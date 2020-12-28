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Суд переніс обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня: прокурори не з'явилися на засідання

Суд переніс обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня: прокурори не з'явилися на засідання

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 28 грудня, повинен розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу заступник голови Офісу Президента Олегу Татарову.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Сьогодні, 28 грудня, Вищий антикорупційний суд повинен був розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову. Однак, прокурори не з'явилися на засідання суду, оскільки суду не були відомі їхні імена, після зміни підслідності справи, і їх не могли повідомити про засідання.

Суд вирішив перенести засідання на 30 грудня.

Також читайте: "За#бали!": 28 грудня під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!"

Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1959) Татаров Олег (425)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5073600516013537?__cft__[0]=AZU6sbsznp-0hUXDSoOKWVGdo2appHbKkINLl8a76G5NdX_VyWvj0TeGkAwTZuH4CC9jvBIv-p1eWiyYwNfLEnYW0pnEC8mjNWioZK20qIevgY3s6-g0PMLcT9umjdwF5KU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Почему Зеленский лжет и держится за Татарова?

"Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили..." Эти слова президента Владимира Зеленского в оправдание замглавы Офиса президента Олега Татарова - откровенное вранье.

В 2017-м году Олег Татаров, юрист компании "Укрбуд", дал взятку эксперту МВД Константину Дубоносу для фальсификации материалов уголовного дела. Три года шло следствие, и в 2020-м году владельца "Укрбуда" Максима Микитася задержали детективы НАБУ, и Микитась вынужденно пошел на сотрудничество со следствием. И в октябре 2020-го появились материалы, на основании которых предъявлено подозрение Татарову. Никого не отпустили - два сотрудника Микитася уже получили приговоры от Высшего антикоррупционного суда. Работа в Офисе президента Татарова прямо связана с делом - ведь он прикрывается властью, чтобы уйти от ответственности.

По данным источников Цензор.Нет, Татаров и его старший партнер Андрей Портнов убедили президента Владимира Зеленского сохранить Татарова на должности несмотря на критику и уголовное дело в НАБУ. Как доказательство эффективности Татаров обещает реализовать уголовное дело против главы Конституционного суда Тупицкого, и тем самым обеспечить его законное отстранение от должности. Тем самым президент сможет показать, что Конституционный суд взят под контроль и вероятность дальнейших негативных решений устранена.

Зачем же Зеленский так откровенно лжет?

1. Татаров своими последовательными атаками против НАБУ и заявлением, что он якобы борется "с внешним управлением Украиной", четко показал себя как сторонника пророссийской политики в Офисе президента.

По мнению собеседников Цензор.Нет в ОП, Татаров и его старший партнер Портнов убеждают Зеленского, что без Татарова президент потеряет рычаги влияния на силовиков, и если Зеленский уволит Татарова, то НАБУ и посольство США будут иметь определяющую роль. И что вслед за Татаровым американцы якобы с помощью НАБУ смогут сбить и других пророссийских деятелей в окружении Зеленского, и любые маневры и заигрывания с РФ будут, таким образом, полностью парализованы.

У Зеленского все еще сохраняются иллюзии, что он ценой сохранения во власти пророссийского влияния обеспечивает особые отношения с Путиным. Влияние США в Украине проявляется опосредованно, Запад влияет институционально, Америка не ставит жестких рамок, всегда сохраняется возможность для маневра. Американцы пока не ставят пребывание Татарова во власти ультимативным требованием, переговоры с МВФ могут идти и с Татаровым.

А вот Путин поля для маневра не дает. Россия ставит Зеленскому четкие требования - хотите с нами общаться, говорите через Медведчука, через тех людей во власти, кто, как Татаров, решает вопросы для всей пророссийской Оппозиционной платформы.

2. Олигархи. Татаров - гарант понятийных соглашений с олигархами. Он - человек, который решает вопросы с судами, с силовиками. Он не говорит президенту в ответ на его вопросы "это незаконно". Он говорит - "решим". Все полномочия Татарова - это телефон спецсвязи и кабинет, ему достаточно иметь атрибуты власти, чтобы устраивать "договорняки" в кабинетах и телефонное право. Зеленскому удобно "решать" с "решалой". Также удобно было совсем недавно и Микитасю.

3. Татаров и Портнов взяли на себя юридическое сопровождение очень многих дел сотрудников ОП, и прежде всего - главы ОП Андрея Ермака. Татаров слишком много знает, на него завязаны не только политические, но и личные интересы.

Чем больше президент упорствует и не отстраняет Татарова, тем более очевидно, что Зеленский только имитирует не понимание. Он расстроен не Татаровым - человеком с абсолютно аморальной репутацией, Зеленского беспокоит, чтобы токсичность Татарова не перешла на его рейтинг. Сегодня добиться правосудия для Татарова может либо общественное мнение и акции протеста под Офисом президента, либо прямое давление США и ЕС.
показати весь коментар
28.12.2020 12:46
+23
У нас "прокуроры" защищают круче адвокатов.
показати весь коментар
28.12.2020 12:51
+19
Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание - Цензор.НЕТ 5101
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28.12.2020 12:47
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Правила форума Рада форумчан
вот бы прокурорам ответственность ввести за неявку на заседание...
ну типа три неявки и увольнение с позором без права занимать госдолжности
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28.12.2020 12:45 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1796-12#Text Є такий собі дисциплінарний Статут прокурорів ....Стаття 2. Працівники прокуратури повинні мати високі моральні якості, бути принциповими і непримиренними до порушень законів, поєднувати виконання своїх професійних обов'язків з громадянською мужністю, справедливістю та непідкупністю. Вони повинні особисто суворо додержувати вимог закону, виявл яти ініціативу в роботі, підвищувати її якість та ефективність і сприяти своєю діяльністю
утвердженню верховенства закону, забезпеченню демократії,
формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та
правил суспільного життя.
Будь-які порушення прокурорсько-слідчими працівниками
законності та службової дисципліни підривають авторитет
прокуратури, завдають шкоди інтересам держави та суспільства.
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28.12.2020 12:50 Відповісти
а ще є https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001900-17#Text Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів Стаття 8. Політична нейтральністьПрокурори зобов'язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у
будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати свої службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
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28.12.2020 12:52 Відповісти
Прокурорів які не явились потрібно звільнити з прокуратури з позбавленням юридичного звання та пільгової пенсії.
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28.12.2020 12:59 Відповісти
Они не знали:
"так как суду не были известны их имена, после смены подследственности дела, и их не могли уведомить о заседании"
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28.12.2020 13:12 Відповісти
І шо в суді не знали телефонних номерів прокуратури? Хто ж там так "підготовував" судове засіданні? Що за дитячі "відмазки"?
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28.12.2020 15:21 Відповісти
Не судейское это дело, звонить по горячим линиям и чужим секретаршам и выяснять.
"ходатайство об избрании меры пресечения" - значит, по инициативе прокуратуры.
Виноват прокурорский начальник, что не предоставил список в суд.
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28.12.2020 15:39 Відповісти
Так а навіщо тоді призначати судове засідання, якщо немає списку цих прокурорів, без яких як "без Гриця вода не освятиться"?
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28.12.2020 20:09 Відповісти
Тут много вариантов: может, у них премия от количества заседаний; может, надеялись, что прокуроры сами придут; может, так и надо, сейчас прокуроры не явились, завтра Татаров заболел, послезавтра судья в отпуске и т. д.
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28.12.2020 20:17 Відповісти
Видать вариант один, - чтобы "угробить" дело нужно его заволокитить.
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28.12.2020 20:48 Відповісти
Согласен
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28.12.2020 20:59 Відповісти
А если удастся доказать умысел в затягивании дела, то и под суд должны бы пойти, как и по дохлому кернесу, и штепе...
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28.12.2020 13:13 Відповісти
На гепин суд штук 5 прокуроров одновременно(еще до ковида) заболело, я тогда(иуда луценко был генпрокурором), помню, про венерическую болезнь комментировал, и про мужеложество. Но дело свое скоты сделали - сроки давности прошли...
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28.12.2020 15:17 Відповісти
А може їх і не існувало, тих "нових" прокурорів, а просто їх придумали, аби затягти справу...
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28.12.2020 15:06 Відповісти
цікаво........ , а ті лицемірні аморальні ушльопки які купляють собі посади прокурорів хоч знають про існування того дисциплінарного Статуту чи якийсь там Кодекс професійної етики? чи це у них на рівні стародавніх і забутих легенд існує?
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28.12.2020 16:11 Відповісти
САБОТАЖ ?
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28.12.2020 12:45 Відповісти
Знак питання можна не ставити.
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28.12.2020 12:52 Відповісти
Потому-что в зал суда залетела пчела?
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28.12.2020 12:54 Відповісти
під ялинку? А 30 захисники не прийдуть чи сам підозрюваний захворіє. Потім знову прокурори не прийдуть. Стара схема..Як в Харкові
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28.12.2020 12:46 Відповісти
Уже можно громко смеяться или еще подождать?
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28.12.2020 12:46 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU6sbsznp-0hUXDSoOKWVGdo2appHbKkINLl8a76G5NdX_VyWvj0TeGkAwTZuH4CC9jvBIv-p1eWiyYwNfLEnYW0pnEC8mjNWioZK20qIevgY3s6-g0PMLcT9umjdwF5KU&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5073600516013537?__cft__[0]=AZU6sbsznp-0hUXDSoOKWVGdo2appHbKkINLl8a76G5NdX_VyWvj0TeGkAwTZuH4CC9jvBIv-p1eWiyYwNfLEnYW0pnEC8mjNWioZK20qIevgY3s6-g0PMLcT9umjdwF5KU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Почему Зеленский лжет и держится за Татарова?

"Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили..." Эти слова президента Владимира Зеленского в оправдание замглавы Офиса президента Олега Татарова - откровенное вранье.

В 2017-м году Олег Татаров, юрист компании "Укрбуд", дал взятку эксперту МВД Константину Дубоносу для фальсификации материалов уголовного дела. Три года шло следствие, и в 2020-м году владельца "Укрбуда" Максима Микитася задержали детективы НАБУ, и Микитась вынужденно пошел на сотрудничество со следствием. И в октябре 2020-го появились материалы, на основании которых предъявлено подозрение Татарову. Никого не отпустили - два сотрудника Микитася уже получили приговоры от Высшего антикоррупционного суда. Работа в Офисе президента Татарова прямо связана с делом - ведь он прикрывается властью, чтобы уйти от ответственности.

По данным источников Цензор.Нет, Татаров и его старший партнер Андрей Портнов убедили президента Владимира Зеленского сохранить Татарова на должности несмотря на критику и уголовное дело в НАБУ. Как доказательство эффективности Татаров обещает реализовать уголовное дело против главы Конституционного суда Тупицкого, и тем самым обеспечить его законное отстранение от должности. Тем самым президент сможет показать, что Конституционный суд взят под контроль и вероятность дальнейших негативных решений устранена.

Зачем же Зеленский так откровенно лжет?

1. Татаров своими последовательными атаками против НАБУ и заявлением, что он якобы борется "с внешним управлением Украиной", четко показал себя как сторонника пророссийской политики в Офисе президента.

По мнению собеседников Цензор.Нет в ОП, Татаров и его старший партнер Портнов убеждают Зеленского, что без Татарова президент потеряет рычаги влияния на силовиков, и если Зеленский уволит Татарова, то НАБУ и посольство США будут иметь определяющую роль. И что вслед за Татаровым американцы якобы с помощью НАБУ смогут сбить и других пророссийских деятелей в окружении Зеленского, и любые маневры и заигрывания с РФ будут, таким образом, полностью парализованы.

У Зеленского все еще сохраняются иллюзии, что он ценой сохранения во власти пророссийского влияния обеспечивает особые отношения с Путиным. Влияние США в Украине проявляется опосредованно, Запад влияет институционально, Америка не ставит жестких рамок, всегда сохраняется возможность для маневра. Американцы пока не ставят пребывание Татарова во власти ультимативным требованием, переговоры с МВФ могут идти и с Татаровым.

А вот Путин поля для маневра не дает. Россия ставит Зеленскому четкие требования - хотите с нами общаться, говорите через Медведчука, через тех людей во власти, кто, как Татаров, решает вопросы для всей пророссийской Оппозиционной платформы.

