякі Мертвечуки,Новінські,Бойкі,Рабіновічі та т.п. будут себе вільно почувати в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
показати весь коментар
29.12.2020 16:33 Відповісти
Та зеля уже себе на пожизненное дел наворотил. Если не сбежит на растов, то следущая власть его посадит, или "свои" сольют еще раньше))))
показати весь коментар
29.12.2020 16:25 Відповісти
на россии очень редко добровольно покидали пост... либо отравление либо еще что-то....
показати весь коментар
29.12.2020 16:27 Відповісти
Ой да ладно, рыгов дофига насажали, все тут только Януковощ с Азировым свалили, остальные Метверчук, Бойко, Новинский, Рабинович и прочая шушера неплохо устроились в зРаде.
показати весь коментар
29.12.2020 16:29 Відповісти
Доки вселякі Мертвечуки,Новінські,Бойкі,Рабіновічі та т.п. будут себе вільно почувати в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
показати весь коментар
29.12.2020 16:33 Відповісти
а ты хочешь сажать потому что рыг?или потому что законы преступил?так для второго нужны доказуемые факты...
показати весь коментар
29.12.2020 16:35 Відповісти
В хороших странах сажали и казнили за то, что коммунист, например. Много даказательств не надо.
И у них все получилось.
показати весь коментар
29.12.2020 16:38 Відповісти
та чо далеко ходить...вспомни 37 год,правда не за то что коммунист,а за то что против коммунистов.да и против быть не обязательно,если чо-сосед докажет

повнимательнее,на календаре 2021-точная копия 1937

"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 7397
показати весь коментар
29.12.2020 16:43 Відповісти
37-ий рік посадок був ... А у 21-ому хто кого буде саджати?
показати весь коментар
29.12.2020 16:45 Відповісти
странный вопрос...вон нарит требует кого то посадить за то,что он,нарит,клоунов навыбирал .
а раз нарит требует-надо дать.
показати весь коментар
29.12.2020 16:47 Відповісти
Да и не надо действительно далеко ходить.

В США в разгар холодной войны прекрасно определяли место комми в тюрьме и на электростуле. Но почему-то им не понадобилось полстраны уничтожить в лагерях.
показати весь коментар
29.12.2020 16:50 Відповісти
сша покаялись и признали свою ощибку в этом деле.совок не признал.оттого и настроения такие в недрах пипла
показати весь коментар
29.12.2020 16:56 Відповісти
США покаялись за казнь Розенбергов? Когда???!!!
показати весь коментар
29.12.2020 17:00 Відповісти
когда прекратились казни,они же не сами по себе исчезли?ну может не покаялись,а поняли,что так нельзя...
показати весь коментар
29.12.2020 17:06 Відповісти
Исчезла угроза национальной безопасности - прекратились и преследования комми. Про них в США даже смешные фильмы стали снимать во время перестройки в СССР.

Для США коммунисты в разгар войны с СССР были такой же угрозой, как рыги во время войны с Роисей - это пятая колонна врага. А с врагом церемониться себе во вред.
показати весь коментар
29.12.2020 17:12 Відповісти
Есть едва уловимая разница между постоянной необходимостью террора в СССР и временной необходимостью обезвреживания пятой колонны врага в США.
показати весь коментар
29.12.2020 17:14 Відповісти
уже достал... а с ним попутно достал календарь 1525 года. когда буде совпадение? приклею скочем и его на стенке...
показати весь коментар
29.12.2020 17:11 Відповісти
Метверчина "святой человек"!
Бойко, давший именем своим нарицательное "вышки Бойко" тоже совсем ни причем.
Новинский со своим "моськовським православным мракобесием" хороший человек.

А ну да, в Украине самое главное свою партию сколотить, и можно творить что угодно, а если тебя тронуть сразу хайло раззивать и громко кричать о "політичном переслідуванні".
показати весь коментар
29.12.2020 16:39 Відповісти
еще раз...

а ты хочешь сажать потому что рыг?или потому что законы преступил?так для второго нужны доказуемые факты...
показати весь коментар
29.12.2020 16:40 Відповісти
Ну так они на камеры для эЛОХтората *********, а так обнимашки, целовашки, ничего личного только бизнес, совместный бизнес. Получается как в повести Акунина "Азазель", не важно в какой ты партии и политической силе, главное то что ты в одном клубе, а там своих не трогают.

