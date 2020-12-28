Суд переніс обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня: прокурори не з'явилися на засідання
Вищий антикорупційний суд сьогодні, 28 грудня, повинен розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу заступник голови Офісу Президента Олегу Татарову.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Сьогодні, 28 грудня, Вищий антикорупційний суд повинен був розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову. Однак, прокурори не з'явилися на засідання суду, оскільки суду не були відомі їхні імена, після зміни підслідності справи, і їх не могли повідомити про засідання.
Суд вирішив перенести засідання на 30 грудня.
Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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ну типа три неявки и увольнение с позором без права занимать госдолжности
утвердженню верховенства закону, забезпеченню демократії,
формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та
правил суспільного життя.
Будь-які порушення прокурорсько-слідчими працівниками
законності та службової дисципліни підривають авторитет
прокуратури, завдають шкоди інтересам держави та суспільства.
будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати свої службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
"так как суду не были известны их имена, после смены подследственности дела, и их не могли уведомить о заседании"
"ходатайство об избрании меры пресечения" - значит, по инициативе прокуратуры.
Виноват прокурорский начальник, что не предоставил список в суд.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5073600516013537?__cft__[0]=AZU6sbsznp-0hUXDSoOKWVGdo2appHbKkINLl8a76G5NdX_VyWvj0TeGkAwTZuH4CC9jvBIv-p1eWiyYwNfLEnYW0pnEC8mjNWioZK20qIevgY3s6-g0PMLcT9umjdwF5KU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Почему Зеленский лжет и держится за Татарова?
"Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили..." Эти слова президента Владимира Зеленского в оправдание замглавы Офиса президента Олега Татарова - откровенное вранье.
В 2017-м году Олег Татаров, юрист компании "Укрбуд", дал взятку эксперту МВД Константину Дубоносу для фальсификации материалов уголовного дела. Три года шло следствие, и в 2020-м году владельца "Укрбуда" Максима Микитася задержали детективы НАБУ, и Микитась вынужденно пошел на сотрудничество со следствием. И в октябре 2020-го появились материалы, на основании которых предъявлено подозрение Татарову. Никого не отпустили - два сотрудника Микитася уже получили приговоры от Высшего антикоррупционного суда. Работа в Офисе президента Татарова прямо связана с делом - ведь он прикрывается властью, чтобы уйти от ответственности.
По данным источников Цензор.Нет, Татаров и его старший партнер Андрей Портнов убедили президента Владимира Зеленского сохранить Татарова на должности несмотря на критику и уголовное дело в НАБУ. Как доказательство эффективности Татаров обещает реализовать уголовное дело против главы Конституционного суда Тупицкого, и тем самым обеспечить его законное отстранение от должности. Тем самым президент сможет показать, что Конституционный суд взят под контроль и вероятность дальнейших негативных решений устранена.
Зачем же Зеленский так откровенно лжет?
1. Татаров своими последовательными атаками против НАБУ и заявлением, что он якобы борется "с внешним управлением Украиной", четко показал себя как сторонника пророссийской политики в Офисе президента.
По мнению собеседников Цензор.Нет в ОП, Татаров и его старший партнер Портнов убеждают Зеленского, что без Татарова президент потеряет рычаги влияния на силовиков, и если Зеленский уволит Татарова, то НАБУ и посольство США будут иметь определяющую роль. И что вслед за Татаровым американцы якобы с помощью НАБУ смогут сбить и других пророссийских деятелей в окружении Зеленского, и любые маневры и заигрывания с РФ будут, таким образом, полностью парализованы.
У Зеленского все еще сохраняются иллюзии, что он ценой сохранения во власти пророссийского влияния обеспечивает особые отношения с Путиным. Влияние США в Украине проявляется опосредованно, Запад влияет институционально, Америка не ставит жестких рамок, всегда сохраняется возможность для маневра. Американцы пока не ставят пребывание Татарова во власти ультимативным требованием, переговоры с МВФ могут идти и с Татаровым.
А вот Путин поля для маневра не дает. Россия ставит Зеленскому четкие требования - хотите с нами общаться, говорите через Медведчука, через тех людей во власти, кто, как Татаров, решает вопросы для всей пророссийской Оппозиционной платформы.
2. Олигархи. Татаров - гарант понятийных соглашений с олигархами. Он - человек, который решает вопросы с судами, с силовиками. Он не говорит президенту в ответ на его вопросы "это незаконно". Он говорит - "решим". Все полномочия Татарова - это телефон спецсвязи и кабинет, ему достаточно иметь атрибуты власти, чтобы устраивать "договорняки" в кабинетах и телефонное право. Зеленскому удобно "решать" с "решалой". Также удобно было совсем недавно и Микитасю.
3. Татаров и Портнов взяли на себя юридическое сопровождение очень многих дел сотрудников ОП, и прежде всего - главы ОП Андрея Ермака. Татаров слишком много знает, на него завязаны не только политические, но и личные интересы.
Чем больше президент упорствует и не отстраняет Татарова, тем более очевидно, что Зеленский только имитирует не понимание. Он расстроен не Татаровым - человеком с абсолютно аморальной репутацией, Зеленского беспокоит, чтобы токсичность Татарова не перешла на его рейтинг. Сегодня добиться правосудия для Татарова может либо общественное мнение и акции протеста под Офисом президента, либо прямое давление США и ЕС.
Зеля - угроза независимости Украины, он - враг!!!
https://ibigdan.livejournal.com/ ibigdan 28 декабря, 10:00
Вова скрывает от Ленки имущество?
Мило, очень мило.
Штош...
Рад облегчить задачу супруге преЗедента.
Для этого открываем https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e налоговую декларацию ПреЗедента и... О, это чудо!
Оказывается, и дом в Иванковичах, и разнокалиберные квартиры в Киеве, Ливадии и Британии (в том числе - записанные на саму Лену Зеленскую)...
Удивительно, о каком ещё "своём" жилье можно мечтать.
А прокуроры просто "не в курсе" ... Т.е. вся страна об этом знает , а эти лохи , в погонах , - нет !
Такую "дурочку" нужно было еще придумать .... (там , наверно , целый отдел подобные отмазки придумывает ).
А прокуроры тупо не назначены, так что, увольнять некого!
Ой, в своём кабинете.....
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А что, прокуроры живут на Марсе и спутник туда не успел вовремя долететь, чтобы уведомить?
А где была спецсвязь или мобильники на крайний случай?
Виновного уволить без сяких льгот и назвать его фамилию! Сколько уже можно издеваться над правосудием и здравым смыслом?
Где по этому случаю гневный видосик Зеленского? Тихо хихикает, надев маску?
Источник: https://censor.net/ru/n3239393
Всі прокурори - підлеглі Венедіктової, яка - 100% чиновник Зеленського.
Сьогодні відбувся відвертий саботаж особисто Зепотерпілим суду над топ-чиновником зі свого офісу.
Зеленський - це дах корупціонерів !!
https://twitter.com/sergonaumovich
Сергей Наумович
@sergonaumovich
·https://twitter.com/sergonaumovich/status/1343556254162104320 7 ч
Тупицкий тупо не пришёл в ГПУ на вручение подозрения, прокуроры «заболели» и не пришли на суд по Татарову. Это Украина! Типичная дыра задворков цивилизации, куда не рекомендуется приходить инвесторам. Нет аргументов для того, чтобы отговаривать молодых людей валить из страны...