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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения Татарову на 28 декабря

ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения Татарову на 28 декабря

Заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова перенесено на 28 декабря.

О переносе заседания объявил судья ВАКС после ходатайства прокуроров, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе сегодняшнего заседания сторона обвинения выступила с ходатайством о переносе заседания в связи с тем, что в настоящий момент группа прокуроров по данному делу не назначена. Кроме этого возникли недоразумения из-за того, что накануне была изменена подследственность дела Татарова. В связи с этим  прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры попросили перенести заседание на следующую неделю. До этой даты должны прояснить, есть ли процессуальные полномочия у прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Мы просим перенести судебное заседание, чтобы мы либо имели возможность подтвердить свои полномочия, либо появился прокурор, который имеет полномочия", - отметила прокурор САП. 

Таким образом, заседание ВАКС по делу Татарова продолжится 28 декабря в 12.30.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

САП (2066) Антикоррупционный суд (1211) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+3
ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения Татарову на 28 декабря - Цензор.НЕТ 2154
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24.12.2020 14:10
+3
На нари сепарсько-колорадську потвору ,без будь-яких завдатків !!))
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24.12.2020 14:27
+2
а чого нє на 32-є?
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24.12.2020 14:10
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суєта суєт і всячєская суєта
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24.12.2020 14:08 Ответить
Ти "с" поплутав з "х" ??))))
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24.12.2020 14:32 Ответить
ні, я як в Біблії написав, но можна і ваш правопис прийняти, як вам дозволить виховання
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24.12.2020 14:44 Ответить
Я лише поцікавився ,чи ви часом не помилились,всяке буває !!)))
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24.12.2020 14:52 Ответить
я тільки натякнув на нікчемність ******** прокурворів, нема в польоту мислі як в вишинського та інших видатних курвоюристів часів сраліна
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24.12.2020 14:57 Ответить
ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения Татарову на 28 декабря - Цензор.НЕТ 2154
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24.12.2020 14:10 Ответить
а чого нє на 32-є?
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24.12.2020 14:10 Ответить
ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения Татарову на 28 декабря - Цензор.НЕТ 7229
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24.12.2020 14:17 Ответить
покотився віз під гору...
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24.12.2020 14:25 Ответить
Все зробить ВАКС за ваш бакс!
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24.12.2020 14:26 Ответить
На нари сепарсько-колорадську потвору ,без будь-яких завдатків !!))
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24.12.2020 14:27 Ответить
країна яка повністю відповідає товарам низької якості з Китаю. і при цьому, практично вся гівноеліта, політики і чиновники всіх рангів, силовики всіх рівнів, журналюшки і депутати - ведуть себе так ніби варті ломаного гроша. всю країну з усім її начинням можна впевнено назвати одним словом - ОБМАНКА. і цей дощ надовго.
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24.12.2020 14:36 Ответить
ви тут можете будь яку хєрню нести про різну говноеліту, але не повторюйте кацапських мемів про Україну, бо від них смердить хрюцьким духом, то я вас до спаму відправлю краще, щоб не читати тут ху№ляцькі побрехеньки
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24.12.2020 14:51 Ответить
Прокурори відносно Татарова це адвокати.
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24.12.2020 14:42 Ответить
 
 