З.ы. По вашей логике Януковоща ни за что в Ростов прогнали, ведь у тоже человека была своя позиция
показати весь коментар
29.12.2020 16:46 Відповісти
то ты с рахой попутал .бо сам разбираться не имеешь никакого желания.
и от янучары не требовали побега в ростов.от него требовали досрочных выборов президента и рады.
а он сбежал
показати весь коментар
29.12.2020 16:49 Відповісти
Да не, он сбежал, потому что не для того он лярдами воровал, чтобы быть повешенным возле своего дворца в Межгорье, он все подписал что от него требовали и свалил, опытный зек знает когда шухер нужно валить.
показати весь коментар
29.12.2020 16:53 Відповісти
потому и осужден...есть состав преступления.
показати весь коментар
29.12.2020 16:57 Відповісти
Состав преступления появился, когда он из Ростова начал вещать Хутин введи**
А до этого времени он просто "выполнял свои обязанности по поддержанию конституционного строя"! Ну так же, правда?
показати весь коментар
29.12.2020 17:09 Відповісти
состав преступления почвился,когда он не подписал соглашение с ес.
а затем,когда одобрил применение силы на майдате.
потом когда незаконно покинул свой пост.
и только после этого-кричал путенвведи
показати весь коментар
29.12.2020 17:14 Відповісти
не поділився, от і прийшлось тікати, а якби поділився, все було б ок.
показати весь коментар
29.12.2020 17:19 Відповісти
У справі вишок Бойка фактів мало???
показати весь коментар
29.12.2020 16:51 Відповісти
откуда я знаю?я не знаком с делом...
так же как не знаком с делом об убийстве порошенкой своего брата...
потому и не верещу,шо надо сажать,патаму ша рыг
показати весь коментар
29.12.2020 16:54 Відповісти
А какие факты. Ну купил он их в три раза дороже, бывает, кто не "ошибается"...
Ни одна сволочь не найдет тот офшор куда он бабло заныкал, и получается "нету тела, нету дела".
показати весь коментар
29.12.2020 16:56 Відповісти
а чому тільки до ригів таке "трепетне" ставлення "нужны доказуемые факты..."?)
показати весь коментар
29.12.2020 17:17 Відповісти
укажи,где ты такое прочитала?
показати весь коментар
29.12.2020 17:29 Відповісти
"еще раз...

а ты хочешь сажать потому что рыг?или потому что законы преступил?так для второго нужны доказуемые факты..."
показати весь коментар
29.12.2020 17:32 Відповісти
ну ответь на https://censor.net/ru/comments/locate/3239689/0192148e-9df0-72a0-b017-c520b5e35aab не упоминая рыгов
показати весь коментар
29.12.2020 17:36 Відповісти
нікого не можна звинувачувати без доказів і саджати вироку суду
показати весь коментар
29.12.2020 17:43 Відповісти
Следующая власть будет тоже его, подстилка!
показати весь коментар
29.12.2020 16:32 Відповісти
шо, зебилы зроблят себе еще раз разом, бо уси воны презеденты и це исты на?
показати весь коментар
29.12.2020 16:33 Відповісти
шимпан--зе пойдет паровозиком за татаровым и микитасем и скажет дужэ всим дякую
показати весь коментар
29.12.2020 17:08 Відповісти
Согласен. Такое дерьмо уже никому не нужное становиться от него мухи даже дохнут настолько оно уже токсичное. Такой ничтожный тип рядом это хана любой партии . Это позор даже ручкаться с ним издалека. Конечно сольют, об него не станет вытирать пальцы даже Кива после очередной дрочьки. Неужели до него ещё не доходит что он просто червяк которого пока не раздавили потому что этот червяк должен делать что говорят,пока. У него нет ни миллиграмма авторитета даже в Украине не говоря уж о мире. Иран даже отказывается от компенсаций Украине и ссыт весело в глаза. Потому что этот чёрт зелёный опустил страну в глазах мира просто под плинтус одной своей присутностью. Такого ничтожного президента даже папуасы не имели,кстати их пригласили на инаугурацию Байдена а этого чёрта и на корпоратив не позвали гамбургер в кустах за Белым домом есть и в бинокль на людей смотреть достойных.
показати весь коментар
29.12.2020 22:01 Відповісти
На следующий раз мудрий нарид выберет жопоблок,который земудаку и х..й..л.у памятники будут ставить на каждой площади,как членину при совке.
показати весь коментар
29.12.2020 22:11 Відповісти
Сцикун вже як янукович, лігітімний?
показати весь коментар
29.12.2020 16:26 Відповісти
За нього ще й 2-й раз проголосують) Ось побачиш.
показати весь коментар
29.12.2020 16:27 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 16:29 Відповісти
Хоча - черга Рабіновича. За ним Шарій чекає.
Бидло не дозволить порушувати порядок у черзі.
Бо мудрий, самодисциплінований нарід.
показати весь коментар
29.12.2020 16:32 Відповісти
Гадаю що першим в черзі Бойко,в Рабіновіча прізвище не комільфо !!))))
показати весь коментар
29.12.2020 16:36 Відповісти
Погано ви наш нарід знаєте.У вати Вадя більш популярний.
показати весь коментар
29.12.2020 19:00 Відповісти
а кива шизонутый вместе с силосной ямой какой в очереди
показати весь коментар
29.12.2020 17:18 Відповісти
Він у прем'єри піде.
показати весь коментар
29.12.2020 19:01 Відповісти
Не. ЗЕ совершил непоправимое - повысил простому нариду тарифы.

