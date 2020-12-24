ВАКС переніс розгляд запобіжного заходу Татарову на 28 грудня

Засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу стосовно заступника голови Офісу Президента України Олега Татарова перенесено на 28 грудня.

Про перенесення засідання оголосив суддя ВАКС після клопотання прокурорів, інформує Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішнього засідання сторона обвинувачення виступила з клопотанням про перенесення засідання у зв'язку з тим, що наразі групу прокурорів у цій справі не призначено. Крім цього, виникли непорозуміння через те, що напередодні була змінена підслідність справи Татарова. У зв'язку з цим прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросили перенести засідання на наступний тиждень. До цієї дати мають з’ясувати, чи є процесуальні повноваження у прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Ми просимо перенести судове засідання, щоб ми або мали можливість підтвердити свої повноваження, або з'явився прокурор, який має повноваження", - зазначила прокурорка САП.

Таким чином, засідання ВАКС у справі Татарова продовжиться 28 грудня о 12:30.

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Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".