2. Олигархи. Татаров - гарант понятийных соглашений с олигархами. Он - человек, который решает вопросы с судами, с силовиками. Он не говорит президенту в ответ на его вопросы "это незаконно". Он говорит - "решим". Все полномочия Татарова - это телефон спецсвязи и кабинет, ему достаточно иметь атрибуты власти, чтобы устраивать "договорняки" в кабинетах и телефонное право. Зеленскому удобно "решать" с "решалой". Также удобно было совсем недавно и Микитасю.

3. Татаров и Портнов взяли на себя юридическое сопровождение очень многих дел сотрудников ОП, и прежде всего - главы ОП Андрея Ермака. Татаров слишком много знает, на него завязаны не только политические, но и личные интересы.

Чем больше президент упорствует и не отстраняет Татарова, тем более очевидно, что Зеленский только имитирует не понимание. Он расстроен не Татаровым - человеком с абсолютно аморальной репутацией, Зеленского беспокоит, чтобы токсичность Татарова не перешла на его рейтинг. Сегодня добиться правосудия для Татарова может либо общественное мнение и акции протеста под Офисом президента, либо прямое давление США и ЕС.
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28.12.2020 12:46 Відповісти
Как верно сказано!!! Зеля - это предательство и постепенный (сразу - нельзя, будет Майдан) поворот с ненавистного для Зели, Ермака, Портнова, Татарова Запада к понятной им РФ (к тому же за предательство ФСБ хорошо платит)
Зеля - угроза независимости Украины, он - враг!!!
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28.12.2020 15:01 Відповісти
Я сподіваюсь, що якщо буде якась несправедливість чи ще щось подібне, то 73% всі разом вийдуть покричати, як вони це робили перед виборами 2019
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28.12.2020 12:46 Відповісти
Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание - Цензор.НЕТ 5101
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28.12.2020 12:47 Відповісти
Цирк для зебилов зажигает огни! Представление начинается!
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28.12.2020 12:48 Відповісти
У нас "прокуроры" защищают круче адвокатов.
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28.12.2020 12:51 Відповісти
Это их основной "бизнес" - отпускать преступников за деньги
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28.12.2020 13:12 Відповісти
"Невинний" Татаров знайшов Гєшині методички?
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28.12.2020 12:51 Відповісти
Прокуроры получили команду венедикты и Зе, саботировать, тут и коню понятно.
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28.12.2020 12:54 Відповісти
Ну на нэт, и суда нэт.
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28.12.2020 12:57 Відповісти
Ох,"виборці Зе...Як же я вас зневажаю...Шляк би вас трапив...
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28.12.2020 12:58 Відповісти
Что у нас за правохранительная система, постоянно или процедуру не соблюли, или прокуроры не явились, зачем мы их всех содержим??
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28.12.2020 12:59 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/profile Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание - Цензор.НЕТ 3690 БРЕХНЯ ЮРЕХНЯ БРЕХНЯ - символ нінішньої влади . Хтось чогось чекає по Татарову?

https://ibigdan.livejournal.com/ ibigdan 28 декабря, 10:00
Вова скрывает от Ленки имущество?
Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание - Цензор.НЕТ 3690Мило, очень мило.
Штош...
Рад облегчить задачу супруге преЗедента.

Для этого открываем https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e налоговую декларацию ПреЗедента и... О, это чудо!
Оказывается, и дом в Иванковичах, и разнокалиберные квартиры в Киеве, Ливадии и Британии (в том числе - записанные на саму Лену Зеленскую)...

Удивительно, о каком ещё "своём" жилье можно мечтать.
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28.12.2020 13:00 Відповісти
Ну, ця Лєнка і тупа. Писати, що вона мріє про своє житло, після того як продала хату в якій жила і переїхала на державну дачу. Хтось повірить в її маячню?
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28.12.2020 13:05 Відповісти
І в Італії...
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28.12.2020 15:13 Відповісти
Чомусь я не здивований. Отак же роками не з'являлися на судове засідання то прокурори, то Гепа. Господу Богу довелося правосуддя взяти в свої руки. Татаров, не змушуй вищі сили займатися твоїми справами
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28.12.2020 13:01 Відповісти
Господь бог вирішив це зробити ще декілька років тому, Та снайпер криворукий виявився, або Гепа дуже живучий! Але наслідки серйозного поранення зробили своє діло в цьому році!
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29.12.2020 07:39 Відповісти
Шоу квартал95 продалжаетса
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28.12.2020 13:03 Відповісти
"Однако, прокуроры не явились на заседание суда, так как суду не были известны их имена, после смены подследственности дела, и их не могли уведомить о заседании."

А прокуроры просто "не в курсе" ... Т.е. вся страна об этом знает , а эти лохи , в погонах , - нет !
Такую "дурочку" нужно было еще придумать .... (там , наверно , целый отдел подобные отмазки придумывает ).
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28.12.2020 13:05 Відповісти
цирк уродов, что значит НЕ явились?! нафиг уволить всех не явившихся
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28.12.2020 13:09 Відповісти
уволить нужно того, кто изменил подследственность.
А прокуроры тупо не назначены, так что, увольнять некого!
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28.12.2020 13:15 Відповісти
СОВПАДЕНИЕ...???? НЕ ДУМАЮ.....
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28.12.2020 13:15 Відповісти
По ходу прокуроров Венедиктова закрыла в своей... спальне!
Ой, в своём кабинете.....
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28.12.2020 13:16 Відповісти
під "йолку" ? )))
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28.12.2020 13:44 Відповісти
Неявка прокуроров и свидетелей ,"болезни" и отпуска судей и прочие заморочки -чудный инструмент.Вот покойного(к счастью) гепу так и не успели заслушать и вынести приговор..... Всё у них получится.
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28.12.2020 13:56 Відповісти
Дали б Татарову Медведчука в адвокати, той так вміє захистити, шо і пркурорів не треба.
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28.12.2020 14:23 Відповісти
Система пожирает все вокруг себя что еще шевелится, а мы о каких то подкинутых, как красная тряпка, прокуров обсуждаем.
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28.12.2020 14:28 Відповісти
Україною керує мафія.
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28.12.2020 15:12 Відповісти
Так это уже давно известно.
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28.12.2020 18:39 Відповісти
Прокуратура в открытую прикрывает Татарова.
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28.12.2020 15:19 Відповісти
Начался традиционный ******** цирк, называемый в Украине процессом правосудия
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28.12.2020 15:28 Відповісти
Про бриллиантовых прокурорах , уже вообще все забыли . как будто и не было ничего с Эти будет тоже самое
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28.12.2020 15:35 Відповісти
Однако, прокуроры не явились на заседание суда, так как суду не были известны их имена, после смены подследственности дела, и их не могли уведомить о заседании.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А что, прокуроры живут на Марсе и спутник туда не успел вовремя долететь, чтобы уведомить?
А где была спецсвязь или мобильники на крайний случай?
Виновного уволить без сяких льгот и назвать его фамилию! Сколько уже можно издеваться над правосудием и здравым смыслом?
Где по этому случаю гневный видосик Зеленского? Тихо хихикает, надев маску?
Источник: https://censor.net/ru/n3239393
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28.12.2020 15:55 Відповісти
Прокурори не з'явились до суду по справі Татарова, тобто, зірвали засідання.
Всі прокурори - підлеглі Венедіктової, яка - 100% чиновник Зеленського.
Сьогодні відбувся відвертий саботаж особисто Зепотерпілим суду над топ-чиновником зі свого офісу.
Зеленський - це дах корупціонерів !!
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28.12.2020 16:11 Відповісти
будут ли уволены прокуроры которые не пришли на работу?? ЭТО же САботаж!!!
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28.12.2020 17:31 Відповісти
С Татаровым,Портновым всё понятно...интересно другое,досидит ли Зеля свой президентский срок или 21 год станет для него трамплином на северо восток
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28.12.2020 17:39 Відповісти
Начали уже мариновать татарина, так что это уже надолго. Будут находить всякие причины и всё оттягивать и оттягивать, пока вообще о нём начнут забывать.
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28.12.2020 18:47 Відповісти
https://twitter.com/sergonaumovich
https://twitter.com/sergonaumovich

Сергей Наумович

@sergonaumovich

·https://twitter.com/sergonaumovich/status/1343556254162104320 7 ч

Тупицкий тупо не пришёл в ГПУ на вручение подозрения, прокуроры «заболели» и не пришли на суд по Татарову. Это Украина! Типичная дыра задворков цивилизации, куда не рекомендуется приходить инвесторам. Нет аргументов для того, чтобы отговаривать молодых людей валить из страны...
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28.12.2020 23:54 Відповісти
 
 