Суд переніс обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня: прокурори не з'явилися на засідання

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 28 грудня, повинен розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу заступник голови Офісу Президента Олегу Татарову.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Сьогодні, 28 грудня, Вищий антикорупційний суд повинен був розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову. Однак, прокурори не з'явилися на засідання суду, оскільки суду не були відомі їхні імена, після зміни підслідності справи, і їх не могли повідомити про засідання.

Суд вирішив перенести засідання на 30 грудня.

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Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".