А простой нарид готов простить открытое предательство, коррупцию, ложь, откровенное лядство (бо сам местами такой же хороший), но не уменьшение количества корма в корыте.

Потому что корм в корыте - это основная потребность самых простых согласно пирамиде Маслоу. А таких у нас абсолютное большинство.
показати весь коментар
29.12.2020 16:34 Відповісти
таже пирамида маслоу доказывает,что без них и высшим формам нечем кормиться .так что поосторожнее с едой...такими кусками можно и пробросаться
показати весь коментар
29.12.2020 16:37 Відповісти
Высшие формы могут изменить почти все, включая страну проживания. Они сами выбирают или формируют среду, в которой будут те блага, которые им необходимы. План, средства реализации, усилия, ум, время - вуаля. И в этой схеме вобще нет ничего, что зависело бы не от тебя.

Низшие формы все время зависят от чего-то и от кого-то - от президента, от удачного года, от количества снега на полях, от величины пенсофонда, от телевизора, от того, сколько им пожрать насыпят и поменять к лучшему они ничерта не могут сами. Могут только подчистую все просрать, как в 2019-м.

Поэтому за себя мне переживать нечего, а про жвачных пусть пастухи переживают.
показати весь коментар
29.12.2020 16:46 Відповісти
для любого успеха в пирамиде маслоу необходимо наличие планктона .это как фундамент.не будет его-не будет ничего.выбирай-не выбирай.
показати весь коментар
29.12.2020 16:52 Відповісти
Но те, что выше, могут и сами нужный планктон найти. Нет здесь - пойдем на новое место.

И ты путаешь пирамиду Маслоу с эволюционной пирамидой. Суть у них похожа, но человеки несколько сложнее животных и потребности у них разнообразнее. Правда самый нижний уровень ближе всего по потребностям к животным.
"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 780
показати весь коментар
29.12.2020 16:57 Відповісти
так я ж как раз и писал это по поводу нижнего уровня .
ты можешь сменить его на чужой,другой страны (если тебе позволят кормиться).но он все равно есть.и такой же.
показати весь коментар
29.12.2020 17:01 Відповісти
Нет не проголосуют, он уже лузер голимый и выдвигать и финансировать его это чистое убийство любого движения. Его даже в виду не будут иметь хотя есть ооочень большие сомнения что его не сольют ещё за пара лет до выборов очередных. Он же уже голый король,все его клоуны-депутаты давно раскуплены в опт и розницу ,осталось там пара "собачатников" да фотографы с "корабельными соснами" с селиконовыми губами и сиськами,вот и вся его "рать" Все остальные уже давно по другим шайкам разбежались.
показати весь коментар
29.12.2020 22:10 Відповісти
Слова, слова.. А на деле, коррупционеру и зраднику должен ставиться вопрос импичмента.
показати весь коментар
29.12.2020 16:30 Відповісти
Циркова вистава триває !!!)))
показати весь коментар
29.12.2020 16:31 Відповісти
и сказать то нечего.... одни матюки
показати весь коментар
29.12.2020 16:31 Відповісти
От мертвого осла уши.. (О.Бендер)
Кстати - было бы неплохо.
показати весь коментар
29.12.2020 16:36 Відповісти
Может Голос Пинчука поставить в ВР вопрос об импичменте ЗЕ?

