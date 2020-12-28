УКР
Новини Справа заступника глави ОП Татарова
"Відмазувати" Татарова допомагає Верховний Суд, - Шабунін

Судді Верховного Суду допомагають заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову уникнути відповідальності так само, як президент, генпрокурор, судді Печерського і Київського апеляційного судів.

Про це пише у фейсбуці глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Крім чортів Зеленського, відмазувати Татарова допомагає супер реформований Порошенком Верховний Суд", - написав він.

Шабунін запропонував зафіксувати прізвища всіх, хто допомагає Татарову уникнути відповідальності. Він пропонує такий список:

- Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микитась звернувся до Венедіктової з клопотанням про повернення справи Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов

- Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора.

- Сергій Вовк, суддя Печерського районного суду Києва.

- Ольга Жук і Людмила Кепкал, судді Київського апеляційного суду.

- Ольга Булейко, Микола Ковтунович і Юрій Луганський, судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду.

"Ну, і куди ж без Володимира Зеленського, за згодою якого все це відбувається. Венедіктова, Татаров і реформована судова система - це все особиста відповідальність Зеленського", - додав Шабунін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 28 грудня не відбулося засідання суду, на якому мали обрати запобіжний захід Олегу Татарову. Засідання перенесли на 30 грудня.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Вищий антикорупційний суд повинен був обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулися.

Автор: 

Верховний Суд (1199) Шабунін Віталій (595) Татаров Олег (431)
+14
"Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9109
28.12.2020 17:15 Відповісти
+11
да там и зеленая сопля за него впрягается! Ни законов, ни порядка ни ответственности! цирк во всех сферах !
28.12.2020 16:59 Відповісти
+7
"Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4791
28.12.2020 17:22 Відповісти
да там и зеленая сопля за него впрягается! Ни законов, ни порядка ни ответственности! цирк во всех сферах !
28.12.2020 16:59 Відповісти
"Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4791
28.12.2020 17:22 Відповісти
Встигли реформувати Верховний . Потім Прийшла ЗЕлена мерзота з головним правником Портновим , головним дипломатом Єрамком (які, доречі не при посадах ) та голоним наглядачем за правоохороняцми Татаровим . І в цьому мерЗЕнному болоті Верховний СУд не встояв - таки да ,винен Порошенко ...
28.12.2020 17:07 Відповісти
Такі дєятєлі як Шабунін, як ті слизняки повзають поміж забаганок олігархів та вимогами Заходу, й думають цього ніхто не помічає!
28.12.2020 17:09 Відповісти
звичайно в порівнянні з цією бандою Петро майже святий але річ у тому що "мерзенне болото" у судах цілком влаштовувало Петра Олексіовича
28.12.2020 17:35 Відповісти
Не все гладко йшло особливо спочатку у Порошенко . Але Захід примусив його прискортись у реформах, вже не кажчи, якою активною проукраїнською була ВР. Але зараз ... слизняки й запроданці правлять бал
28.12.2020 18:10 Відповісти
"Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин - Цензор.НЕТ 7387
28.12.2020 17:10 Відповісти
"Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9109
28.12.2020 17:15 Відповісти
Порошенко заводив в Верховний суд отих "Ольга Булейко, Микола Ковтунович і Юрій Луганський"? Чи це робили всі антикорупціонери в складі конкурсної комісії?
Як лихо всі біди звалити на тих, хто хоч якось намагався зробити хоч щось корисне. Зокрема, реформи в суддівській системі...
До речі, реформа судової системи (та й всієї правоохороної) - це довга справа. Як мінімум - на протязі одного чиновничого покоління - років зо 25. Але ж "мудрий нарід" (і в першу чергу Шабунін) не захотів стільки очікувати...
28.12.2020 17:27 Відповісти
президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд 9.05.19

Как сообщает фундация https://dejure.foundation/news/suddiamy-verkhovnogo-sudu-staly-sche-15-nedobrochesnykh-suddiv?fbclid=IwAR0PbokrNZ4Y-UWHAyDaLsRijMWpoQ5LSrBCyoWue0GrJbmbVDsvQB3fWgg DEJURE , с 75 новых судей, 15 - недобросовестные.
"Теперь очистить состав Верховного Суда от недобросовестных судей возможно разве что путем принятия специального закона, который позволил бы провести повторное оценивание судей", - утверждают эксперты фундации.
Отмечается, что среди тех, кто попал в Верховный суд - судья Сергей Могил, племянник народного депутата от "Оппоблока" Сергея Кивалова, известный тем, что незаконно приватизировал и продал служебную квартиру в столичной новостройке, и тем, что толеровал печально известную "схему Татькова- Емельянова" - незаконное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел в суде.
Также в Верховный Суд попадает другой родственник Кивалова - судья Максим Титов, который является сыном одного из членов действующего состава ВККС и причастен к осуждению автомайдановцев и затягивания дел Майдана. Кроме этого, за последние два года судья Титов закрыл по меньшей мере 21 дело, где рассматривался вопрос о наказании нетрезвых водителей.
По данным организации, проходит в Верховный Суд и уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. В начале 1990-х он работал судьей в Российской Федерации, а во время собеседования так и не сообщил, когда именно получил украинское гражданство. Игорь Бенедисюк также способствовал избежанию ответственности "судьями Майдана" и, вопреки закону, получил от действующего президента наградное оружие.
28.12.2020 17:41 Відповісти
Он имел право их не назначать? И сколько из них по квоте президента?🤔
28.12.2020 18:10 Відповісти
Ану соя, апорт😷
28.12.2020 17:53 Відповісти
Чёйта? Энто ваши погремушки, а мы, как завещал Бедоносец, - "хоть поржём"😁
28.12.2020 17:56 Відповісти
Когда КС станет тоже карманным судом шмаркли как ВС, то и он будет отмазывать Татарова.
28.12.2020 18:19 Відповісти
Порошенко багато чого не зробив , й з Путіним розмовляв, й Росію в перші півроки не називав окупатном , й війну обіцяв закінчити чере 3 тижні ... Але той, хто кидає в нього каміння на фоні сьогоднішніх здобутків меЗЕнної влади - це не інакше, як вороги України . Так, можна критикувати ОКРЕМО ПОРОШЕКО за його помилки , але найпроукраїнська ВР була саме при ньому й витягли країну з повної здачі саме при ньому - й не усі заслуги його, але й неможливо його зволікання з реформами порівнювати з типу "ПРовалами" цих вИблюдків.
28.12.2020 19:00 Відповісти
Шабунин "враг народа". как счтитаете, порохоботы))))))))))
28.12.2020 20:56 Відповісти
 
 