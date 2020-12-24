ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения Татарову на 28 декабря

Заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова перенесено на 28 декабря.

О переносе заседания объявил судья ВАКС после ходатайства прокуроров, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе сегодняшнего заседания сторона обвинения выступила с ходатайством о переносе заседания в связи с тем, что в настоящий момент группа прокуроров по данному делу не назначена. Кроме этого возникли недоразумения из-за того, что накануне была изменена подследственность дела Татарова. В связи с этим прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры попросили перенести заседание на следующую неделю. До этой даты должны прояснить, есть ли процессуальные полномочия у прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Мы просим перенести судебное заседание, чтобы мы либо имели возможность подтвердить свои полномочия, либо появился прокурор, который имеет полномочия", - отметила прокурор САП.

Таким образом, заседание ВАКС по делу Татарова продолжится 28 декабря в 12.30.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".