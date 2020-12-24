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ВАКС переніс розгляд запобіжного заходу Татарову на 28 грудня

ВАКС переніс розгляд запобіжного заходу Татарову на 28 грудня

Засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу стосовно заступника голови Офісу Президента України Олега Татарова перенесено на 28 грудня.

Про перенесення засідання оголосив суддя ВАКС після клопотання прокурорів, інформує Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішнього засідання сторона обвинувачення виступила з клопотанням про перенесення засідання у зв'язку з тим, що наразі групу прокурорів у цій справі не призначено. Крім цього, виникли непорозуміння через те, що напередодні була змінена підслідність справи Татарова. У зв'язку з цим прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросили перенести засідання на наступний тиждень. До цієї дати мають з’ясувати, чи є процесуальні повноваження у прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Ми просимо перенести судове засідання, щоб ми або мали можливість підтвердити свої повноваження, або з'явився прокурор, який має повноваження", - зазначила прокурорка САП.

Таким чином, засідання ВАКС у справі Татарова продовжиться 28 грудня о 12:30.

Також читайте: Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1956) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+3
ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения Татарову на 28 декабря - Цензор.НЕТ 2154
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24.12.2020 14:10
+3
На нари сепарсько-колорадську потвору ,без будь-яких завдатків !!))
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24.12.2020 14:27
+2
а чого нє на 32-є?
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24.12.2020 14:10
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суєта суєт і всячєская суєта
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24.12.2020 14:08 Відповісти
Ти "с" поплутав з "х" ??))))
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24.12.2020 14:32 Відповісти
ні, я як в Біблії написав, но можна і ваш правопис прийняти, як вам дозволить виховання
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24.12.2020 14:44 Відповісти
Я лише поцікавився ,чи ви часом не помилились,всяке буває !!)))
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24.12.2020 14:52 Відповісти
я тільки натякнув на нікчемність ******** прокурворів, нема в польоту мислі як в вишинського та інших видатних курвоюристів часів сраліна
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24.12.2020 14:57 Відповісти
ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения Татарову на 28 декабря - Цензор.НЕТ 2154
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24.12.2020 14:10 Відповісти
а чого нє на 32-є?
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24.12.2020 14:10 Відповісти
ВАКС перенес рассмотрение меры пресечения Татарову на 28 декабря - Цензор.НЕТ 7229
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24.12.2020 14:17 Відповісти
покотився віз під гору...
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24.12.2020 14:25 Відповісти
Все зробить ВАКС за ваш бакс!
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24.12.2020 14:26 Відповісти
На нари сепарсько-колорадську потвору ,без будь-яких завдатків !!))
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24.12.2020 14:27 Відповісти
країна яка повністю відповідає товарам низької якості з Китаю. і при цьому, практично вся гівноеліта, політики і чиновники всіх рангів, силовики всіх рівнів, журналюшки і депутати - ведуть себе так ніби варті ломаного гроша. всю країну з усім її начинням можна впевнено назвати одним словом - ОБМАНКА. і цей дощ надовго.
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24.12.2020 14:36 Відповісти
ви тут можете будь яку хєрню нести про різну говноеліту, але не повторюйте кацапських мемів про Україну, бо від них смердить хрюцьким духом, то я вас до спаму відправлю краще, щоб не читати тут ху№ляцькі побрехеньки
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24.12.2020 14:51 Відповісти
Прокурори відносно Татарова це адвокати.
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24.12.2020 14:42 Відповісти
 
 