"Відмазувати" Татарова допомагає Верховний Суд, - Шабунін

Судді Верховного Суду допомагають заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову уникнути відповідальності так само, як президент, генпрокурор, судді Печерського і Київського апеляційного судів.

Про це пише у фейсбуці глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

"Крім чортів Зеленського, відмазувати Татарова допомагає супер реформований Порошенком Верховний Суд", - написав він.

Шабунін запропонував зафіксувати прізвища всіх, хто допомагає Татарову уникнути відповідальності. Він пропонує такий список:

- Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України.

- Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора.

- Сергій Вовк, суддя Печерського районного суду Києва.

- Ольга Жук і Людмила Кепкал, судді Київського апеляційного суду.

- Ольга Булейко, Микола Ковтунович і Юрій Луганський, судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду.

"Ну, і куди ж без Володимира Зеленського, за згодою якого все це відбувається. Венедіктова, Татаров і реформована судова система - це все особиста відповідальність Зеленського", - додав Шабунін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 28 грудня не відбулося засідання суду, на якому мали обрати запобіжний захід Олегу Татарову. Засідання перенесли на 30 грудня.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Вищий антикорупційний суд повинен був обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулися.