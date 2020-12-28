"Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин
Судьи Верховного Суда помогают замглавы Офиса Президента Олегу Татарову уйти от ответственности так же, как президент, генпрокурор, судьи Печерского и Киевского апелляционного судов.
Об этом пишет в Фейсбуке глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Кроме чертей Зеленского отмазывать Татарова помогает супер реформированный Порошенко Верховный Суд", - написал он.
Шабунин предложил зафиксировать фамилии всех, кто помогает Татарову уйти от ответственности. Он предлагает такой список:
- Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины.
- Алексей Симоненко, заместитель Генерального прокурора.
- Сергей Вовк, судья Печерского районного суда Киева.
- Ольга Жук и Людмила Кепкал, судьи Киевского апелляционного суда.
- Ольга Булейко, Николай Ковтунович и Юрий Луганский, судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.
"Ну, и куда же без Владимира Зеленского, с согласия которого все это происходит. Венедиктова, Татаров и реформированная судебная система - это все личная ответственность Зеленского", - добавил Шабунин.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 28 декабря не состоялось заседание суда, на котором должны были избрать меру пресечения Олегу Татарову. Заседание перенесли на 30 декабря.
Напомним, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.
Як лихо всі біди звалити на тих, хто хоч якось намагався зробити хоч щось корисне. Зокрема, реформи в суддівській системі...
До речі, реформа судової системи (та й всієї правоохороної) - це довга справа. Як мінімум - на протязі одного чиновничого покоління - років зо 25. Але ж "мудрий нарід" (і в першу чергу Шабунін) не захотів стільки очікувати...
Как сообщает фундация https://dejure.foundation/news/suddiamy-verkhovnogo-sudu-staly-sche-15-nedobrochesnykh-suddiv?fbclid=IwAR0PbokrNZ4Y-UWHAyDaLsRijMWpoQ5LSrBCyoWue0GrJbmbVDsvQB3fWgg DEJURE , с 75 новых судей, 15 - недобросовестные.
"Теперь очистить состав Верховного Суда от недобросовестных судей возможно разве что путем принятия специального закона, который позволил бы провести повторное оценивание судей", - утверждают эксперты фундации.
Отмечается, что среди тех, кто попал в Верховный суд - судья Сергей Могил, племянник народного депутата от "Оппоблока" Сергея Кивалова, известный тем, что незаконно приватизировал и продал служебную квартиру в столичной новостройке, и тем, что толеровал печально известную "схему Татькова- Емельянова" - незаконное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел в суде.
Также в Верховный Суд попадает другой родственник Кивалова - судья Максим Титов, который является сыном одного из членов действующего состава ВККС и причастен к осуждению автомайдановцев и затягивания дел Майдана. Кроме этого, за последние два года судья Титов закрыл по меньшей мере 21 дело, где рассматривался вопрос о наказании нетрезвых водителей.
По данным организации, проходит в Верховный Суд и уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. В начале 1990-х он работал судьей в Российской Федерации, а во время собеседования так и не сообщил, когда именно получил украинское гражданство. Игорь Бенедисюк также способствовал избежанию ответственности "судьями Майдана" и, вопреки закону, получил от действующего президента наградное оружие.