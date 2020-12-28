"Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин

Судьи Верховного Суда помогают замглавы Офиса Президента Олегу Татарову уйти от ответственности так же, как президент, генпрокурор, судьи Печерского и Киевского апелляционного судов.

Об этом пишет в Фейсбуке глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме чертей Зеленского отмазывать Татарова помогает супер реформированный Порошенко Верховный Суд", - написал он.

Шабунин предложил зафиксировать фамилии всех, кто помогает Татарову уйти от ответственности. Он предлагает такой список:

- Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины.

- Алексей Симоненко, заместитель Генерального прокурора.

- Сергей Вовк, судья Печерского районного суда Киева.

- Ольга Жук и Людмила Кепкал, судьи Киевского апелляционного суда.

- Ольга Булейко, Николай Ковтунович и Юрий Луганский, судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

"Ну, и куда же без Владимира Зеленского, с согласия которого все это происходит. Венедиктова, Татаров и реформированная судебная система - это все личная ответственность Зеленского", - добавил Шабунин.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 28 декабря не состоялось заседание суда, на котором должны были избрать меру пресечения Олегу Татарову. Заседание перенесли на 30 декабря.

Напомним, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.