Неа. Не может...
показати весь коментар
29.12.2020 16:36 Відповісти
З Желязником Голос гори зверне !!!)))
показати весь коментар
29.12.2020 16:38 Відповісти
Може, не може...
ст. 3, п.1. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
показати весь коментар
29.12.2020 16:41 Відповісти
Навчіться спочатку, пане, розділові знаки ставити.
Тоді, може, навчитесь і питання ставити.
показати весь коментар
29.12.2020 17:44 Відповісти
"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 9804
показати весь коментар
29.12.2020 16:38 Відповісти
так близко не можна підходити... може лайном оббризкати...
показати весь коментар
29.12.2020 17:13 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1343784928308301826 +18 папа, дочка, два пацана, разборки
показати весь коментар
29.12.2020 19:40 Відповісти
На стадионе клоун обещал, что первым его законом будет закон об импичменте. Что-ли до сих пор нет такого? Опять сбрехала сволочь зеленая?
показати весь коментар
29.12.2020 16:40 Відповісти
Что значит опять? Постоянно же!
показати весь коментар
29.12.2020 17:03 Відповісти
так прийняли ж, тільки по тому закону даже гардеробщика в ОП не знімеш, не те, що преза... - ефективне словоблудіє для тупих зефанатів...
показати весь коментар
29.12.2020 17:17 Відповісти
ему петро заважае такой закон подать чтоб он работал --- у зельца рейтинг опадает как трусы перед пианино ему не до законов
показати весь коментар
29.12.2020 17:24 Відповісти
Разве "Дело Татарова" это одно "Дело Зеленского" ? После того, как Зеленский перестанет быть президентом будет заведено много дел.
1. Незаконный роспуск Верховной рады.
2. Обмен Цемаха и "Беркутни" без приговора суда.
3. Дело "Вагнеровцев"
4. Уклонение от уплаты налогов.
5. Незаконное преследование активистов Майдана.
6. Растрата Антиковидного фонда
7. Подрыв боеготовности ВСУ *запрет на ответный огонь, ведение разведки, укрепление позиций, отключение ПВО Украины сотрудниками ДБР(
И т.д. и т.п
показати весь коментар
29.12.2020 16:41 Відповісти
Да вы, Фрол, не смотря ни на что, за него в 24м и проголосуете. Во втором туре. И я тоже. Потому как иначе Бойко или Медведчук.Вот такую нам вилку устроили.
показати весь коментар
29.12.2020 16:50 Відповісти
Зеленский - это пена, мираж , фата моргана. Пришел ниоткуда и уйдет в никуда
показати весь коментар
29.12.2020 17:12 Відповісти
Зеленский - ликвидатор Украины
показати весь коментар
29.12.2020 17:00 Відповісти
Ты за свой кацапстан переживай
показати весь коментар
29.12.2020 17:04 Відповісти
Татаров смотрящий від рашистів за усім кіношно-клованським притоном в ОПУ , а в нагрузку, для офіціозу ,його зобов"язали ще й за правоохоронцями прісматрівать.
показати весь коментар
29.12.2020 16:41 Відповісти
Была хлипкая надежда на Авакова. Но, после так "кстати" появившегося нового обвинения Микитасю, потеряна и она. Народ остался практически один на один с мафией. Не знаю даже на что и рассчитывать.
показати весь коментар
29.12.2020 16:48 Відповісти
Разом з ПОПом в одну камеру..
🤑
показати весь коментар
29.12.2020 16:54 Відповісти
Краще з тобою в одну палату в дурці.
показати весь коментар
29.12.2020 19:06 Відповісти
зараз ця політична глиба "Голос" як розверне свою опозиційну діяльність,що мало не зласться.схоже прийдеться тренуватися шепіту на кухнях та вертатися до мови окупантів.армія,мова ,віра не зайшли малоросам.
показати весь коментар
29.12.2020 17:07 Відповісти
хто там казав "я ваш вирок"? Не нагадаєте, зебіли? Кажись, на стадіоні сталось...
показати весь коментар
29.12.2020 17:08 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3396293.html ЗЕлений наркоман бреше, як дихає

Коли читаєш останнє інтерв'ю Зеленського - стає зрозуміло, що 9 кг кокаїну зникли в порту Південний, а знайшлися на Банковій.

Чувак бреше, як дихає.

Криголам «Зеленський» йде крізь товщу 30-річного льоду, незважаючи ні на що.
І дороги вони будують, і мости фрагментами з острова на берег в одну сторону мостять. Яка різниця, що вдвічі дорожче і втричі менше - зате «не крадуть і довідка з ЦРУ і Мі-6 є». Краде хтось, але не я. Корупцію будемо знищувати поетапно: спершу накрадуться на горі і перестануть, далі середня ланка вгамує апетити. А як ні, то ні.
І в енергетиці, держпідприємствах, митниці, ДФС, лісі, бурштині проблеми не через друзів-олігархів, а через коронавірус. З економікою абідно получилося, бо рік високо(К)сний.
І Єрмак - не дурак, а так.

А Татаров - вже інший. Сам викручується. Ні Зеленський, ні Венедиктова реально не в курсі, що НАБУ не так.

Росія - це да, але ні. Будемо воювати до останнього патрона, «я дам Вам парабеллум, будєм атхадіть в гори». Але воювати - лише коли повністю здамося в полон і нашу всю армію знищать під час непрацюючого «перемир'я».

І над усією державою витає дух Порошенка, якого всі хочуть піймати, але ніяк не можуть. Ще й він сам, замість того, щоб кудись зникнути - ходить і весь час нагадує: «хлопці, припиняйте бардак і беріться за роботу».
Ну, нічого, після свят - так після свят.

Володимир Зеленський, шкода, що ваші радники мовчать, а ви самі допетрати не можете: коли 70% людей розчаровані вашою роботою, вважають, що ви ведете Україну не туди і жити стало гірше - це вони вже не Петра хочуть посадити, а вас.
Готуйтеся, бо може так бути, що в'язниця ще стане найкращою альтернативою.
Volodymyr Omelyan
показати весь коментар
29.12.2020 17:13 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏
показати весь коментар
29.12.2020 18:36 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26073919.html Ой, а у вас инвестняня отклеилась!

"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 8351

"Крупный автомобильный импортер "Порше Украина" пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на действия следователей-вымогателей и попросил взять под контроль расследование уголовного дела против них, возбужденного Государственным бюро расследований.

Об этом идет речь в письме автоимпортера в Офис Президента, с которым ознакомилась редакция. В этом же письме "Порше Украина" просит президента защитить ее и клиентов от произвола следователей.

Компания подробно описывает, как следователи подделывали процессуальные документы, чтобы получить санкции судов на допросы, обыски, а также угрожали и предпринимали попытки на основании этих поддельных документов применить аресты к менеджменту компании. С целью оказать давление на компанию "Порше Украина" следователи Нацполиции устроили прессинг ее клиентам - владельцам автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска. Их вызывают на допросы, следователи ставят под сомнение правомерность индивидуальной сертификации автомобилей и даже пытались инициировать отмену регистрации авто."
https://www.facebook.com/100002283061789/posts/3647454518673948/ Anatoly Datsuk
показати весь коментар
29.12.2020 17:15 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26076271.html Как эти двое крышуют коррупцию

"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6995

Всем привет, это Марк Савчук и сегодня мы с вами поговорим о том как эти двое крышуют всю коррупцию в стране. Заваривайте кофеек, это лонгрид.

Итак, начнем. Вопрос первый - В ЧЕМ ВООБЩЕ был смысл антикор.реформы которую проводила прошлая власть, создав вот эти все НАБУ, ДБР и прочее.

До майдана, была такая штукенция как Генеральная Прокуратура Украины. Ее возглавлял такой дядя как генеральный прокурор. И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК, В ОДНО ЛИЦО, САМ РЕШАЛ, ПРОТИВ КОГО ЗАВЕСТИ ДЕЛО, А ПРОТИВ КОГО ЗАКРЫТЬ. И следователь и прокурор в одном лице (сейчас объясню в чем разница).

Фактически это давало правящему клану МОНОПОЛИЮ на давление своих полит оппонентов.

Антикор.реформа должна была сломать это. Как именно?

Во первых - разделили следователей и прокуроров.

Следователь - это детектив. Как в сериале "детектив Коломобо", помните? Такой дотошный мужик который ходит и ищет доказательства. Вот это называется орган досудбеного расследования. Их у нас много. МВД, СБУ, ДБР, НАБУ (есть еще, но эти основные).

Сразу отвечу на вопрос "че их так много" - это специализация. каждый занимается своим делом. НАБУ - топ коррупция, ДБР - коррупция чиновников рангом по ниже, СБУ - угроза национальной безопасности, терроризм и прочая хрень, МВД "все остальное".

далее -- https://ibigdan.livejournal.com/26076271.html
показати весь коментар
29.12.2020 17:17 Відповісти
Вода капає... а Зеленський даже не камінь....
показати весь коментар
29.12.2020 17:22 Відповісти
"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4112
показати весь коментар
29.12.2020 17:26 Відповісти
"Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 8646
показати весь коментар
29.12.2020 20:50 Відповісти
Зеленського оточують люди, які давали поради Януковичу - Рябошапка на Громадьскому.
показати весь коментар
29.12.2020 21:48 Відповісти
 
 