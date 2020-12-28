"Відмазувати" Татарова допомагає Верховний Суд, - Шабунін
Судді Верховного Суду допомагають заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову уникнути відповідальності так само, як президент, генпрокурор, судді Печерського і Київського апеляційного судів.
Про це пише у фейсбуці глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Крім чортів Зеленського, відмазувати Татарова допомагає супер реформований Порошенком Верховний Суд", - написав він.
Шабунін запропонував зафіксувати прізвища всіх, хто допомагає Татарову уникнути відповідальності. Він пропонує такий список:
- Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України.
- Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора.
- Сергій Вовк, суддя Печерського районного суду Києва.
- Ольга Жук і Людмила Кепкал, судді Київського апеляційного суду.
- Ольга Булейко, Микола Ковтунович і Юрій Луганський, судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду.
"Ну, і куди ж без Володимира Зеленського, за згодою якого все це відбувається. Венедіктова, Татаров і реформована судова система - це все особиста відповідальність Зеленського", - додав Шабунін.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 28 грудня не відбулося засідання суду, на якому мали обрати запобіжний захід Олегу Татарову. Засідання перенесли на 30 грудня.
Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
Вищий антикорупційний суд повинен був обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулися.
Як лихо всі біди звалити на тих, хто хоч якось намагався зробити хоч щось корисне. Зокрема, реформи в суддівській системі...
До речі, реформа судової системи (та й всієї правоохороної) - це довга справа. Як мінімум - на протязі одного чиновничого покоління - років зо 25. Але ж "мудрий нарід" (і в першу чергу Шабунін) не захотів стільки очікувати...
Как сообщает фундация https://dejure.foundation/news/suddiamy-verkhovnogo-sudu-staly-sche-15-nedobrochesnykh-suddiv?fbclid=IwAR0PbokrNZ4Y-UWHAyDaLsRijMWpoQ5LSrBCyoWue0GrJbmbVDsvQB3fWgg DEJURE , с 75 новых судей, 15 - недобросовестные.
"Теперь очистить состав Верховного Суда от недобросовестных судей возможно разве что путем принятия специального закона, который позволил бы провести повторное оценивание судей", - утверждают эксперты фундации.
Отмечается, что среди тех, кто попал в Верховный суд - судья Сергей Могил, племянник народного депутата от "Оппоблока" Сергея Кивалова, известный тем, что незаконно приватизировал и продал служебную квартиру в столичной новостройке, и тем, что толеровал печально известную "схему Татькова- Емельянова" - незаконное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел в суде.
Также в Верховный Суд попадает другой родственник Кивалова - судья Максим Титов, который является сыном одного из членов действующего состава ВККС и причастен к осуждению автомайдановцев и затягивания дел Майдана. Кроме этого, за последние два года судья Титов закрыл по меньшей мере 21 дело, где рассматривался вопрос о наказании нетрезвых водителей.
По данным организации, проходит в Верховный Суд и уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. В начале 1990-х он работал судьей в Российской Федерации, а во время собеседования так и не сообщил, когда именно получил украинское гражданство. Игорь Бенедисюк также способствовал избежанию ответственности "судьями Майдана" и, вопреки закону, получил от действующего президента наградное оружие.